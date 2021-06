Zlatan: "Mer besviken för Milan än landslaget"

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har ett välbekant ansikte på förstasidan. ”Vi försöker med scudetton igen”, är stridsropet från Zlatan Ibrahimovic. Han är intervjuad i dagens tidning. Anfallaren får frågan om han är besviken över att ha berövats EM på grund av skada. ”Jag är mer besviken för Milan, för jag missade så många matcher. Jag hade velat hjälpa till mer. Jag är en kille som normalt spelar 50 matcher per säsong. Kanske måste jag vara mer realistisk, begära mindre av min kropp, men det kan jag inte. Sedan är jag förstås också besviken för EM, men att komma tillbaka i en turnering när man inte är hundra procent är inget för mig. Då föredrar jag att hålla mig borta och heja på Sverige”, säger Zlatan. Kroppen har gjort uppror på senare tid. ”Jag tror inte den orkar med huvudet längre”, säger han, ”Vi ska hitta en balans mellan mina muskler och min vilja”. Intervjun avslutas stilenligt. GdS: ”Zlatan, har fotbollen gett mest till dig eller du till fotbollen?”. Zlatan: ”Fotbollen har låtit mig att träffa människor, resa och möta nya kulturer. Den har gett mig det liv jag har. Och vad jag har gett den? Världens mest kompletta anfallare”. Victor Nilsson Lindelöf vill kanske inte bläddra längre in i tidningen. Där slås ett bud från Manchester United på en mittback upp stort. Den engelska ligatvåan erbjuder 45 miljoner euro till Atalanta för Cristian Romero. Den 23-årige argentinaren har varit i klubben på lån från Juventus men precis lösts ut från Juventus för sammanlagt 16 milj euro. Mer mercato. Inter går ”all-in”, som GdS uttrycker det, på Emerson Palmieri. Klubben har redan fått grönt ljus från vänsterbacken. Men Chelsea vill ha 20 miljoner euro. Den summan ska Inter nu försöka jobba ner.

Corriere dello Sport har dagens största rubrik i ”Sarri-Lazio, det är nära”. Ett tvåårskontrakt ligger på bordet. Tidningen tar också upp en annan tränare, Antonio Conte. Liksom Gazzetta dello Sport uppger Corriere dello Sport att tillsättningen i Tottenham inte är så nära som engelska tidningar gör gällande. Conte tar sin tid. Enligt CdS erbjuder Londonklubben långtidskontrakt på fyra-fem år.

Tuttomercatoweb uppger att Roma inte är enda Serie A-klubb som är ute efter Robin Quaison. Även Fiorentina har nyligen gjort en förfrågan. Quaisons kontrakt med Mainz går ut i sommar. Ryktena om ett klubbyte har varit många.



ENGLAND

The Sun ser ingen ände på förskräckelsen. De starka engelska lejonen har blivit ”Sårade lejon”. På torsdagen kom beskedet att Trent Alexander-Arnold missar EM. The Sun uppger nu att skadade Harry Maguire och Jordan Henderson riskerar att missa hela turneringen. ”Båda lär missa premiärmatchen mot Kroatien, men det verkar nu tveksamt att någon av dem kommer att kunna medverka i gruppspelet”, skriver tidningen. Från transferfronten uppger The Sun att både Arsenal och Aston Villa har lagt bud på 30 miljoner pund Emi Buendía. Norwich vill ha ytterligare tio miljoner pund för 24-åringen, som utsågs till Årets spelare i Championship.

Daily Telegraph toppar med att ”England kan sluta gå ner på ett knä”. Bakgrunden är att en del engelska fans buat. Förbundskapten Gareth Southgate ska nu höra med spelarna om de vill fortsätta. Vidare skriver tidningen att ”källor nära Tottenham tror att det nu bara är en tidsfråga innan Antonio Conte presenteras som ny tränare”. Enligt Telegraph har valet av tränare väckt entusiasm bland spelarna.

The Guardian uppger också att Tottenham känner sig säker på att få Conte. Italienaren har tidigare beskrivit Harry Kane som ”en drömanfallare”, och enligt Guardian ha klubbordförande Daniel Levy internt gjort klart att han inte kommer att släppa Kane. Ny sportchef väntas bli Fabio Paratici, till nyligen i Juventus.

The Times uppger att Wilfried Zaha – inte för första gången – meddelat Crystal Palace att han vill byta klubb. 28-åringen har två år kvar på kontraktet.

SPANIEN

Diario AS ser det som att ”Cristiano Ronaldo testar landslaget”. Det är utmaningen för Spanien i kväll, ett möte med Portugal. Det innebär också en välkommen publikcomeback. 15 000 åskådare kommer att tillåtas på Atléticos hemmaarena Wanda Metropolitano. Matchen kan också innebära en debut för Brightonmålvakten Robert Sánchez.

