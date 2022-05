Bayern drog till Ibiza – "Oacceptabelt"

Headlines Blogg

TYSKLAND

Sky Sport ser hur det stormar kring Bayern München. En stor del av truppen åkte till Ibiza efter förlustmatchen mot Mainz. Spelarna fick ledigt söndag och måndag. ”Det är inte acceptabelt”, morrar högprofilerade experten Lothar Matthäus, ”Om de vunnit mot Mainz, så visst, res till Ibiza tre dagar om det var bestämt så på förhand. Men i Julian Nagelsmanns ställe hade jag efter en sådan match satt stopp. Man kan inte göra så då. Inte bara med tanke på spelarna, utan också med tanke på klubbens image. Bayern fans blir arga och spelarna reser på semester”. Hertha Berlins tränare – och ex-Bayern – Felix Magath fyller i: ”Jag skulle definitivt inte acceptera något sådant”. Magath var redan sur på Bayern efter lagets bleka insats mot Mainz. Bayern säkrade i förra veckan ligatiteln och klubbens sportchef Hasan Salihamidzic försvarar Ibizaresan. ”Förra veckan bad spelarna oss om två träningsfria dagar tillsammans på Ibiza. Vi accepterade det som en del i teambuilding”, säger han.

ANNONS

Kicker radar upp klubbarna som är ute efter Konrad Laimer i sommar. Bayern München, Dortmund, Tottenham och Liverpool vill alla ha den 24-årige mittfältaren. Laimers kontrakt går ut 2023. RB Leipzig vill förlänga. Kicker uppmärksammar vidare Freiburgs agerande inför cupfinalen mot RB Leipzig den 21 maj. Freiburg har förbjudit all försäljning av cupfinalprodukter där klubbmärket används tillsammans med RB Leipzigs. Ingen orsak anges. Men som Sportbuzzer påpekar, ”Det är knappast någon nyhet att RB Leipzig inte är särskilt populärt i Tyskland”.

Bild följer i agenten Pini Zahavis fotspår. I förra veckan diskuterade han Robert Lewandowskis framtid med Bayern München. Därefter var det Christopher Nkunkus framtid med RB Leipzig. Zahavi vill ha en uppgradering av kontraktet eller försäljning. RB Leipzigs vd Oliver Mintzlaff påpekade på nytt att Nkunku inte är till försäljning i sommar. Dessutom har RB Leipzig lagt ribban vid 80 miljoner euro, vilket även Premier League-klubbar och PSG tvekar inför (i helgen uppgavs även Milan intresserad). Enligt Bild är RB Leipzigs plan att förlänga med eller ett par år – det nuvarande kontraktet är till 2024 – höja årslönen från tre till sju miljoner euro och ha en utköpsklausul på 60-65 milj euro från sommaren 2023. Vid söndagens presskonferens drog för övrigt RB Leipzig-tränaren Domenico Tedesco just en parallell till Lewandowski. ”Christopher är en spelare som kan gå långt. Han är lite som Lewandowski i Bayern München. Han spelar alla matcher och är aldrig skadad. Christopher är den typen av spelare. Han är väldigt uthållig och gör oss gott”, säger Tedesco, och knackar för fortsatt tur i bordet.

ANNONS

ENGLAND

Daily Star ser chansen. Richarlison som kastar en bengal är inte bara bildmässigt tilltalande. Den är också rubrikvänlig. Ordet ”flare” har många användningsområden. I Daily Stars fall blir det Led Zeppelinflörten ”Flareway to heaven”, som också anspelar på vikten av segermålet för nedflyttningshotade Everton (1-0 mot Chelsea).

Daily Mail går i stället på ”Flare Play”, för anfallaren kommer att granskas av förbundet för att ha kastat tillbaka bengalen till fansen. Richarlison riskerar avstängning. Tidningen uppmärksammar sedan att Christian Pulisics pappa är missnöjd med att sonen på nytt satt på Chelseas bänk. ”Det sorgliga är att han älskar sin klubb, sina lagkamrater och London…och lägger ner hela sin själ i att vara professionell”, skriver Mark Pulisic på Twitter.

