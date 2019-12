Evertons drömduo: Ancelotti och Zlatan

Rubrikämne i rött.

Arena Napoli bränner av dagens Zlatan Ibrahimovic-rykte. Everton har kontaktat 38-åringens agent Mino Raiola och erbjuder ett kontrakt till 2021. Lönen? Två miljoner netto för resterande halvår på säsongen plus en sign-on-bonus på 200 000 euro. Sedan ytterligare fyra milj euro för säsongen därpå. Drömscenariot är att Everton också lyckas locka till sig Carlo Ancelotti (se under ”England” nedan), som har en vänskaplig relation till Zlatan. Uppgifterna citeras i åtskilliga engelska medier. Påståendet om Everton och Zlatan ligger i linje med La Repubblicas uppgifter i går. Dagstidningen skrev då att svensken hade tre erbjudande att ta ställning till: från Milan, Napoli och en engelsk klubb.

La Gazzetta dello Sport är för en gång skull i avsaknad av Zlatan på förstasida. Han dyker visserligen upp på sidan 25, men då i en löst hållen krönika om var Zlatan, Helena Seger och barnen slår ner bopålarna. ”De båda har ännu inte bestämt om återkomsten under Duomo di Milano kommer att vara definitiv för hela familjen (även därför att mycket hänger på kontraktets längd). Vad som är säkert är att Stockholm kommer att bli den fasta punkten, där Hammarby, som Zlatan blivit delägare i, spelar”, skriver GdS. På förstasidan är det hårdare budskap som gäller. ”UTE!”, funkar på både Inters sorti ur Champions League (1-2 mot Barcelona), som även får rubriken ”Vilket slöseri”, samt Ancelottis sorti ur Napoli. Beskedet var väntat oberoende av resultat (4-0 mot Genk). Gennaro Gattuso väntas i dag bli officiellt presenterad som Napolis nya tränare.

Corriere dello Sport ger också Zlatan utrymme först mitt inne i tidningen. Även här är det väntan som gäller. ”Milan, för Ibra är det slutspurt”. Tidningen påpekar att ”klubben har gett sitt erbjudande och kommer inte att ge något nytt”, även om Zlatan vill ha kontrakt 18 månader och inte sex månader med option på tolv som Milan erbjuder. Förstasidan är Napoli, Inter och konsekvenserna. Det är ”Carlo går vidare men stänger dörren bakom sig” och det är ”Antonio går inte vidare alls”.

Tuttosport skildrar matchen på San Siro som Ansu Fatis triumf, ”Den nye Messi straffar Inter”. Tidningens lite udda perspektivet på Juventus match mot Bayer Leverkusen är: ”Juve, vinn för Allegri”. Orsak? ”CL-bonusen skulle täcka sista året på Max kontrakt”.

ENGLAND

Daily Telegraph delar sportettan i rött och blått. Det är ”Delad glädje” när The Reds (RB Salzburg-Liverpool 0-2) och The Blues (Chelsea-Lille 2-1) går vidare från CL-gruppspelet. Det råder också delade känslor i rött och blått för Carlo Ancelotti. Den i natt sparkade Napolitränaren är önskad av Everton men också av Arsenal.

The Sun uttrycker Arsenals intresse för Ancelotti på sitt oefterhärmliga vis, ”Gunns potty for Lotti”. Det brittiska parlamentsvalet färgar av sig starkt på CL-kvällen och Suns sportetta. Det blir ”4 platser av 16”, ”Mo fixar majoritet”, ”Salahs mål får Jürgens röst” och ”Lampard kryssar i Chelseas ruta”. Pontus Jansson har väldigt lite med både CL och parlamentsval att göra, men får ändå sin röst hörd. Brentfordsvensken väljer nuvarande tränare Thomas Frank framför tidigare Leedstränaren Marcelo Bielsa. ”Jag föredrar en tränare man kan snacka med. Det behövs inte att man snackar livet i stort men fotboll. Det kunde man visserligen med Marcelo men inte så mycket, för han är gudalik och vet allt, så man måste lyssna”, säger Jansson, men understryker samtidigt att han lärde sig mycket av Bielsa.

Daily Mirror omarbetar en välkänd företagsslogan till Liverpools segerrubrik, ”Red Bull ger dig vinster”. Tidningen gör sedan sitt för att fylla på högen med tränarrykten. Det börjar med ”Everton nobbat av huvudkandidat”. Tidningen syftar på Vitor Pereira (Shanghai SIPG). Sedan fortsätter Mirror med att ”Arsenal är redo att intervjua tio kandidater till tränarposten”. Håll hårt i stolen, Fredrik Ljungberg.

The Times lyssnar på presskonferensen efter matchen på Stamford Bridge. Det ger ”Frank Lampard: Chelsea behöver värva en anfallare nästa månad”. Det är andemeningen av tränarens budskap. ”För att ta ännu ett steg, se möjligheter att bli bättre framåt och utöka konkurrensen, försöka bli mer kliniska, då tror jag alltid det är något vi kommer att hålla utkik efter”, säger Lampard.

