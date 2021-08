Hånad av fansen – Kane hoppas på City

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

ENGLAND

Daily Mirror låter allt handla om en spelare som inte var med. ”Vem behöver Harry?” följs av ”Vi gör det!”. Det första står för vinnarna Tottenham (1-0 mot Man City), det andra för det förlorande mästarlaget, som fortsätter sin jakt på Kane. Tottenhamfansen på arenan pikade sin frånvarande superstjärna med ”Are you watching Harry Kane?” (lyssna här).

Daily Telegraph tar fasta på att ”Fansen ger sig på Kane över hans planer att lämna”. Samtidigt understryker Telegraph att Kane fortsatt vill lämna och att han hoppas på att Manchester City ska lyckas med sitt bud på honom denna vecka. På tal om Spurs nämner tidningen att Leeds United vill skriva nytt kontrakt med Patrick Bamford för att värja anfallaren från just Londonklubbens intresse.

Metro gör om en klassisk slogan till ”Keep calm and Harry on”. Tränare Nuno Espirito Santo försökte förklara hans frånvaro i går. ”Han var sen (med att komma tillbaka i träning). Han behöver träna. Han gjorde det i dag (läs: i går) och han kommer fortsätta till han är redo att hjälpa laget”, sa Tottenhamtränaren. Sky Sports expert Gary Neville är skeptisk. ”Alla andra engelska landslagsspelare som var med i EM var med i sina lag i helgen. Harry Kane hade varit med om det inte var några tveksamheter om hans framtid”, säger Neville, ”Något har hänt”. Samtidigt bekräftade Man City-tränaren Pep Guardiola intresset för Kane. ”Han är en Tottenhamspelare, och vill de inte förhandla så finns inget mer att säga. Om de vill så kommer vi att försöka”, säger Guardiola.

The Chronicle, lokaltidningen i Newcastle, var missnöjd efter gårdagens premiärförlust (2-4 mot West Ham). Emil Krafth kommer inte undan kritiken, tvärtom. Han är en av tre spelare som får det lägsta betyget, 4 av 10. ”Fick chansen men kommer snart att vara tillbaka vid sidlinjen”, lyder det korta omdömet.

Sky Sports skriver att Romelu Lukaku väntas debutera för Chelsea mot Arsenal på söndag. Efter att ha avslutat karantän kommer belgaren att göra sitt första träningspass med sin nygamla klubb på tisdag. Även N’Golo Kanté, som missade ligapremiären, väntas kunna spela mot Arsenal.

Daily Mail hävdar att flera PL-jättar är ute efter Metz mittfältare Pape Matar Sarr. Chelsea, Manchester United och Manchester City är alla ute efter 18-åringen.

Manchester Evening News hittade i helgen ett tecken på statushöjning för Anthony Elanga i Man United. Det har officiellt bekräftats att Anthony Elanga bytt tröjnummer från 56 till 36, vilket ses som en uppgradering. Inte nog med det. En skarpsynt The Athletic-journalist påpekar att Elanga också finns med på den nya gigantiska väggbilden på framsidan av Old Trafford. Det går att läsa in saker i sådant också.

ITALIEN

Söndag var röd dag i Italien, Ferragosto, så inga papperstidningar i dag.

Football Italia samlar ihop goda transfernyheter åt Tottenham. Enligt Tuttomercatoweb har Atlético de Madrid dragit sig ur kampen om Dusan Vlahovic och lämnat fältet fritt för Tottenham. Fiorentina vill ha 70 miljoner euro för anfallaren. Och det kan bli en dubbelaffär. Enligt Sky Italia och Sportitalia är Tottenham närmast att värva mittbacken Nikola Milenkovic. Han väntas kosta cirka 18 miljoner euro.

Tuttomercatoweb skriver, med hänvisning till La Nazione, att Spezia är intresserad av Albin Ekdal. Hans spelarprofil är precis den som sportchefen Riccardo Pecini söker. En affär anses svår. Ekdal förlängde i januari kontraktet med Sampdoria till sommaren 2022.



SPANIEN

Mundo Deportivo ger igen med dagens smartaste rubrik. Den kommer på franska. ”Ici c’est Barça”. En parafras på PSG:s slogan och även budskapet på t-shirten Lionel Messi bar när han anlände till Paris. Barça klarar sig minsann även utan Messi. Martin Braithwaite slog till med två mål och en assist i första matchen post-Messi (4-2 mot Real Sociedad). Rena Ballon d’Or-kvaliteter, hade säkert Braithwaites farbror poängterat. Tränare Ronald Koeman tar det lite försiktigare. ”Han (Braithwaite) är ett föredöme som proffs. Han arbetar alltid för laget och har förbättrat sitt spel. Han hjälper oss mycket. Han har fart och är svår att stoppa. Jag är väldigt glad att ha spelare som honom”, äger Koeman. MD noterar för övrigt att Ronald Koeman trivs med svenskar. Han slog i helgen sin andra eagle i karriären i par med sin assisterande tränare Henrik Larsson. Koemans första eagle var i par med proffsgolfaren Jarmo Sandelin.

Sport ser det om att det var ett ”Starkt Barça” som fixade segern och ger Braithwaite högsta betyget, 9 av 10. Det är sedan inte bara Gerard Piqué som försvarar Jordi Alba efter anklagelser om att han inte vill sänka lönen. Även Alba själv gick i svaromål i samband med matchen. ”Det sårar mig att lögner sprids”, säger han bland annat, och lägger till, ”Det vore bra om ni också frågade klubbpresidenten (Joan Laporta)”.

