Guardian: Maguire kan missa gruppspelet

ENGLAND

Daily Star toppar med snackisen efter förbundskapten Gareth Southgate presenterat EM-truppen. ”Wow. Fyra nummer två”. Fyra högerbackar. Och en av dem är Trent Alexander Arnold, som ESPN skapat stora rubriker kring genom att på måndagen påstå att han skulle petas.

The Sun bränner av ett batteri av uppgifter. Dagens största rubrik är ”Croch and roll”. Harry Maguire är skadad (”crocked”) och lär missa EM-premiären mot Kroatien den 14 juni. Även Jordan Henderson är ett frågetecken. ”Båda spelarna är inte fysiskt där man vill att de ska vara för att vara tillgängliga mot Kroatien”, medger Southgate. The Sun har ändå ”Exklusivt” stämplat på uppgiften. Det har tidningen också på att Everton och Crystal Palace slåss om Nuno Espírito Santo som ny tränare. Tidigare har Steven Gerrard ryktats aktuell för den hastigt tomma tränarstolen i Everton. Och en exklusivt-stämpel finns även på uppgiften att Arsenal leder jakten på Raheem Sterling. Fast Manchester City hade gärna velat inkludera Sterling, tillsammans med Gabriel Jesus, i ett försök att locka Tottenham att sälja Harry Kane.

The Guardian krokar i ämnet. För kanske är det just Harry Kane som Man Citys ordförande Khaldoon Al Mubarak har i tankarna. Han utlovar i alla fall en ersättare till Sergio Agüero – och ytterligare investeringar. ”När man vunnit ligan så ä det inte läge att luta sig tillbaka. Det är det största misstaget man kan göra. Nu är rätt tidpunkt att skicka en stark signal om att man inte är belåten med att bara vinna ligan”, säger Al Mubarak, ”Vi förlorar en viktig legendar i Sergio Agüero, det är mycket stora skor att fylla, men vi är övertygade om att vi ska hitta rätt spelare att fylla dem. Det finns ytterligare områden i laget som behöver förstärkas, men inte med för många. Det handlar inte om kvantitet utan kvalitet”. The Guardians största rubrik i dag är om landslaget. För tidningen tolkar Southgates ord om Maguire ännu dystrare än The Sun. Mittbacken lär inte bara missa matchen mot Kroatien utan är ett frågetecken för gruppspelet.

The Athletic synar transferläget i Chelsea, och lyfter fram Romelu Lukaku, Achraf Hakimi och Declan Rice som tre stora namn som får det att vattnas i munnen på klubbedningen. Även Gianluigi Donnarumma ses som intressant men det är troligen avhängigt att Chelsea lyckas hitta en köpare till Kepa Arrizabalaga. Spelare som klubben gärna tar emot bud på: Ross Barkley, Emerson, Tiémoué Bakayoko, Danny Drinkwater, Davide Zappacosta, Michy Batshuayi och även Kurt Zouma. The Athletic berättar sedan att Sergio Agüero lämnade efter sig presenter till den 60 personer starka staben kring a-truppen i Manchester City. Alla fick varsin klocka, antingen en Hublot (värde drygt 93 000 kr) till de närmaste och en Tag Heuer (värde minst 12 000 kr) till övriga. Samtliga klockor hade inskriptionen ”Gracias, Kun Agüero”. Staben fick också en lott till dragning om hans Range Rover Evoque, som en materialare vann.

Daily Telegraph sticker hål på Tottenhamfansens drömmar om att få tillbaka Mauricio Pochettino. Likt Le Parisien i går påpekar Telegraph att argentinarens kontrakt nu gäller till 2023, efter att en klausul aktiverats, och att PSG är övertygad om att behålla honom. Dessutom rapporterar franska medier att PSG dementerar uppgifter om att han uttryckt önskan om att lämna (se under ”Frankrike”). Krönikören Jamie Carragher funderar kring tränarposten i en annan klubb, Everton. Han kommer fram till ett namn som är välbekant på Merseyside: Rafael Benítez.



