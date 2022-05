Salah: "Jag vill möta Real Madrid"

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Star pustar ut med ”Thank quad”, Daily Mirror med ”Thank quad for Díaz”. Jodå, ”quad” för ”quadruple” härskar ånyo bland tabloidrubrikerna. Liverpools jakt på fyra titlar fortsätter. Liverpool snubblade till i CL-semifinalen – underläge 0-2 – innan Luis Díaz klev in i handlingen (3-2 mot Villarreal). ”Det känns som första gången på 20 år”, bubblade Klopp, som ledde Dortmund till final 2013. Mohamed Salah håller tummarna för Don Carlos gäng i kväll. ”Jag vill ärligt talat möta Real Madrid”, säger Salah, ”Jag föredrar dem eftersom vi förlorade finalen mot dem (2018), så jag vill möta dem och förhoppningsvis vinna”. Citatet toppade Madridtidningars sajter på morgonen.

Daily Telegraph uppger att Manchester Uniteds blivande tränare Erik ten Hag identifierat i grova drag åtta spelare han ser som ryggrad i det nya laget. Spelare han kan lita på och bygga laget runt. Telegraph går inte in på namn, men det går att läsa in att Victor Nilsson Lindelöf inte är ett av dem. Ten Hag instämmer med interimtränaren Ralf Rangnick att det behövs upp till tio nya spelare, men att det inte är möjligt i ett transferfönster. Men minst tre nyckelvärvningar är väntade i sommar.

The Times ringde på tisdagen i larmklockor kring Chelsea. Ägaren Roman Abramovitjs påstås inte längre vilja skriva av en stor skuld som Chelsea fortfarande har till honom. Det sätter hela försäljningen i fara. Inte bara det. Klockan tickar för att klubben ska kunna spela nästa säsong. Hela framtiden är osäker. Daily Telegraph beskriver det som en ”existensiell fara”. Staten har sedan tidigare utfärdat en licens för försäljning. Den går ut den 31 maj. CBS har den mest balanserade analysen av situationen i Chelsea.

Evening Standard uppger att Romelu Lukaku inte är intresserad av en flytt till Milan eller Newcastle. Båda klubbarna har uppgetts intresserad av Chelseaanfallaren.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport menar att Paulo Dybala har gjort sitt val. Det är Inter som gäller. Det var en ny kontakt förra veckan och argentinaren vill spela i svartblått. En kontrakt på fyra år är aktuellt. Lönen lär ligga på sex miljoner euro plus bonusar, i paritet med de bäst betalda i klubben (Lautaro Martínez och Marcelo Brozovic). Vidare skriver GdS att Bayern München är ute efter Inters back Denzel Dumfries. Men Inter lär kräva 30-35 miljoner euro för att sälja honom. Inter köpte Dumfries för 12,5 milj euro från PSV Eindhoven så sent som förra sommaren. Milan möter på söndag Hellas Verona på bortaplan. Hela 16 000 Milanfans väntas finnas på plats. Som italiensk tidning tar GdS också sikte på Romas semifinalretur i Conference League mot Leicester med bland annat en artikel om…vin. Minns att José Mourinho avbröt Brendan Rodgers intervju för att berätta att Rodgers gett honom ”det bästa vinet på marknaden”. Enligt GdS var det en flaska av Mourinhos favoritvin, Barca Velha. Pris: 535 euro, ca 5 556 kr. Tidningen undrar sedan vad Mourinho ska bjuda tillbaka med på torsdag.

Corriere dello Sport pratar med Clarence Seedorf, som både spelat både i Inter och Milan. Det ger citatrubriken ”Pioli förtjänar den”. Ligatiteln alltså. Tillägget är: ”Inter är bättre men Milan lugnare tack vare honom”. Seedorf får också en fråga om att tidigare lagkamraten Zlatan Ibrahimovic fortfarande spelar. ”Ålder är bara ett nummer och Ibra håller sig i form för han tar hand om sig själv, han är noggrann. Äldre spelare kan vara mer avgörande än 20-åringar”, menar Seedorf. CdS uppmärksammar också att Ibrahimovic som pratade pokaltörst i Gav & Juls Show. ”Under de två och ett halvt år jag varit här har vi varit på första och andra plats, men inte vunnit något ännu. Om man inte vinner är det svårt, för man jobbat hårt, offrat mycket, men får inget tillbaka. Och med det menar jag pokaler. Man får inte erkännandet och beviset på att ens arbete fungerar. Det enda som saknas nu är en pokal, för vi gör allt perfekt”, säger Ibrahimovic. Det smärtar honom att han inte spelat mer men han betonar kollektivet i Milan, att han gör sitt för att stötta utanför planen. ”Som jag sagt, jag lider jag över att inte kunna spela mer, men det spelar ingen roll, nu handlar det bara om att vinna. Om vi gör det är jag lika glad som om jag varit på planen”.

