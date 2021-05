Uppgifter: Barça besviken på Neymar

Rubrikämne i rött.

SPANIEN

Marca och Diario AS kommer med likadant budskap. Det är samma Real Madrid-match som täcker förstasidan (2-2 mot Sevilla). Det är samma incident som är i fokus. Marca: ”Situationen som förändrade La Liga”. AS: ”Real Madrid förlorar till en hands”. Det handlar om bollen som tog på Miltãos arm och gav Sevilla straff. ”Inget som domaren sagt har övertygat mig”, säger Real Madrids tränare Zinedine Zidane efter matchen, ”Jag snackar aldrig med domare, men i dag är jag arg”. Enligt Marca ses situationen av många inom Real Madrid i ett större sammanhang: klubben är inte rättvist behandlad. En känsla som går igen både i ledning och omklädningsrum. Eden Hazard, som kritiserats våldsamt för skratten med Kurt Zouma efter sortin mot Chelsea, blev poängräddare med en touch. Marcas rubrik: ”Lyckan log till slut mot Hazard”.

Mundo Deportivo ler åt Real Madrids poängtapp och åt Gerard Piqués pik mot Zidane. På Twitter har han kommenterat ett klipp av Real Madrid-tränaren i diskussion med domaren. ”Genom att tala till varandra förstår vi varandra”, kommenterar Piqué. Fast förstasidan ägnas åt titeljublande Barcelonaspelare. Det herrarna får svårt att fixa har damerna redan fixat. Ligan är säkrad. Nästa helg spelar damlaget dessutom Champions League-final mot Chelsea i Göteborg.

Sport firar också Barças damer, men har även en kortis om en välkänd brasilianare som just förlängt kontraktet med PSG. ”Konfidentiellt: Neymar tröttnade på att vänta på Barça”.

Rac1 har en helt annan förklaring. Enligt den katalanska radiokanalen råder besvikelse i Barça. Klubben känner sig utnyttjad av Neymar. Representanter var enligt Rac1 i Paris i förra månaden och tillbringade en hel dag med Neymar. Då sa brasilianare att han inte såg PSG som ett vinnande projekt och ville återvända. Nu upplever Barça det som om han bara såg till att trissa upp lönen hos PSG.

ENGLAND

Daily Mirror ser ett ”El for ’Arry”. ”’Arry” är Harry Maguire och ”El” är El Ghazi som fällde honom men också en förkortning för ”Hell”. Harry Maguire, som inte missat en minut i ligan den här säsongen, utgick skadad i Man Uniteds segermatch (2-1 mot Aston Villa).

Manchester Evening News kanske bidrar med mer oro för United. För Maguires mittbackskollega mot Roma, Eric Bailly, fick bara 4 av 10 i betyg mot Roma och ordinarie mittbackskollega, Victor Nilsson Lindelöf, fick bara 5 i går. Bäst i United var Aaron Wan-Bissaka, Mason Greenwood och inhopparen Edinson Cavani, alla 8. Ole Gunnar Solskjaer gav en hint om att det blir mer Cavani efter säsongen när han sa ”Förhoppningsvis kan vi använda honom mer nästa säsong”. Ett offentliggörande av en kontraktsförlängning är väntad inom kort.

Daily Mail vänder på strålkastarljusen med ”Lägg tillbaka champagnen på kylningen, City”. Peps mannar får inte bara vänta på att champagnekorkarna smäller i och med Uniteds seger. De kan också få vänta förgäves på en traditionell bussparad. Enligt Mail planerar City i stället att fira en ligatitel vid ett evenemang innan nästa säsong. Men City är överlag försiktigt. Dels för att titeln inte är klar ännu. Dels för att inte göra som Jürgen Klopp, som utlovade en titelparad efter fjolårstiteln så fort coronasituationen var bättre. ”De utsikterna är nu ytterst tveksamma på grund av pandemin och sett till att fira en ligatitel som inte längre är deras”, skriver Mail.

The Guardian lyfter fram Chelseas damer till förstasidan när många andra tidningar inte ens har lagets ligatiteltriumf ens bland rubrikerna på sportettan. Lagkapten Magdalena Eriksson & Co lyfte bucklan igen efter gårdagens seger (5-0 mot Reading). Systertidningen The Observer lyfter å sin sida fram att Unitedfansens protester lett till att klubben gått miste om ett sponsorkontrakt värt 200 miljoner pund. Det är vad The Hut Group skulle betalat för ett tioårskontrakt för att synas på Uniteds träningskläder. Men enligt The Observer var företaget bekymrad av hotet om bojkott från klubbens fans mot lagets storsponsorer.

BBC Sport är inte färdig med Chelseas damer. Hyllade tränaren Emma Hayes hittade inför matchen inspiration bland – gäss. ”Mitt budskap till laget är att snattra högt som en gås till spelaren framför dig. Snattrandet är i gåskultur ett sätt att få den som är framför att öka tempo”, sa Hayes, som i intervjun också pratade ledarskap och formation i gåstermer. Gässens färd har använts i omklädningsrummet av andra stora tränare. Alex Ferguson lät sig inspireras av kanadagäss.

