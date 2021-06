Uppgifter: Rysk klubb med bud på Hjalmar Ekdal

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.

Kubanskiye Novosti (Ryssland) förmedlar uppgifter från ryska Transfermarkt: svenskklubben Krasnodar är ute efter Hjalmar Ekdal. Enligt uppgifterna har Krasnodar redan lagt ett bud på en miljon euro för den 22-årige backen. Djurgården uppges vilja ha 1,5 milj euro. Nyligen rapporterade Aftonbladet att Serie A-klubben Sassuolo är intresserad av Ekdal.

Irish Mirror (Irland) har inte så mycket att skriva hem om kring själva matchen i går (0-0 mot Ungern). Desto mer finns att skriva om inledningen. De irländska spelarna gick ner på ett knä i protest mot rasism. Det gjorde inte de ungerska spelarna som i stället pekade på ”Respect”-märket på tröjärmarna – och allt ackompanjerades av ett kraftigt buande från publiken i Budapest (se klipp här). Irlands förbundskapten Stephen Kenny fördömer incidenten. ”Att det buades var verkligen oförståeligt. Det måste vara illa för Ungern som ska vara värd för EM. Det är sorgligt och det ger inte en bra bild av Ungern och de ungerska fansen”, säger Kenny.

ANNONS

Cronica (Argentina) toppar tidningen med ”Café Amargo”. Kaffe är lika synonymt med Colombia som samba md Brasilien, och den bittra smaken kommer sig av att Argentina tappade en 2-0-ledning (2-2 mot Colombia). Dessutom fick Cristian Romero en muskelskada och Emiliano Martínez fick föras till sjukhus för observation efter en smäll mot huvudet. Aston Villa-målvakten är dock utom fara och har rest hem med laget.

ENGLAND

The Guardian – till och med The Guardian – har Englands för närvarande mest omtalade frisyr i fokus. ”Hair we go – ’Stockport Gazza’ återskapar EM 1996-look”. Phil Foden har blonderat sig och liknar Paul Gascoigne den där sommaren när hela England njöt av landslaget. ”Jag har haft samma frisyr i evigheter, så jag ville göra något nytt och vaknade upp i dag till jämförelser med Gazza och Eminem. Det var min egen grej, folk har gjort det till något annat”, säger Foden, men har inget emot jämförelsen med Gascoigne. ”Jag minns höjdpunkter med Gazza jag sett på tv – en makalös spelare. Alla vet vad han betyder för landet och vad han gjorde. Det vore inte dumt om jag kunde ge lite av Gazza på planen”.

ANNONS

Daily Mirror sluter den märkliga cirkeln med att ha 54-årige Paul Gascoigne på förstasidan, som på nytt blonderat sig som 1996 – till Fodens ära. ”Jag älskar att se honom spela – vi har så många spännande unga spelare”, säger Gascoigne, ”Om Phil Foden gör mål borde han göra ”tandläkarstolen”, så ska jag hälla drinkarna ner i hans hals. Jag tycker det var mitt bästa mål för England, och firandet gjorde det magiskt”.

Daily Mail lockar med just en intervju med Gascoigne, men med blågula ögon lockar kanske en annan rubrik mer. ”Exklusivt: Svenske miljardären Daniel Ek redo att lägga ett nytt bud på drygt två miljarder pund sedan Spotify-vd:ns bud på 1,8 miljarder pund, uppbackad av Arsenallegendarer, nobbades av Kroenke-familjen förra veckan”. Mails rubriker är legendariskt långa. Tidningen hänvisar till källor ”nära Eks läger”. Vidare skriver Daily Mail att Manchester City hoppas få in 70 miljoner pund i sommar på försäljningar av spelare i utkanten av truppen, och intresse finns för Raheem Sterling, Bernardo Silva och Riyad Mahrez. På så vis hoppas Pep Guardiola få in en grundplåt till köp av Jack Grealish och Harry Kane.

ANNONS

Daily Telegraph uppger att Erling Haaland är beredd att vänta på Chelsea till nästa sommar om en transfer denna sommar visar sig omöjlig. I söndags kväll uppgav Telegraph att Londonklubben fortsatt är intresserad av ett köp, trots att Dortmund inte vill sälja. På annat håll skriver tidningen att Nuno Espírito Santo är nära att utses till Crystal Palaces nya tränare. Sveriges bortatröja fixar en ny topplacering. Den kritstrecksrandiga tröjan hamnar på fjärde plats när de 48 EM-tröjorna rankas. I topp är Portugals bortatröja. The Independent har tidigare haft Sveriges bortatröja som etta och Daily Mirror haft den som trea.

