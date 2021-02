Gary Nevilles dom: ”Lindelöf och Maguire kan inte spela ihop”

Rubrikämne i rött.

ENGLAND

Sky Sport lät på måndagskvällen Gary Neville bjuda på en utläggning om Manchester Uniteds mittbacksproblem, om Victor Nilsson Lindelöf och Harry Maguire. ”Lindelöfs problem är Maguire och Maguires problem är Lindelöf. Jag tror att om man placerar Lindelöf bredvid Van Dijk i Liverpool så skulle han vara riktigt bra. Han förstår spelet, läser spelet, han är en bra försvarare. Problemet är att han spelar bredvid någon som Harry Maguire som inte är så rörlig”, menar Neville, och lägger till, ”Problemet som Lindelöf har är att de investerat 80 miljoner pund i Maguire så de kommer att vara tvungna att sätta någon bredvid honom. Båda har en tendens att falla tillbaka så det behövs någon som kan ta dem framåt”.

The Athletic har mer om svenskar i Man United. Anthony Elanga uppges bli borta fyra-sex veckor till. 18-åringen knackade på dörren till a-truppen när han i mitten av januari drog på sig en misstänkt nyckelbensfraktur i en match med U23-laget. Den här veckan väntas Elanga vara tillbaka och springa.

Daily Mirror placerar PL-matcherna i skuggan för ”Klopp – demaskerad”. Liverpooltränarens öppenhjärtiga presskonferens presenteras ord för ord. Dagens vanligaste citatrubrik: ”Jag behöver inget break”, med tillägget ”Ingen behöver oroa sig för mig”.

The Times har med ”Jag tänker inte sluta”. Times har med ”Werner får slut på 999 minuters måltorka” (Chelsea-Newcastle 2-0). Men Times har framför allt ”Planer för publik på cupfinalerna”. Enligt tidningen ses ligacupfinalen (25 april) och FA-cupfinalen (15 maj) som testevenemang inför sommarens stora arrangemang, som EM, Wimbledon, Storbritanniens GP. Ett begränsat antal åskådare är tänkt att släppas in.

The Sun, liksom många Chelseafans, höjde på ögonbrynen när Thomas Tuchel valde Kepa Arrizabalaga i mål mot Newcastle i stället för Edouard Mendy. Ändå svarar tysken efter matchen: ”Edouard är nummer ett, det är klart”. Om Kepa lägger han till, ”Det här var en chans att få honom att känna rytm och höja hans självförtroende”.

Daily Mail skriver att José Mourinho är under allt större press i Tottenham men att hans jobb för närvarande inte är under hot. Att sparka portugisen skulle dessutom vara kostsamt. Inom klubbstyrelsen finns de som tittar lystet på Julian Nagelsmann och Brendan Rodgers, lägger Mail till.

The Guardian uppger att Bayern Münchens stjärnskott Jamal Musiala är nära att skriva på ett femårskontrakt med klubben. Englands och Tysklands landslag har en dragkamp om 17-åringen, som redan slagit igenom i FC Bayerns a-lag. Musiala är fostrad i Chelsea.



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport letar namn på Milan-Inter. Derby della Madonnina? Nej. Derby di Milano? Nej. Det är ”Derbynas derby” – ettan mot tvåan, nu på söndag. Matchen får redan flera uppslag. Ett av dem är Romelu Lukaku versus Zlatan Ibrahimovic. Om svensken skriver GdS bland annat att han var ett åskmoln efter förlusten mot Spezia men att leendet återvänt på träningen i går. Ibrahimovic kommer förstås att spela på söndag, däremot är det troligt att i Mario Mandzukic i stället startar mot Röda Stjärnan i Europa League på torsdag. Vidare uppger tidningen att det är troligt att Ibrahimovic kommer undan med böter och en avstängning i italienska cupen efter förbundsutredningen om bråket med Lukaku. Besked väntas efter derbyt. I går förhördes belgaren. Han tryckte inte på att något rasistiskt uppsåt i vad Ibrahimovic sagt, rapporterar tidningen. Samtidigt vidhåller Milans vd Ivan Gazidis att planen är att behålla 39-åringen. ”Jag har aldrig sett någon arbeta som han gör. Om han fortsätter spela så här, om han fysiskt orkar och om hans familj accepterar att han fortsätter i Italien…varför inte fortsätta tillsammans?”, säger Gazidis.

Corriere dello Sport tar sig också an Ibrahimovic men ur helt annan vinkel. Hans medverkan på San Remo-festivalen (2-6 mars), mitt under säsongen, ses som kontroversiell. ”Jag hade inte släppt iväg honom vid en så känslig tidpunkt”, säger förre stortränaren Fabio Capello, som hade svensken i Juventus, ”Man är betald av klubben och måste respektera klubben och fansen. Klubben borde, med all respekt, ha förbjudit det”. Ibrahimovic väntas träna enskilt på Rivieran under San Remo-festivalen. Milans president Paolo Scaroni försvarar beslutet att låta Ibrahimovic medverka. ”Jag ser Ibra som en fenomenal atlet och ett fenomenalt proffs. Allt han gör har en logik för honom. Jag förväntar mig inget utanför ramarna, han kommer fortsätta att göra sitt för Milan”, säger Scaroni. Ämnet tar upp en del av förstasidan, där tyngdpunkten annars ligger på Antonio Conte. Intertränare ses i dagsläget som en vinnare i scudettostriden inte bara för förstaplatsen utan också för han inte har något Europaspel i veckan att tänka på.

Tuttosport har fokus på ”Juventus, Champions League, Covid”. Om onsdagens match i Porto skriver Turintidningen att Juve kommer till en stad ”plågad av viruset och laget kommer att stanna i hotellets skydd fram till matchstart”.



