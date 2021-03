Rädslan hos Lindelöfs rival: Kommer aldrig bli förstaval

Rubrikämne i rött.

ENGLAND

The Sun slänger ut en livboj med bett, ”Tre lejon kan rädda Spurs”. Det är tre lejon som i tre engelska landslagsmålvakter. Dean Henderson (Man United), Nick Pope (Burnley) och Sam Johnstone (West Brom) uppges alla aktuella som ersättare till Hugo Lloris. Uppgifterna kommer samtidigt som L’Equipe uppger att Tottenham är ”mycket intresserad” av Mike Maignan i Lille (se under Frankrike nedan).

Sky Sports har en fortsättning på Eric Baillys frustration i Manchester United, som The Sun nämnde för några dagar sedan. Enligt Sky ska Bailly ha sagt till vänner under helgen att han inte tror att han någonsin kommer att bli förstaval som mittback under Solskjaer. Norrmannen har föredragit Victor Nilsson Lindelöf med Harry Maguire. Tv-kanalen hävdar vidare att Bailly tror att United bara erbjuder honom ett nytt kontrakt för att få ut mer pengar för honom vid en försäljning.

Daily Mirror är en av flera tabloider som klär sportettan med förvåningen över Man Citys intresse för Danny Ings. ”Messi? Haaland? Kane? Nej, det är katj-INGS”.

Daily Mail roas av helt andra typer av värvningar. ”Exklusivt: Man City kallar in raketforskare!”. Klubben har redan vävat astrofysikern Laurie Shaw, och enligt Mail har ytterligare tre nu anställts för att uppgradera klubbens dataanalys.

The Independent förmedlar Chelsea bekräftelse på att klubbägaren Roman Abramovitj stämmer författaren Catherine Belton och bokförlaget HarperCollins för förtal. Orsaken är boken ”Putin’s People”, där Abramovitj bland annat påstås ha köpt Chelsea på den ryske presidenten Vladimir Putins order.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ger plats åt Zlatan Ibrahimovic på förstasidan. Åt tårarna från ”Pappa Ibra”, som rubriken lyder. Tidningen tycker det var en ”en Zlatan man inte sett förut”. Men dagens huvudämne är tränarrockader. Snacket om Andrea Pirlos framtid tillta i styrka. GdS ser Max Allegri som främsta namn som möjlig ersättare, men nämner även Zinedine Zidane, om det går snett för honom i Real Madrid, innan tidningen fyller på med Roberto Mancini och Luciano Spalletti. Men det är flera tränarstolar som glöder. Maurizio Sarri ses som favorit att ersätta Paulo Fonseca i Roma. Napoli sägs fundera på Ivan Juric som ersättare till Gennaro Gattuso, som i sin tur är aktuell för Simone Inzaghis post i Lazio.

Corriere dello Sport har med Ibras tårar med framför allt turbulensen kring Pirlo. För det här duger inte. ”Antingen förändrar Pirlo Juve eller så förändra Juve på tränarposten”, förtydligar tidningen. Till skillnad från GdS menar CdS att främsta alternativ till den nuvarande Juventustränaren är Simone Inzaghi och Luciano Spalletti, med Zinedine Zidane som fansens dröm. CdS gå också igenom spelartruppen, och delar in deras framtid i klubben som ”Säker”, ”Osäker” eller ”Kan offras”. Dejan Kulusevski tillhör gruppen ”Säker”. CdS uppger även att Edin Dzeko kommer att lämna Roma efter säsongen. Klubben ska ha blivit erbjuden att köpa Mauro Icardi från PSG, alternativt lån med köpoption. Problemet är argentinarens höga lön. Andra anfallsalternativ är Andrea Belotti och Dusan Vlahovic, skriver CdS.

Tuttosport kör likt Gazzetta dello Sport hela tränarracet, men lite annorlunda upplagt. Här är tränare snarare än klubb i fokus. Allegri är Juve, Roma och Tottenham är intresserade av, Sarri är Napoli och Fiorentina intresserade av, Gattuso är Bologna och Torino intresserade samt Antonio Conte är Roma (!), Napoli (!) och Man United intresserade av.

