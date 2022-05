Conte läxar upp Arteta: ”Han klagar mycket…”

Headlines Blogg



ENGLAND

Daily Mirror tar ton med ”Euro vision”. Det är inte sångtävlingen Tottenham har i sikte men en Champions League-plats, efter en förkrossande seger mot sin London- och CL-rival (3-0 mot Arsenal). Musikreferenserna smattrar på engelska. ”It’s no contest with Kane and Son on song…flop Guns gets nul points and Holding is off key”. Tottenhamtränaren Antonio Conte ger sin tolvpoängare till publiken. ”Stämningen var fantastisk. Vi gjorde två mål och våra fans ett”, säger han. Med två omgångar kvar är Tottenham en poäng bakom Arsenal.

Sky Sports känner ilskan bubbla. ”Om jag säger vad jag tycker stängs jag av sex månader. Jag vet inte hur man ljuger så jag föredrar att inte säga vad jag tänker”, slänger Arsenaltränaren Mikel Arteta ur sig, ”Jag vill att domaren förklarar sina beslut framför kamerorna. Det är synd för en så fin match förstördes”. Men Conte kontrar. ”Arteta är en bra tränare, och kan bli en betydelsefull tränare i framtiden. Men under sex månader har jag hört honom klaga mycket. Han har just börjat sin karriär och jag har hört honom klaga mycket. Jag tror han måste vara mer fokuserad på sitt lag och inte klaga så mycket”, säger Conte. Rådet är detsamma som Conte häromdagen gav till Liverpooltränaren Jürgen Klopp som klagat över Tottenhams fotboll.

Daily Telegraph skriver om ett ”Demolition derby” och det visar sig också i spelarbetygen. Harry Kane och Son Heung-min får båda 9 av 10. Dejan Kulusevski får nöja sig med 7. Men det är mer än någon Arsenalspelare får. Telegraph uppger på annat håll att just Tottenham är sugen på en Evertontrio: Richarlison, Anthony Gordon och Ben Godfrey. Här finns också uppgiften att Newcastle förbereder ett bud på Evertonanfallaren Dominic Calvert-Lewin. Telegraph justerar sedan Erling Haalands utköpsklausul uppåt, till 150-200 miljoner euro samt uppger att Philippe Coutinho gick med på en 70-procentig lönesänkning i samband med övergången från Barcelona till Aston Villa.

The Sun har mer från transfermarknaden. West Ham gör Manchester United sällskap i jakten på Leeds mittfältare Kalvin Phillips. Dessutom menar tidningen att United kan få svårt att hämta Frenkie De Jong. Bayern München, PSG, Man City kan alla erbjuda Champions League-fotboll – vilket också nederländarens nuvarande klubb Barcelona kan.

Daily Mail uppmärksammar att ”Newcastle kommer att ha en ’Saudi’-tröja”. Tidningen säger sig ha en bekräftelse att nästa säsongs bortatröja kommer att ha Gulfstatens färger. En bild visar att den tilltänkta tröjan är snarlik Saudiarabiens landslagströja. Minns att Premier League sa sig ha fått ”juridiskt bindande försäkringar” om att den saudiska staten inte skulle kontrollera klubben.



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport menar att ”Max splittrar Juve”. Fansen är kluvna om Allegri, och även klubbledningen är det. Sedan påpekar GdS: ”Noll titlar för första gången på tio år”, ”Har gjort sämre ifrån sig än Sarri och Pirlo” och lägger till att ”Juve har förlorat sitt DNA”. Tidningen menar att direktiven till Allegri inför nästa säsong är klara: scudetton och slåss om Champions League. Det är inte bara i Juve det råder delade meningar. I Napoli rasar fansen sedan laget fallit samman i scudettoracet. En del riktar ilskan mot presidenten Aurelio De Laurentiis. Andra mot tränaren Luciano Spalletti. Det avspeglar sig i ultras banderoller. Den mest uppseendeväckande var en stor utanför hemmaarenan med texten ”16.10.21. Spalletti, du får tillbaka din Panda om du bara lämnar”. Signerat ”Tjuvarna”. Spalletti fick nämnda datum sin Fiat Panda stulen. Det är varmare stämning i Milan. Fansen känner doften av scudetto. Enligt GdS har över 200 000 ansökt om biljetter till söndagens match mot Atalanta. Bara 75 000 får plats. Om Milan vinner samtidigt som Inter tappar poäng mot Cagliari, skulle ligatiteln vara klar.

Corriere dello Sport lyser illrött: ”Dybala i Roma, Mou vill ha honom”. Kontakter med en mellanhand är redan upprättade, ett möte med agenten Jorge Antun i Rom var också planerat med sportchefen Thiago Pinto men ställdes in. Romas amerikanska ägare än så länge försiktigare, väl medvetna om Dybalas höga lönekrav. Men en seger i Conference League skulle öppna portarna. Mourinho har redan uttalat sin beundran för 28-åringen, som lämnar Juve efter säsongen. Andra Dybala-spår, som det till Inter, påstås ha svalnat.

La Repubblica pratar med agenten Federico Pastorello om några av hans klienter. Först och främst Romelu Lukaku och hans bekymmer i Chelsea. ”Med tanke på transferns parametrar kunde ingen ha förutsett en sådan situation. Jag diskuterar inte taktiska val men där var helt klart ett problem”, säger han, och påpekar att Lukaku är Chelseas bästa målskytt trots ringa speltid. Om framtiden: ”Vi får vänta och se”. Antonio Contes framtid i Tottenham har också diskuterats. ”Ibland verkar Antonio vara en svår tränare, men om jag vore sportchef skulle jag inte vilja ha en tränare som gjorde livet enkelt för mig utan en som vann. Han (Conte) verkar nöjd med truppen, den följer honom, jag tror chansen att han stannar är 60-70 procent”.