SPANIEN

Marca må vara en Madridtidning men alla blickar är riktad mot Barcelona. ”Något stort är på gång”, konstaterar tidningen med bild på Messi och Mbappé. Det är dags för Barcelona-PSG. Men tidningen har koll på Madridklubbarna också. En sammanställning av sjukstugan i Real Madrid den här säsongen visar på 40 skador fördelade på 20 spelare. Om Atlético kan man läsa att Luis Suárez har en klausul i kontraktet som gör att han kan lämna klubben gratis i sommar. Den 34-årige anfallaren har dock inga planer på att sticka.

Sport skriver om ett ”Champions Lyx”, med tanke på just spelare av Messis och Mbappés kvalitet på Camp Nou. Tidningen ser också en möjlig bonus för Barça. ”Gerard Piques mirakulösa återkomst stärker alternativen för ett lag som är i storslag”, skriver Sport. Tränare Ronald Koeman uppges vänta till sista stund innan han fattar beslut om Piques eventuella medverkan.

Mundo Deportivo har en tuffare attityd inför stormatchen. ”Hit men inte längre” (ungefär) är budskapet till Mbappé. Ingressen blir en två-uppgifter-i-en: ”Koeman är övertygad om att hans lag kan slå vilket lag som helst i världen, och har fullt förtroende för sina spelare inför matchen mot PSG. Katalanerna är också övertygade om att det franska lagets besök inte är en audition för Messi, och tänker behålla honom i sommar”. Så det så. MD uppmärksamma även La Ligas lättsamma Q&A med Alexander Isak. LL: ”Hela livet med afro eller skallig?”, AI: ”Skallig. Mycket hår är mycket jobb”. LL: ”Radera Beatles eller reggaeton ur historien?”. AI: ”The Beatles. De är bra men reggaeton passar mig bättre”. LL: ”Vilse på Nordpolen eller i Sahara?”. AI: ”Båda. Jag är både från Sverige och Afrika. Kanske gillar jag värmen lite mer”. Och så vidare. Klipp nedan.

Diario Vasco toppar i dag sporten med rubriken ”Alexander Isak – en målsvit att överföra till Europa”. Den svenske anfallaren har ännu inte gjort några mål i Europaspel – varken med AIK, Dortmund eller Real Sociedad, påpekar Diario Vasco. På torsdag väntar Manchester United. Samtidigt är Isak bara ett mål ifrån att nå upp till klubbrekordet på mål i sex matcher i rad som John Aldridge och Darko Kovacic delar.

FRANKRIKE

Le Parisien skriver om ett hett mottagande för PSG i Barcelona. En del fyrverkerier hördes sent i går kväll (klipp här) innan utegångsförbudet trädde i kraft, spelare samt ägaren Nasser Al Khelaïfi smädades också (klipp här). ”Puta PSG”, ”Fega Messi-tjuvar”, var några av hälsningsfraserna från Barça-fans.

L’Equipe uppmanar PSG, ”Höj rösten”. Tidningen menar att laget även utan skadade Neymar bör ha en bra chans. Även Di María är borta, och Verratti väntas få en nyckelroll för anfallsspelet. Troliga laget: Navas – Florenzini, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa – Gueye, Paredes – Sarabia, Verratti, Mbappé – Icardi.

France Football drar i veckans nummer bland annat på en intervju med Bayern Münchens tränare Hansi Flick. ”Man måste alltid förbli äkta”, förklarar han steget från assisterande tränare till att ha hand om en av de fotbollens mest kända lag. Av dagens tränare nämner han särskilt två han uppskattar, Pep Guardiola (”satt sin prägel på fotbollen de tio-femton senaste åren, men också modifierat sina idéer”) och José Mourinho (”så många titlar med olika klubbar i olika länder”). Som utmanare till FC Bayern om CL-titeln lyfter Flick fram Manchester City, PSG och…Sevilla. Från transfermarknaden uppger France Football att Carlo Ancelotti fortfarande är intresserad av Adrien Rabiot. Everton skulle vara beredd att betala drygt 30 miljoner euro för Juventusmittfältaren.

TYSKLAND

Bild känner en positiv stämning i RB Leipzig trots att Liverpool väntar, trots att Emil Forsberg är skadad och trots att hemmamatchen spelas i kväll spelas i Budapest. ”Jag vet att det inte ser så bra ut just nu. Vädret är dåligt, mitt skägg blir gråare, men jag är full av energi”, säger tränare Julian Nagelsmann, ”Jag ser det som en intressant utmaning. Det coola med fotbollen är att hur det än går i en match har man precis samma chans att vinna nästa match”. Okej. Spelarna är enligt Bild utlovade 2,5 miljoner euro vid avancemang. Vidare skriver tidningen att David Alaba väntas lämna besked om ny klubb redan i dag. Backens kontrakt med Bayer München går ut i sommar, Manchester City, Liverpool och Chelsea är intresserade men allt har en längre tid pekat på att nästa klubbadress är Real Madrid.

Sky Sport tittar igenom statistiken sedan Bayern München jagat ikapp ett oavgjort resultat i går kväll (3-3 mot Arminia Bielefeld). Det gjorde att sju av nio resultat i omgången slutade med ett kryss. Senast det hände var 1998/1999.

ÖVRIGT

Championat (Ryssland) uppmärksammar att 2000-talets bästa tränare: José Mourinho. Det har Internationella förbundet för fotbollshistoriker- och statistiker (IFFHS) kommit fram till. Trots problemen på senare år placeras han före Joachim Löw, Alex Ferguson och Pep Guardiola, som är tvåa, trea respektive fyra.