SPANIEN

Marca skiftar som de flesta tidningar fokus till landslaget. I dag med en intervju med Barças stjärnskott Pedri till rubriken ”Jag spelar på samma sätt som när jag var barn”. Tidningen lyfter även en annan intervju, med Luis Suárez. Anfallsveteranen får jämföra nya stjärnorna Erling Haaland och Kylian Mbappé. ”Han (Haaland) är en stor spelare, på en hög nivå, med beundransvärd styrka. Han är en av de bästa nummer 9 i världen och kommer att definiera en era. Jag lutar lite mer åt Haaland, men även Kylian Mbappé är på en hög nivå”, säger Suárez.

Diario AS har ett liknande upplägg som Marca. Intervju med en landslagsspelare. Men här glider intresset över till klubbfotbollen. ”Thiago: Real Madrid är ett fantastiskt lag”. Liverpool och Real Madrid möts i CL-kvartsfinal om ett par veckor. AS uppmärksammar även att superagenten Jorge Mendes nu också upptäckt damfotbollen. Stjärnskottet Kika Nazareth, 18, i Benfica blir första damspelare i hans stall.

Mundo Deportivo trycker ”100 mål” på förstasidan. Så många mål har Barcelona nu gjort under Ronald Koeman. Bara Samuel Umtiti, Miralem Pjanic och Sergio Busquets har ännu inte gjort mål den här säsongen. Vidare hävdar MD att Koeman och nya klubbpresidenten Joan Laporta kommer att ha ett möte under mars där bland annat ett beslut om Memphis Depay som transfermål ska tas.

Fichajes.net hävdar Valencia är ute efter Robin Olsen. Sajten menar att Valencia tror att 2,5 miljoner euro skulle räcka för ett köp. Olsen är för närvarande utlånad till Everton från Roma.

FRANKRIKE

L’Equipe har strålkastarljuset på Kylian Mbappé och hans 100 Ligue 1-mål som 22-åring. Men en del ljus faller också Mike Maignan. Tottenham uppges ”mycket intresserad” av den 25-årige Lillemålvakten. Priset beräknas till 25 miljoner euro. Nuvarande Tottenhammålvakten Hugo Lloris är å sin sida öppen för att lämna klubben. Manchester United ses som en möjlig adress. Tottenham kan dock få konkurrens om Maignan. Även Milan är intresserad, om Gianluigi Donnarumma skulle lämna. På annat håll uppger L’Equipe att övergångssumman för Mohamed Simakan från Strasbourg till RB Leipzig är 17 miljoner euro, exklusive bonusar.

RMC Sport pratar med Willy Sagnol, ny förbundskapten för Georgien som Sverige möter i VM-kvalet på torsdag. Ett spelarmaterial med potential var bara en av sakerna som lockade Sagnol. ”Jag är en av dem som under krisen reflekterat över våra begär, prioriteringar, allt sådant. Och man kan säga att den georgiska ledningens samtal gjorde avtryck hos mig”, säger Sagnol, ”Dessutom har både presidenten och vicepresidenten spelat i Bundesliga ungefär samtidigt som jag, så det är människor jag kände till. Deras mänskliga projekt, realistiska sådant, tilltalade mig mer än andra lite mer komplicerade projekt”.

TYSKLAND

Sky Sport uppger att David Alaba nobbat två kontraktsförslag; ett från PSG och ett från Chelsea. Mittbacken är inställd på att flytta till Spanien när kontraktet med Bayern München löper ut i sommar. Sky beräknar pocenten för Real Madrid respektive Barcelona som ”50/50”.

Kicker häller lite kallt vatten på uppgifterna om Xabi Alonso klar som tränare i Mönchengladbach. Jo, han finns med i diskussionerna men något beslut är inte taget. Det ligger även i linjen med uppgifter i Spanien. Bild uppgav i går att Xabi Alonso, nu reservlagstränare i Real Sociedad, skulle ta över Mönchengladbach efter Marco Rose.