The Sun använder ”Flare up” (ung. ”brusa upp”) men ger också stort utrymme år Manchester United. Dels med att blivande tränaren Erik Ten Hag vill ha James Ward-Prowse. Även Man City är intresserad av Southamptonstjärnan, vars prislapp uppskattas till 75 miljoner pund. Dels med att Ten Hag vill ge både Marcus Rashford och Jesse Lingard chansen. Rashford kommer att utlovas speltid inför VM. ”Han vet att han kommer att få chansen under Ten Hag”, säger en källa till tidningen. Vad gäller Lingard säger källan, ”Ten Hag vill prata med honom, och får Lingard försäkringar som han önskar, så kan han övertalas att stanna”.

ANNONS

Daily Telegraph gör stor rubrik på att ”Manchester United riskerar pinsam situation då fans planerar protester inför ’ärevarv’”. United har beslutat sig för att spelarna ska springa ett varv och tacka publiken för säsongen som varit i samband med matchen mot Brentford i kväll, den sista hemmamatchen. Men supportergrupper planerar protester. En del tänker lämna Old Trafford med 17 minuter kvar av matchen, vilket representerar antalet år de impopulära ägarna Glazers styrt klubben. På annat håll kan man läsa om kampen om CL-platser. Dejan Kulusevski svarade för nya assist för Tottenham (3-1 mot Leicester), men Arsenal svarade med en ”ugly win”, som tränare Mikel Arteta kallade det (2-1 mot West Ham).

The Guardian har ännu en ”flare”-variant, ”Brazilian flare”, som i brasiliansk glans av Richarlison. Nåja. Tidningen uppmärksammar också att inhoppare Stina Blackstenius blev en av målskyttarna i Arsenals storseger (7-0 mot Aston Villa). Men det är fortsatt Chelsea som har greppet om ligatiteln (1-0 mot Birmingham).

ANNONS

ITALIEN

Inga italienska papperstidningar i dag.

La Gazzetta dello Sport följer titelfajten i Serie A. Milan behåller serieledningen efter knapp seger (1-0 mot Fiorentina). Liksom senast mot Lazio blev det ett sent segermål sedan Zlatan Ibrahimovic hoppat in. ”I Rom tornade han upp sig och nickade fram Tonalis mål. Den här gången räckte det med hans blotta närvaro”, skriver GdS, och ger Ibrahimovic 6 av 10 i betyg för sina 20 minuter. Svensken prisades av tränare Stefano Pioli. ”Han är en väldigt fin och känslig kille”, säger Milantränaren när han tar upp Ibrahimovic och sorgen efter Mino Raiola. Milan är fortsatt två poäng före Inter, som också vann (2-1 mot Udinese).

Corriere della Sera känns inte vid snacket om att Ibrahimovic kan gå in som agent i Raiolas stall. Däremot poängterar tidningen att det nu är Minos kusin Enzo Raiola som tar över stafettpinnen. Han har arbetat med Mino i flera år och beskrivs i Le Parisien som ”lugnare” än Mino. Kundregistret omfattar, förutom Ibrahimovic, namn som Haaland, Pogba, Verratti, Donnarumma och De Ligt. Spekulationer gör gällande att andra superagenter, som Jorge Mendes och Jonathan Barnnett, lurar på Raiolas klienter. Corriere della Sera menar att Haalands övergång blir första stora affären att lösa. Därefter framtiden för Donnarumma, som Enzo står nära, och De Ligt.

ANNONS

Corriere dello Sport lyssnar till José Mourinhos missnöje med domarna. Det sträckte sig bortanför deras insats i Romas match (0-0 mot Bologna). Mourinho kastade också blickar mot stadsrivalen Lazio, som vann i lördags efter ett omdiskuterat mål. ”En sak som inte förändrats är att för 22 år sedan kunde man vinna på ett offsidemål och 22 år senare kan man fortfarande göra det”, säger Mourinho. Mattias Svanberg gjorde ett inhopp i matchen och belönas med 6 av 10 i betyg Gazzetta dello Sport.

