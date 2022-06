Real Madrids president: "Den här Mbappé är inte min Mbappé"

Headlines Blogg

SPANIEN

AS toppar med ett citat som satt avtryck både i spansk och fransk press på morgonen. ”Den här Mbappé är inte min Mbappé”. Det kommer från Real Madrids president Florentino Pérez i en intervju med El Chiringito TV, sent på onsdag kväll. Pérez fick frågan om han fortfarande drömmer om Kylian Mbappé i en Real Madrid-tröja. ”Nej, inte längre, för den här Mbappé är inte min Mbappé. Men om han ändrar sig…livet tar många olika vägar. En spelare som vägrar sälla upp på en sponsoraktivitet med landslaget vill jag inte ha. Jag tror de har förvridit hans huvud, och han är väldigt ung. Jag önskar honom allt det bästa”, säger Pérez. Och vad fick Mbappé att ändra sig och stanna i PSG? ”Jag tror det var politisk press, och även ekonomiska skäl”, säger Pérez. Han menar att Mbappé förändrats, och återgår sedan till PSG:s erbjudande. ”De erbjöd honom inte bara att bli ledare för laget utan i princip hela projektet. Då såg vi att det inte var den Mbappé vi ville ha utan att han som ett resultat av pressen ändrat på sina drömmar. Om en ung man blir uppringd av landets president (Macron, min anm) är det klart att det påverkar honom”, säger Pérez. AS skrev under onsdagen att Marcelo Bielsa kan återvända till Athletic Club.

Marca njuter av CL-minnen med Real Madrid-backen Éder Militão. Av comebackerna i årets turnering. Marca: ”Luka Modric sa att vändningen mot PSG var den roligaste och vändningen mot Man City den svåraste, håller du med?”. Militão: ”Jag håller med om City-matchen. Vi fajtades och fajtades, och så gjorde Mahrez mål och man tänkte en massa saker. Men det gjorde man också när Rodrygo gjorde vårt första, typ ’Jävlar, det är möjligt igen’”, säger Militão.

Radio Galega-programmet ”Ao Contraataque” upplyser om att Williot Swedberg nu är tillbaka i Vigo. 18-åringen väntas i dag skriva under femårskontraktet med Celta. Hammarby får 4,7 miljoner euro, motsvarande ca 50 milj kr. I går tog Swedberg till och med plats på Faro de Vigos förstasida.

Estadio Deportivo ser ett ”Derby med nyanser”. Sevillatidningen uppger att både Real Betis och Sevilla är på jakt efter Houssem Aouar. Även Real Sociedad är intresserad av den 23-årige mittfältaren, som har ett år kvar på kontraktet med Lyon. Aouar värderas till 25 miljoner euro.

ENGLAND

Daily Star leker fram ”Fuel steam ahead” och Daily Express ”Fuel’s gold”. ”Fuel” betyder bränsle och det är så förbundskapten Gareth Southgate tänker använda smällen mot Ungern inför VM. ”Självklart kommer jag att använda det som bränsle. När man upplever besvikelser, känner av negativiteten och stämningen, så vill man självfallet fajtas och visa att folk har fel”, säger Southgate.

Daily Mail anser sig veta varför engelska fans hatar på Southgate. Tidningens välkände krönikör får rubriken, ”Oliver Holt: Det verkliga skälet till att fansen vänder sig mot Englands mest framgångsrika förbundskapten på 50 år…det finns fördomar mot engelska tränare – och Gareth Southgate är en liberal”. Tidningen uppmärksammar också rapporterna från Italien om att City Football Group, där Manchester City är flaggskeppet, är mycket nära att köpa Serie B-uppflyttade Palermo. Det blir gruppens elfte fotbollsklubb.

Daily Telegraph-krönikören Sam Wallace är ännu ett exempel på krönikörer som anser att de buande engelska fansen har fel. De har kort minne, menar han. Telegraph drar stort på att Premier League skrotar mellandagsmatcherna. Sedan får den engelska truppen till hemma-EM, utan Steph Houghton, utrymme. ”England är bra nog att vinna EM”, menar krönikören Luke Edwards.

Football Insider uppger att Kalvin Phillips meddelat Leeds att han vill lämna klubben och skriva på för Manchester City. Enligt The Athletic hoppas City värva den 26-årige mittfältaren med ett bud på 45-50 miljoner pund.

