Mainz sportchef: ”Inga planer på att släppa Quaison”

TYSKLAND

Allgemeine Zeitung frågar Mainz nya sportchef Martin Schmidt om Robin Quaison. Kontraktet går ut i sommar, någon förlängning är inte på horisonten men det är inte heller en försäljning i januari. ”Robin är en oerhört viktig spelare för oss. Med sin höga intensitet, sin inställning och vad han tillför rent fotbollsmässigt, så passar han det spel Bo Svensson (nya tränaren, min anm) vill spela. Vi har inga planer på att släppa honom”, säger Schmidt.

Bild summerar läget i vinterfönstret för samtliga Bundesligaklubbar. Här dyker ett svenskt namn upp bland de som kan få ny klubbadress: Arminia Bielefelds reservmålvakt Oscar Linnér. Noterbart i övrigt är att Dortmund uppges redo att sälja Niko Schulz och låna ut Julian Brandt i januari.

Sky Sport skriver att krisklubben Schalkes styrelse tackat nej till ekonomiskt stöd från Clemens Tönnies, den kontroversiella tidigare ordföranden. I stället hoppas klubben få in pengar på spelarförsäljningar. Ozan Kabak, med intressenter i England och Italien, toppar listan.



ENGLAND

Daily Mirror tycker att ”Stones rockar” när Man City gick till ligacupfinal (2-0 mot Man United). Men målgöraren John Stones hade ingen ”Sympathy for the devil”. Uniteds tränare Ole Gunnar Solskjaer hade i sin tur inget att invända mot resultatet. ”Vi mötte det förmodligen bästa laget i England just nu”, säger han.

Daily Telegraph-krönikören Luke Edwards ser matchen ur ett annat perspektiv, ”Manchester Uniteds förlust visade att de inte kan vinna stora matcher under Ole Gunnar Solskjaer”. Tidningen gör sedan en avstickare till transfermarknanden med ”PSG är optimistisk om att värva Dele Alli”. Klubben försökte med tre lånebud till Tottenham i somras men tror på fjärde gången gillt i januari.

Manchester Evening News ger hyfsade 6 av 10 till Victor Nilsson Lindelöf. ”En mestadels godkänd återkomst i laget men det fanns ingen defensiv auktoritet vid John Stones mål”, skriver MEN. Just Stones samt Fernandinho får högst betyg, 9.

The Sun skriver att Chelseas mittback Andreas Christensen skadat knäet. Det innebär i sin tur att Leeds och Newcastles förhoppningar om att låna en annan av klubbens mittbackar, Fikayo Tomori, grusas.

The Independent menar Arsenal är beredd att släppa eller sälja åtta spelare under januari eller i sommar: Shkodran Mustafi, Mohamed Elneny, Reiss Nelson, Callum Chambers, Folarin Balogun, Joe Willock, Mesut Özil, Sokratis Papastathopoulos och Sead Kolasinac tillhör dem. Dörren hålls också öppen för Konstantinos Mavropanos och Lucas Torreira. Arsenal vill skära i lönekostnaderna och skapa utrymme för Mikel Arteta att värva.

ESPN pratar med Özils agent Erkut Sögüt som säger att tyskens framtid ”lär vara lite klarare inom sju till tio dagar”. Det har talats om Fenerbahçe och DC United men några avtal finns inte, och Sögüt påpekar att Özil också kan stanna i Arsenal till sommaren.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport uppmanar: ”Lyssna till detta Juve”. Det finns scudetto-surr kring Turinlaget igen (3-1 mot Milan). Det var Milans första ligaförlust på 304 dagar. Om en vecka gör Zlatan Ibrahimovic comeback mot Cagliari. För Dejan Kulusevski blev det ett inhopp. Ett lyckat inhopp. Han hann med en läcker assist och applåderas av GdS. Han får 7 av 10 i betyg, bara Chiesa och Szczesny får högre. Mattias Svanberg får 6 i betyg efter ett mål men också ett rött kort (2-2 mot Udinese). Semifinalerna i damernas Supercup får oväntat stort utrymme, en halvsida. Lina Hurtig och Linda Sembrant spelade från start när Juventus gick till final (2-1 mot Roma). Där väntar Fiorentina som hade målvakten Stephanie Öhrström på bänken i sin semifinal (2-1 mot Milan). Finalen spelas på söndag.

