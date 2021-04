Telegraph: Lingard bättre än Larsson

Rubrikämne i rött.

ENGLAND

Daily Telegraph lockar med ”Larsson, Weah, Dugarry? Nej, Lingard är det bästa lånet under Premier League-eran”. Efter den korta men uppskattade sejouren i Man United toppar Henrik Larsson ”Ärevarv”, en av tidningens fem kategorier av lånespelare. Men svensken kan i krönikören Thom Gibbs sammanställning över bästa lånespelare i PL inte mäta sig med Jesse Lingard och hans framgångar i West Ham. Det kan ingen annan lånespelare heller. Dagens största fotbollsrubrik är annars ”Den stora flykten är på gång”. Utdömda West Bromwich kan fly undan nedflyttning efter ännu en seger (3-0 mot Southampton).

Liverpool Echo ger Robin Olsen medelbetyget 6 av 10 sedan svensken hållit nollan för Everton (0-0 mot Brighton).

Daily Mail drar stort på Premier League-klubbar och sociala medier. Enligt tidningen planerar klubbarna för en gemensam protest genom att bojkotta sociala medier helt under en helg. Bakgrunden är de återkommande problemen med rasism och personliga påhopp. Vidare uppger Mail att Tottenham måste sälja innan klubben kan köpa spelare i sommar. Serge Aurier, Hugo Lloris, Erik Lamela och Juan Foyth är några av spelarna som är aktuella för försäljning. Tottenham vill ha en målvakt, en högerback och en mittback.

The Times har ett mittbacksnamn åt Tottenham. Enligt tidningen vill José Mourinho ha Jérôme Boateng, 32, som lämnar Bayern München på en fri transfer i sommar. Times största fotbollsrubrik är annars ”West Ham-spelarna får bonus på 8,5 miljoner pund” om laget tar en Champions League plats. David Moyes gäng ligger oväntat på fjärde plats.

Daily Mirror gör rubrik på att ”Tuchel namnger sina hårdingar”. Chelseatränaren hoppas att Toni Rudiger, Cesar Azpilcueta och Mateo Kovacic ska leda laget till CL-avancemang mot Porto i kväll. ”Ärligt talat, du vill inte fajtas med Toni Rüdiger, Azpi, Kova; de är emotionella grabbar och du skulle inte vilja vara i en fajt med dem”, säger Tuchel, ”De är redo att fajtas och det ligger i deras natur att visa det på planen och skydda vårt lags intresse, vilket är mycket viktigt”.

The Guardian gör dagens största rubrik på att gröna Forest Green överväger en kvinna som tränare för herrlaget i League Two. Sedan är den välbekante frilansaren och transfergurun Fabrizio Romano om möjligt än mer övertygad i dag än i går (se måndagens Headlines) om att Manchester City säkrat nya brasilianska stjärnskottet Kayky. Han sätter sin välkända ”here-we-go”-stämpel på uppgiften att 17-åringen skriver femårskontrakt med Man City. Kayky senaste mål är värt att spana in igen.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport sätter Superman-dräkt på Antonio Conte och utnämner honom till ”Supermister” (Supertränare). Tidningen menar att Intertränaren ”på 22 månader revolutionerat hierarkin”. Nu är han också ”Scudettomannen”. Zlatan Ibrahimovic sätter också färg på tidningen. Den här gången med sitt omstridda restaurangbesök. ”Från det röda kortet i Parma till glaset med rött vin i Milano, i ett område som var röd zon till i söndags: passionens färg dominerar förstås Ibrahimovics palett”. Gazzetta dello Sport ser inget fel som begåtts i samband med restaurangbesöket. Mer ovisst är det kring utvisningen i helgen. I dag kommer besked. Milan kommer att överklaga om det blir avstängning i två matcher då klubben anser att domare Maresca hörde fel. Detta bekräftade också Milans jurist Leandro Cantamessa i går.

Corriere dello Sport låter Ibrahimovic motigheter spela mot Cristiano Ronaldos. ”CR7 i social medier-storm – Ibra i covidstorm”. I portugisens fall har många fans reagerat kritiskt på att han slängde tröjan efter förra matchen. Förklaringen ska ha varit att en bollpojke fick tröjan (se måndagens Headlines).



SPANIEN

Mundo Deportivo låter Alexander Isak pryda förstasidan i San Sebastian-upplagan. ”Mål på vägen mot Europa”. MD påpekar att ”Real Sociedad har adderat 18 poäng på de 13 mål den svenske anfallaren gjort, som kan bli avgörande i slutspurten”.

El Chiringito-profilen Josep Pederol är säker: Kylian Mbappé spelar i Real Madrids tröja kommande säsong. Han kommer inte att förnya kontraktet med PSG. Och fransmannen kommer till Real Madrid vare sig landsmannen Zinedine Zidane är kvar eller ej.

