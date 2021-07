Uppgifter: Storklubb jagar Augustinsson

Rubrikämne i rött.

Ajansspor (Turkiet) uppger att Galatasaray bestämt sig för att försöka köpa loss Ludwig Augustinsson från Werder Bremen. Den turkiska storklubben är beredd att betala upp till 3,5 miljoner euro och vill ha klart en affär i tid till mötet med PSV Eindhoven i Champions League-kvalet den 21 juli. Augustinsson har kontrakt med Bremen till 2022. Tidigare har Lazio, Crystal Palace och Watford uppgets intresserade.

Ekstra Bladet (Danmark) retar upp sig på att det blir en ”VIP-fest på Wembley” i samband med EM-semin England-Danmark. VIP-sponsorer får minsann resa till England utan den femdagarskarantän som stoppar tillresande danska fans (något som varit klart innan EM började). Men den danska andelen biljetter för boende i England har nu utökats till nästan 8 000 – och några VIP-gäster välkomnar Ekstra Bladet ändå. Sex stycken sjukvårdare som bistod Christian Eriksen på Parken när han fick hjärtstopp har bjudits in som VIP-gäster av Uefa. ”Jag är glad som ett barn på julafton”, säger sjukvårdaren Peder Ersgaard. Vidare noterar Ekstra Bladet att de flesta landslagsspelarna bär ett tunt rött armband med en sten formad som liten boll och med deras respektive tröjnummer. ”Jag tror det fått en lite symbolisk betydelse – även för Christian (Eriksen) – för det var omkring den tiden vi fick det”, säger Christian Nørgaard, och Andreas Christensen fyller i, ”Det har blivit till en grej vi alla går runt med. Det röda armbandet har blivit till något gott som följer med oss”. Förbundskapten Kasper Hjulmand har fått armbandet med Eriksens nummer 10.

ENGLAND

The Sun slår ihop allt. Politik, corona, samhälle, fotboll. Med den engelska flaggan som har Three Lions blivit ”Free lions”, för premiärminister Boris Johnson har meddelat att den 19 juli dumpas alla coronarestriktioner. ”Det är nu eller aldrig”, säger han. Barer och arenor kan fyllas igen. Glädjen över beskedet mynnar i The Sun ut i ordvitsen ”So now let’s Kane the Dane” (”Så låt oss nu spöa dansken”). Men ännu är det inte den 19 juli. Johnson lägger till att nationen kan heja på England ”entusiastisk men med förnuft”. Lycka till med den uppmaningen om England vinner EM.

Daily Mirror hämtar inspiration från Johnsons ord med ”It’s WOW or never”. Men här sammanfattar de Harry Kanes budskap inför söndagens match. ”Det kommer att bli en fantastisk stämning. Det kommer att bli en erfarenhet vi troligen inte kommer att uppleva som spelare igen, om det inte blir en hemmaturnering igen för de yngre killarna. För mig och en del av de äldre, kommer det att vara sista chansen att spela en större turnering på Wembley. Vilket ögonblick det kommer att bli. Förhoppningsvis kan vi vinna och uppleva liknande scener som mot Tyskland”, säger Kane. Mirror noterar även att Kane innan matchstart kommer att ge danske lagkaptenen Simon Kjaer en engelsk tröja med lagets alla autografer och namnet ”Eriksen” på för vidare transport till sin mottagare.

Daily Telegraph formulerar Kanes ord till en annan rubrik, ”Kane: Vi kanske aldrig kommer att få en så bra chans att nå ära igen”. Från EM-bevakningen skriver Telegraph att Chelseas tränare Emma Hayes kommer att få en ännu mer framträdande roll i ITV:s tv-sändning. Hayes har gjort succé som expert.

The Times har mer England-Danmark men av annat slag. Tottenham är i samtal om att värva danska landslagsbacken Jannik Vestergaard. Southampton värderar honom till minst 18 miljoner pund. Ett alternativ är en annan EM-dansk, Joachim Andersen, som var på lån i Fulham den gångna säsongen och inte vill tillbaka till Lyon.