SPANIEN

Marca ringer i larmklockorna. ”El Clásico under hot”. Den katalanska självständighetsrörelsen mobiliserar just matchdagen den 18 december. En grupp planerar att blockera gatorna runt Camp Nou. Marca lägger till, ”Den katalanska polisen kan inte garantera säkerheten” och ”Oro i Real Madrid”. Den oron delas inte av Barcelonas president Bartomeu som, skriver Marca indignerat, ”inte ser några skäl att skjuta på matchen”. Det spanska fotbollsförbundet kommer att hålla ett krismöte. Real Madrid kan som klar gruppetta kan ta sig an matchen mot Club Brügge med en gäspning. Men ”Jovic och Bale på scenen” ger chansen för två spelare, ifrågasatta av olika skäl, att visa vad de går för. ”Atlético måste göra mål för att inte tvingas lida” ger förutsättningarna inför matchen mot Lokomotiv Moskva.

Cadena SER lägger till att ”Barcelona kommer inte att förbjuda politiska demonstrationer inne på Camp Nou”. Till radiokanalen uppger Barça att ”Man kan ta med sig den banderoll man önskar”.

AS bryr sig inte lika mycket om säkerhetsfrågan kring El Clásico. Fullt fokus är på mötet med Club Brügge där ”Millenium-Madrid” visar upp sig. Fem spelare under 22 år kan starta, skriver AS.

Sport utropar belåtet ”Bra, ungdomar!”, efter Barcelonas seger (2-1 mot Inter). Bakom segern i Milano låg Carles Pérez och Ansu Fati, som blev yngsta målskytt i Champions Leagues historia. Pérez får tidningens högsta spelarbetyg, 8 av 10

Mundo Deportivo leker lite oväntat med orden på tabloidvis. ”Insuperable” (”Oöverkomlig”) blir ”ANSUperable” efter den unga Barçastjärnan.

Superdeporte förundrar måhända med glädjetjutet ”Mjölken!” sedan stadens lag, Valencia, gått vidare som gruppetta (1-0 mot Ajax). Men ordet står också för ”fantastiskt”. Och tränare Albert Celades använder själv uttrycket efter matchen, ”De här grabbarna är mjölken!”. Mu.

FRANKRIKE

L’Equipe upplever ”Skuggor och ljus”, det onda med det goda, efter Lyons avancemang (2-2 mot RB Leipzig). Några av Lyonspelarna, med Memphis Depay i spetsen, hamnade i bråk med lagets egna ultras efter matchen. ”Jag är arg och förbannad”, säger Depay efter matchen. Lagkamraten Marcelo är sedan tidigare i konflikt med ultras. Efter matchen reagerade Depay på en banderoll där brasilianaren avbildas som en åsna och en text med ”Dra, Marcelo”. Tumult uppstod med fansen. ”Vad behövs? Att vi ska tacka dem när de förolämpar våra familjer och barn? Det är ingen mening att spela inför en fullsatt stadion om man efter matchen inte kan tacka publiken”, säger Depay och lägger upprört till, ”De spottade på oss, de spottade på oss!”. Marcelo gav i sin tur fingret till klacken. Bortanför Champions League skriver L’Equipe om Arsenals intresse för Bordeauxs tränare Paulo Sousa. Portugisen har en utköpsklausul på två-tre miljoner euro. Folk nära Sousa bekräftar kontakter med Londonklubben.

RMC Sport hör Lyonpresidenten Jean-Michel Aulas beklaga sig över turbulensen efter slutsignalen. Han säger att bestraffningar kommer att utfärdas. ”Liksom straff kommer att följa på banderollen med nidbilden på Marcelo, så bör Marcelo inte reagera som ha gjorde. Den enda ursäkten var att det kom efter förolämpningarna”, säger Aulas.

TYSKLAND

RB Live har mikrofonen under näsan på Emil Forsberg efter RB Leipzigs avancemang som gruppetta (2-2 mot Lyon). ”En härlig känsla. Kanske ni inte trodde det om oss tidigare, men vi har visat mental styrka. Vi måste ta det med oss”, säger svensken. Ett mål blev det och en fin tvåa i betyg (ett högst på sexgradig skala).

Ruhr Nachrichten firar ett annat tyskt gruppavancemang. ”Dortmund tar sig på darriga ben vidare till åttondelsfinal” tar plats på nyhetsettan (2-1 mot Slavia Prag). ”En stor seger för Dortmund och sånger för Favre”, lagets tidigare hårt ansatte tränare. Vinden har vänt.

Sport1 lyssnar till Dortmunds sportchef som bekräftar händelseförloppet bakom Alex Witsel skada. (se även Headlines i går). ”Axel föll ner för trappan när han skulle hålla sig fast. Barngrinden hade troligen öppnat sig, och han föll och landade på ansiktet. Han fick några skador och är borta resten av året”, säger Zorc. Det är precis som Bild skrev – och illustrerade – i går. Bland annat bröt Witsel näsan och fick andra skador i ansiktet och munnen.

Sächsische Zeitung uppmärksammar att Linus Wahlqvist, Alexander Jeremejeff & Co i Dynamo Dresden fått en ny tränare: Markus Kauczinski. Det bekräftade klubben på tisdagen. Han var senast i St Pauli. Dynamo Dresden är jumbo i 2. Bundesliga.

ÖVRIGT

Ekstra Bladet (Danmark) sätter ljuset på oron för bråk i samband med FC Köpenhamn-Malmö FF på torsdag. Men polisen menar att den inte kommer att vara konfrontativ. ”Vi kommer att söka dialog. Det är alltid vår utgångspunkt. Grovt uttryck kan man säga att vi försöker ’kväva’ fansen med kärlek”, säger Peter Dahl, beredskapschef hos Köpenhamnspolisen. I samband med mötet mellan lagen 2005 gick den danska polisen hårt fram bland MFF-fans.