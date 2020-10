Gazzettan: ”Omöjligt att hålla Kulusevski på bänken”

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport kommer med ger Andrea Pirlo namnet ”Mister X”. Gårdagens match var Juventus tredje oavgjorda match, alltså det tredje krysset (1-1 mot Hellas Verona). Dejan Kulusevski gjorde Juves mål, spelade bara en halvtimme – och utses ändå till bäst i Juve (6,5 av 10). ”Det är för närvarande omöjligt att hålla honom på bänken”, menar GdS. Milan, med Zlatan Ibrahimovic i den förväntade startelvan, möter Roma i kväll. Vid seger är klubben sex poäng före Juventus.

Corriere dello Sport menar att ”Juve var chockrosa”, en kombination av tröjfärg och poängmiss. Milan-Roma beskrivs som ”Ibra-Dzeko-sammandrabbingen”. Tidningen påpekar också att svettiga timmar väntar för Cristiano Ronaldo. Innan klockan 21 i morgon kväll måste han ha testat negativt för corona för att kunna spela matchen mot Barcelona och Lionel Messi på onsdag.

Sky Sport tar upp tråden om Juventus offensiv. Pirlo förklarar att Kulusevski bänkades för att han behövde vila. Samtidigt pratar Pirlo sig varm för en anfallstrio. ”Vi vill spela med Cristiano Ronaldo tillsammans med Dybala och Morata. Ronaldo är lämpad att spela centralt till vänster, med en spelare som Dybala eller Kulusevski runt honom. Jag tror på att dessa offensiva spelare kan spela ihop”, säger Pirlo.

ENGLAND

The Guardian vinner rubriktävlingen: ”Ancelotti says Everton are not sinners after Saints defeat” (1-3 mot Southampton). Evertontränarens ord om att utvisningen på Digne var ”ett skämt” tog skruv. Särskilt som han också uttryckte misstanke om att Everton straffas för uppståndelsen efter Pickfords tackling på Virgil Van Dijk.

Metro försöker med liknande smeknamnsknep för Arsenals oväntade förlust, ”Gunners shot down by supersub Vardy” (0-1 mot Leicester). Men här fanns inget smarrigt matchcitat att luta emot.

Daily Mail fångar upp nederländska legendaren Marco Van Bastens ord om Donny van de Beek, som inte får speltid. ”Donny skulle inte ha gått till Manchester United. När man är en bra spelare vill man spela varje vecka”, säger Van Basten till Ziggo Sport, ”Det är verkligen illa för en spelare som Donny att bara spela sex-sju matcher denna sida nyår. Det blir omskakande för ens matchrytm”.

The Sun sprider ett dramatiskt besked på svaga grunder. Paul Pogba slutar i franska landslaget efter president Macrons hårdare ton kring islamisk terrorism, hävdar tidningen. Uppgiften kommer från en arabiskspråkig sportsida. Påståendet om Pogba finns inte i citerat i några stora franska medier.

SPANIEN

El Diario Vasco är mer än nöjd. Real Sociedad-seger (4-1 mot Huesca), serieledning och, per matchrapport, att ”det bästa med det här laget är att taket fortfarande känns långt borta och att manöverutrymmet är väldigt stort”. Alexander Isak fick äntligen göra säsongens första ligamål och belönas med betyget 4 av 5.

Mundo Deportivo fyller på med att påpeka att Isak ”gav en halvtimme med full gas”. Tidningen noterar också att den han bytte av, Willian José, ”skakade på huvudet i missnöje”. MD skriver på annat håll att Barcelonas styrelse kan besluta sig för att avgå i dag. Om en misstroendeomröstning forceras fram, och lokala myndigheter inte tillåter att det skjutas upp, väntas styrelsen säga upp sig. Anledningen är att den inte vill ha en medlemsomröstning under det nödläge som råder i Spanien på grund av coronakrisen. Men störst utrymme på förstasidan får ”Orättvisa VAR”. Det är ännu en dag av beklagan efter matchen mot Real Madrid. ”Barcelona är fortsatt frustrerad över flera VAR-beslut som gått emot klubben under inledningen av La Liga-säsongen. Beslutet att ge Sergio Ramos straff i El Clásico är bara det senaste”, skriver MD.