SPANIEN

Diario AS hoppas på ”Vit magi” i kväll när Real Madrid spelar Champions League-retur mot Manchester City. På bild finns magikern Carlo Ancleotti. I hans händer Karim Benzema & Co. Och så förstås hemmaborgen. ”Real Madrid hoppas att Bernabéus förtrollning ska bära dem till final”, skriver AS. På förstasidan finns också det krassa budskapet, ”Drömmen varade bara en halvlek”. Så var det för Villarreal som hade 2-0 men sen föll samman (2-3 mot Liverpool).

Marca speglar också Real Madrids stora kväll och Villarreals krossade drömmar. Men kraset från Estadio de la Cerámica kommer med en den förbannelser. Villarreals vd Fernando Roig Negueroles rasade mot domaren Donny Makkelie. ”Det var ett skandalöst straffbeslut”, säger han, ”Domarinsatsen var hemsk. Den var alltid i deras (Liverpools) favör. Det är ingen ursäkt, för de var bättre och kunde ha vunnit med mer, men den här domaren höll inte den nivå som krävs”.

Mundo Deportivo skriver artikel om målbekymren för Alexander Isak i Real Sociedad under rubriken ”Isaks labyrint”. Han hittar inte till mål. Det är en månad sedan han gjorde mål senast. Det har bara blivit fem i ligan. Och ändå är Isak den spelare i La Liga som har näst flest skott mot mål, 67 på 27 matcher. Karim Benzema ha 106 skott men så leder han också skytteligan. Ineffektiviteten är påfallande. Förändringar i spelsystem har inte heller haft önskad effekt för Isak.

FRANKRIKE

L’Equipe blickar på förstasidan åt toppen i utländsk fotboll, Real Madrid-Manchester City. Inne i tidningen beskådas också toppen i fransk fotboll. De nominerade till spelarorganisationen UNFP:s årliga priser har presenterats. Det sticker ut att succéspelaren Thomas Nkunku inte finns med bland de fem nominerade till Årets utländska spelare. Men den verkliga snackisen är förstås att PSG-tränaren Mauricio Pochettino inte finns inte bland de fem nominerade till Årets tränare i Ligue 1 trots ligatiteln (lista till nominerade i samtliga kategorier). På tal om PSG och UNFP-priserna. Storklubben reser på ett miniläger till Qatar i maj, samtidigt som galan går av stapeln. Kylian Mbappé väntas för tredje gången i rad utses till Årets spelare (lista till samtliga tidigare vinnare). Och, nej, varken Lionel Messi eller Neymar finns bland de nominerade.

Le Parisien skriver att Paul Pogba privat uttryckt intresse av att flytta till PSG. Den franska klubben letar en ny ”nummer 8” och 29-åringen är ett aktuellt namn. Pogbas kontrakt med United går ut i sommar.

La Provence skriver om höjd säkerhet inför Marseilles semifinalretur mot Feyenoord i Conference League. 5 000 nederländaren är väntade, varav 1 500 utan biljett. 500 bedöms som ”risksupportrar”. Det var skärmytslingar redan i Rotterdam. Stora oroligheter utbröt i Marseille när grekiska PAOK gästade i förra omgången.

TYSKLAND

Sport Bild bankar in budskapet: Bayern München kommer inte att sälja Robert Lewandowski i sommar. Beslutet är taget internt. Klubben har hellre anfallaren en säsong till med risk att förlora honom gratis nästa sommar. Liksom i fallet med Lewandowski tidigare så uppger SportBild att Serge Gnabry är besviken över att det tagit sådan tid för Bayern att komma med ett kontraktsförslag. Det finns ett på bordet nu. Han har ännu inte bestämts sig för acceptera det. Även Gnabry har ett kontrakt som går ut nästa sommar. Bayern förlängde med Thomas Müller i går och väntas inom kort göra det även med Manuel Neuer.

Kicker uppger att det funnits intern kritik efter Bayern München-spelarnas omskrivna resa till Ibiza i helgen. Tränarstaben blev inte informerad om spelarnas avstickare förrän nära avresa, och var överraskad och missbelåten, enligt Kicker. Bayerns sportchef Hasan Salihamidzic har försvarat spelarnas avstickare med att det var ”team building”.

Sport1 pratade under tisdagen med Karim Adeyemis agent Thomas Solomon som bekräftar att Dortmund är ”på upploppet i förhandlingarna”. Ett sent försök från Manchester United att värva RB Salzburg-anfallaren ska ha misslyckats.