Daily Mirror hävdar att West Ham jagar James Ward-Prowse. David Moyes vill göra om mittfältet och är angelägen om att addera Southamptons 27-årige lagkapten.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport är nu så säker att förstasidan allra fetaste rubrik slår fast att ”Lukaku anländer”. Chelsea och Inter anses nu riktigt nära varandra i förhandlingarna. Chelsea har gått ner till 15 milj euro för lånet, Inter har gått upp till 10 milj euro. ”En överkomlig distans”, understryker GdS. La Repubblica skriver om en möjlig utköpsklausl på 70 milj euro. Lukaku själv, som är helt inställd på en flytt, är beredd att gå ner i årslön från 12 milj euro till 7,5 milj euro. GdS använder sedan påvertermer för Lukaku-dealen och skriver om ”vit rök” senast nästa vecka. Inter har också klart med en ”vice-Brozovic”: Kristjan Asllani värvas från Empoli för totalt 14 miljoner euro. Och vad händer med Zlatan Ibrahimovic i Milan? En nyhet i sig är att det inte händer någonting. Hade inte GdS utlovat möte mellan 40-åringen och klubbens sportsliga ledning denna vecka? Jo, men det har gått upp i rök. Fast även här kan det sägas vara vit rök. För GdS är lika övertygad som tidigare om ett kontrakt för Ibra ett år till. I stället fokuserar dagens artikel på den kombinerade semester och rehab som väntar svensken. Det handlar om en villa vid havet med familjen, möjligen på Sardinien, men också i sällskap av Ibras fystränare. GdS har sedan svängt om Mattias Svanberg. Tidigare i veckan skrev tidningen att Southampton lagt ett bud på tio miljoner euro (vilket TalkSports källor dementerat). I dag heter det att Bologna vill ha tio milj euro för svensken, och att Southampton är intresserad. Det blir det inte mindre snurrigt av att Svanberg får nationalitetsbeteckningen ”holländare”.

Corriere dello Sport upprepar – lite mer dramatiskt än brukligt – att Svanberg ”är utvald att offras på transfermarknadens altare” av Bologna. Sportchefen Marco Di Vaio var tydliga i går med att han inte räknar med någon förlängning. På dagens förstasida regerar Romelu Lukaku och hans förmodade flytt till Inter.

Tuttosport har hivat fram Ibrahimovic och den stundande kontraktsförlängningen med Milan på förstasidan. Under onsdagen presenterade tidningen sin årliga lista av 100 nominerade till Golden Boy. Anthony Elanga var ett av namnen.

FRANKRIKE

L’Equipe gör för ovanlighetens skull ett fotomontage. Till texten ”På genomresa” syns Christophe Galtier vinka till sig en parisisk taxi med ”PSG” klistrat på bakrutan. Nicetränaren kommer allt närmare att ta över efter Mauricio Pochettino, som väntas lämna inom de närmaste dagarna. Därmed skulle Galtier återförenas med PSG:s nya sportsliga rådgivare Luis Campos. De både hade ett framgångsrikt samarbete i Lille. L’Equipe följer upp La Ligas anmälan mot PSG efter förlängningen med Kylian Mbappé. Uefas finanskontrollorgan (ICFC) har redan affären under uppsikt sedan några veckor tillbaka, och har begärt information från PSG. La Liga anser att PSG brutit mot Finacial Fair Play. I april anmälde La Liga även Manchester City.

Foot Mercato uppger att PSG tror på värvningar av både Gianluca Scamacca och Milan Skriniar. Scamacca är prioritet till anfallet. Ett bud på 35 miljoner euro plus bonusar ska ha landat hos Sassuolo, som hoppas på 50 milj euro. Kring Skriniar nämns inga summor, men även i Interbackens fall tror PSG starkt på en lyckad utgång.

TYSKLAND

Sport1 instämmer i gårdagens uppgifter i SportBild om att ett andra bud från Barcelona på Robert Lewandowski är på ingång. Enligt Sport1 väntas det landa på 40 miljoner euro. Bild tror att budet kan nå 50 milj euro. Och ett bud på den summan skulle kunna rubba på Bayerns motståndskraft, menar tidningen. Sport1 pratar även med Lewandowskis tidigare rådgivare Cezary Kucharski om varför det aldrig blivit Premier League. ”Robert gav alltid bara barnsliga förklaringar om att det regnar för mycket i England. Det var vad han sa till mig. Men jag tror den verkliga anledningen var att han inte trodde han kunde vara lika effektiv där som i Tyskland. Robert var rädd för det”, säger Kucharski, som lägger till, ”Och jag var då förresten inte tillåten att förhandla med PSG för Roberts fru gillade inte Paris. Det har kanske förändrats med tiden”.

Kicker lägger tyngdvikten i dagens nummer vid att summera landslagsåret. Bland annat räknar tidningen spelminuter. I topp är Thilo Kehrer med 951 minuter, före Timo Werner med 826. Men betygsmässigt, av spelare med fem matcher eller fler, toppar Manuel Neuer med 2,72 i snitt (skala 1 till 6, där 1 är bäst). Tvåa är Ilkey Gündogan med 2,75. Sämst snittbetyg har den som spelat mest: Kehrer, med 3,77.

ÖVRIGT

Gazeta Krakowzka (Polen) nämner det officiella beskedet från Wisla Krakow: klubben går skilda vägar med Sebastian Ring. Wisla har utlöst en klausul efter nedflyttningen som upphäver kontraktet. Det blev bara sex matcher och ett mål för 27-åringen sedan flytten från Kalmar i vintras. Sportowe Fakty och nederländska De Telegraaf har samma uppgift: ny tränare för Mikael Ishak och Jesper Karlström i mästarlaget Lech Poznan blir John van den Brom.