The Times hör Jordan Henderson ge igen på Roy Keane. Den frispråkiga tv-kommentatorn undrade vad Henderson gjorde i Englands EM-trupp. ”Gör han korttrick? Sjunger han? Gör han frågesport på kvällarna?”, sa Keane. Nu svarar Henderson. ”Det där om korttrick han snackade om – jag har en del ess i rockärmen! Hör nu här, som spelare så vill man spela och jag är inte här bara för att hänga, som Roy påstod. Jag är här för att jag vill bidra i matcherna. Hur mycket bestämmer inte jag, det är upp till tränaren”, säger Henderson.

ANNONS

The Sun lyssnar i stället till José Mourinho. Han har inte riktigt accepterat att han fick sparken bara dagar innan Tottenham skulle spela ligacupfinal mot Manchester City. I en intervju med James Corden säger Mourinho, ”James, om du vill vara proaktiv så kan du fråga hur många titlar jag vunnit i karriären – 25 och en halv”. Corden: ”Vilken är den halva?”. Mourinho: ”Halvan är den final jag inte fick vara med om med Tottenham”. Corden: ”Var du besviken?”. Mourinho: ”Självklart. Att ha chansen att vinna en titel med en klubb som inte har många, det var en dröm”.



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport går i grönt, vitt och rött för ”Italien kallar”. EM är här. Publiken är tillbaka. Och Gazzetta dello Sport har extra många sidor inför Italiens premiär mot Turkiet på fredag. Men här finns också ”Juves dubbelförsök”. Klubben erbjuder Sassuolo 25 miljoner euro och en spelare (ev Fagioli eller Rovella) för mittfältaren Manuel Locatelli. Sedan är Gabriel Jesus ett alternativ för anfallet, helst på lån med köpoption. Mauro Icardi är ett annat alternativ. Men det är avhängigt att Cristiano Ronaldo hittar en ny klubb, med Real Madrid, PSG och framför allt Manchester United som möjliga alternativ. Roma vill sälja Robin Olsen, Alessandro Florenzini och Cengiz Ünder, tre spelare som varit utlånade den gångna säsongen. För Olsen hoppas Roma få fem miljoner euro. För de två andra 10 respektive 15 miljoner euro. Pengarna ska delvis användas till att köpa Granit Xhaka. Roma har erbjudit 15 miljoner euro, Arsenal vill ha 25 milj euro och GdS tror prislappen till slut hamnar mitt emellan.

ANNONS

Corriere dello Sport slår ihop två uppgifter. ”Sarri och Gigio – äntligen”. Bara den officiella bekräftelsen åtestår innan Lazios nya tränare heter Maurizio Sarri. Lika nära är Gianluigi Donnarumma PSG, där han kommer att tjäna 60 miljoner euro över fem år, påpekar CdS.

Sky Sport Italia skriver att både Chelsea och PSG erbjuder 60 miljoner euro för Achraf Hakimi. Inter vill ha mer. Londonklubben hoppas locka till en affär med att erbjuda spelare. Emerson Palmieri är en spelare som Inter redan är intresserad av, och enligt Sky kan även Andreas Christensen bli aktuell.



SPANIEN

Diario AS toppar med ”En premiär i fara”. På bild finns coronadrabbade svenskar, Dejan Kulusevski och Mattias Svanberg. I natt kom också beskedet att även Spanien fått ett andra fall, Diego Llorente. ”Uefa iakttar med spänning”, skriver AS. Inga ytterligare fall i den spanska truppen rapporterades i natt, till vilken ytterligare spelare kan ansluta.

