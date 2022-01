Rangnick: Jag sa till Elanga, ”Du stannar här”

Headlines Blogg 08:30

ENGLAND

Daily Mirror hör det surra, ”Buzzing”. Men det är inte Brentfords bin, det är Man Uniteds ungdomar (3-1 mot Brentford). Svärmen av talanger stack Londonlaget gång på gång. Marcus Rashford, Mason Greenwood men allra först Anthony Elanga. Den svenske 19-åringen gjorde 1-0, en griddy-dans, bytte tröja med Pontus Jansson, kammade hem hyfsat fina 7 av 10 i betyg i Manchester Evening News och hyllade sin tränare Ralf Rangnick.

BBC Sport lyssnar till Rangnick som bekräftar att Elanga stannar i klubben. ”Han var nästan på väg ut på lån. Men jag sa till honom, ’Du ska inte på lån, du stannar här’”. Sedan berättar Rangnick att han spanat in Elanga…på YouTube. ”Jag måste säga att han (Elanga) gjort gjorde intryck från allra första träningen. Jag hade hört hans namn innan (han blev interimtränare, min anm) och var på mitt hotellrum och kollade klipp på YouTube, och tyckte att den här killen är riktigt bra”.

Evening Standard lyssnar på motståndartränaren Thomas Frank. Han har åsikter. ”Vi krossade dem (United) i första halvlek, de var inte i närheten. Tre stora chanser, det kunde bara vara ett lag som vann den här matchen. De har en otrolig tur”, säger Brentfordtränaren till BT Sport (klipp här).

The Sun har Elanga i fokus på bild men Cristiano Ronaldo i fokus i text. Han surnade till efter att ha blivit utbytt. Tidningen uppgav i går att portugisen planerar att lämna United i sommar om klubben inte kvalificerar sig för Champions League. Cristiano Ronaldos representanter ska ha haft samtal med blivande vd:n Richard Arnold. I tidningens betyg efter gårdagens match ringas Victor Nilsson Lindelöf ut som sämst i United. ”Låt oss för Uniteds skull hoppas att Maguire är tillbaka i startelvan. Svensken slets itu av Brentfords farliga kontringar och hade svårt att hänga med”, skriver tidningen.

Daily Mail och Daily Express tror sig nog höra Antonio Conte nynna på ”You are the sunshine of my life”. För Steven Bergwijn är i dag ”Stevie Wonder”. Med två mål på tilläggstid fixade han en osannolik vändning för Londonlaget (3-2 mot Leicester). Mest uppspelt var Lucas Moura som hoppade upp på ryggen på en publiksteward (klipp här). Vidare skriver tidningen att Manchester United nobbat ett försök från Newcastle att låna Jesse Lingard. Men Mail menar att om Newcastle är beredd att betala en ansenlig låneavgift kan situationen förändras. West Ham och Tottenham är också intresserade men United vill inte låna ut till en rival om Europaplatserna.

The Guardian har bortanför Uniteds och Spurs segrar också mycket Arsenal. Här finns uppgiften att en Arsenalspelare utreds i samband med en spelskandal. Här finns uppgiften att en saudisk klubb är intresserad av Pierre-Emerick Aubameyang. Här finns Mikel Artetas ilska mot misstankar om fuffens bakom att laget ställde in matchen mot Tottenham – ”Den som säger att vi försöker göra något som vi inte gör ljuger”. Och här finns ännu ett bakslag för Arsenals damer, den här gången i ligacupen (0-1 mot Man United). Tränare Jonas Eidevall var ändå positiv. ”Det här var ett stort steg i rätt riktning”, säger han. Stina Blackstenius debuterade för Londonlaget.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport gör gemensam sak: sätter strålkastarljusen på Stefano Sensi. Men också ett frågetecken – som kan påverka Albin Ekdal. Tillbaka till början. Sensi fick hoppa in för Inter och avgjorde gårdagens cupmöte (3-2 mot Empoli). 26-åringen är tänkt att lånas ut till Sampdoria och ska på läkarundersökning i dag. Men Joaquín Correa skadades i går. Det kan innebära att Sensi omvärderar sin situation, menar GdS. Det kan också innebära att Inter stoppar utlåningen, menar CdS. I så fall skulle Sampdoria gå miste om en mittfältare. Det i sin tur kan påverka FC Köpenhamns möjligheter att värva Ekdal. ”Så länge Stefano är här med oss vill jag behålla honom”, säger Intertränaren Simone Inzaghi. Över ett uppslag hävdar sedan tidningen att det till slut kan vara dags för ”Ibroud” – Zlatan Ibrahimovic och Olivier Giroud tillsammans. ”Ett vapen att kunna använda även i viktiga matcher som väntar Milan från söndag (Juve, min anm) till början av februari”. Ibrahimovic kan då spela bredvid Giroud i ett 4-2-4 eller lite bakom Giroud, i en nummer 10-roll, i Milans mer traditionella 4-2-3-1. GdS noterar också att Robinho fått sin fängelsedom på nio år för våldtäkt fastställd.

Sport Mediaset uppger, enligt Fotball Italia, att Manchester United kräver hiskeliga pengar för att låna Anthony Martial. Det skulle kosta Juventus tolv miljoner euro, motsvarande 150 milj kr, att låna anfallaren resten av säsongen. Det inkluderar en låneavgift på sex milj euro samt lön på ungefär lika mycket. Även Newcastles intresse sägs ha svalnat vid kännedom om kraven.

