Rosenberg om Ahmedhodzic: ”Pratar med Napoli och Atalanta”

ITALIEN

Tuttomercatoweb följer upp Italienintresset för Malmö FF:s Anel Ahmedhodzic med spelarens agent Markus Rosenberg. ”Jag kan bekräfta att jag har pratat med Napoli och Atalanta. Även med andra klubbar, men dessa två är de mest konkreta alternativen. Så mycket mer kan jag inte säga. Inget är påskrivet och allt är möjligt”, säger Rosenberg till TMW. Rosenberg vill inte diskutera prislapp. ”Jag har läst spekulationerna i medier om vad Malmö vill ha, men det jag kan säga är att inget pris är satt och oavsett så är alla pris förhandlingsbara”, säger Rosenberg. Fotbollskanalen pratade med MFF:s sportchef Daniel Andersson om Ahmedhodzic på torsdagskvällen. Andersson lät då hälsa, ”Vi säljer honom inte billigt”.

La Gazzetta dello Sport har beskedet ”CR7 kommer och stannar”. Den 25 juli är Cristiano Ronaldo tillbaka i Turin. Och han kommer alltså tillbaka för att stanna. Portugisens agent Jorge Mendes ska prata med Juves klubbledning om en kontraktsförlängning till 2023. GdS jämför med Messi och menar att även Cristiano Ronaldo kan sprida sin lön över tid. Vidare ges uppmärksamhet till Roma som spelat första träningsmatchen under José Mourinho. Det blev 10-0 mot lokallaget Monecatini, och Nicolò Zaniolo var tillbaka. Roma tycks också göra framsteg på transfermarknaden. Budet till Arsenal på Granit Xhaka har höjts från 16 till 17,5 milj euro samtidigt som schweizaren gått med på att sänka sin lön. En deal närmar sig. Det kan det också göra för Robin Olsen. GdS fångar upp ryktena om Lille, och menar att en övergång kan ge Roma sex miljoner euro.

Corriere dello Sport tycks tro mer på ett lån för Olsen till Lille. Tidningen skriver, ”För att underlätta avtalet lär Roma få betala en del av målvaktens lön, som är på cirka två miljoner euro per säsong”. Det är i linje med gårdagens uppgifter. CdS noterar också det officiella beskedet från Reggina. Vasalunds IF har förlängt låneavtalet med Nikola Vasic till årsskiftet. CdS, liksom övrig italiensk press, skriver också om det udda beskedet från Serie A. Gröna ställ förbjuds för utespelare. Beslutet är till för att göra kontraster till gräset tydligare för åskådare och domare, och gäller från säsongen 2022/2023. Av allt att döma gäller beslutet grönt som huvudfärg, så grönsvarta Sassuolo borde inte drabbas. Däremot skulle exempelvis Lazios gröna bortatröja från förra säsongen inte vara tillåten.

Tuttosport stoltserar med bild på nya landslagsstjärnan Federico Chiesa och rubriken ”Ej till försäljning”. Tidningen lägger till att ”Bayern, Chelsea Man City, Liverpool – alla vill de ha Chiesa, men Juve säger nej”.

ENGLAND

Daily Star tyder tecken. ”Räck upp handen om du stannar i United”, kommer tillsammans med en bild på Paul Pogba i nya matchtröjan – och med handen i luften. Att fransmannen frontade nya tröjan ser tidningen som ”största vinken hittills” om att han stannar i klubben.

The Sun kanske inte har mer på fötterna när den slänger upp: ”Exklusivt: Man United närmar sig köp av Raphaël Varane OCH Kieran Trippier för 68 miljoner pund”. Men båda namnen har förekommit flitigt i spekulationer i spanska och engelska medier. ”Båda affärerna är så gott som klara och väntas bli officiella i slutet av nästa vecka”, hävdar The Sun. Franska RMC Sport uppgav under torsdagen att Varane redan är överens med United. Med det stundande köpet av Jadon Sancho skulle United därmed vara uppe i värvningar för drygt 140 miljoner pund i sommar.

Daily Telegraph gör rubrik på andra uppgifter. Arsenal är ute efter Chelseas anfallare Tammy Abraham. Tidigare har bland annat West Ham och Aston Villa nämnts. Chelsea vill ha 40 miljoner pund för 23-åringen, som också använts som bete när Londonklubben fiskat efter Erling Haaland i Dortmund, Romelu Lukaku i Inter och Harry Kane i Tottenham, uppger Telegraph. Abraham väntas på ett eller annat sätt lämna Chelsea i sommar.

The Guardian har en annan spelare fostrad i Londonklubbens akademi som är på väg bort. Crystal Palace har nått ett avtal med Chelsea om backlöftet Marc Guehi. Avtalet är värt upp till 20 miljoner pund. Guehi lär därmed bli Palaces tredje nyförvärv efter Michael Olise och Remi Matthews, sedan Patrick Vieira blev ny tränare.

Daily Mail vill inte vara sämre än konkurrenterna, och har sina egna transferuppgifter. Manchester City är på väg att sälja tyska löftet Lukas Nmecha till Wolfsburg. Prislapp 11,2 miljoner pund. Nmecha vann i juni skytteligan i U21-EM. Han gjorde 21 mål på 41 matcher på lån för Anderlecht den gångna säsongen.

The Independent får avrunda Englandssvepet med visdomsord från Bukayo Saka: ”Kärleken vinner alltid”. Det är dagens största rubrik och en del av Arsenalstjärnans svar på rasismen han utsatts för.