Corriere dello Sport känner också scudetto-vittring för Juventus och noterar samtidigt att ”Inter misslyckades i sitt lackmustest”, en kontroll på Contes scudettokredd (1-2 mot Sampdoria). CdS samlar även info om Zlatan Ibrahimovic på den stora San Remo-festivalen 2-6 mars. Enligt veckotidningen Chi kommer svensken inte att finnas på scenen den kväll Milan har match, den 3 mars, men övriga fyra kvällar. Arvodet är enligt journalisten Gabriele Parpiglia i Radio Sportiva 50 000 euro per kväll. Så vad ska Ibra göra på scen? Ha lite kul åt sig själv och sin personlighet (och imitationer) tillsammans med underhållarna Fiorello och Amadeus.

Tuttomercatoweb uppmärksammar CIES Football Observatory senaste uppskattning av spelarnas värde i de fem stora ligorna. Marcus Rashford (Man United) är etta med 165,6 miljoner euro. I Serie A toppar Achraf Hakimi med 113,7 milj euro. Dejan Kulusevski värderas till hela 83,4 milj euro, motsvarande ca 840 milj kr. 20-åringen är femma i Italien och 36:a totalt. Victor Nilsson Lindelöf är 84:a på listan med 59 milj euro.



SPANIEN

Marca kallar det för en ”Cornellada” – Atléticos skrällförlust i cupen (0-1 mot Cornellà). Det var ännu ett misslyckande för Atlético i Copa del Rey. Men även tränare Diego Simeones uttalande efteråt ger eko. ”Vi måste hitta lösningar till nästa år om vi fortfarande är kvar”, säger Simeone, och tycks sätta ett frågetecken för sin framtid. ”Fotbollen är mycket föränderlig, man måste vara öppen för alla möjligheter. Vi måste vara öppna för allt klubben beslutar”, fortsätter Simeone. Marca uppmärksammar i betydligt mindre format även några ord från Max Svensson, målskytt för Espanyol i cupen (2-0 mot Burgos). ”Jag är väldigt glad för mina minuter, för lagets insats och för att jag fick göra målet som stängde matchen”, säger han och blickade även tillbaka på sin tid i klubben med att säga att han ”känner mycket glädje och lycka, i vetskap om att man gjort ett bra jobb sedan man började”.

Diario AS toppar förstås också med Atléticos debacle, ett ”Cornellazo”. Långt in i tidningen uppmärksammas en annan svensk, Sofia Jakobsson. Hon inte bara gjorde det avgörande målet för Real Madrid (1-0 mot Madrid CFF), hon ”skapade konstant ett inferno för sina motståndare”, som AS uttrycker det.

Mundo Deportivo skriver också om en ”Cornellazo” men huvudfokus på förstasidan är Barcelonas viktiga ligaseger (3-2 mot Athletic). ”Magiska kungar”, det är matchvinnarna Lionel Messi och Pedri.

Cadena Cope uppger att Sergio Ramos inte fått något erbjudande från PSG, har för avsikt att stanna i Real Madrid resten av karriären men att han ännu inte fått ett erbjudande. 34-åringen uppges även beredd att skjuta fram löneutbetalningen av en förlängning med ett par år.



FRANKRIKE

L’Equipe ropar ut att ”Lejonet är löst”. Det är lejonfixerade Memphis Depay som med två mål sköt Lyon till seger (3-2 mot Lens) och stärkt ligaledning. För i sin premiär med PSG fick Mauricio Pochettino bara oavgjort (1-1 mot Saint-Etienne) och är tillsammans med Lille (1-2 mot Angers) nu tre poäng efter Lyon. ”Vi är PSG, vårt mål är att vinna”, konstaterar Pochettino besviket efter sin premiär. Niclas Eliasson får blygsamma 4 av 10 i betyg för en andra halvlek för Nîmes. Men bara målvakten Reynet får högra betyg i lagets genomklappning (0-5 mot Strasbourg). Från transferfronten: West Hams anfallare Sebastian Haller är nära en övergång till Ajax. Övergångssumman anges till 25 miljoner euro.

RMC Sport lyssnar till Lyons matchhjälten Depay. Trots de återkommande ryktena om Barcelona tycks han fine med att stanna. ”Jag har sagt det tidigare. Jag trivs här. Vi har ett bra lag. Jag gillar verkligen presidenten (Jean-Michel Aulas, min anm). Vi får se vad som händer. Låt oss njuta av tiden, kanske till säsongens slut”, säger Depay, vars kontrakt går ut i juni.

BeIN Sports rapporterar att Marseille är intresserad av Willian José. Tidigare har Atlético gjort en förfrågan hos Real Sociedad om anfallaren, som är en rival till Alexander Isak.