ANNONS

Marca hann inte få med Llorentes fall på sin förstasida. I stället representeras coronakaoset av ”Regeringen korsfäster landslaget”. Orden fungerar som rubrik till gårdagens träningsmatch, som trots allt blev en seger med U21-spelare (4-0 mot Litauen). Marca är upprörd över att regeringen ännu inte tillgodosett förbundets önskan om att vaccinera landslaget. Men dagens största rubrik är ”Real Madrid överväger att spela på Metropolitano”, Atléticos hemmaarena. Det gäller de första matcherna nästa säsong, då Santiago Bernabéu inte är riktigt färdig ännu, och Di Stéfano-arenan där laget spelat sina matcher den gångna säsongen, bara tar in 6 000 åskådare.

Sport drar på ”Ultimatum till Dembélé”. Barça ska ha ett möte med Ousmane Dembélés agent nästa vecka för att få till en kontraktsförlängning – ”något spelaren slagit dövörat till”, skriver Sport. Barça vill inte vänta till slutet av augusti och då sakna marginal att sälja Dembélé om han inte vill förlänga.

ANNONS

Mundo Deportivo skriver också om fnurra på tråden med Dembélé, och att PSG och Juventus är intresserade. Dagens största rubrik är en uppföljning på det, ”Alternativet Sterling”. Man City-spelaren, som fått minskad speltid, ses nu som ett ”intressant alternativ” för Barça.



FRANKRIKE

L’Equipe ser en ”Giroud ger full gas”. Chelseas bänknötare fick inleda på bänken även för Frankrike men slog till med två mål när han fick chansen (3-0 mot Bulgarien). ”Jag tror han spelat mer i kväll än under de te senaste månaderna sammantaget”, säger förbundskapten Didier Deschamps. Giroud ersatte Karim Benzema, som fick utgå skadad. ”I dag verkar det inte vara något dramatiskt”, säger Deschamps, som vill avvakta undersökningar. Paul Pogba får det högsta spelarbetyget, 8 av 10. Målskyttarna Giroud och Antoine Griezmann får 7.

ANNONS

Le Parisien analyserar PSG:s stundande värvning av Gianluigi Donnarumma. Varför blir den av, när klubben redan har Keylor Navas? ”En marknadsmöjlighet”, är Le Parisiens svar. Den 22-årige målvakten fanns tillgänglig på en fri transfer och är en långsiktig lösning. Det är oklart om Donnarumma stannar den här säsongen. Lånas han ut – det har spekulerats i Roma – räknar PSG med att klubben får betala en rejäl portion av hans hisnande lön, tolv miljoner euro netto om året, enligt italienska uppgifter.

Le 10 Sport har fler uppgifter om PSG. Dels att klubben gärna vill infoga en spelare i en affär med Inter för Achraf Hakimi, som väntas kosta cirka 60 miljoner euro. Klubben uppges sedan tidigare redan överens med Hakimi. Dels uppger Le 10 Sport att PSG redan försiktigt sonderat terrängen kring Zinedine Zidane. Klubbens qatariska ägare ser Zidane som en idealisk ersättare om situationen med Mauricio Pochettino skulle urarta.

ANNONS



TYSKLAND

Sky Sport uppmärksammar att Leeds United kan tvingas ge RB Leipzig ett pengaregn. Fifa har i en första instans gett den tyska klubben rätt i en tvist om Jean-Kévin Augustin, meddelar RB Leipzig. Leeds lånade spelaren säsongen 2019-2020 med en obligatorisk köpoption på 21 miljoner euro om klubben gick upp i Premier League. Leeds gick upp men vägrade betala då säsongen på grund av corona slutade i juli. Augustins sejour i Leeds var allt annat än imponerande. Han spelade bara tre matcher, och är nu i Nantes.

SportBild levererar kuriosa om David Upamecano. Han tvingas inleda försäsongen med RB Leipzig trots att skrivit på för Bayern München. Kontraktet börjar gälla först den 15 juli och inte den 1 juli, som Bayern München uppgett. RB Leipzig inleder försäsongen den 5 juli. Både Upamecano och RB Leipzig var villiga att ändra i kontraktet men FC Bayern tycks ovillig att betala lönen för de två första veckorna i juli, cirka 200 000 euro.

ANNONS

Bild uppger att förbundskapten Jogi Löw planerar med att spela Joshua Kimmich som högerback under EM. Den defensive mittfältaren imponerade i rollen i matchen mot Lettland. Löw ska ha informerat Kimmich om det. Bild påminner om att det för tankarna till VM 2014, då Philipp Lahm gjorde ett likadant positionsbyte. Och Tyskland vann VM.