Cadena SER uppmärksammar just frågan om vem som ska stå i mål när Spanien väl inleder EM mot Sverige. David De Gea, Unai Simón eller Robert Sánchez? ”Jag vet inte vem som kommer att stå i EM, eller jag vet, men kan inte säga det”, sa förbundskapten Luis Enrique på torsdagen. SER:s Javier Herraez tror det blir Robert Sánchez. Kollegan Sique Rodríguez ger också nykomlingen en chans. ”De Geas och Simóns misstag kan man göra en Netflix-serie på”, menar han. Manu Carreño säger däremot: ”Vi har ett problem i mål. Min startmålvakt skulle vara De Gea. Jag tvivlar inte på Robert Sánchez, men han har inte De Geas erfarenhet”. Enrique Ortega på radiokanalen Onda Cero tror på Robert Sánchez.

Cadena Cope uppger att Diego Simeone är nära att skriva på ett nytt tvåårskontrakt med Atlético de Madrid. Den argentinske tränaren är i så fall bunden till klubben till 2024. Han anlände som tränare vintern 2011.

Sport klär ännu en dag förstasidan med Ronald Koeman. Denna gång är det bekräftat att han stannar. ”Koeman är den bäste för Barça”, som citatrubriken från klubbpresident Joan Laporta lyder. Enligt flera nederländska källor är det också klart att Alfred Schreuder och Henrik Larsson stannar som hjälptränare. Samtidigt återvänder Jordi Cruyff till klubben efter 25 år, som en form av sportslig rådgivare. Laporta hintade också att han tycker Cruyff är bra att ha till hands om det blir något problem på tränarbänken. Cruyff ses nu av vissa som ett Damokles svärd ovanför Koeman huvud, medan andra ser honom som en vän och ett stöd till landsmannen.

FRANKRIKE

L’Equipe ger mest plats åt det franska misslyckandet i Roland Garros. Men två fotbollspuffar tränger sig fram. Dels att Lille är intresserade av Patrick Vieira eller Claudio Ranieri som ersättare till tränaren Christophe Galtier. Dels ett fokus på att det inte bara är spetsen på den franska offensiven (Mbappé, Benzema, Griezmann) som är häpnadsväckande, utan också bredden (Dembélé, Coman, Giroud, Ben Yedder, Thuram).

RMC Sport fångar upp disharmonin i PSG. Tränaren Mauricio Pochettino ryktades aktuell för Tottenham och Real Madrid. Själv har han varit tyst. Men i linje med Le Parisiens uppgifter häromdagen uppger radiokanalens starka profil Daniel Riolo att ”Pochettino är mycket besviken med organisationen och auktoriteten i klubben. Han är mycket besviken med nivån på många spelare, och ställer sig frågande till varför vissa fått förlängt kontrakt, spelare han ser som medelmåttiga”. En annan välkänd sportjournalist, Romain Molina, uppger å sin sida att ägarna i Qatar är obekväma med spänningarna mellan Pochettino och sportchefen Leonardo, och är i samtal med parterna.

TYSKLAND

Bild jublar på nyhetsettan åt att ”U21 är i EM-final!” (2-1 mot Nederländerna) men går hårt in på a-landslaget. Enligt tidningens uppgifter tvivlar en majoritet av landslagsspelarna på förbundskapten Jogi Löws taktik, som Bild uttrycker det. ”Särskilt det stora Bayern-blocket (åtta spelare) skulle föredra att spela med en fyrbackslinje. Orsak: liksom de andra spelarna kan de systemet innan och utan”, skriver Bild. Löw har experimenterat med trebackslinje.

Sky Sport skriver att Bayern München enligt uppgifter i Kosovo är intresserad av Milot Rashica. Den 24-årige Werder Bremen-spelaren har en utköpsklausul på 15 miljoner euro från Werder Bremen. Bild skriver att även Eintracht Frankfurt är ute efter Rashica. Tv-kanalen noterar också franska uppgifter om att Mönchengladbachs stjärnor Marcus Thuram och Alassane Pléa gärna vill hitta en ny utmaning. De har samma agent, som ivrigt letar nya klubbar. England är en möjlighet för båda.

ÖVRIGT

Globo Esporte (Brasilien) skriver att de brasilianska landslagsspelarna är tveksamma till att spela Copa América. Enligt den välkände journalisten Pedro Ernesto vill de Europabaserade spelarna inte spela turneringen. Ett möte arrangerades i onsdags mellan några av spelarna och förbundskapten Tite samt med förbundspresident Rogério Caboclo. Där uttryckte spelarna bland annat sitt missnöje med att genom press och sociala medier få veta att Brasiliens skulle få värdskapet. Tite själv vill inte svara var han står. Inte ännu. ”Jag kommer att uttrycka min ståndpunkt efter dessa två matcher”, säger han, och syftar på VM-kvalmatcherna mot Colombia i morgon och Paraguay på onsdag.