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport utropar ”Forza Azzurri” och klär ut förbundskapten Roberto Mancini som en matador. Emerson, som ersättare skadade Spinazzola, är enda förändring i laget. Startelvan: Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson – Barella, Jorginho, Verratti – Chiesa, Immobile, Insigne. Om matchen skulle gå till straffar tror GdS på att dessa tas av Bonucci, Immobile, Insigne, Jorginho och Berardi (som med all säkerhet byts in under matchen). Vidare tror GdS på 10 000 italienska fans bland de 60 000 åskådarna. Här finns också en uppdatering om Spinazzolas hälseneoperation. Romaspelaren bli borta lite längre än tidigare antagits, troligen sju-åtta månader. ”Om allt går väl är han tillbaka i träning med sina lagkamrater om sex månader. Sedan behöver han komma i bästa skick, och det tar ytterligare lite tid. Men det är tidigt att prata om detta”, säger Lasse Lempainen, kirurgen som höll i operationen i Finland. GdS har en artikel om ett ”Femstjärnigt Juve”. Max Allegri har fem offensiva storspelare, dit räknas Dejan Kulusevski. Alla kan inte spela. I ett 4-2-3-1 ser GdS i de offensiva rollerrna Kulusevski, Dybala, Chiesa – Cristiano Ronaldo. I ett 4-3-3 ser GdS Chiesa, Morata, Cristiano Ronaldo.

Corriere dello Sport påpekar under rubriken ”Vem vet om det går” att Gli Azzurri har hela Italien bakom sig. Förbundskapten Roberto Mancini tycker det är ”mycket orättvist” att inte fler italienare och spanjorer kan se matchen på Wembley. Fler ämnen vädras. Italien spelar mer rakt, Spanien mer ”horisontellt”, som CdS uttrycker det. The Athletic kallar det italienska spelet för ”Tiki-Italia”. Mancini följer upp spelstilen, ”De har vunnit allt med sin stil, vår är lite annorlunda. Vi är italienare, inte spanjorer. Man får göra skillnad”, säger Mancini. En annan tränare tar också utrymme, Maurizio Sarri. Lazios nya tränare intervjuades i Sportitalia där han bland annat pratade om tiden i London. ”I Chelsea gjorde jag ett stort misstag: jag ville till varje pris återvända till Italien. Jag hade inte behövt lämna Chelsea. Chelsea är en stor klubb. Två år senare hade de många duktiga unga spelare som jag hade gillat”, säger Sarri. En favoritspelare han tog till London var Jorginho, som i maj vann Champions League med Chelsea och som är en nyckelspelare för Italien. ”Om han också vinner EM är han en kandidat till Ballon d’Or”, anser Sarri, ”Han är en elegant spelare, alla förstår honom inte. Han gör inget spektakulärt men får allt att verka enkelt”.

SPANIEN

Diario AS utropar ”Forza España” inför kvällens EM-semifinal mot Italien. På bild finns Dani Olmo. Han väntas få chansen från start. Det ger följande spanska startelva: Unai Simón – Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba – Koke, Busquets, Pedri – Ferran Torres, Morata, Dani Olmo. Förbundskapten Luis Enrique tror på en kamp om dirigentpinnen med Italien. ”Det första slaget kommer att vara om bollinnehavet. Båda lagen kan inte dominera matchen så det blir intressant att se vem som får initiativet”, menar Luis Enrique.

Marca myser inför Spanien-Italien med ”Hur fantastisk är inte denna fest?”. Men det är också en elegant flört med italienska sångerskan Raffaella Carrà. Det är en rad ur en av hennes sånger. Raffaella Carrà, som avled i går 78 år gammal, var också stor i spanskspråkiga länder. På annat håll skriver Marca att Matheus Fernandes planerar att stämma Barcelona efter att hans kontrakt rivits.