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport fantiserar om en ”Ett-två-tre”-effekt efter Ancelottis återkomst i Real Madrid. Kylian Mbappé skulle kunna ansluta till klubben. Cristiano Ronaldo skulle kunna ta fransmannens plats i PSG. Och Mauro Icardi skulle kunna gå motsatt väg, från PSG till Juventus. På annan plats understryker GdS att Rodrigo De Paul är prioritet för Milan som ersättare till Hakan Calhanoglu, som väntas lämna inom kort. Men smakar det så kostar det. Udinese vill ha 40 miljoner euro, något Milan måste försöka förhandla ner. I anfallet är Olivier Giroud fortsatt prioritet som ”vice-Ibra”. GdS nämner i förbigående också att det blir mer utrymme för Emil Roback med Zlatan & Co nästa säsong. Den här säsongen har han varit primavera-spelare, men från och med nästa säsong ”kommer han att spela med mer regelbundenhet i a-laget”, skriver tidningen. 18-åringen förlängde nyligen kontraktet med Milan.

Corriere dello Sport ser Ancelotti som ”Carlo, kung av Spanien”. Till skillnad från Gazzetta dello Spot som försöker lägga Cristiano Ronaldo som en bit i ett större transferpussel, lägger Corriere dello Sport i stället fram idén om portugisen kan återvända under Ancelottis vingar i Real Madrid. Stort utrymme ges också till den italienska truppresentationen. ”Mancini kallar på Raspadori”, Sassuolospelaren, är huvudrubriken. För icke-italienare är det själva truppresentationen snarare än namnen som fångar blicken. Den skedde i en tv-show, där Neapelsönerna Donnarumma, Insigne och Immobile fick gästrappa på scenen (se klipp här) och avslutades med att hela truppen sjöng nationalsången. Bara i Italien.

La Repubblica uppger att ett besked om straffet för Real Madrid, Barcelona och Juventus för det fortsatta engagemanget i Super League, kan komma redan nästan vecka. Klubbarna väntas, enligt uppgift, bli avstängda från Champions League i ett eller två år. Men La Repubblica skriver också att de tre klubbarna i måndags vände sig till EU-domstolen för en granskning av Uefa och Fifa för att bryta mot fri konkurrens.

SPANIEN

Marca toppar med ”Mannen som vann ’Den tionde’ återvänder”. Det är så många vill se på Carlo Ancelottis återkomst. Att han kommer för att säkra nya titlar, som den tionde CL-pokalen under sin förra sejour. Enigt Marca är Álvaro Arbeloa aktuell att ingå i tränarstaben. Marca noterar också att Atlético, med Hedvig Lindahl i målet, satte stopp för Barcelonas segersvit i ligan. Atlético vann med 4-3. Barça, som redan vunnit ligan, cupen och Champions League, hade dessförinnan vunnit säsongen 28 ligamatcher.

Cadena Cope-journalisten Paco González dissekerar truppsituationen i Real Madrid. Truppen är stor, 33 spelare, och det finns ännu inga konkreta bud på någon av dem. Om Real Madrid ska kunna köpa någon stor spelare hänger det på om klubben först kan sälja spelare under sommarens gång. Det finns enligt Paco González inte utrymme för talangerna Blanco, Miguel eller Marvin att flyttas upp i a-truppen. Ancelotti förväntas med andra ord arbeta med i stort sett samma trupp minus några spelare. Cope uppger vidare att Lionel Messis framtid ser allt klarare ut. Han har nu accepterat de ekonomiska villkoren kring ett nytt tvåårskontrakt med Barcelona.

