Mbappé-feber i Madrid: "Han var sju minuter från Bernabéu"

Headlines Blogg

SPANIEN

Marca och Diario AS går all-in på en viss fransmans resa. ”Mbappé i Madrid!!”, täcker förstnämndas förstasida. ”Välkommen Mbappé”, täcker sistnämndas. Det var Cadena Cope som under måndagen upptäckte Mbappés restaurangbesök i stan. Det blev startskottet på Mbappéfeber i Madridpressen. PSG-spelarens kväll slutade vid 02-tiden i morse, efter en middag med lagkamraterna Achraf Hakimi, Sergio Ramos och vänner. PSG-spelarna har ledigt några dagar (se även Le Parisien under Frankrike). Men det hindrar inte Marca från att koppla det till att ”Mbappés önskan är att spela för Real Madrid” och med karta konstatera att han lunchade på en restaurang som bara var ”sju minuter från Santiago Bernabéu”. AS gör på liknande vis och slår fast att Real Madrid-värvningen av Mbappé ”kommer att presenteras i juli innan resan till USA”. Marca påpekar i kölvattnet på Erling Haalands övergång till Manchester City att Mbappé alltid varit prioritet för Real Madrid, samt att Haalands totala kostnad – övergång, arvoden, lön – är 350 miljoner euro.

ANNONS

Cadena SER krokar i med att Real Madrid skakade på huvudet åt Haalands krav. Enligt radiokanalen ville norrmannen andra året av kontraktet ha en utköpsklausul på 150 miljoner euro. Det var förslaget från nu bortgångne agenten Mino Raiola och en av anledningarna till att Haaland inte har Santiago Bernabéu som hemmaplan i höst, menar SER.

Sport skriver om en ”Casting för nya Busquets”. Tre spelare pekas ut med bild och namn: Rúben Neves (Wolves), Aurélien Tchouaméni (Monaco) och Martín Zubimendi (Real Sociedad). Men TV3-programmet Onze uppger att Marc Roca i Bayern München är Xavis tilltänkta ersättare till Busquets. Samtal förekom redan i december. Kostnaden beräknas till 10-15 miljoner euro. Sport skriver på annat håll att Barça planerar för upp till sju nya spelare, där Robert Lewandowski skulle vara kronan på verket men också ses som ytterst svår.

ANNONS

Mundo Deportivo låter Sadio Mané fronta dagens tidning. Liverpoolspelaren vill enligt tidningen till Barcelona, något den spanska klubben är varse om. I går kom uppgifter att Bayern München är ute efter Mané – och avvisades lika fort (se under Bild på Tyskland). MD följer sedan upp uppgifterna om förhandlingar mellan Barça och Aston Villa om Philippe Coutinho. En försäljning för 15-20 miljoner euro är aktuell, skriver MD. Villa hai nuvarande lånekontraktet en köpoption på 40 milj euro.

ENGLAND

Daily Star ger Jürgen Klopp störst utrymme. Två uttalanden ger honom rubriker på flera håll. Dels svarade han på Guardiolas utspel om att alla vill att Liverpool vinner ligan. ”Jag har ingen uppfattning av att hela landet håller på oss. Det är inte känslan jag får när vi reser runt, det är snarare tvärtom. Kanske vet han (Guardiola, min anm) mer om det än jag”, sa Klopp vid en presskonferens. ”Ja, i Liverpool är det många som vill vi ska vinna ligan, men även här är det antagligen bara 50 procent”, påpekar han med syftning på Everton. Klopp svarade senare i en intervju med Sky Sports på Manchester Citys stundande värvning av Erling Haaland med att ”den övergången sätter nya nivåer, låt mig uttrycka det så”.

ANNONS

Daily Telegraph konstaterar att ”City är överens om en Haaland-övergång värd 213 miljoner pund”. Det är så mycket som övergången, femårskontraktet och alla arvoden anses var värt. Motsvarande cirka 2,7 miljarder kronor (Marca har högre siffror, se under Spanien). Läkarundersökningen avklarades under måndagen, övergången väntas presenteras under veckan.

