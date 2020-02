Leipzig tar Forsberg i örat efter fruns inlägg

Rubrikämne i rött.

TYSKLAND

Bild menar att Emil Forsberg hamnade i lite trubbel med RB Leipzig efter ett Instagraminlägg av hans fru Shanga. Klubben ska ha tagit ett snack med honom, och Shanga raderade inlägget och gjorde kontot privat. Hon hade skrivet att ”Ingen i världen har rätt att behandla dig som skit. Glöm aldrig det”. Det sågs som ett utspel mot RB Leipzig, där hennes make hamnat på bänken. ”Forsberg, som har kontrakt till 2022, är på väg att säga hej då till Leipzig. Han vill ha mer uppskattning och – med tanke på EM – mer speltid. Får han det nu?”, skriver Bild, och menar att inlägget knappast hjälpte hans sak.

Leipziger Volkszeitung och RB Live tar båda upp Shangas instagraminlägg, och avslutar sina artiklar med att allt mer pekar på att Emil Forsberg lämnar klubben i sommar.

Hamburger Morgenpost följer ett St Pauli som föll tungt igen i Zweite Bundesliga (1-2 mot Holstein Kiel). Viktor Gyökeres spelade fram till Hamburglagets mål men brände också ett gyllene frisparksläge på tilläggstid. ”Kanske skulle jag satsat på krysset”, beklagade sig svensken. Hamburger Morgenpost fyller på med, ”Kanske skulle det gått bättre om St Pauli inte missat första halvlek”. Sebastian Ohlsson kan trösta sig med det näst högsta betyget i laget, 3,5 av 6 (1 är topp). Gyökeres får 4,5.

ENGLAND

Daily Express törstar efter nyheter i torkan som Premier League-uppehållet lämnar efter sig. Det enda rest tidningen hittar är att Tottenhamspelaren Dele ”Alli riskerar avstängning efter virus-’skämt’”, gårdagens nyhet.

Daily Mirror ligger lika utmärglad med samma nyhet som topp. Men tidningen lyckas dryga ut kosten med ”Exklusivt: Pep och Moyes kan få tidigt slut på vinteruppehållet”. Man City-West Ham sköts upp på grunden av stormen Ciaras framfart, och spelas nu troligen onsdag 19 februari.

The Sun har alltid något ”exklusivt” att tugga på. I dag ”Juventus planerar ett pengar-är-inget-problem-erbjudande för att Man City-tränaren Pep Guardiola ska ersätta Maurizio Sarri”.

Daily Telegraph kokar soppa på en spik. ”Ilska efter fotbolls stora maskot-lurendrejeri”. Tidningen granskar och listar vad alla Premier League-klubbar tar betalt för barn som vill vara maskot på lagens matcher. West Ham toppar med 700 pund på de mest åtråvärda matcherna. Granskningen gjordes också av BBC förra året. Med samma resultat.

Manchester Evening News har uppdaterat sina säsongsbetyg. Victor Nilsson Lindelöf får nöja sig med 5 av 10. ”Har inte återhämtat sig efter sina misstag i augusti, under en säsong som varit en tillbakagång. Men det har sett bättre ut sedan Liverpool borta. Var strålande mot Man City i ligan”, skriver tidningen. Marcus Rashford har högst betyg, 8/10. Lägst har Jesse Lingard, Phil Jones, Marcos Rojo och Diogo Dalot, alla 3/10.

The Independent tar fasta på CIES sammanställning över nettospenderandet bland klubbar i världen under de två senaste transferfönstren. Den klubb som gått mest plus? Chelsea. 205 miljoner euro plus, för att vara exakt. Ett av fönstren hade klubben också värvningsförbud av Fifa. Därefter följer Benfica med plus 166 milj euro och Ajax med plus 137 milj euro. Mest negativ balans har Real Madrid. Minus 181 miljoner euro. Aston Villa har minus 169 milj euro och Barcelona minus 166 milj euro.

