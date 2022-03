Kulusevski prisas: "En av de bästa januarivärvningarna"

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Mail häpnar över Frank Lampards gäng. ”Worst Ever”. Det kanske inte är det sämsta Everton någonsin men det var det sämsta av Everton som visade upp sig i går (0-5 mot Tottenham). Sky Sports expert Jamie Carragher slet sitt hår. ”Jag sa tidigare att försvaret är på Championsshipnivå, men det var kanske lite hårt mot försvaren Championship”, säger Carragher, och la till att mittfältet ”inte kan springa”. Mer spring i benen var det på Spurs. Dejan Kulusevski, med två målpass, hyllas unisont i engelska medier. Han får 8 av 10 i betyg av Daily Mail. Bara Harry Kane får högre (8,5). Daily Telegraph ger Kulusevski – tillsammans med Kane och Doherty – 9 i betyg. Tidningen skriver att svensken ”bevisade att han kan vara en av de bästa januarivärvningarna”. The Guardian beskriver Kulusevski som ”enastående”. Gimme, gimme, gimme a ginger from Sweden…

Daily Mirror använder småfyndiga ”Question Marc” för Marcus Rashford. Ett stort frågetecken hänger över hans framtid i Man United och PSG påstås kasta lystna blickar. Uppgifterna kom samtidigt med att missnöjet i klubben uppges tillta och spelare ifrågasätta Ralf Rangnick.

Daily Telegraph sammanfattar United med ”Rashford överväger sin framtid samtidigt som United närmar sig kaos”. Tidningen listar sedan spelarna i tre grupper: ”Behålla”, ”Behålla tills vidare/lyssna till bud” samt ”Sälja/släppa”. Anthony Elanga placeras i första gruppen, Victor Nilsson Lindelöf i andra. Daily Mail-krönikören Chris Sutton går också igenom Uniteds trupp. Elanga är ”Behåll”, Lindelöf är ”Sälj”. Sutton tar situationsexempel från Citymatchen som visar att Lindelöf ”inte är en toppback”.

The Sun hakar på Unitedturbulensen med en uppföljning om Cristiano Ronaldo. Efter gårdagens uppgifter om att han smitit iväg till Portugal kommer en ny ”exklusiv” story om att det finns ”allvarliga tvivel” om anfallarens framtid i klubben. Det fanns sent på måndag kväll inte heller något besked om Cristiano Ronaldo skulle vara tillbaka på tisdagens träning. Unitedspelarna har ledigt i dag. Apropå Cristiano Ronaldos resa till Portugal nämner Football Italia att han stack från laget fem gånger under tiden i Juve.

Chronicle applåderar Emil Krafth. Svensken har tidigare ofta kritiserats för sina insatser i Newcastle. Men inte längre. ”Den svenske landslagsspelare ser ut att ha mer självförtroende, vara starkare och i bättre form. Medan en del trodde han skulle krympa i Kieran Trippers frånvaro har han gjort det rakt motsatt”, skriver Chronicle i en artikel tillägnad Krafth. Det hindrar inte Mail från att ha med 27-åringen på listan över spelare Newcastle gärna säljer i sommar.

ITALIEN

Corriere dello Sport toppar med ”Fyra lag om scudetton”. Det är så Fabio Cannavaro ser på det. Milan, Inter, Napoli och Juventus. Alla är med i kampen, menar ex-världsmästaren. Ämnet glider också in på landslagets playoff till VM. ”Det är omöjligt att föreställa sig att Italiens skulle missa även nästa VM. Vi är Europamästare och blev det genom en spelsätt som gjorde oss upprymda. Ödet och händelser bestal oss på direktkvalificeringen men vi har en uppsjö talanger som kan hjälpa oss”, menar Cannavaro. Rubriken för Inter är ”(o)Möjligt uppdrag”. Laget ska vända 0-2 mot Liverpool på Anfield. Mercatojournalisten

La Gazzetta dello Sport placerar i ett fotomontage en trollstav och vita handskar på Stefano Pioli. Han ska trolla fram ”scudettomagi”. Ett drag som GdS föreställer sig är antingen Franck Kessié eller Zlatan Ibrahimovic som en nummer 10. ”Ibrahimovic som offensiv player: det är en logisk slutsats med åren som gått men också med tanke på Zlatans kvaliteter, som innan han blev en målmaskin i Capellos Juve var en offensiv estet i Ajax. Han har genom åren behållit sin passion och talang för att göra det omöjliga, men framför allt sin blick för spelet som är överlägsen alla andra, och det är precis vad som behövs i en nummer 10-roll”, menar GdS.