The Sun har sin egen spin på Liverpool v Man City. Skulle lagen hamna på samma poäng (nu: +4 till City), målskillnad (+4 till City), gjorda mål (89-87 till City) och inbördes möten (oavgjort i båda), så väntar ett omspel om titeln. Matchen skulle i så fall spelas tre dagar innan Champions League-finalen. Vidare hävdar The Sun att Man United gett agenter direktiv att leta bästa möjliga spelare på fri transfer. Sommarbudgeten är begränsad. Tidningen skriver även att Leeds och PSV Eindhoven vill ha Chelseas back Jake Clarke-Salter, som varit utlånad till Coventry.

ANNONS

Daily Mirror följer upp Paul Pogbas nej till Manchester City. Fyra nya adresser anses därmed möjliga: PSG, Juventus, Real Madrid och Barcelona. Daily Mail hävdar att West Ham är i pole position att värva Eddie Nketiah.

Evening Standard uppger att Thomas Tuchel vill ha två mittbackar, täckning till ytterbackspostionen och en förstärkning till anfallet. Samtidigt uppger The Times att Chelseas nya ägarna med Tom Boehly i spetsen kommer att behålla ordförande Bruce Buck. Även Marina Granovskaja väntas stanna.

The Guardian betygsätter Chelseas trupp som vann damernas liga. Magdalena Eriksson och Jonna Andersson får 7 av 10, Zecira Musovic 6. Toppbetyget 9 går till Pernille Harder och Sam Kerr.

Manchester Evening News lägger märke till att Manchester United sålt hela 63 500 biljetter till FA Youth Cup-finalen på Old Trafford. Nottingham Forest svarar för motståndet. Över 5 000 av biljetterna är sålda till Forestfans.

ANNONS

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har fullt fokus på Milans jakt på 19:e ligatiteln. Över ett uppslag finns också ”Scudettons ansikte”, och det är klubbens nya poster boy Sandro Tonali. Zlatan Ibrahimovic får en helsida. Skulle Milan vinna titeln ”är cirkeln sluten för en perfektionist. Den idealiska sortin för en stor stjärna? Inte nödvändigtvis, med tanke på hans rädsla för framtiden och hans känslor för de ’25 barnen’ som ska ledas fram i Champions League”, menar GdS, och understryker att valet är Ibrahimovics. Sky Sport Italia antydde i går att krämporna gör att det pekar mot ett farväl.

Corriere dello Sport tycker det är ”Inzaghi mot alla”. Hans Inter slåss om scudetton med Milan, möter Juve i cupfinal i morgon och ställs sedan mot Cagliari som slåss med näbbar och klor för att stanna kvar i Serie A. Och så får gårdagens match utrymme. ”Sikar mot Europa” handlar om att Fiorentina vann (2-0 mot Roma) och nu är på samma poäng som sin motståndare. Romatraänaren José Mourinho rasade sin vana trogen mot domarinsatsen. ”Vi vill ha en förklaring. Vi vill ha respekt”, fräste JoMo efter den straff som hemmalaget fick efter VAR-granskning, och la till, ”Det som händer Roma är för mycket”.

ANNONS

FRANKRIKE

L’Equipe synar Lyons fiasko under rubriken ”Nedgraderade”. Storklubben har inte tagit någon titel på tio år och misslyckas för tredje året i rad att ta sig till Champions League. PSG drar till sig flertalet rubriker. Athletic Club uppges intresserad av tränaren Mauricio Pochettino och har redan varit i kontakt. Stortalangen Edouard Michut vill lämna PSG. Sevilla ses som en möjlig adress. Även RMC Sport har uppgiften att Michut bestämt sig för att lämna. Det följer tätt på spekulationer om Xavi Simons framtid. Att Pochettino vägrat använda klubben stortalanger har upprört supportrar.