Sky Sports pratar med José Mourinho. Han tillbakavisar påståenden om att han redan skulle ha börjat tröttna på Tottenham. ”Jag trivs verkligen i klubben”. Och så förklarar han sin trimmade skalle. ”Jag somnade hos frisören. När jag vaknade var det så illa att jag sa till honom att ta bort allt. Förhoppningsvis växer det tillbaka”, säger Mourinho.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport hyllar Inters tränare med ”Conte är så värdefull”. Kämpigare är det för kollegan i Milan. Förlust i derbyt och rubriken är ”Meddelande till Pioli” och ”Om det inte blir en comeback är det hej då till Milan”. Samtidigt bekymrar sig GdS för att Zlatan Ibrahimovic. Han får inte överanvändas, ”Svensken måste behandlas med förnuft, som en flaska vatten i öknen”, som tidningen uttrycker det. Redan på torsdag är det match igen. Cupsemifinal mot Juventus. På annat håll noterar tidningen att den positiva publiktrenden i Serie A fortsätter. Snittet ligger på 27 266 åskådare, vilket är 10,6 procent mer än vid samma tidpunkt förra året.

Corriere dello Sport tar sikte på de tre tränarna som slåss om ligatiteln och menar att ”Sarri är ensam”. Fortsättningen: ”Juve har ännu anpassat sig till tränarens idéer: de leder ligan tack vare Ronaldos mål, men har redan förlorat tre matcher” och ”Spelarna är förvirrade, fansen är förbryllade, klubben är tyst och gör en del beräkningar: varje poäng kostar 5,44 miljoner euro”. Det är en markant skillnad från hyllade Conte i Inter och Inzaghi i Lazio. CdS uttrycker andra bekymmer kring Zlatan än GdS. ”Om allt går väl kan Milan erbjuda honom ljuset från Europa League. Men även i dag är Ibrahimovic ute efter strålkastarljusen från Champions League”, skriver tidningen, och avslutar: ”Kommer San Siros charm att räcka för att behålla honom ett år till?”. Längre fram i dagens tidning dyker Robin Olsen upp, lite vid sidan av: ”Pau López och Olsen – det är oavgjort”. Den nye Romamålvakten har inte varit något jätteuppsving jämfört med svensken. Spanjoren har släppt in lika många mål och hållit lika få nollar som Olsen vid samma tidpunkt förra året. Men tidningen avslutar ändå, ”Det behövs inte mycket för att sudda ut någon som helst jämförelse med Olsen”. Olsen är för närvarande utlånad till Cagliari.

Tuttosport svävar i väg. ”Inter och Juventus dröm” följs av bilder med Lionel Messi i respektive lags klubbtröja. Bakom ryktena ligger en tidigare klubbchef i Barcelona, Ariedo Braida, som tror argentinaren kan lämna klubben i sommar.

Sky uppmärksammar festivalen i Viareggio i helgen. Gigantiska figurer av bland annat Greta Thunberg och Donald Trump dök upp bland vagnarna, men också Cristiano Ronaldo (se klipp nedan). Sky Sport Italia har plockat ut Omgångens lag. Zlatan Ibrahimovic må ha varit i det förlorande laget i Milanoderbyt, men han platsar ändå. Laget: Strakosha (Lazio) – Castagne (Atalanta), De Vrij (Inter), Kumbulla (Hellas Verona), T Hernandez (Milan) – Amrabat (Hellas Verona), Brozovic (Inter) – Ilicic (Atalanta), Ramirez (Sampdoria), Barrow (Bologna) – Zlatan Ibrahimovic (Milan).