Sport har samma uppgift om Bartomeu och Barça-styrelsen som MD. Den fokuserar annars sin vrede mot huvuddomaren i El Clásico, Juan Martínez Munuera. ”Det är en erkänd Madridsupporter”, skriker dagens största rubrik ut. Sport har rest till Benidorm och pratat med grannar till domaren som intygar att han minsann håller på Real Madrid. Sport lägger till, ”Hans pappa Juan Ramón var grundare till lokala Real-supporterklubben ’Los Amigos’”.

Marca fortsätter i stället att njuta av Real Madrids triumf och ser den som en nystart, vilket illustreras med en pilkurva som nu vänder spikrakt upp. Dessutom är Eden Hazard tillbaka i truppen mot Mönchengladbach i morgon.

Diario AS har fokus på ”100 skäl för Sergio Ramos att förlänga”. Real Madrid-generalen, som gjorde sitt hundrade mål för klubben mot Barça, ska inleda samtal om ett nytt kontrakt. 34-åringens nuvarande går ut till sommaren. Real Madrid vill bara förlänga ett år, Sergio Ramos vill ha två år – men AS menar ändå att ”Alla vägar leder mot förlängning”.

FRANKRIKE

L’Equipe ser ett ”Lyon i glädjerus” (4-1 mot Monaco). ”Vi ligger på sjätte plats och är ännu inte där vi vill vara. Vi behöver ett bra resultat mot Lille. När vi spelar mot direkta konkurrenter som i kväll eller nästa helg, så är det lite som vårt Champions League”, säger tränare Rudi Garcia. Lyon missade Europaspel den här säsongen. Under söndagens match drog Memphis Depay upp tröjan och visade ett budskap till en Liverpoolprofil: ”Virgil, stay strong my brother”. Niclas Eliasson lyckades inte sätta färg på Nîmes. Det blev förlust (0-2 mot Bordeaux) och svensken, som spelade hela matchen, fick nöja med 4 av 10 i betyg.

Le Parisien sammanfattar skadeläget i PSG inför matchen mot CL-mötet med Başakşehir. Verratti, Paredes, Gueye och Draxler är borta. Bernat och Icardi är frågetecken.

TYSKLAND

Kicker säljer in dagens nummer på en intervju med Jude Bellingham. ”Jag är ingen lärling längre”, säger Dortmunds unge stjärna. Svenskbetygen från Bundesliga den gångna helgen är inget att yvas över. Med ett undantag. Sebastian Andersson (Köln) tar sig hela vägen in i Omgångens lag i Kicker.

Sky Sport noterar att Bayern München meddelar att Serge Gnabry fått lämna karantänen. Det positiva test han lämnade i tisdags var antagligen fel. Det har Münchens hälsodepartement kommit fram till sedan Gnabry sedan dess bara testat negativt. Han kan nu spela mot Lokomotiv Moskva i morgon.

ÖVRIGT

Ekstra Bladet (Danmark) viken en sida åt ”Svensk straffaktion”. Tidningen uppger att Bröndbys Simon Hedlund kastades ut ur truppen mot Midtjylland. Svensken tog inte emot beskedet om en bänkplats bra, gjorde en dålig fredagsträning och då plockade tränare Niels Fredriksen helt sonika bort honom helt. Bröndby kom till spel utan anfallare på bänken. Fredriksen sa i går att det inte var disciplinära skäl bakom beslutet.

VG (Norge) framför budskap från norska fotbollsförbundet om att ett annat fotbollsbråk med en svensk inblandad är över. Förbundskapten Lars Lagerbäck och anfallaren Alexander Sörloth har pratat ut. Det uppmärksammade bråket har de nu lagt bakom sig. Det uppger förbundet i ett pressmeddelande.

Sport-Express (Ryssland) uppmärksammar att Rostov förlorade mot Khimki med 0-2. Headlines uppmärksammar att Rostovs svenska nyförvärv Armin Gigovic kom in efter 83 minuter och Pontus Almqvist efter 85 minuter – och då stod det fortfarande 0-0. Khimki gjorde båda målen på tilläggstid mot ett decimerat Rostov. Denis Hadzikadunic spelade från start.