Marca kör hårt på Kylian Mbappé. I går påstod tidningen att fransmannen nobbat ett kontraktsförslag från PSG över sex år. I dag är huvudrubriken, ”Avslutande sträckan”, vilket står för att ”Real Madrid väntar på att spänningen mellan PSG och Mbappé ska vara som högst, för att sedan komma med ett bud till Qatar”. Enligt uppgifter i Gazzetta dello Sport förra veckan kommer Mbappé att meddela sitt framtidsbeslut till PSG:s klubbledning i dag. Marca anger för övrigt priset Sevilla fick betala för Ludwig Augustinsson till ”bara” 4,5 miljoner euro plus bonusar. Svensken anlände till ett stekhett Andalusien i helgen och kunde se Sevilla vinna ligapremiären i går (3-0 mot Rayo Vallecano). Värmen fortsätter. I dag ska det bli 43 grader varmt i Sevilla.

Diario AS riktar i stället ljuset på en ”Mästarpremiär”. Ángel Correa fixade med två mål segern för Altético de Madrid (2-0 mot Celta Vigo).

FRANKRIKE

L’Equipe ger störst utrymme till Marseille som ”Tappade sin fart” (2-2 mot Bordeaux). Men mest anmärkningsvärd är kanske puffen i högra hörnet. Den ansedda sporttidningen lockar köpare med en life-size poster på Lionel Messi. På tal om PSG så djupdyker tidningen i visslingarna mot Kylian Mbappé av de egna hemmafansen, som inte gillar han tvekan att förlänga. Han är knappast den första PSG-stjärnan som råkat ut för det. L’Equipe tar bland annat upp Neymar och Zlatan Ibrahimovic. Den annars så hyllade svensken råkade ut för det flera gånger. Tidningen minns också ett av Ibrahimovic svar, ”Vi vinner och de visslar. Jag fattar det inte. Vi vet inte vad de vill ha. Vi vinner, vi förlorar – och de visslar. Kanske serverades de kaviar här innan vi anlände”.

RMC Sport rapporterar att Laywin Kurzawa är redo att byta PSG mot Lyon. Den 28-årige vänsterbacken är överens med Lyon. Nu återstår för klubbarna att komma överens om ett pris.

La Provence pratar med Marseillelegendaren Jean-Pierre Papin om PSG-värvningen Lionel Messi. ”Jag är en stor beundrare men det är onormalt att en stat styr en klubb. När man har obegränsade tillgångar, vilket är fallet, så är allt möjligt”, säger Papin.



TYSKLAND

Kicker har inte med några svenskar i Omgången lag. Varken för Bundesliga eller 2 Bundesliga. Ligans främsta blågula stjärna, Emil Forsberg i RB Leipzig, slocknade i premiären (0-1 mot Mainz). Han får bara 4,5 av 6 i betyg (1 är bäst). Flera experter tycker Bayern Münchens trupp är aningen tunn. Klubbordförande Herbert Hainer håller inte med. ”Vår trupp är full av internationell toppkvalitet, därför är det ingen brådska att värva”, menar Hainer, men påpekar att klubben håller ögonen på transfermarknaden om tillfällen ges. Uefa sägs överväga ett lönetak i stället för Financial Fair Play, med ”lyxskatt” för klubbar som slår igenom lönetaket. Hainer är skeptisk. ”Jag är inte alls övertygad om det här med lyxskatt. Om en klubb bryter mot reglerna och får betala säg 100 miljoner euro som delas mellan övriga klubbar. Det är varken en stor hjälp för dessa klubbar eller gör riktigt ont för pengajätten heller”, säger han. Kicker uppger apropå FC Bayerns trupp att Lucas Hernández och Benjamin Pavard inte är tillbaka förrän efter landslagsuppehållet under första halvan av september. Tidningen ringar sedan in de förmodade startelvorna när Dortmund och Bayern München möts i tyska Supercupen på tisdag (se här).

Sky Sport hör lovord som haglar efter ännu en uppvisning av Erling Haaland i Bundesligapremiären. Lothar Matthäus menar att han är ”en gladiator”. Greuter Fürths sportchef Rachid Azzouzi lägger till, ”Jag har en känsla av att han är ännu bättre än Cristiano Ronaldo var i samma ålder”. Eintracht Frankfurt president Heribert Bruchhagen tror inte nödvändigtvis att det är Haalands farvälturné som inletts med flytt nästa sommar. ”Om Dortmund kan erbjuda 80 000 åskådare igen. Om de kan spela om tyska mästerskapstiteln. Om allt det händer, varför skulle det vara oundvikligt att han lämnar om ett år? Det syns att han mår bra. Han är 22 år nästa sommar, det är lite tidigt”, menar Bruchhagen.

Bild ger Gerd Müllers bortgång vänsterkrysset på förstasidan. Tidningen samlar också hyllningar till anfallslegendaren från fotbollens stora namn, som Lionel Messi, Pelé och Robert Lewandowski.

ÖVRIGT

TV2 (Danmark) hävdar att Ludwig Augustinsson får skandinaviskt sällskap i veckan. Den danske anfallaren Thomas Delaney, 29, kommer då att presenteras, enligt tv-kanalens uppgifter. BT skrev i slutet av förra veckan att förhandlingar pågick med Dortmund om en övergång värd fyra miljoner euro.