SPANIEN

Marca beklagar sig över ”Ett själlöst Atlético”. Diario AS menar att Atlético ”Nått botten”. Gårdagens smäll i cupen (0-2 mot Real Sociedad) var lagets femte förlust på de åtta senaste matcherna. Inne i tidningen bullar Marca upp för en El Clásico vid sidan av planen. Tidningen tror på en fajt mellan Real Madrid och Barcelona om Erling Haaland, och drar historiska paralleller till kampen mellan klubbarna om David Beckham och Ronaldinho. Marca hävdar också att PSG kommer allt närmare Zinedine Zidane. ”I omklädningsrummet tar de hans plats på bänken nästa säsong för given”, skriver tidningen, och påpekar att ett erbjudande redan ligger på bordet.

Mundo Deportivo ser en ”Cupmatch med ultimatum” framför sig. Barça möter Athletic Club i kväll. Men situationen med Ousmane Dembélé överskuggar den. ”Antingen skriver Dembélé på eller så får han lämna”, var budskapet från tränare Xavi i går. Och ord blir till handling. Enligt TV3 petas Dembélé från truppen till matchen i kväll, om inget oväntat inträffar. Barça vann damernas El Clásico i supercupen (1-0 mot Real Madrid). Superstjärnan Alexia Putellas slog till och får superbetyget 10 av 10 av Sport. Men även Fridolina Rolfö får toppbetyg, 8, trots flera missade chanser.

Cadena SER menar att Barcelona närmar sig Andreas Christensen. Nya kontakter är tagna. Det bekräftar båda parter enligt radiokanalen, som nu ser dansken som ”en verklig möjlighet” för Barça. Sport instämmer i att förhandlingarna är långt gångna, och lägger till att ett beslut väntas i januari. Christensens kontrakt med Chelsea går ut i sommar.

ABC följer upp franska uppgifter om att Kylian Mbappé vacklar i tankarna kring en Real Madrid-flytt i sommar. Enligt ABC tror Real Madrid fortfarande starkt på Mbappés ankomst. Men om han ändrar sig och förlänger med PSG – ABC skriver om kontrakt till 2024 och möjlighet att lämna redan 2023 – så kommer Real Madrid inte att ge Mbappé fler chanser att komma till klubben.

FRANKRIKE

L’Equipe täcker förstasida med Lilles oväntade värvning av Hatem Ben Arfa och mer i förbigående laget seger i går (3-1 mot Lorient). Gabriel Gudmundsson hoppade in med en kvart kvar. Kylian Mbaappé har känning i en ljumske och riskerar att missa söndagens match mot Reims med Jens Cajuste. Från transfermarknaden nämner L’Equipe att Newcastle är intresserad av Lens back Christopher Wooh, 20.

RMC Sport kom på onsdagen med uppgiften att Thierry Henry är aktuell för Bordeaux. Vladimi Petkovic sitter löst och Henry är en av tränarna krisklubben funderar på. Även i damlaget är det turbulent. Patrice Lair fick för en vecka sedan sparken men var i går tillbaka sedan spelarna i laget protesterat, skriver L’Equipe.

TYSKLAND

Kicker konstaterar att ”Nordtyskland har fest”. Efter St Paulis och HSV:s cupknallar i tisdags var det i går Hannovers tur att besegra motstånd från Bundesliga och ta sig till kvartsfinal (3-0 mot Mönchengladbach). ”Vi gjorde bort oss. Jag är verkligen förbannad att vi inte tog den här chansen”, säger Mönchengladbachs tränare Adi Hütter. Union Berlin vann onsdagens stora derby (3-2 mot Hertha Berlin), och fick sällskap vidare av Freiburg och RB Leipzig. Kicker uppger att Andreas Linde anpassat sig snabbt till sin nya miljö och utesluter inte en debut mellan Greuter Fürths stolpar mot Mainz på lördag. ”Om tränaren väljer mig är jag redo”, säger Linde.

Sport1 uppger att relationen mellan Bayern München och Barcelona blivit frostig. Bakgrunden är att Bayern med sportchefen Hasan Salihamdzic i spetsen försökt värva Pedri och Sergiño Dest utan att prata med Barça. ”Det stämmer att Bayern har varit i samtal med Barcelonaspelare utan att informera Barça. Relationen mellan klubbarna är inte mycket dålig, men den är verkligen inte vad den brukade vara”, säger en källa inom Barcelona. Nu är Barça redo att slå tillbaka. Den katalanska klubben är intresserad av Niklas Süle men också talangerna Kenan Yildiz (16 år) och Gabriel Vidovic (18 år).

ÖVRIGT

Líbero (Peru) gör stor artikel på 16-årige Matteo Pérez Vinlöf, som skrivit på ett treårskontrakt med Bayern München. Tidningen uppger att det peruanska fotbollsförbundet har den tidigare BP-spelaren under uppsikt. Pérez Vinlöf, med pappa från Peru och mamma från Sverige, har spelat ungdomslandskamper med Sverige.

A Bola (Portugal) hävdar att Milan och Real Betis är ute efter Chance Mbemba. Den 27-årige mittbackens kontrakt med Porto går ut i sommar.