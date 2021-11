"Omänsklig" – Zlatan hyllas efter showen

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport njuter av Zlatan Ibrahimovic, av ”Ibras kraft”. Han satte en frispark, fixade en straff och var ”nära sitt bästa jag”, som GdS uttrycker det (2-1 mot Roma). ”Med Zlatan på planen ändras vågskålar”, lägger tidningen till. Ibra utses till matchens lirare med förträffliga 8 av 10 i betyg. Samma betyg får 40-åringen i Corriere dello Sport, som kallar honom ”Omänsklig”. Visslingarna (och även rasistiska ramsor) från Romafans säger han sig använda som bränsle, och när han blir upplyst om att bollen färdades i 101 km/h på hans frispark svarar han också på gammalt vis, ”Jaha, den brukar gå snabbare. Minst 200 km/h tror jag. Mina skott går visst långsammare med åldern”. Ibra lattjade vid mikrofonen. Det gjorde inte Romatränaren José Mourinho, frustrerad över straffen till Milan och en utebliven för Roma. ”Grattis till Milan och mer vill jag inte säga för då kommer jag inte att sitta på bänken i nästa match. Respektlösheten mot fansen och de som älskar Roma gör mig förbannad”, säger Mourinho. Söndagen blev inte sämre för GdS då även Inter vann (2-0 mot Udinese), vilket ger rubriken ”Redo för derbyt”. Inter och Milan möts på söndag. Sedan ges stort utrymme till Juventus, som i går gick i ritiro, isolering fram till lördag (på fyrstjärniga J Hotel…). GdS har ett uppslag om ”De anklagade”. Tränare Max Allegri sägs särskilt missnöjd med fem spelare: Kean, Arthur, Rabiot, Bentancur och så då Dejan Kulusevski, som fortsatt omgärdas av flyttrykten. Svenskens siffror sätts i grafik. Noll mål, 363 spelminuter och snittbetyg på 5,85. ”Men mer än med bristen på mål är Allegri missnöjd med attityden”, skriver GdS om svensken och Moise Kean, ”Från två killar med så mycket kvalitet förväntar sig tränaren en vilja att ta sig an världen som han inte fått se, varken på träning eller i match”.

Corriere dello Sport skriver om ”Ett paradis för två”. För Milan är inte ensam i topp. Där finns också Napoli, som vann gårdagens regionalderby (1-0 mot Salernitana). Milan och Napoli är nu tolv poäng från fjärde lag och hela 16 poäng före mittenlaget Juventus. Missen senast verkar inte förändra något för Mattias Svanberg. Tidningarna har honom i Bolognas startelva mot Cagliari i kväll.

ENGLAND

Daily Telegraph var först ut i går eftermiddag om att Tottenhamledningen hade samtal om att sparka Nuno Espírito Santo. Det ger största avtryck på sporten i dag, och det finns en uppföljning. ”Nuno Espírito Santo var aldrig rätt man för Spurs – men det finns tränare som skulle vara det”. För närvarande spekuleras det i två andra portugiser, Paulo Fonseca (ledig) eller Sérgio Conceição (Porto). Men Telegraph-krönikören Jason Burt föreslår två andra namn som redan finns i Premier League: Ralph Hasenhüttl (Southampton) och Graham Potter (Brighton).

Daily Mail toppar också med bekymren för Nuno Espírito Santo men har ett annat förslag åt Graham Potter. Tidningen ser honom som en arvinge på tronen som engelsk förbundskapten när Gareth Southgate lägger ifrån sig krona, mantel och väst.