SPANIEN

Mundo Deportivo har för andra dagen i rad i sin San Sebastian-upplaga Alexander Isak på förstasidan. I går var det ”Kung Isak”, sedan svensken sänkt Athletic Club. I dag är det ”Guldgrabben”. Tidningen menar att de 6,5 miljoner euro Real Sociedad betalade Dortmund i somras nu förefaller som ”löjligt” lite. Isak ses som ”guldgruva”. I MD:s huvudupplaga söker Barcelona med ljus och lykta efter just anfallare. ”Nummer 9:s vecka” betyder att Barça snart får dispens av förbundet att värva på grund av Ousmane Dembélé. Fyra möjliga namn ringas in: Ángel (Getafe), Lucas Pérez (Alavés), Loren (Real Betis) samt Isaks anfallsrival Willian José.

Sport siktar in sig på att i dag är ”Dagen D” för Dembélé. Han opereras i Finland och svar på hur länge fransmannen blir borta väntas. Tidningen skriver även under på tidigare uppgifter om Neymar (se RMC Sport under Frankrike). Den kvinna som anklagade PSG-stjärnan för våldtäkt planerar att ta ärendet till fransk domstol. Det bekräftar nu också hennes advokat. Förra året lades den brasilianska utredningen ner. Den påstådda våldtäkten ska ha ägt rum i Paris.

L’Esportiu cementerar Lionel Messis nya titel. ”Quarterback”, pryder den katalanska sporttidningens förstasida. L’Esportiu påpekar att det inte blivit några mål från argentinarens känsliga fötter på de tre senaste matcherna, men väl fem målpassningar. Det ligger i linje med hans mer tillbakadragna roll under Setién. Även Sport kallade i en krönika i går Messi för ”quarterback” efter framspelningar i helgen.

Marca synar bakgrunden till Real Madrids framgångar den här säsongen. Bland annat motiverade tränare Zinedine Zidane sina spelar i somras, med bland annat, ”Det är inte normalt att Modric bara vunnit ligan en gång”, Mer Real Madrid. Eden Hazard har inte spelat sedan i slutet av november men väntas finnas med i truppen till Celta Vigo på söndag.

AS känner ”15 dagarna på pulsen”, och utökar dramaturgin med ”Varken Real Madrid eller Barça har utrymme för missar”. Liksom i Marca är Alexander Isak med i AS:s Omgångens lag. Trots bara 35 spelminuter mot Athletic Club. Laget: Joel Robles (Real Betis) – Djené (Getafe), Cabrera (Espanyol), Tono (Levante) – Fekir (Real Beis), Modric (Real Madrid), Rafinha (Celta Vigo), Cucurella (Getafe) – Isak (Real Sociedad), Molina (Getafe), De Tomas (Espanyol).

FRANKRIKE

L’Equipe föreslår ”En Oscar till Leo”. Det är inte Leo DiCaprio utan Leonardo, PSG:s sportchef. Anledningen är de teatraliska utspelen, senast mot bland annat medier i Canal+ i söndags kväll (se RMC Sport under Frankrike).

Le Parisien noterar inte bara Neymars nya look med rakat huvud. Tidningen anger också orsak till det. Efter att först ha färgat håret vitt, sedan rosa, så behöver PSG-brassens hår återhämta sig, därav rakningen, förklarar en specialist.

France Football presenterar sin intervju med Unai Emery med olika citat. Störst: ”I PSG kunde jag blivit världens bästa tränare. Jag missade den chansen”. Det finns gott om andra citat. Emery grämer sig över att Zlatan Ibrahimovic inte stannade när han anlände till PSG. ”Den första säsongen tror jag vi hade varit betydligt bättre med Ibrahimovic, som lämnade för Manchester United”, säger han. Om flytten till London: ”Arsenal hade varit på nedgång under de två åren innan jag kom. Vi fick stopp på fallet och lyckades även bygga upp klubben igen”, menar Emery. Från transfermarkanden rapporterar France Football att Liverpool i januari la ett bud på 35 miljoner euro för Samuel Chukwueze, men Villarreal nobbade. Den spanska klubben pekar på utköpsklausulen på 65 milj euro (100 milj euro, enligt AS).