Cadena SER-profilen Manu Carreño applåderar beskedet om den nygamle tränaren i Real Madrid. ”Ancelotti verkar vara en så bra tränare och bra person att jag aldrig förstod varför han fick sparken”, säger han. Det gjorde inte heller mannen som sparkade honom. Spanienkännaren Sid Lowe skriver att på frågan om varför Ancelotti fick sparken första gången så svarade Real Madrids president Florentino Pérez, ”Jag vet inte”.

El Mundo ser Ancelottis anställning mer som ett oroväckande mönster, ”Real Madrid och deras egendomliga relation till en andra chans som aldrig blivit bra”. Tidningen påminner om Beenhakker, Toshack, Camacho och Capello, som alla togs tillbaka med mindre lyckat resultat.

Catalunya Radio rapporterar nu också att Fridolina Rolfö, tillsammans med lagkamraten Ingrid Engen i Wolfsburg, kommer att spela för Barcelona kommande säsong. Tidigare har tyska Sportbuzzer uppgett samma sak. Samtidigt rapporterar radiokanalen att Barça-stjärnan Vicky Losada lämna klubben för Manchester City.

Mundo Deportivo har en annan återvändare än Ancelotti på förstasidan. Det är ”Eric som kommer hem”. Alltså Eric Garcia, som presenterades i går. MD uppger också att ”Allt mer talar för att Koeman stannar”. Nya möten med klubbledningen har hållits.



FRANKRIKE

France Bleu tillbakavisar uppgifterna från Libération i går om att Mauricio Pochettino bett om att få lämna PSG. Radiokanalen har varit i kontakt med klubben. Le Parisien håller med. Klubben känner inte till det och ”Pochettino kommer förbli PSG-tränare även nästa säsong”, skriver Le Parisien. Han planerar för närvarande sommarfönstret med PSG. Den första uppgiften är att få Kylian Mbappé att förlänga, den andra är att locka Achraf Hakimi. Häromdagen påpekade dock tidningen att Pochettino varit missnöjd med klubbens organisation och agerande på transfermarknaden.

L’Equipe låter topptrion Mbappé-Benzema-Griezmann fylla fälten på den franska trikoloren till orden, ”Alla avundas oss att vi har dem”. I kväll, mot Wales, väntas den offensiva trion göra debut från start. L’Equipe syner på annat håll just Benzemas återkomst. Han påstås ha integrerat fint med gruppen. Värt att notera är att han har satts vid samma fasta åttamannabord som Olivier Giroud vid landslagets måltider. Real Madrid-anfallaren har tidigare öppet kritiserat anfallskollegan. Mest minnesvärt är kanske när Benzema jämställde sig själv med en F1-bil och Giroud med en gokart.



TYSKLAND

Bild berättar vad de tyska spelarna kan räkna med för EM-bonusar. 400 000 euro till varje spelare gäller vid EM-titel. Det är en rekordsiffra för ”Die Mannschaft”.

Kicker har tagit ut Årets lag i Bundesliga. Inga svenskar är med. Mer överraskande är kanske att ingen norman är det heller. Det finns ingen plats för 27-målsskytten Erling Haaland. Laget: Manuel Neuer (Bayern München) – Marvin Friedrich (Union Berlin), Matthias Ginter (Mönchengladbach), Willie Orban (RB Leipzig) – Silas Wamangituka (Stuttgart), Joshua Kimmich (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Angelino (RB Leipzig) – Thomas Müller (Bayern (München) – Robert Lewandowski (Bayern München), André Silva (Eintracht Frankfurt).

ÖVRIGT

La Regione (Schweiz) pratar med Alexander Gerndt, som lämnade Helsingborgs IF och Sverige för tio år sedan. I sommar går 35-åringens kontrakt med FC Lugano ut. Helst vill Gerndt stanna i Schweiz, men kan tänka sig att återvända. ”Jag vill stanna i Schweiz även om det inte är med Lugano”, säger han till tidningen, ”Sverige är absolut ett alternativ, men inte det enda”. Han sätter också Schweiz före Sverige i EM. ”Schweiz är starkare än Sverige”, hävdar Gerndt.