The Times uppger att det lutar åt att Champions League-finalen flyttas till Wembley. Matchen mellan Manchester City och Chelsea är tänkt att spelas i Istanbul den 29 maj. Men då Storbritannien nu placerat Turkiet på sin röda lista riskerar upp till 12 000 engelska fans vid hemkomst att hamn i karantän. Det har gett Uefa kalla fötter. I dag kommer ett möte att hållas mellan inblandade parter. Bland annat vill Uefa ha garantier på att 22 500 kan släppas in på Wembley i stället för nu tillåtna 10 000. Porto är också ett alternativ, men ses som en outsider. Ett besked om finalarena väntas ”inom 24-48 timmar”, skriver Times.

Daily Telegraph hävdar att Bayern München är redo att slåss om Jadon Sanchos kontraktsunderskrift. Sedan länge ses Manchester United som favorit i jakten på 21-åringen, som enligt Telegraph kan kosta 90 miljoner pund (tyska uppgifter har tidigare satt transfersumman lägre).



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport är betagen av ”Milans mirakel” (3-0 mot Juventus). Lika betagen är tidningen inte av Zlatan Ibrahimovic som utses till ”Il Peggiore” (Den sämste) i Milan med 5 av 10 i betyg. ”Det fanns inget direkt samband mellan att han lämnade planen och de två målen som kom sen, men det var helt klart inte hans kväll”, skriver GdS. Det syftar också på knäskadan som satte stopp för vidare spel efter en timme. Ibrahimovic grimaserade illa, men tränare Stefano Pioli tror inte skadan är allvarlig. En utvärdering väntar. Pioli bekräftade också att Milan planerar att köpa loss Fikayo Tomori, målskytt i går. ”Vår avsikt med Tomori är klar, och hans intentioner också. Men det får vänta till slutet av säsongen”, säger Pioli. Utköpsklausulen från Chelsea är på 28 miljoner euro. Liksom Ibrahimovic får Dejan Kulusevski i Juve endast 5 i betyg, men han svarade bara för ett inhopp. Lägst får Cristiano Ronaldo, 4. Samma låga betyg får för övrigt portugisen även i Corriere dello Sport och Tuttosport.

Corriere dello Sport kommer med dom mot Juventustränare. ”Pirlo är ute!” står i stora, röda bokstäver. Men helt ute ur bilden är han tydligen inte. Tidningen menar att ”allt står på spel mot Sassuolo på onsdag och Inter på lördag”. Själv insisterade Pirlo efter matchen på att han inte har några planer på att lämna klubben.

Tuttosport tycker det är lika bra. Efter ”Super-Milan” har Turintidningen ”Hej då, Pirlo”. Tuttosport fortsätter ”Gräsligt Juve krossade. Laget faller till femte plats med en tränare som inte längre går att försvara”.



FRANKRIKE

L’Equipe håller fram geografin med ”PSG tappar i norr”. Bara en poäng i nordvästra Frankrike i går (1-1 mot Rennes). Och det är hela tre poäng upp till nordligaste laget Lille, som kan vinna ligan till helgen. ”Det är oacceptabelt att förlora poäng på det viset när man är PSG”, säger mittbacken Marquinhos efter söndagens match. Noterbart är att Neymar, efter besvikelsen mot Man City, inkasserar blott 4 av 10 i betyg av L’Equipe för andra matchen i rad. Tidningen har vidare uppgiften att veteranen André-Pierre Gignac i mexikanska Tigres är aktuell för en oväntad comeback i landslagströjan. 35-åringen finns med i bruttotruppen till OS.

Le Parisien var först med att berätta att Julian Draxler är överens om att förlänga kontraktet med PSG med tre år. Leeds, Sevilla och Bayern München ska ha visat intresse. Enligt L’Equipe erbjöds 27-åringen dessutom högre lön av Bayern München.



TYSKLAND

Bild skriver att ”Goretzkas EM-start är i fara” men inte hela EM. Kicker var först under söndagen att berätta om en muskelskada i låret för Bayern Münchens mittfältare, vilket blir ett orosmoln för Tyskland. Bild fyller i med att berätta att Goretzka väntas bli borta tre-fyra veckor. Tyskland inleder EM mot Frankrike den 15 juni. Den utökade EM-truppen underlättar för förbundskapten Jogi Löw att ta ut Goretzka som kan rehabträna under träningslägret som börjar den 25 maj.

Kicker pratar med Goretzkas lagkompis Javi Martínez som lämna FC Bayern efter nästan nio år. ”Det bli ett konstigt farväl. Jag skulle vilja säga hej då till fansen i en fullsatt arena. Det hade varit min önskan. Det hade också David (Alaba), Jérôme (Boateng) och Hansi (Flick). Tyvärr tillåter inte omständigheterna det. Att inte kunna säga farväl känns ledsamt och lite bittert”, säger 32-åringen. Hela fem FC Bayern-spelare är för övrigt med i Kickers Omgångens lag: Pavard, Alaba, Coman, Müller och Lewandowski. Inga svenskar är med den här gången. Desto fler blågula inslag var det när FC Bayern klev ett steg närmare ligatiteln för damer (1-1 mot Wolfsburg). Hanna Glas och Amanda Ilestedt statade för Bayern München, Rebecka Blomqvist och Fridolina Rolfö för Wolfsburg.