Le Parisien noterar roat uppståndelsen i den spanska pressen sedan Kylian Mbappé synts i Madrid. Han var där tillsammans med bland annat Achraf Hakimi. Även flera andra spelare är i Spanien. PSG-spelarna har bara ledigt några dagar. Det slumpar sig även så att PSG:s president Nasser Al-Khelaïfi är i Madrid. Det är möte med Europas fotbollsklubbsorganisation ECA, som han är ordförande för – och som Real Madrid inte är med i.

ANNONS

Foot Mercato slängde på måndagen fram uppgifter om att Manchester United jagar Nordi Mukiele. PSG, Atlético de Madrid och Bayern München är också intresserade av den mångsidige RB Leipzig-spelaren.

TYSKLAND

Bild slår fast: Det ligger ingen sanning i Sky Sports uppgifter om att Bayern München är intresserad av Sadio Mané. Det är välkände Bayernjournalisten Christian Falk som sätter ett rött streck över uppgifterna. Själv kommenterade sportchefen Hasan Salihamdzic möjligheterna till en ”statement transfer” så här i Sport1: ”Det får bli en överraskning. Men vi måste se vad som är möjligt och inte. Vi har kreativa idéer, men dem kan vi tala om i sommar”. På fråga om kontraktsförlängning med Serge Gnabrys svarar Salihamdzic, ”Vi har begränsningar och försöker erbjuda det bästa vi kan för varje spelare”. Om Robert Lewandowskis kontraktsförlängning: ”Vi kommer att ha fler samtal och vi får se vad som händer”.

ANNONS

Sky Sport uppger att Konrad Laimer tilltalas av en flytt till Bayern München. Men Salzburgmittfältaren, som Julian Nahelsman älskvärt kallar ”Monsterballeroberungsmaschine” (monsterbollerövringsmaskin), jagas också av flera Premier League-klubbar. Han kan ersätta Corentin Tolisso. Sky Sport får liksom andra bekräftat från sina källor: Erling Haaland blir klar för Manchester City i veckan.

Leipziger Volkszeitung-krönikören Guido Schaefer pekar ut ögonblicket som förändrade RB Leipzigs match mot Augsburg i söndags. Det var inget mål. Det var Emil Forsberg och hans tackling i den 36:e minuten. Svensken är knappast känd för sitt tacklande, och tjatade sig dessutom till ett gult kort. Det väckte publiken som dittills varit tjurig, menar LVZ. ”Det fick arenan att koka”, säger Forsberg själv. Sedan gjorde RB Leipzig fyra mål.

ANNONS

Kicker noterar att Eintracht Frankfurt fått in över 100 000 ansökningar om biljetter till Europa League-finalen i Sevilla. Efterfrågan överskrider tillgången med drygt tio gånger. Matchen spelas den 18 maj.

ÖVRIGT

The Scotsman (Skottland) menar Rangers chockförlust mot Malmö i Champions League-kvalet ”visat sig vara en välsignelse i förklädnad”. Artikeln inleds med dåvarande MFF-tränaren Jon Dahl Tomassons pik om att Rangers behövde stålarna mer, när klubbarna möttes. Tidningen påminner om att MFF efter segern åkte ur CL-gruppspelet utan poäng. Samtidigt har Rangers gått till Europa League-final. En seger mot Eintracht Frankfurt beräknas vara värd 60 miljoner pund. ”Det lär inte vara många Malmöfans som köper t-shirts som firar deras tredje framträdande i CL-gruppspelet. I Rangers shop har man redan fått fram en Sevilla 2022-hoodie, en finalmugg och en finalvimpel har redan sålt slut”, skriver The Scotsman.

ANNONS

De Telegraaf (Nederländerna) och Algemeen Dagblad har båda med Amin Sarr i Omgångens lag. Heerenveen-svensken gjorde båda målen mot Vitesse i söndags. ”Jag vet inte hur jag gör det, jag försöker bara vara på rätt plats vid rätt tidpunkt”, sa Sarr efter matchen. De Telegraaf noterar vidare att Feyenoord och Roma bara får 3 000 biljetter vardera till Conference League-finalen i Tirana den 25 maj. Arenan i Albaniens huvudstad tar bara 22 000 åskådare. Cirka 8 000 Feyenoordfans väntas oavsett resa.