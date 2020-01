Tidningen: ”En bowlingskada, Augustinsson?”

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Missa inte nya podden Fotbollskanalen Headlines. Finns där poddar finns.



TYSKLAND

Bild reser ett och annat frågetecken kring nya skadan på Ludwig Augustinsson. Dels tycker tidningen att det är ”otroligt” att skadan inträffade under rehab då spelare ska vara ”så, så försiktiga”. Dels är det ”otroligt” för att Augustinsson var ute och bowlade med Hannoverpolarna John Guidetti och Miiko Albornoz på söndagskvällen, och Werder Bremen rapporterade om den nya skadan dagen efter. ”Slump eller sammanhang? Rehabiliteringsskada eller bowlingiver?”, avslutar tidningen misstänksamt. Vidare menar Bild att John Guidetti efter träningsmatchen häromdagen är en given startspelare för Hannover mot Regensburg om en vecka. Tidningen ser två alternativa startelvor – i båda är nyförvärvet självskriven.

RB Live rapporterar att Emil Forsberg saknades helt på RB Leipzigs träning även på måndagen. Mittfältaren missade helgens match efter att ha legat nedbädda i influensa under veckan. Nästa match är på lördag, mot Eintracht Frankfurt.

SportBild har ringat in två namn som Bayern München är beredd att försök värva till högerbackspositionen. Båda finns på den spanska marknaden. Antingen Álvaro Odriozola (Real Madrid) eller Nélson Semedo (Barcelona). Mer om Odriozola i Cadena Cope under ”Spanien” nedan.

ENGLAND

The Sun hittar inspiration i klassiska 80-talsfilmen ”Back to the Future” (”Tillbaka till framtiden”), för att beskriva framtidsutsikterna i Manchester United. Ole-Gunnar Solskjaer är nämligen ”Backed to the Future” – han sitter säkert. Även om United missar fjärdeplatsen i ligan. En ”exklusiv”-stämpel till det bjuder tidningen också på.

BBC Radio Five fortsätter på temat Solskjaer. Uniteds vd Ed Woodwards må vara nöjd med sin tränare, experten och tidigare Arsenalstjärnan Ian Wright är det inte. Särskilt inte efter Marcus Rashfords skadesmäll. ”Solskjaer är under stark press att ta United tillbaka till toppen och han tänker mer på sig själv än spelaren – Solskjaer har satt sig själv före Marcus Rashfords hälsa”, menar Wright.

Daily Mirror hör Man City-tränaren Pep Guardiola ringa in helt andra typer av hot mot spelarnas hälsa: det hårda spelschemat. Han föreslår att exempelvis ligacupen skrotas. ”Ta bort turneringar. Ta bort den turneringen”, svarar Guardiola på frågan om matcher kring jul och nyår. ”Mindre antal matcher, färre turneringar, färre lag, mer kvalitet, mindre kvantitet. Folk kan leva utan fotboll en stund. Det är för mycket”.

The Times är rakt på det: ”Chelsea vill ha Cavani”. Tränare Frank Lampard spridde lovord över PSG-anfallaren vid presskonferensen i går, och enligt Times är Londonklubben beredd att erbjuda ett 18-månaderskontrakt till 32-åringen.

Manchester Evening News tycker de ska chilla lite där nere i London. ”Edinson Cavani kan följa i Zlatan Ibrahimovics fotspår i Manchester United”, anser tidningen, som på nytt påtalar att klubben blivit erbjuden uruguayanen men måste hosta upp stålar för ett köp, lån är inte aktuellt.

Daily Mail plockar fram ”exklusivt”-stämpeln till ett spelarrykte och till ett bråk. Spelarryktet: ”Wilfried Zaha nöjd med att stanna i Palace till sommaren sedan varken Chelsea eller Tottenham velat matcha prislappen på 80 miljoner pund under vinterfönstret”. Bråket: ”Danny Rose i bråk med José Mourinho på träningen sedan backen opponerat sig mot att han inte fick spela mot Watford trots att Tottenhamtränaren insisterar på att han var skadad”.

Click Liverpool uppmärksammar att Liverpool är Europabäst på flera vis. Laget begår minst antal regelbrott, visar en statistisk sammanställning av CIES Football Observatory för 35 europeiska ligor. Liverpool drar bara på sig 8,14 frisparkar i snitt per match. Värsta syndare är FK Vojvodina från Serbien med 22,89 i snitt. För Sverige är GIF Sundsvall i topp med 10,6 och Elfsborg i botten med 16,33. Statistiken gäller säsongen 2019 eller pågående säsongen 2019/2020.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport frågar sig, ”Är CR7 den störste anfallaren?” på 2000-talet och kommer själv fram till svaret ”ja”. Jämförelsen är med de allra största profilerna i Serie A. ”För sina mål, pokaler och karisma kan han ses som den störste”, menar tidningen. Zlatan Ibrahimovic var ett av namnen som togs upp i jämförelsen. Han dyker upp även på annat håll i tidningen. Det är under en välkänd rubrik: ”Ibra-effekten”. Den här gången är det medspelarna som växt. ”Med den nya balans som Zlatan skapat har många spelare omvärderat sig själva”. Detta har gynnat spelare som Rebic, Theo Hernandez, Leão, Castillejo och Bennacer, menar GdS. ”Med Zlatan har Milan fått tillbaka lite av sitt gamla DNA”, påpekar tidningen och avslutar, ”Svensken har så hår långt visat sig vara ett vinnande val”. På förstasidan finns också ett annat välbekant tema: Inters värvningar. Victor Moses anländer under tisdagen för läkarundersökning. Klubben har en överenskommelse med Chelsea om lån med köpoption (tio miljoner euro). Ett nytt möte om Christian Eriksen väntar också i dag.