Sky Sport Italia uppger att Juventus ringat in Gabriel Magalhães i Arsenal som transfermål. Han ses som Giorgio Chiellinis arvtagare. Transfermarkt värderar 24-åringen till 30 miljoner euro.

SPANIEN

Marca är bossigare än någonsin. ”Äkta Real Madrid” kommer med den redan klassiska bilden på Carlo Ancelotti med ett posse Real Madrid-spelare. Typ Straight outta Valdebebas. Italienaren, nu ligamästare i alla de fem stora ligorna, är förstås Omgångens tränare. Nu är siktet inställt på returmötet med Manchester City. ”Lycka är det bästa sättet att förbereda sig för en comeback”, säger Don Carlo.

ANNONS

Diario AS nickar instämmande, ”Ja, det går”, med bild på Karim Benzema och fans. Det är två huvudingredienser för att koka ihop en segerrecept, skyttekungen och publiken på Bernabéu. AS ser andra goda tecken. Manchester City kommer inte att bo på Four Season, som vid avancemanget mot Atlético senast. Hotellet var fullt. I stället blir det Ritz. Som rubriken lyder, ”City blev utan sitt lyckohotell”.

Sport gnuggar händer belåtet, ”Champions League allt närmare”. Barcelona lyckades äntligen vinna hemma (2-1 mot Mallorca). Sport noterar även varma applåder för Ansu Fati, som är tillbaka efter 101 dagars frånvaro på grund av skada. ”Det var kvällens bästa nyhet”, slår tidningen fast. Tränare Xavi har planer för 19-åringen. De håller sig till straffområdet. ”Jag ser honom mer som en nummer 9 än på kanten”, säger Xavi.

ANNONS

Mundo Deportivo suckar åt Real Sociedad som fick nöja sig med en poäng (1-1 mot Rayo Vallecano). Alexander Isak fick börja på bänken och satte inga avtryck när han fick hoppa in. ”Anonym”, konstaterar MD, ”Han märktes inte”. Diario Vasco är aningen mer analytisk, ”Isak behöver återfinna och uppskatta sin oerhörda potential, för han är en speciell spelare även om han genomlider en svårt säsong”. Det var Isaks 100:e ligamatch. Han är trea i svenskligan, efter John Guidetti och Henok Goitom.

FRANKRIKE

La Provence är bekymrad. ”Delfinen håller på att drunkna”. Det är en omskrivning för att Marseille riskerar att förlora andraplatsen (0-3 mot Lyon). Rennes och Monaco hotar nu. Tvåan kallas i Frankrike för ”delfin” (dauphin). Och domaren i gårdagens match anklagas för att att ha försämrat delfinens tillstånd. La Provence kallar hans beslut för ”orättvisa och smärtsamma”. OM-tränaren Jorge Sampaoli håller med. ”Domarbesluten gjorde mig ledsen”, säger han.

ANNONS

L’Equipe har ett annat perspektiv på sin förstasida, ”Ett Lyon på riktigt”. Lyon har haft en tung säsong. Det har även Lille – mästare förra säsongen, mittenlag i år. Lille tycks ha checkat ut helt (0-3 mot Troyes). Gabriel Gudmundsson får nöja sig med 4 av 10 i betyg, men slapp i alla fall 2, som utvisade mittfältsstjärnan Renato Sanches. Anel Ahmedhodzic fick också 4 när Bordeaux kom allt närmare nedflyttning (0-1 mot Nice).

TF1-programmet Téléfoot gör ett nedslag kring dribblers. Överlägsen etta den här säsongen i lyckade dribblingar i de fem stora ligorna är Allan Saint-Maximin. Den 25-åriga Newcastlestjärnan har 139 lyckade dribblingar. Tvåa är Adama Traoré (Barcelona) med 104 och trea Kylian Mbappé (PSG) med 103.