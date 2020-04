Läxar upp PL: ”Moraliskt vakuum”

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är också ute där poddar finns.

ENGLAND

Daily Mirror ser ”Premier Leagues lönekrig” stå för dörren under coronakrisen. Klubbar vill med ett kollektivavtal sänka spelarnas löner, men spelarfacket (PFA) har skrivit till sina medlemmar att inte acceptera utan att ha talat med dem först.

The Guardian noterar att striden sker samtidigt som en parlamentsledamot, Julian Knight, anklagar fotbollen för att leva i ett ”moraliskt vakuum”. Utspelet kom efter att Tottenham sänkt lönerna med 20 procent för sina 550 anställda och permitterat en del. Och det samtidigt som ordförande Daniel Levy håvade in sju miljoner pund i årslön, varav tre miljoner pund i en nylig bonus, och spelarna fortfarande drar in megalöner.

Daily Telegraph-krönikören Jason Burt menar att ”Det är skamligt att Premier League-klubbar använder statliga permitteringar innan man sänker löner”. Tottenham och Newcastle används som exempel. På annat håll uppger Telegraph att när och om Premier League kommer igång igen vill tränarna kunna använda fler avbytare. Anledningen är den ökade skaderisken efter coronauppehållet.

Daily Mail hittar en hyvens kille i alla fall. ”Exklusivt: Bournemouths tränare Eddie Howe är första ut från Premier League att frivilligt sänka sin lön på fyra miljoner pund”.

Sky Sports kommer med ett spelarrykte, flitigt citerat i katalanska medier: ”Barça hoppas värva tillbaka Neymar från PSG och använda Griezmann som del i affären”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser en möjlig avslutning på säsongen inför säsongen, och blickar framåt, ”Vi kommer tillbaka för att se stjärnorna”. Talande nog är Zlatan Ibrahimovic inte avbildad bland stjärnorna på förstasidan. Tidningen står på sig om att svensken lämnar Milan efter säsongen. ”Jag vet inte ens själv vad jag vill”, sa han till SvD. Det viftar tidningen bort med ”I själva verket tycks hans farväl redan beslutat” och en artikel om Milan med rubriken ”Efter Ibra”. GdS går också igenom utlandsproffsen som återvänt hem. Zlatan Ibrahimovic (Milan), Sebastian Eriksson (Genoa), Dejan Kulusevski (Parma) och Robin Olsen (Cagliari). Sistnämnda är den enda utländska spelaren som lämnat sardinska klubben under coronakrisen.

Corriere dello Sport förmedlar förbundets förhoppning, ”Igång den 20 maj”. Tidningen ger även sammanställningen av agentutbetalningar i Serie A för 2019 gott om utrymme. Juventus toppar med 44,3 miljoner euro, före Inter med 31,8. Lägst utbetalningar svarade Brescia för, bara 0,5 milj euro.

Tuttosport skriver också om ”Sommarfotboll” efter förbundets planer på att spela non-stop från den 20 maj. Sedan summerar tidningen en granskning av coronasmittans ekonomiska konsekvenser för amatörfotbollen under ”12 000 klubbar och en miljon spelare är i fara!”.

SPANIEN

Marca uppdagar ”La Ligas vaccin”. Ett utkast, som Cadena Cope kommit över, har redan skickats ut till klubbarna om vägen tillbaka till matcher. La Ligas rekommendationer inkluderar minst 15 dagar träning innan matcherna inleds, trupperna ska hållas isolerade i hotell- eller träningskomplex, alla spelare ska coronatestas. Marca noterar också udda detaljer som att bara en person får jobba med att hålla toaletterna rena, bara en kock får jobba med måltiderna och disken, och att gym endast får användas under gruppträning och då med en eller två spelar åt gången.

Diario AS har bild på Achraf Hakimi till rubriken ”En stjärna är född”. Marockanen återvänder till Real Madrid i sommar efter sitt framgångsrika lån till Dortmund. 21-åringens kontrakt går ut 2021, och klubbar som Juventus, PSG och Chelsea är intresserade.

Sport varnar: ”Ingen rör Arthur”. Klubbar har hört av sig till Barcelona, som dock ser brasilianaren som en nyckelspelare. Sport har också rubriken ”Barça erbjuder Lautaro sju miljoner euro per säsong”.

Mundo Deportivo skriver om ”Båda två”. För det är både Lautaro Martinez och Neymar som står på Barças sommarmeny. ”Argentinaren är prioritet och brasilianaren är strategi”, menar MD om uppgifterna som kom i går.

FRANKRIKE

L’Equipe synar PSG-stjärnan Neymars omdiskuterade karantän i Brasilien. Residenset täcker 10 000 kvadratmeter, och här finns fotbollsplan, tennisbana, beachvolleyplan och pool. ”I det supersäkra residenset finns till och med matvaruaffär och restauranger. Där kan man vara i månader utan att behöva gå ut”, säger fotografen Alex Bensimon, som tagit foton på plats innan Neymars köpte området 2016. Här inne finns både familj och vänner. Neymars representanter bedyrar dock för L’Equipe att han respekterar karantänsbestämmelserna. ”Han tar inte emot några besök. Han är i ett hus som är helt isolerat. Han är i karantän med personer som han reste tillsammans med från Paris”, svarar de tidningen.

RMC Sport får bekräftelse från spelarfacket (UNFP) att en uppgörelse med klubbarna om generell lönesänkning är nära. Sedan tidigare har Ligue 1-klubbar permitterat spelare. ”De har redan förlorat 16 procent av sin lön”, påminner spelarfackets president Philippe Piat, ”Vi kommer att ha ett möte (med klubbarna) nästa vecka och visa att spelarna är beredda att göra betydande handlingar”.

TYSKLAND

Bild pratar med Jérôme Boateng. Bayern Münchenspelaren är inte nöjd med bötesstraffet efter att han brutit mot karantänsregler i samband med en bilolycka. ”Jag accepterar vilka böter som helst om de är motiverade. Och det var ett misstag att inte säga till klubben om min resa, men vid tillfället tänkte jag bara på min son. Han var sjuk”, säger Boateng, ”Jag vill se den pappa som inte åker för att vara nära sin sjuka fyraårige son. Om det är ett straff för det så respekterar jag det, men jag tycker det är sorgligt”. Bötessumman kommer att skänkas till ett sjukhus i München.

Kicker hävdar att det är en ”Klar trend mot ett klubbyte”, att Leroy Sané inte hamnar i Bayern München. Det är dagens förstasida. FC Bayern tvekar av flera skäl, bland annat över Man City-spelarens engagemang kring en flytt. I stället är Timo Werner på nytt ett aktuellt namn. Kontakt finns fortfarande med RB Leipzig-anfallaren. Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn och tränare Hansi Flick gillar alla Werner, och är nu röststarkare än sportchefen Hasan Salihamidzic, som motsatte sig köpet förra sommaren.