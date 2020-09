Uppgifter: Messi kan bli delägare i City

Rubrikämne i rött.

Daily Record (Skottland) – av alla tidningar – uppger att Lionel Messi är överens med ägarna av Manchester City om ett avtal värt 700 miljoner euro. Bakom artikeln står Duncan Castles, som också agerar transferexpert åt bland annat Sunday Times, och för många är bekant för att vara nära superagenten Jorge Mendes. Detaljerna i avtalet påminner i stor utsträckning om det kontraktsförslag spanska Sport skrev om i måndags. Ett femårsavtal, varav de sista två åren med New York City FC. Enligt Castles blir Messi anställd av moderbolaget City Football Group, och en del av ersättningen till argentinaren som föreslås är en aktieandel i CFG. El País har helt andra uppgifter om Messi och City (se under Spanien).

TyC Sport (Argentina) rapporterar att Gonzalo Higuaín är överens om ett kontrakt till december 2022 med Inter Miami. David Beckhams klubb ska komma överens med Juventus, men också med DC United som enligt uppgifter i The Athletic hade första tjing.

A Bola (Portugal) har pratat med Man Uniteds Bruno Fernandes. Portugisen har tidigare tonat ner bråket med Victor Nilsson Lindelöf på planen mot Sevilla. Nu gör han det lite matigare. ”Han (Lindelöf) är en av de spelare jag har bäst relation till i klubben, också för att han pratar portugisiska, och som alla kunde se så kan han det bra (skratt). Det var förstås de första orden han lärde sig i Portugal, det är sånt vi alltid lär ut”, säger Fernandes, och syftar på de svordomar som gick att tyda att Lindelöf hävde ur sig till Fernandes. Han lägger till, ”Det var en spelsituation, ingen tog åt sig av det. Efteråt reste vi till våra hemländer, han till Sverige och jag till Portugal, och innan dess kramade vi om varandra. Vi lutade våra huvuden mot varandra, vi behövde inte säga något. Vi stannade så i två sekunder, kramandes, och förstod vad vi ville säga varandra”.

Het Laatste Nieuws (Belgien) noterar att Victor Wernersson nu är officiellt presenterad av Mechelen. 25-åringen har skrivit på till 2024, och Mechelen betalar ”en mindre övergångssumma” till IFK Göteborg, där Wernersson hade ett halvår kvar på kontraktet. I Mechelen finns också Gustav Engvall och Kerim Mrabti.

ENGLAND

Daily Express beskriver målvaktssituationen i landslaget med ordleken, ”Pope can nick it”. För Nick Pope väntas ta startplatsen från Jordan Pickford i Nations League-matcherna mot Danmark och Irland. Den uppgiften dyker upp i en rad andra tidningar också.

Daily Telegraph fyrar av ”Exklusivt: Everton överens om treårsavtal med Real Madrids James Rodríguez”. Den 29-årige colombianen väntas bli läkarundersökt av Everton i dag. En överenskommelse finns med Real Madrid, men Telegraph har inte övergångssumman. Spanska Marca anger den till 25 miljoner euro.

The Guardian tar upp tre stora transfersnackisar från gårdagen. Dels att Chelsea betalade en världsrekordsumma för Pernille Harder (se under Tyskland). Dels att PSG ska ha lagt ett bud på Arsenalbacken Hector Bellerín. Dels att Gabriel till slut är klar för just Arsenal.

Daily Mail hävdar att José Mourinho gärna ser att Tottenham säljer Tanguy Ndombélé. Mittfältaren har haft en svår tid i klubben sedan övergången förra sommaren för 54 miljoner pund.

