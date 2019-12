Zlatan i Milan: Debut nära - stannar till efter 40

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport välkomnar Zlatan Ibrahimovic till Milan med ”ArrIBRA”. I flödet av information om 38-åringen kan bland annat noteras: Zlatan anländer troligen inte på måndag, som tidigare uppgetts, utan i mitten av veckan. Han kommer att presenteras och finnas tillgänglig till matchen mot Sampdoria den 6 januari. Mer redo är han till cupmatchen mot Spal den 15 januari, medan han förväntas vara i topptrim till derbyt mot Inter den 9 februari. Kontraktet på 6+12 månader innehåller en rad överkomliga individuella klausuler, som matcher och mål, för att förlängningsklausulen ska utlösas. Och parterna kan oavsett förlänga. Lönen är 3+4,5 milj euro exklusive bonusar. Men för att tillgodogöra sig en förmånlig expertskatt (skattereduktion på 50 procent) krävs kontrakt på två år, och Milan är berett att förlänga till 2022-2023, ”kanske inte längre som fotbollsspelare eftersom att han då hunnit passera 40 år”. GdS ser en ambassadörsroll som en lösning men också möjligen en tyngre post i klubben. ”Oavsett så vill Zlatan sätta rötter i Milano, och denna möjlighet är unik, även ur ekonomisk synvinkel. Hans intressen i Italien är redan många och det kan inte uteslutas att centrum för hans business får en allt starkare milanesisk prägel”, summerar tidningen. På Instagram stories har Zlatan på morgonen själv lagt upp en bild på sig med röda ögon. Som djävulsögon. ”Il Diavolo”, Milans smeknamn. En annan veteran som är på väg tillbaka till Italien är Arturo Vidal, även här är det Milano som gäller, men Inter.

Corriere dello Sport drar stort på just dessa två herrar under ”Tillbaka”, med uppföljningen, ”Ibra säger ja till Milan, Vidal nära Inter”. Medan GdS skriver att det är oklart med tröjnummer för Zlatan tror CdS på nummer 11 – om Fabio Borini hinner lämna i tid (Genoa är favorit). Det är samma nummer som Zlatan hade under sina två tidigare säsonger i Milan. GdS tror på Zlatan i anfallsmitten av ett 4-3-3 med Calhoglu och Suso vid sidan av. CdS har samma uppställning, men ser 4-3-1-2 som alternativ med Zlatan och Piatek (Leão) på topp. På förstasidan påpekar Corriere dello Sport även att Juventus tränaren ”Sarri vill ha Paredes” från PSG. Ett byte med Emre Can är aktuellt.

Tuttosport ser Juventus på transfermarknaden med en annan spelare i blickfånget: Erling Braut Håland. ”Juventus accelererar i jakten på den unge Salzburg-anfallaren – nya kontakter, och förhandlingar pågår om en affär värd 30 miljoner euro”, fortsätter tidningen. Längst upp på förstasida, ovanför tidningsloggan, finns Hålands idol. ”Milan ler, Ibra har sagt ja”.

ENGLAND

The Times är inte känd för att ta till överord. Och överord är knappast ”Liverpool har ena handen på pokalen”. Klopp & Co:s triumftåg bara fortsätter. Det stannade till och hämtade upp ytterligare tre lätta poäng i går (4-0 mot Leicester). ”Vi var med i matchen fram till straffen då domaren skulle spela hjälte”, säger Leicesters missbelåtne målvakt Kaspar Schmeichel. Liverpool har nu rusat ifrån i ligan med 13 poäng. ”Världsmästare”, Europamästare och snart även engelska mästare.

Daily Mail går från triumftåg till irrfärd. Ingen i West Ham (1-2 mot Crystal Palace) symboliserar irrfärd bättre än Michail Antonio. Han kvaddade sin Lamborghini i en trädgård i södra London och klättrade ur den i en snögubbedräkt (se klipp nedan).

The Athletic ger storyn mer närvaro efter att ha pratat med familjen som fick sin trädgård trashad. ”Han (Antonio) skrek i telefonen, påpekade att han var okej. Han upprepade, ’Sluta kalla mig korkad!’, till den han pratade med, och sa, ’Du borde i stället fråga hur jag mår’. Det verkade som personen i andra ändan var arg på honom”.

Daily Telegraph visar att man varken behöver sitta bakom ratten i en dyr bil eller vara utklädd till snögubbe för att ha göra sig till åtlöje i södra London. Chelsea gör det för jämnan på Stamford Bridge. I går var inget undantag (0-2 mot Southampton). ”Jag lär mig om spelarna och jag lär mig särskilt (mycket) om dem i matcher som denna”, säger tränare Lampard och gnisslar tänder. Förstärkningar i januari är att vänta.

The Guardian hyllar Liverpool, skakar på huvudet åt Chelsea och lyssnar till Arsenals nya tränare Mikel Arteta. ”Bättre än väntat”, säger han efter matchen (1-1 mot Bournemouth). Och tjurige Mesut Özil lovordas för insatsen både i matchen och på träning, ”Hans inställning har varit fantastisk sedan jag kom”. Fredrik Ljungberg kanske muttrar något i bakgrunden.

Manchester Evening News hör Victor Nilsson Lindelöf sälla sig till Mason Greenwoods hyllningskör efter Man Uniteds seger (4-1 mot Newcastle). ”Om han fortsätter på samma sätt som nu så har han en väldigt, väldigt lovande framtid”, säger svensken, som fick nöja sig med 6 av 10 i betyg.