Il Giornale-journalisten Nicolò Schira, mest känd som transferjournalist, skriver att Bayern München, Manchester United, Arsenal och Newcastle alla jagar Ajax offensiva ytter Antony. Den 22-årige brasilianaren har kontrakt till 2025

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo har båda Joan Laporta i fokus. Barcelonas president intervjuades av Barça TV, bland annat om att Ronald Koeman uttryckt missnöje över hur han fick lämna Barça. Laporta prisar Koeman men klargör, ”Jag hade mina tvivel efter första säsongen, men av respekt för honom så fortsatte vi. Sedan kom en tid när jag insåg att ett nytt smärtsamt beslut behövde tas. Om jag borde tagit det tidigare? Ja, jag borde gått på min intuition”, säger Laporta. Om att släppa Lionel Messi: ”Det är det sorgligaste beslut jag tagit. Jag ville aldrig ta det men jag ångrar det inte heller eftersom klubben går före allt”, säger Laporta, och syftar på lönetaket och den bistra ekonomin. Båda tidningarna basunerar också ut att Andreas Christensen är klar för Barça. Dansken, vars kontrakt med Chelsea går ut i sommar, kommer att skriva på ett femårskontrakt.

Marca och Diario AS tittade storögt på händelserna på PSG:s träningsplan. ”I spänning”, är AS största rubrik. ”Mbappé kommer skadad till infernot på Bernabéu”, är Marcas största rubrik. Båda tidningarna täcker också förstasidan med bilder från incidenten. I dag kommer Real Madrid att testa Toni Kroos för att se om han kan medverka. Noterbart är också att både AS och Sport har bytt ut den röda färgen i sina tidningsloggor till lila. Det är för att uppmärksamma Internationella kvinnodagen.

FRANKRIKE

Le Parisien låter beskedet om Kylian Mbappé skadade foten på träningen tränga ända fram till förstasidan till orden ”maximal rädsla”. Att fransmannen skulle vara 100 procent till onsdagens match mot Real Madrid anses tveksamt, även om det inte var någon fraktur. L’Equipe är förvirrande. En artikel sent på måndag kväll uppger att det är ”mycket tveksamt” om Mbappé kan spela. En annan artikel, publicerad samma tid, uppger att det är lugnt, att han väntas spela från start. Enligt spanska Cadena Cope ska Mbappé med bestämdhet ha sagt till personer nära honom att han kommer att spela. Tidigare under måndagen kom bilder som visar hur Idrissa Gueye stämplade Mbappé på träningen (se klipp här). Mittfältaren fick därefter ta emot ”hundratals kränkande kommentarer” i sociala medier, skriver Le Parisien. Mbappé gick själv ut och försvarade Gueye i ett inlägg på Instagram Stories.

L’Equipe sätter strålkastarljusen på Lionel Messi. Tidningen menar att det krävs en Messi i bra form för att klå Real Madrid, en ”Barça-Messi”. Messi har haft flera uppvisningar på Bernabéu i Barcelonas tröja men inte gjort mål där sedan 2017. Fokus på Messi kan bli ännu större då Neymar inte anses redo för 90 minuter och Mbappé är ett stort frågetecken.

TYSKLAND

Sky Sport noterar att Robert Lewandowski river sitt sponsorkontrakt med kinesiska telekomjätten Huawei. Det bekräftar hans rådgivare för AFP. Beslutet uppges kopplats till att Huawei ska ha hjälpt Ryssland att försvara sig mot pro-ukrainska hackers. Avtalet var enligt polska uppgifter värt fem miljoner euro, men Sky sätter frågetecken för den uppgiften. Sedan har tv-kanalen en rad transferuppgifter kring Bayern. Klubben har ännu inte kommit överens med Serge Gnabry om ett nytt kontrakt. Enligt Sky lurar både Barcelona och Real Madrid i vassen. Sedan uppges Bayern ”inom de närmaste veckorna” lägga ett bud på Middlesbroughs högerback Djed Spence. Ytterligare samtal väntar i slutet av månaden. 21-åringen är för närvarande utlånad till Nottingham. Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig och i stort sett alla Premier League-klubbar, enligt engelska Sky Sport. Prislappen uppges vara 10-15 miljoner euro.

Bild uppmärksammar att Manuel Neuer är tillbaka i målet när Bayern München i returmötet med RB Salzburg i kväll (förmodade laguppställningar här). Tidningen uppger sedan att Dortmunds stortalang Youssoufa Moukoko planerar att lämna klubben. 17-åringen är missnöjd med att hamnat långt ner i anfallshierarkin. Moukoko blev Bundesligas yngsta spelare när han debuterade som 16-åring.

ÖVRIGT

Camfoot (Kamerun) konstaterar att Anthony Elanga saknas i den stora trupp som nya förbundskaptenen Rigobert Song presenterade under måndagen. Elanga har uppvaktats av Kamerun men väntas bli kallad till svenska a-landslaget inom kort.

De Telegraaf (Nederländerna) har inte bara tagit ut Jesper Karlsson i Omgångens lag. Svensken har också utsetts till Omgångens spelare och benämns i rubriken som ”Alkmaars Ronaldinho”.

Tass (Ryssland), liksom Sport-Express, tar med viss belåtenhet emot beskedet om spelarkontrakt från Fifa. Att bara tillfälligt stoppa utländska spelares kontrakt och inte bryta dem helt ses som en liten seger. ”En kompromiss”, konstaterar idrottsjuristen Anna Antseliovich för Tass. Sport-Express fotbollschefen Konstantin Alekseev skriver,”Det finns i allmänhet en känsla av att Fifa sympatiserar med Ryssland”. Det internationella spelarfacket Fifpro har kritiserat beslutet och anser att kontrakten borde rivits helt.