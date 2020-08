Scholes: ”Lindelöf är inte tillräckligt bra”

Rubrikämne i rött.

ENGLAND

Daily Mirror låter Victor Nilsson Lindelöf och Bruno Fernandes symboliserar ”Europa-dumskallar” efter Man Uniteds Europa League-sorti (1-2 mot Sevilla). Tjafset dem emellan fick rubriker men tonades ned av Fernandes själv och även av tränare Ole Gunnar Solskjaer. Men bilderna blev virala. Inte minst i Portugal, där Lindelöfs svordomar till Fernandes på portugisiska uppmärksammas (”Vai tomar no seu cu, filho da puta”, tycks Lindelöf säga – för att undvika billig direktöversättning så är andemeningen ungefär, ”Dra åt helvete, din jävel”).

Daily Mail lyssnar till tidigare Unitedstjärnan, numera tv-experten, Paul Scholes. Han är mer frustrerad med hur Lindelöf spelar än vad han säger. Inte minst vid Sevillas segermål. ”Målet är till 75 procent Lindelöfs fel. Hur kan man som mittback inte ha koll på var den centrala anfallaren är? Och var är Maguire?”, beklagar sig Scholes. Lindelöfs matchbetyg var också lågt i pressen. Men Scholes blickar också mot transfermarknaden med svenskens insatser i tankarna, ”Jag tror de behöver mittbackar. Lindelöf är inte tillräckligt bra som Maguires partner”, säger Scholes och menar att Maguire behöver en mer dominant mittback bredvid sig.

Daily Telegraph uppger att trots att CL-slutspelet av många ses som en succé finns inga planer på en fortsättning. The Athletic håller med. Mer från Telegraph: Arsenal uppges nu överens med Pierre-Emerick Aubameyang om ett nytt kontrakt. Tre år och cirka 250 000 pund i veckan väntas det vara på. Sedan följer tidningen upp Man Citys uttåg. Trots besvikelsen finns rubriken ”Guardiola ska inleda samtal med City om ett nytt kontrakt”.

The Sun kontrar med ”Exklusivt: Man City har Pochettino som alternativ om Guardiola inte skriver nytt kontrakt”. Mer från The Sun: ”Exklusivt: Singaporianska gruppen som tänker lägga bud på Newcastle vill ha Shearer som tränare”. Ännu mer från The Sun: ”Exklusivt: Leeds får sällskap av Liverpool, Man United och Chelsea i kampen om Brightons back Ben White som värderas till 50 miljoner pund”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport toppar med bild på Inters tränare Conte och Inters ägare Zhang. För nu gäller en ”Finalpakt”. Det handlar främst om kvällens Europa League-kvartsfinal mot Sjachtar. Men tidningen väver också in klubbens drömmar om Lionel Messi. Argentinaren sägs beredd att lämna Barcelona. Kontraktet förlängdes dock nyligen automatiskt med ett år. Eller? ”Det är inte känt om Messi lyckades flytta klausulen som fanns i kontraktet från 2017 som gjorde det möjligt att flytta gratis efter tre år, från den 31 maj till den 31 augusti. Det skulle förändra allt”, skriver tidningen. Inter och Man City som möjliga alternativ för 33-åringen. På tal om kontrakt. Följetongen Zlatan Ibrahimovic och Milan kommer i dag under rubriken ”Kamp mot klockan”. Milan vill ha ett ettårskontraktet klart den här veckan men det kan bli svårt. Parterna står lång från varandra. Ibra vill ha 7,5 milj euro netto, Milan erbjuder fem milj netto (plus bonusar på upp till en milj euro). En ny kontakt väntas i dag. Framtiden för Robin Olsen berördes i helgens tidning. Den svenske landslagsmålvakten är fortsatt till försäljning men Cagliari tycks inte aktuellt igen. Det skar sig en aning i samband med uppbrottet, menar tidningen, och lägger till, ”I bakgrunden finns Genoa”. Marcus Rohdén hade en trist söndag. Förlust med Frosinone i första playoffinalen till Serie A (0-1 mot Spezia) och blott 5,5 av 10 i betyg.

Corriere dello Sport ser det som att det är ”Contes afton”, när hans Inter inte bara slåss om en finalplats utan också spelar inför ögonen på klubbägaren Zhang. ”Tränaren träffade presidenten, men luften har inte rensats”, lägger tidningen till. Man kan också säga det är Dan Friedkins dag. I dag kommer övertagandet av Roma att tillkännages. Det är dagens näst största rubrik i CdS.

Tuttosport gör ännu en uppföljning på Juventus juvel med ”Dybala – viljornas kamp”. Slutsatsen är att ”Antingen stannar han i Juventus och lämnar som gratis 2022 eller så lämnar han direkt”. Turintidningen ger även lite plats åt Dejan Kulusevski. De flitigt använda scoutingprogrammet WyScout har via sin algoritm tagit ut bästa spelare i varje position i Serie A. Kulusevski kommer med i Årets lag i Serie A och även Årets U21-lag i Serie A. Alexander Isak är för övrigt med i U21-laget för La Liga.