The Guardian sätter på sig MC Hammers gigantiska byxor, och utropar ”Hammer Time”. West Ham lattjade sig upp på fjärde plats i ligan (4-1 mot Aston Villa). Det är också Gunner Time, särskilt för damerna. ”Det är ärligt talat lite surrealistiskt”, säger svenske tränaren Jonas Eidevall sedan hans segermaskin också tagit sig till FA-cupfinal på Wembley (3-0 mot Brighton). ”Vi har behållit grunden och vi drar nytta av relationer och erfarenheter den här gruppen redan har”, säger Eidevall, och drar en parallell. ”Min klubb i Sverige (FC Rosengård) vann ligan förra veckan och jag vet att jag varit en stor del av det, jag tränade laget i tolv av matcher samt försäsong, men jag känner ändå att jag inte har något att göra med det även om jag har det”. I finalen väntar Chelsea, som vann den andra semin med samma siffror (3-0 mot Man City). Magdalena Eriksson spelade hela matchen. Chelsea är ute efter en trippel. Klubben vann liga och ligacup förra säsongen, och det är den sedan våren uppskjutna FA-cupen som nu ska spelas klart.

BBC Sports Garth Crooks har tagit ut sitt Omgångens lag. Inga svenskar är med den här veckan heller, däremot Victor Nilsson Lindelöfs backkollega/-rival Raphaël Varane (se laget här).

SPANIEN

Sport drar stort på en egen intervju med Lionel Messi (se hela intervjun ovan). Rubrik: ”Jag vill vinna Champions League igen”. Till tidningen säger Messi också att han gärna återvänder till Barcelona. ”Jag skulle verkligen vilja hjälpa till i klubben på något vis. Jag skulle en dag gärna bli sportchef – jag vet inte om det blir i Barcelona eller inte – eller i någon annan roll”, säger Messi, och understryker, ”Jag skulle gärna vilja återvända till klubben i någon roll för det är klubben jag älskar”.

Mundo Deportivo tar upp ”Oro för Kun” efter att argentinaren diagnostiserats med hjärtrytmrubbningar. Närmast väntar nya undersökningar. Och sedan? MD tror på en fortsättning av karriären om problemet inte är allvarligt. En som inte har några problem med rytm när det handlar om mål är Alexander Isak. I sin 100:e match för Rea Sociedad gjorde svensken mål för tredje matchen i rad. Men Rea Sociedad tappade derbypoäng alldeles på slutet (1-1 mot Athletic Club). ”Isak är en stjärna och som sådan ingrep han i matchen”, skriver MD i spelaromdömet, och pekar på att han skapade bästa chansen, att han satte straffen och att han låg bakom utvisningen på en motståndare. Marca har även med Isak i Omgångens lag (se laget här).

Marca har däremot en annan åsikt än Mundo Deportivo om Xavi och Barcelona. Mundo Deportivo toppar tidningen med att Barças representanter ska resa till Qatar för förhandlingar med Al-Sadd efter matchen mot Dynamo Kiev på tisdag. Marca uppmärksammar däremot Al-Sadd surar för att alla snackar om Xavi i Barça, men ingen från den katalanska klubben hade dittills kontakta den qatariska klubben. I topp på Marcas förstasidan är det som vanligt Real Madrid. ”Galactico-förlängning” handlar om Vinícius Jr. Brasilianaren har kontrakt till 2025 men hans nya stjärnstatus tvingar klubben att agera och försöka knyta honom till ett mer lukrativt avtal.

Diario AS njuter av La Liga. Den är ju en ”Superliga”, menar AS, och pekar på att bara sju poäng skiljer de åtta första lagen. Liksom i övrig spansk press får uppgifterna i Le Parisien om Sergio Ramos (se under Frankrike) stor uppmärksamhet, och vinklas hårt: ”Det kan inte uteslutas att Sergio Ramos kontrakt rivs, uppger Le Parisien”.

FRANKRIKE

L’Equipe går på Halloween-tema med att ”OM blev skrämda”. Clermont var nära att knipa poäng (0-1 mot Olympique de Marseille). Men nu har OM klättrat upp till tredje plats i tabellen. Neymars framträdanden i PSG den här säsongen har starkt ifrågasatts. Han gav svar på tal i fredags och är med i Omgångens lag i L’Equipe (se laget här). Det är första gången den här säsongen han är med. Detsamma gäller lagkamraterna Donnarumma och Di Maria. Lionel Messi saknas. Han klev också av i halvtid i fredags. En känning i en muskel var orsaken men till detta kan också läggas en känning i knäet. Tidningen spekulerar i att Messi kan vilas mot RB Leipzig på onsdag.