SPANIEN

Marca sätter strålkastarljusen på Real Madrids prestigevärvning. ”Alaba kommer att bli en viktig spelare”. Citatrubriken är från tränare Carlo Ancelotti. Alaba beskrivs som Anclottis ”joker”. Han är värvad som mittback men kan spela ytterback.

Diario AS sätter i stället strålkastarljusen på ett önskat nyförvärv. ”Mbappé väntar på ett tecken”. AS menar att fransmannen hoppas att Real Madrid ”gör en slutoffensiv innan den 1 augusti”. Den dagen sätter PSG:s säsong igång på allvar med Supercupmatchen mot Lille.

Sport uppmärksammar på förstasidan tre Barçaspelare. Klubben vill förlänga med Ousmane Dembélé för att kontraktet går ut nästa sommar. Barça räknar inte med Philippe Coutinho, som väntas byta klubb om fysiken tillåter. Och så är det då Antoine Griezmann, som på onsdagen med braskande rubriker uppgavs nära Atlético. Här har Sport en liten twist. Atlético vill inte skjuta till 15-20 miljoner euro i bytesavtalet tillsammans med Saúl, vilket Barcelona vill ha. Därför föredrar Barça nu ett byte med João Félix, som klubben värderar i nivå med Griezmann. Ett aber här är att João Félix har klart högre lön än Saúl, och lönekostnader är just vad Barça vill minska. Vidare uppger Sport att Barça inom de närmaste dagarna hoppas ha sålt Martin Braithwaite. Fler bud på dansken uppges ligga på bordet. Barça vill ha 15 milj euro. En annan spelare Barça gärna dumpar är Miralem Pjanic.

Mundo Deportivo påpekar att det nästa vecka väntar ett ”Möte om Dembélé” med hans agent, för samtal om ett nytt kontrakt. Liksom RMC Sport (se nedan) så ser MD lönen som problemet i Griezmanns eventuella flytt till Atlético de Madrid. Atlético vill inte betala vad han har nu. Barça vill inte hjälpa till att betala.

FRANKRIKE

L’Equipe tar på förstasidan upp att ”Giroud blir Zlatans alter ego” i Milan. Tidningen skriver vidare att 34-åringen med flytten hoppas på mer speltid också för att fortsätta slåss om en plats i landslaget. Giroud är Frankrikes näst bäste målskytt genom tiderna med 46 mål. Thierry Henrys rekord på 51 mål hägrar. RMC Sport uppgav på torsdagen att det finns en överenskommelse mellan PSG och Galatasaray om Laywin Kurzawa. L’Equipe följer upp med att Galatasaray ytterbacken är måttligt sugen och helst vill till England. Några sådana bud har dock ännu inte inkommit. L’Equipe lägger också märke till att Zlatan Ibrahimovic varit på Marco Verrattis bröllop. Det är inte bara svensken själv som har lagt ut en bild (med gamla PSG-polare), även Kylian Mbappé har lagt ut en bild med sig själv och Ibrahimovic och två emojis; en kungakrona och en kronprins.

RMC Sport uppger, liksom L’Equipe, att Barcelonas förhoppningar om att dumpa Antoine Griezmann för Saúl kan kompliceras. Griezmann är missnöjd att förhandlingarna skedde utan att han blev informerad. Griezmann har heller aldrig bett om att lämna. Han vill också att Barça kompenserar för lönebortfall vid en flytt. Atlético erbjuder betydligt mindre. Barça har svarat att då kan klubben lika gärna behålla honom. RMC Sport menar att det förefaller orimligt ekonomiskt att behålla Griezmann och samtidigt förlänga med Messi. Nya förhandlingar väntar.

TYSKLAND

Sky Sport synar Robert Lewandowskis framtid. På torsdagen kom det senaste ryktet; Manchester City är intresserad. Sky skriver att Lewandowskis agent Pini Zahavi sonderat marknaden, men att FC Bayern inte fått några officiella förfrågningar från någon annan klubb. Och klubben står fast: Lewandowski kommer inte att säljas i sommar.

Bild nickar instämmande. FC Bayern har inte fått några bud och kommer inte heller att sälja. Zahavi – kallad ”en girig piraya” av Bayerns tidigare president Ulli Hoeness – kommer enligt Bild dessutom inom kort att prata nytt kontrakt med FC Bayern. Anfallarens nuvarande går ut 2023. Bild tar också tag i ryktena kring Chelsea och Erling Haaland. Dortmund har inte fått några bud och vägrar sälja i sommar. Chelsea har dessutom på grund av Dortmunds negativa signaler börjat snegla åt Romelu Lukaku igen, hävdar Bild.

Kicker skriver att Dortmund kommer att dra sitt stå till stacken efter de stora översvämningarna i västra Tyskland, bland annat i närliggande Hagen. En välgörenhetsmatch kommer att spelas. Vd Hans-Joachim Watzke säger att klubben ”kommer att göra vad den kan för att hjälpa de drabbade och ge dem intäkterna från en välgörenhetsmatch som vi vill spela i Hagen, i den mån det är möjligt”, säger Watzke. När och mot vem är ännu inte klart. ”Vi kommer att inleda samtal inom de närmaste dagarna”, säger Watzke.

ÖVRIGT

Líbero (Peru) skriver om en 15-årig Hammarbytalang. Varför? Matteo Pérez Winlöf, som lirat med svenska P16-landslaget, har peruansk pappa och landets fotbollsförbund scoutar honom. Dessutom är han aktuell då han träningsspelar med Bayern Münchens U17-lag och synts på foto med klubbens peruanske legendar Claudio Pizarro.