SPANIEN

Marca klamrar sig fast vid upprättad ”Spansk stolthet”. Med Sevillas seger i Europa League (2-1 mot Man United) blev det i alla fall ett lag i de europeiska cupfinalerna. Det var Bono som såg till att det blev en Beautiful Day för andalusierna. Tillsammans med Uniteds mittfältare Bruno Fernandes får Sevillas målvakt det högsta spelarbetyget, tre stjärnor av tre.

Diario AS påpekar också att Bono var matchens lirare, men gör förstasidesrubriken på att Sevilla nu är ”Ett steg närmare den sjätte”. Med det avses den sjätte titeln. Klubben har sedan tidigare vunnit Europa League/Uefacupen fem gånger. Tidningen noterar också att Gironas motståndare i playoffinalen till La Liga blir Elche (1-0 mot Real Zaragoza).

Sport konstaterar att det är ”Adiós Setién”. Barcelonatränaren har gjort sitt och ”Koeman och Pochettino är huvudkandidater att ersätta”. Men som andra spanska tidningar så påpekar Sport att den nederländska förbundskaptenen är hetast. Barças president Bartomeu uppges redan förhandla med Koeman. I kväll har klubben ett styrelsemöte. Därefter kan det gå fort. Trots allt som händer inom klubben är dagens största rubrik i Sport av gammalt snitt, ”Barça funderar på Neymars återkomst”. Klubben hoppas att en värvning av brasilianaren kan ge den nya säsongen en skjuts. Sport menar att Barça ”funderar på att erbjuda Griezmann plus 60 miljoner euro för att för att initiera diskussionerna med PSG”.

Mundo Deportivo uppger på måndag morgonen att förhandlingarna med Koeman är långt gångna, att ett tvåårsavtal är på gång. Vidare noterar tidningen att Barcelona avfärdar söndagskvällens uppgifter från Esporte Interactivo om att Lionel Messi meddelat klubbledningen att han vill lämna. Däremot har MD varken lyckats få någon bekräftelse eller något förnekande från Messis representanter. Vidare menar tidningen att samtliga spelare i Barças trupp är till försäljning utom fem: stortalangerna Ansu Fati och Riqui Puig, plus Marc André ter Stegen, Frenkie De Jong och förstås Lionel Messi.

FRANKRIKE

L’Equipe har förstås ögonen på Champions League-semifinalerna som ”ger ytterligare lite näring till den eviga rivaliteten mellan Tyskland och Frankrike”. PSG-RB Leipzig och Lyon-Bayern München väntar. Faktum är att kampen länderna emellan är jämn i direktmöten i CL. 27-25 i segrar (plus 12 oavgjorda) till Frankrikes fördel, och 4-3 i utslagningsfasen.

Le Parisien ger gott om utrymme åt PSG:s bekräftelse på att Keylor Navas missar semifinalen på grund av sin muskelskada. Därmed kommer Sergio Rico att vakta målet. Ny på skadelistan är Idrissa Gueye, även han med muskelsmärta. Mittfältarens medverkan är enligt PSG ”mycket tveksam”. Det mesta talar för att PSG använder 4-2-3-1, med en offensiv med Di María-Neymar-Mbappé bakom Mauro Icardi.

TYSKLAND

Kicker låter Bayern Münchens ordförande Karl-Heinz Rummenigge triumferande berätta att hans lobbying lyckats. ”Enligt ett uttalande från Fifas president (Gianni Infantino) så kommer ett pris till världens bästa spelare att delas ut. Infantino berättade för mig att ett pris kommer att delas ut till bästa herrspelare, bästa damspelare och bästa tränare”, säger Rummenigge till tidningen. Tidigare i år ställde Fifa in The Best-galan i Milano på grund av pandemin. Klassiska Ballon d’Or delar inte ut några priser i år. Rummenigges förhoppning är att Robert Lewandowski ska utses till världens bästa. I Kicker finns också en passus om Sebastian Andersson och Schalkes intresse. ”I topp bland prioriteringar finns en högerback och en center. Sebastian Andersson borde kunna värvas med miljoner från försäljningen av McKennie. Med betoning på ’borde’”, skriver Kicker.

Sport1 uppger att 18-årige Reinier är nästa stortalang till Dortmund, vars unga stjärnor redan har lekstuga. Enligt tv-kanalen är klubben överens med Real Madrid om ett lån av den offensive mittfältaren. Dortmunds tränare Lucien Favre tar inte mycket strid kring uppgifterna. ”Han är en mycket ung spelare som är tänkt att lånas från Real Madrid. Det är inte helt klart ännu, men det är planen”, medger Favre.

Sky Sport ger plats åt supertyckaren Lothar Matthäus som är superimponerad av Bayern München. ”Jag tycker Bayern för närvarande är mer dominanta och mer imponerande än Liverpool i förra årets CL-slutspel”, skriver han. Matthäus är övertygad om att en tysk tränare vinner CL. Om inte Hansi Flick (Bayern) så Thomas Tuchel (PSG), med Julian Nagelsmann (RB Leipzig) som outsider.