SPANIEN

Marca vill med ”Utan sin stjärna till Orienten” ha sagt att det inte blir något spel för Eden Hazard med Real Madrid i spanska Supercupen i Saudiarabien. Han rehab går långsammare än förväntat. Real spelar semifinal mot Valencia den 8 januari och en eventuell final fyra dagar senare. Målet är nu att ha tillbaka den fotledsskadade belgaren i bästa skick i februari. Mer Real. Klubblegendaren Raúl sätter sin prägel som tränare på Real Madrids ungdomslag. ”Du kan inte åka till Las Rozas med Louis Vuttion-ryggsäck för 600 euro”, säger Raúl, som infört strikt klädkod. Enhetlig Real Madrid-mundering gäller även utanför planen. Andra drag är en tuff träningsregim och hårda straff för disciplinbrott.

AS ser till en potentiell värvning. Real Madrid ”Ökar takten för Fabián Ruiz”. Tidningen påpekar att ”Mittfältaren förlänger inte med Napoli och Real Madrids intresse stiger”, ”Om det italienska laget inte kvalificerar sig till Champions League måste den sälja” samt ”Real Madrid vet redan att klubben är spelarens favoritdestination”. AS uppmärksammar också brasilianska uppgifter om att Real varit i kontakt med rådgivare till Flamengos 17-åriga stjärnskott Reinier. Han har en utköpsklausul på 35 miljoner euro.

Sport har ägnat jullovet till att räkna mål. Barcelona är på väg att göra en ”Historisk omkörning” av Real Madrid. Laget är uppe i 6 136 ligamål, bara ett färre än Real Madrid. Senast Barcelona var före Real i antalet ligamål var 1960/1961. Vidare uppger Sport att Barça lånar ut Carles Aleñá till Real Betis resten av säsongen men utan köpoption.

Mundo Deportivo följer upp Alexander Isak och hans målfacit. Det ger ”När Isak gör mål förlorar inte Real Sociedad”. Sammanlagt har svensken gjort sex mål, liga och cup, och i dessa matcher har Real 5-1-0. MD menar också att han blivit en super-sub: fem av målen har kommit som inhoppare. För att använda ännu ett engelskt uttryck så beskriver tidningen även Isak som en fox-in-the-box. Fast han är ju en gasell. Och en panter. Rörigt.

Cadena Ser uppger att Edinson Cavani kommer att trycka på för att få tillstånd en flytt från till Atlético i januarifönstret. Uruguayanens kontrakt med PSG går ut i juni men Cavani, som varit i kontakt med Atléticos tränare Diego Simeone, vill får klart med flytten nu.

EFE lyssnar till Spaniens förbundskapten Luis Enrique. Varken EM-gruppen, med Sverige, eller resten av motståndet, skrämmer. ”Jag ser ingen som är bättre (än Spanien), särskilt när jag tittar på rankingen”, säger han, ”Visst, Frankrike måste få favoritskap som världsmästare, men de är inte överlägsna de fem, sex nästkommande lagen”.

FRANKRIKE

L’Equipe ägnar ett uppslag bara åt Liverpools utskåpning i Leicester. ”Vackert som en kröning”, skriver tidningen och bugar sig för Premier Leagues kungar. Tidningen stannar också på andra sidan engelska kanalen med den märkliga julserien ”Engelska fotbollens WAGS”. I dag ett uppslag med Coleen Rooney, i morgon med Mélaine Martial.

Le Parisien uppger att PSG förlorar ytterligare en ung talang. 17-årige Tanguy Kouassi, som redan känt på a-lagsspel, nobbar ett proffskontrakt med klubben och väntas skriva på för RB Leipzig. Under senaste året har flera andra talanger lämnat, Moussa Diaby (Leverkusen), Christopher Nkunku (Leipzig), Timothy Weah (Lille) och Arthur Zagre (Monaco). Andra kända spelare i Bundesliga fostrade i PSG: Dan-Axel Zagadou (Dortmund) och Kingsley Coman (Bayern München).

TYSKLAND

Sport Buzzer skriver att Dynamo Dresden kan få ytterligare ett blågult inslag. Klubben är intresserad av Mikael Ishak, som är på väg bort från Nürnberg och nyligen tackade nej till Paderborn. I Dresden spelar sedan tidigare Linus Wahlqvist och Alexander Jeremejeff.

Sky Sport-omröstningen om höstens spelare i respektive Bundesligalag har kommit till bland annat Union Berlin. Tre kandidater är nominerade. Av dem leder Sebastian Andersson överlägset med 66,87 procent av rösterna.

Bild bedömer chanserna som ”goda” att Hertha Berlin lyckas värva Xhaka från Arsenal för 25 miljoner euro. Mittfältaren är redan överens med den tyska klubben. Däremot anses Herthas chanser att komma över Julian Draxler (PSG) och Mario Götze (Dortmund) i vinterfönstret som små.

ÖVRIGT

Kubanskiye Novosti (Ryssland) upptäcker en svensk på andra plats för Krasnodars bästa spelare genom tiderna. Nej, inte Marcus Berg…men väl landslagskollegan Andreas Granqvist. I en omröstning på lagets hemsidan var Granqvist en av nio nominerade och fick 25,41 procent av rösterna. Uruguayanske mittfältaren Mauricio Pereyra fick flest, 37,86 procent.