Le Parisien låter inte orden från Zlatan Ibrahimovic om PSG passera obemärkt förbi. I papperstidningen är rubriken ”Ibrahimovic ’zlatanerar’ PSG och ger råd till Mbappé”. Men det är bara en notis bredvid uppslaget om Sergio Ramos. Så sent som förra veckan reste tidningen frågetecken om spanjorens fysiska skick. Hans debut i PSG skjuts ständigt upp. En välkänd journalist, Abdellah Boulma, på bland annat Sports.fr, skrev under söndagen att PSG-läkare uttryckt tvivel om Ramos kan komma tillbaka till yppersta eliten igen. Officiellt uppger PSG att 35-åringen väntas i lagträning nästa vecka. ”Men internt är den optimism som en del hade när han skrev på och även efter hans vadskada, inte lika orubblig i dag. Den är så pass påverkad att det inte längre är fantasier att bryta kontraktet, även om det inte är på agendan, då PSG insett att klubben kanske gjorde ett felaktigt val”, skriver Le Parisien. Sergio Ramos har bara spelat sex matcher sedan januari. Den senaste var CL-semin för Real Madrid mot Chelsea för ett halvår sedan. Noterbart: Amanda Ilestedt fick lämna sent återbud på grund av sjukdom. PSG:s damer vann klart (3-0 mot Dijon).

TYSKLAND

Kicker pratar med David Alaba, ”Kung David”, som bytte Bayern München mot Real Madrid i somras. ”Bayern München är en av de största klubbarna i världen och det är också Real Madrid. Men allt är lite större i Real Madrid, utan att vara respektlös mot Bayern”, säger Alaba. Inga svenskar är med i Omgångens lag (se laget här).

Bild följer upp situationen med Kingsley Coman. Han var en av Bayerns bästa i lördags och är med i Omgångens lag i Kicker och även i Bild (se laget här). Men hans framtid i den nuvarande och blivande mästarklubben är oklar. Kontraktet går ut sommaren 2023. Bayern vill förlänga annars sälja till sommaren. Coman har för närvarande tio miljoner euro om året. Senaste förhandlingen strandade ville fransmannen ha 20 milj euro om året men Bayern drar gränsen vid 13. Sebastian Kehl, a-lagschef i Dortmund, ger inte upp Erling Haaland. ”Vi kommer att slåss för honom, vi kommer att ge allt”, säger Kehl. Haaland väntas bli köpt till sommaren, då hans uppmärksammade utköpsklausul kickar in. Men Dortmund har en stark relation till pappa Alf-Inge och agenten Mino Raiola. ”Vi diskuterar frågan och försöker ge honom (Erling) känslan att Dortmund är en toppklubb där han kan fortsätta utvecklas”, säger Kehl.

ÖVRIGT

The Celtic Star (Skottland) grämer sig över att Carl Starfelt blivit skadad ”just som han verkligen började imponera”. Sverige får också gräma sig. Han ska röntgas i dag men räknar själv med att bli borta ”troligen ett par veckor”. Det skriver backen i ett mess till Aftonbladet. I dag ska Starfelt röntgas.

Globo Esporte (Brasilien) ger exempel på att VAR väcker känslor överallt. Gremiofans stormade ner till planen och förstörde VAR-utrustning (se klipp nedan). Händelsen inträffade efter gårdagens förlust (1-3 mot Palmeiras) och föregicks av flera kontroversiella VAR-beslut. Bland annat fick Palmeiras en straff i första halvlek och Gremio fick en straff underkänd i slutet av matchen. Gremio ligger näst sist i ligan.