Sky Sport Italia bullar upp med: ”Inter-Eriksen: Kommer genombrottet i dag? Agenten träffar Tottenham”. Londonklubben vill att agenten ska ha en mindre del av kakan. Inter hoppas få klart med affären denna vecka. Inters sportchef Ausilio bekräftade i går för Sky: ”För Moses finns en principöverenskommelse. Vi har lagt ett bud på Eriksen och väntar nu svar från Tottenham”.

Corriere dello Sport har just Ausilios uttalande som bakgrund till den stora bilden på Christian Eriksen över hela förstasidan. Tidningen spetsar också till situationen med ”15 miljoner euro finns på bordet. Ett besked väntas de närmaste timmarna”. Nog för att Robin Olsen skulle ha en lång väg att vandra för att någonsin stå i Roma igen. Dessutom gör hans ersättare Pau Lopez det utmärkt. ”Efter Alisson och Szczesny, här är en annan målvakt avsedd att skapa en era”, skriver tidningen. Om Corriere dello Sport har något om Ibra-effekten? Jajamensan. ”Här är Ibra-effekten – Milan har börjat om”. Liksom Gazzetta dello Sport konstaterar tidningen att ”alla vill ge mer nu” och pekar bland annat på en markant ökad skottvillighet. CdS skriver också om hur Ibrahimovic påverkar träningarna och inställningen hos spelare, inte minst de unga. ”Zlatan själv statuerar exempel med att komma en halvtimme före alla andra till träningen och vara den sista att lämna Carnagos sportcenter”, skriver CdS.

Tuttosport toppar med ”Dybala kallar på Pogba!”. Och så en bild på de båda spelarna i Juventus tröja. Tidningen anser sina spekulationer om en återkomst för fransmannen bekräftade av Dybalas ord, ”Paul och jag har en fin vänskap. Vi försöker alltid komma nya sätta fira mål. Jag hoppas vi får fira tillsammans igen”.

SPANIEN

Marca pryds av glada spelare i Unionistas de Salamanca, som får storfrämmande i morgon. Real Madrid kommer på cupbesök. ”Sist in får duscha kallt”, är citatrubriken som skvallrar om vardagen i den lilla klubben. Från Real Madrids skadefront rapporteras att Gareth Bale lämnat golfbanan och är aktuell för spel mot Unionistas. Efter värvningen av Reinier Jesus från Flamengo i går plockar Marca fram kalkylatorn och kommer fram till att Real satsat 132 miljoner euro på ”morgondagens stjärna” de senaste åren. På annat håll skriver Marca att Atlético kommer att fortsätta jobba stenhårt på Edinson Cavani de sista tio dagar som återstår av vinterfönstret.

AS flikar på förstasidan in att ”Chelsea ger sig in i kampen om Cavani”. Annars tillhör dagens tidning Reinier. ”Real Madrid är det bästa som kunde hända Reinier”, säger hans pappa Mauro Brasília, en gång världsmästare i futsal.

Cadena Cope uppger att Real Madrids högerback Álvaro Odriozola är ett hett namn på marknaden (se även SportBild ovan). Sevilla och Athletic är möjliga lånedestinationer för 24-åringen, men även Bayern München (se även SportBild).

Sport ger sig ut på transfermarknaden och hittar ”Alternativet Werner” för Barcelona. Klubben letar anfallare i vinterfönstret efter Luis Suárez skada. I tidningen omröstning om Barça behöver värva en nummer 9 i vinter har 84 procent av läsarna svarat ”ja”. Sport rapporterar vidare att Ousmane Dembélé är på väg tillbaka efter skada. Han är träning och kan vara spelklar inom tre veckor.

Mundo Deportivo går i liknande tankar som Sport. ”Letar en nummer 9” leder dock fram till två andra namn än Werner, nämligen Rodrygo i Valencia och Aubameyang i Arsenal.

FRANKRIKE

L’Equipe påminner om att det är ett år sedan Emiliano Sala omkom i en flygolycka. Tidningen har intervjuat argentinarens syster och mamma. De väntar fortfarande på svar och ansvar. ”Att vi får veta allt som går att vet. Att undersökning görs på bästa möjliga sätt. Att ingen kommer undan undersökning”, säger mamma Mercedes Taffarel. Trots värvningen av Toko Ekambi fortsätter Lyon att försöka få till ett köp även av Tino Kadewere, uppger L’Equipe. 24-åringen lånas då troligen tillbaka till Le Havre resten av säsongen. En affär som skulle innebära rejält kassaklirr hos Djurgården genom en vidareförsäljningsklausul. Tidningen synar också Edinson Cavanis framtid. L’Equipe menar att ett bud på 15 miljoner euro kan vara på gång från Atlético. Chelsea ses som en möjlig utmanare, men först i sommar. I vinter är uruguayanens fokus inställt på Madrid.

Le Parisien tar fram ämnet Cavani ända till nyhetsettan. ”Ska PSG låta Cavani lämna klubben?”, undrar tidningen. Prislappen tror tidningen ligger på 15-20 miljoner euro. Om Cavani skulle lämna ses Milans Lucas Paqueta som en möjlig ersättare, även om det är en annan typ av spelare.

RMC Sport hör Kylian Mbappé sätta upp ett drömmål för säsongen. ”Det vore att vinna en trippel: Champions League, EM och OS. För närvarande verkar det ouppnåeligt, men jag ska göra allt för att uppfylla den drömmen”, säger PSG-stjärnan.

France Football gör temanummer: ”Stoppa massakern”. Det borde vara helt i Pep Guardiolas anda (se under Daily Mirror ovan). ”För många matcher, för många skador – vill man ta kål på fotbollen med denna infernaliska takt. France Football slår larm och inleder debatten”.