Goal ser större problem för Barcelona. Klubben kan inte registrera nyförvärven Memphis Depay, Sergio Agüero, Eric García eller Emerson Royal eftersom lönetaket överskridits. Trots försäljningarna av Konrad de la Fuente, Jean-Clair Todibo och Junior Firpo behöver Barça minska lönerna med 200 miljoner euro. Spelare som Samuel Umtiti, Philippe Coutinho och Miralem Pjanic måste bort från lönekostnaderna.

Rac1 är inne på samma tema. Den katalanska radiokanalen uppger att Barcelona tvingas minska lönerna med 50 procent, från 347 miljoner euro till ungefär 160 milj euro. Det bli en förutsättning för att kunna skriva nytt kontrakt med Lionel Messi och registrera nyförvärven.

Sport påpekar att ”Barça öppnar dörren för Griezmann” i ett försök att lönekostnaderna. Mundo Deportivo skriver att ”Man City och PSG håller ögonen på Messi”.

FRANKRIKE

L’Equipe använder många ord för att beskriva PSG värvning av Sergio Ramos, som väntas bli officiell i dag. ”En boss” och ”en XXL-vävning”. Och på förstasidan presenteras den förre Real Madridbacken som ”Ett monument i Paris”, till en bild där han fyller ut Eiffeltornsbenen i PSG:s klubbmärke. I dag väntas även Achraf Hakimi bli klar för cirka 60 miljoner euro. Interbacken är i Paris för läkarundersökning. L’Equipe noterar vidare att ligamästaren Lille har fått ny tränare, Jocelyn Gourvennec. Ett oväntat val som väckt missnöje bland fans. Tidningen följer även upp rasismdebatten som blossat upp sedan ett klippt läckt där Ousmane Dembélé uttalar sig nedlåtande om personalen på ett japanskt hotell. Dembélé har nu bett om ursäkt men sagt att han inte menat något rasistiskt. Även Antoine Griezmann har bett om ursäkt. Han syns skratta med i klippet.

RMC Sport har mer PSG, fler transferuppgifter. Intresse finns fortfarande för Paul Pogba. Samtal förs med hans entourage och fransmannen uppges ”mer och mer öppen för tanken att gå till PSG”. Klubben följer också med intresse utvecklingen med Lionel Messi och Barcelona, och har inte heller släppt tankarna på Eduardo Camavinga.

Le Parisien tar upp tråden om Camavinga. Tidningen håller med om att PSG är fortsatt intresserad men understryker att Manchester United är mest aktiv. Ett bud på 30 miljoner euro väntas inom de närmaste dagarna. Även Chelsea och Real Madrid är i direkt kontakt med 18-åringens agent Jonathan Barnett, skriver Le Parisien.

Ouest France ger utrymme åt Rennes nyförvärv, backen Loïc Badé från Lens, och uppger även att svenska landslagsmittfältaren Jens Cajuste i Midtjylland är ”prioritet nummer ett” därefter.

TYSKLAND

Bild lyssnar till expertprofilen Lothar Matthäus som stöder Arsène Wengers utspel om VM vartannat år och färre kvalmatcher med mer komprimerat spelschema. ”Landslagen kan mötas i oktober, spela sju kvalmatcher under en månad och sedan spela turneringsfinal i juni”, säger Wenger, som jobbar för Fifa, till Kicker. Tanken är EM och VM varannan sommar. ”Fler utslagsmatcher, färre kvalificeringsmatcher. Det är vad fans vill ha”, menar Wenger, och Matthäus är positiv. ”Det innebär en lättnad för både klubbar och spelare. Det blir mindre resande för spelarna och klubbarna kan planera bättre”, säger Lothar Matthäus, ”Den enda negativa är att VM inte blir lika högkvalitativ då det spelas vartannat år”. Bild preciserar rehabtiden för knäopererade Lucas Hernández till fyra veckor. Därmed går den franske landslagsbacken miste om en stor del av Bayern Münchens försäsong, som inleddes under måndagen.

Sky Sport lyssnar till Bayern Münchens president Herbert Hainer, som konstaterar att pandemin stått klubben dyrt. ”Under ett och ett halvt år räknar vi med tappad försäljning på 150 miljoner euro”, säger Hainer. Alltså cirka en och en halv miljard kronor.