Marca följer på sätt och vis upp ämnet. ”Florentino 2025” står för att Real Madrids president Florentino Pérez omvalts och att han är övertygad om att nya Santiago Bernabéu kommer att kickstarta en ny era med ekonomisk stabilitet och med både Mbappé och Haaland på shoppinglistan.

Diario AS tar Pérezs omval vidare med ”Florentino förlänger – och Zidane drömmer om Anfield”. Det är där Real Madrids kvartsfinalöde avgörs på onsdag.

Sport kunde inte bry sig mindre om Real Madrid. Här är det Barcelonas förehavanden som gäller. Feta bokstäver ger ”Agüero närmar sig”. Klubben påstås beredd att gå till handling. Argentinarens kontrakt med Man City går ut i sommar. Till skillnad från alla andra rapporter hävdar Sport också att ”Neymar pressar på” för en flytt till Barça.



FRANKRIKE

L’Equipe menar att det är dags för PSG har att ”På nytt tjusa på hemmagräs”. Det har emellanåt inte gått så bra på Parc des Princes den här säsongen. Mot Bayern München i kväll finns inte utrymme för misstag.

France Football har liksom L’Equipe i går morse fokus på Neymar och hans framtid. Och, jo, liksom systertidningen är de som tidigare överens om att brasilianaren stannar i PSG. Det är för övrigt också transferspecialisten Fabrizio Romano. Tidningen bjuder på mer. Här listas också de tio mest inflytelserika kvinnorna inom fotbollen. I topp är Chelseas starka kvinna Marina Granovskaja. Hon följs närmast av Megan Rapinoe (spelare), Fatma Samoura (generalsekreterare i Fifa), Stéphanie Frappart (domare) och Samira Samii (agent). France Football har också med omgångens elva från olika nationella medier. Sky Sport Italia har med Dejan Kulusevski i Omgångens lag för Serie A.

Le 10 Sport fångar upp en jämförelse. Pablo Longoria, president i Olympique de Marseille och tidigare sportchef i klubben, blickar över Atlanten för inspiration. ”När jag ska värva en spelare, särskilt om det är en sydamerikansk, säger jag: ’Du kommer att få spela för Europas Boca Juniors’. Man ger allt här. Det finns tre städer som liknar varandra i världen, å ena sidan Neapel och å andra Buenos Aires och Montevideo. Marseille är inte helt och hållet som Neapel, eftersom det är en inkörsport för immigranter och en blandning av kulturer. Därför är jämförelsen med Buenos Aires mycket bra”, säger Longoria i en intervju med El País.

TYSKLAND

Abendzeitung sätter fortsatt frågetecken kring Münchens status som värdstad i EM. Münchens borgmästare Dieter Reiter vill ha EM-matcher i staden, men kan inte ge några publikgarantier som Uefa önskar. ”Så som saker och ting ser ut i dag kan det inte uteslutas att publik inte kommer att tillåtas det med tanke på infektionsrisken och Bayerns rådande skyddsregler”, säger Reiter. Tysklands tre gruppspelsmatcher samt en EM-kvartsfinal är tänkt att spelas på Allianz Arena.

Bild skriver att Bayern Münchens styrelseledamot och blivande vd Oliver Kahn i veckan kommer att hålla ett möte med tränare Hansi Flick om framtiden. Förbundskaptensposten står tom efter EM, Flick har påståtts beredd att lämna Bayern och drar inte jämnt med sportchefen Hasan Salihamidzic. Enligt Bild står nuvarande vd:n Karl-Heinz Rummenigge i Flicks ringhörna, medan nuvarande klubbpresidenten Herbert Hainer och fortfarande inflytelserika Uli Höness lutar åt Salihamidzic. Kahns position är oklar. Men först ska FC Bayern i kväll spela avgörande kvartsfinal mot PSG – se Bilds förväntade startelvor.

ÖVRIGT

Forbes (USA) har presenterat sin årliga lista över världens mest värdefulla klubbar. Ny etta är Barcelona med 4,76 miljarder US-dollar, cirka 41 miljarder kronor. Klubben har gått om Real Madrid 4,75 miljarder US-dollar. Ny trea är Bayern München (4,21), Man United faller tillbaka till fjärde plats (4,2) och Liverpool tar sig upp på femte plats (4,1).

Sydney Morning Herald (Australien) uppger att Manchester United är på väg att köpa A-League-klubben Central Coast Mariners – och flytta den. Enligt tidningen ha samtal pågått ett tag, och Central Coast Mariners kan lämna Gosford och baseras i Sydney i stället.