The Sun exklusiv-stämplar också sin story om att Tottenham vill sälja Ndombélé. En likadan stämpel trycker tidningen dit vid ”Man United ger inte upp Jadon Sancho förrän stjärnan offentligt bekräftar att han vill stanna i Dortmund”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ger förstasidan till uppgifterna om att Juventus är överens med Luis Suárez. Återstår att hitta en överenskommelse med Juventus. Tidningen menar vidare att Milan funderar på en ”vice-Ibra”. En backup till Zlatan Ibrahimovic. Rebic och Leão ses som alternativ men mer som falska nior. Ett lån av Luka Jovic från Real Madrid är fortfarande aktuellt. Med tanke på hur mycket GdS drivit om Inters påstådda intresse för Lionel Messi de senaste veckorna, är det kanske inte så förvånande att en dementi bara berörs med några ord långt ner i en artikel. ”Messi i Inter är omöjligt”, säger nämligen sportchefen Piero Ausilio till Sportitalia, ”Även Kanté är omöjligt”. Ausilio tar också luften ur rykten om Federico Chiesa. Däremot: ”Jag kan medge förhandlingar om Aleksandar Kolarov. Vi talar med Roma och med honom”, säger Ausilio.

Corriere dello Sport har också Suárez-överens-med-Juve i topp. Lönen sätts till tio miljoner euro per säsong. Men tidningen tillägger fortfarande, ”Dzeko alternativet”. Längst ner i en artikel om Roma kan man läsa att den tilltänkta övergången för Robin Olsen till Celtic är avblåst. Parterna kunde inte komma överens om ett låneavtal. Celtic ville att Roma skulle betala 30 procent av den svenske landslagsmålvaktens lön.

Tuttmercatoweb hävdar att Lukas Björklund nu är klar för Milan. Och det stämmer. Om man letar sig fram på Lega Serie A:s sida hittar man att den tidigare Malmöspelaren under tisdagen registrerats i sin nya klubb. Därmed är affären som varit på gång ett tag klar. Även Hammarbys Emil Roback står med på gårdagens listan. Han är sedan tidigare presenterad.

SPANIEN

Marca frångår den senaste tidens norm. Det är ingen Lionel Messi i fokus. I stället dyker Sevillas president José Castro upp bredvid citatrubriken, ”Varför kan inte vi drömma om att vinna La Liga?”. Bland övriga nyheter: Real Madrid-ledningen ska ha ett möte med Gareth Bales agent Jonathan Barnett för att få ett svar på om walesaren är redo att knyta näven och ge allt för den vita tröjan. Eller om man ska leta ny klubb åt honom. Problemet: Real Madrid har inte fått några bud på Bale, som själv tidigare signalerat att han tänker stanna.

Diario AS har inga tveksamheter. Tidningen drar fram resväska med Bales namn. Med James Rodrígues namn. Med namnen på Ceballos, Brahim, Reguilón och Mariano också. Rubrik: ”På väg ut”. AS räknar på annan plats på Barças mål. Om både Messi och Suárez lämnar Barça förlorar laget 70 procent av målskyttet från förra säsongen. Dessutom uppmärksammar tidningen hur tysta övriga Barcelonaspelare hittills varit kring Messi-situationen.

Cadena SER hävdar att Juventus är intresserad av att värva Messi. Men en affär anses komplicerad, och SER uppger även att Messi inte uteslutit att stanna kvar i Barça.

El País menar att Manchester City inte kommer att förhandla med Messi förrän han är fri från Barcelona. City har starka band till Barça genom Guardiola och klubbledningen, och vill inte hamna i en dispyt med klubben.

Mundo Deportivo känner temperaturen stiga. Lionels pappa och agent Jorge Messi har anlänt till Barcelona. Nu väntar möte med Barcelonas president Josep Bartomeu. ”Han (Jorge Messi) kommer att säga till klubben att han vill hitta en vänskaplig lösning mellan parterna. Men Barcelona kommer att stå fast vid att Messi ha kontrakt till 2021”, skriver tidningen.