SPANIEN

Marca svänger på strålkastarljusen. Trots att Vinícius Jr svarade för ett hattrick så får ettmålsskytten Karim Benzema förstasidan efter Real Madrids seger (6-0 mot Getafe). ”323” står för fransmannens totala målskörd i den vita tröjan. Med det tangerar han Raúls målskörd och är nu delad tvåa bakom Cristiano Ronaldo (451). Fast Vinícius Jr är i alla fall Omgångens spelare, enligt Marca.

Diario AS följer upp middagen som Barcelonas sportchef Mateu Alemany och Atléticos vd Miguel Ángel Gil Marín hade i Madrid under torsdagen. Enligt både AS och Cadena Cope är Álvaro Morata aktuell som anfallsvärvning om Barça inte får loss Robert Lewandowski. Xavi ska redan ha pratat med den spanska anfallaren. Förbundskapten Luis Enrique ska ha rekommenderat värvningen. Morata är utlånad från Atlético till Juventus. Cope uppger vidare att Atlético överväger att inte utnyttja det andra året av lånet av Antoine Griezmann. Mundo Deportivo påpekar att något byte Griezmann-Morata inte är aktuellt. Tidningen lägger även till att Atlético har en bindande köpoption på Griezmann 2023.

Sport täcker förstasidan med transferuppgifter. Här finns Lewandowski: ”Bayern accepterar att diskutera hans övergång”. Här finns Frenkie De Jong: ”Han kan säljas för 100 miljoner euro”. Man United ses stadigt som favorit men PSG utmanar. Cope poängterar att nederländaren själv vill stanna. Han har också just fixat i ordning sitt hus. Sport har också Coutinho: ”Såld”, för 20 miljoner euro.

FRANKRIKE

L’Equipe synar ”Ommöblering på bänkarna”. Ligue 1-tränarna blir kvar allt kortare tid och stora förändringar väntar i sommar. PSG, Lyon, Lille, Monaco, Nice, Nantes…det är bara några av de mest aktuella. I PSG räknar varken klubbledning eller ägarna i Qatar med att Mauricio Pochettino stannar. Däremot råder inte enighet om efterträdare. Antonio Conte, Joachim Löw, Thiago Motta och Marcelo Gallardo är några namn som bollats. Kostanden för att sparka Pochettino beräknas till 10-15 milj euro. Även sportchefen Leonardos framtid är osäker. Det hindrar honom inte från att jaga spelare. Han försöker nu fånga landsmannen Bremer från Torino. PSG är ute efter en mittback. Enligt L’Equipe riskerar Nice stängda läktare och böter efter supporterhånet av Emiliano Sala. Nice borgmästare föreslår en minuts applåder för Sala på nästa hemmamatch. Från ultrashåll finns förståelse för att ramsan om den döda Nantesspelaren väcker uppståndelse, men Brigade Sud Nice hävdar rätten att använda humor och ironi, samt fördömer de hårda orden från Nicetränaren Christophe Galtier.

Le Parisien noterar att Kylian Mbappé under torsdagen medverkade på fotograferingen i nästa säsongs PSG-tröja. Det väcker förhoppningar bland fans. Men tidningen konstaterar att det ”inte räcker för att dra några slutsatser om hans framtid”. Le Parisien har också en större artikel om att Real Madrid ser Mbappé som nyförvärv i både intern och extern kommunikation .

Jeunes Footeux uppger att Nice kastar lystna blickar på Jesper Karlsson. Ligafyran ska ha följt svensken en tid. AZ uppges kräva minst 20 miljoner euro för svensken. Nyligen uppgavs även Napoli intresserad.

TYSKLAND

Kicker uppdaterar uppgifterna om Robert Lewandowski. Anfallaren har inte bara sagt till Bayern München att han inte vill förlänga kontraktet, som både Bild och Sky Sport uppgett. Kontraktet går ut nästa sommar. Han sa också till att han vill lämna i sommar. Barcelona lockar med ett treårskontrakt. Kicker uppdaterar också kraven från Bayern att släppa Lewandowski. Det är inte bara 40 miljoner euro. Bayern behöver också finna en lämplig ersättare.

Bild levererade under torsdagen uppgifter om Lewandowskis beslut, Salihamidzics situation och Erling Haalands utköpsklausul. Tidningen uppger också att Bayern München inte erbjudit Paul Pogba ett kontrakt, som Gazzetta dello Sport uppget. Fransmannen är inte den ”monsterballeroberungsmaschine” (monsterbollerövrarmaskin), som Julian Nagelsmann beskrivit Konrad Laimer, 24. Och det är RB Leipzig-spelaren Bayern jagar, påpekar Bild. Klubbarna har redan fört samtal. Bayern vill max betala 20 miljoner euro och har hittills erbjudit 18 milj euro. RB Leipzig vill ha mer. Laimer har kontrakt till 2023.

ÖVRIGT

The Scotsman (Skottland) skriver att Hibernian är intresserad av Malmö FF:s förra tränare Jon Dahl Tomasson. Dansken är ett av tre namn som klubben ser som ersättare till Shaun Maloney.

15min (Litauen) rapporterar att FK Riteriai och Glenn Ståhl redan gått skilda vägar. Den svenske tränaren anlände till Vilniusklubben i slutet av januari.