Sport har precis samma budskap inför mötet på sin förstasida. Någon lösning tycks inte nära. Däremot anser Sport att Barça är nära en lösning på transfermarknaden. Dagens största rubrik är ”Lautaro allt närmare”. Tidningen fortsätter, ”Barcelona inväntar ett svar från Inter nästa vecka för Lautaro Martínez innan klubben bestämmer sig för att gå vidare. Ett byte som inkluderar Arturo Vidal kan säkra avtalet till Barcelonas fördel”. Enligt Sport har Ajax sportchef Marc Overmars bett Luis Suárez vänta några dagar med ett framtidsbeslut, medan han förbereder ett erbjudande.

FRANKRIKE

L’Equipe drar stort på en intervju med Lyons unga stjärna Jeff Reine-Adélaïde som är frustrerad över sin begränsade speltid i klubben. ”Det är svårt att se min framtid i Lyon”, säger han. Lyons sportchef Juninho kontrar, ”Vi räknar med honom”. Rennes är intresserad av Alphonse Areola, PSG-målvakten, som var utlånad till Real Madrid senaste säsongen. Areola ses som en ersättare till Édouard Mendy som väntas säljas, troligen till Chelsea. Tidningen benar sedan ut coronasituationen i PSG. Det är Leandro Paredes och Angel di Maria som misstänks vara positiva. De ska göra nya tester i dag. Dessutom är Mauro Icardi och Ander Herrera försatta i karantän.

Le Parisien fortsätter på PSG och corona. Liksom övriga misstänkta fall så var även Neymar på Ibiza under ledigheten. Men här föreligger inga misstankar. Hela truppen kommer dock att testas under torsdagen. PSG:s redan framskjutna ligapremiär mot Lens kan vara i riskzonen. Om fler än fyra fall noteras under en åttadagarsperiod skjuts matchen upp enligt det franska coronaprotokollet.

TYSKLAND

SportBild följer Kai Havertz förehavanden. Bayer Leverkusen-stjärnan ska under söndagen ha genomgått läkarundersökning i London inför flytten till Chelsea. Affären, som totalt är värd 100 miljoner euro, är ytterligare ett steg närmare. På tal om Leverkusen. Klubben lurar i vassen om Schalke inte lyckas få till ett avtal med Arsenal om Sead Kolasinac.

Transfermarkt kontrar på morgonen Sport Bilds uppgifter om Havertz. Ingen läkarundersökning är gjord, enligt sajtens klubbkällor. Affären ska till och med ha varit i fara så sent som för några dagar sedan. ”Förhandlingarna gick dåligt”, säger Transfermarkts klubbkälla. Men nu är affären på bana igen och kan bli officiell efter Tysklands landskamp på söndag. Med en klubbkälla som bas – vid det här laget kan vi sluta oss till att det är i Leverkusen – uppger Transfermark även att Kevin Volland är såld. Han kan bli klar för Monaco redan i dag.

Bild uppger att Alexander Sørloth bett sin turkiska klubb Trabzonspor om att få lämna. RB Leipzig vill ha den norske anfallaren. Klubben ska ha lagt ett bud på 17+3 miljoner euro, men Trabzonspor vill ha en bit över 20 milj euro. Affären kompliceras av att Sørloth är utlånad från Crystal Palace med en köpoption.

Sportbuzzer/Wolfsburger Allgemeine avslöjade i lördags Pernille Harders övergång till Chelsea. Efter att den på tisdagen blev bekräftad, står tidningen fast vid att Wolfsburg får cirka 350 000 euro, ca 3,6 miljoner kronor, för den danska stjärnan. ”Utan att nämna några siffror kan så kan vi säga att det rör sig om en rekordsumma för damer”, säger Wolfsburgs sportchef Ralf Kellermann. En världsrekordsiffra, alltså. Den dittills dyraste affären var enligt danska DR när Kvarnsveden från Sverige sålde Tabitha Chawinga till Jiangsu Sunning för 1,5 milj kr. Enligt en Fifa-rapport var 96 procent av internationella damövergångar på fri transfer 2019.