Lewandowski presenterad – ”Onödiga saker både från mig och Bayern”

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo har Robert Lewandowski-feber. I natt, svensk tid, anlände anfallaren till Barcelonas camp i Miami. Samtidigt presenterades anfallaren officiellt av klubben. Övergångssumman till Bayern München har tidigare uppgetts vara 50 miljoner euro inklusive bonusar, men El País hävdar att den kan nå 60 milj euro. Av nattens presentationsvideo att döma har Barça i alla fall skurit ner på marknadsföringsbudgeten. Det som toppar Sports och Mundo Deportivos papperstidningar är ett citat från Lewandowski: ”Jag vill vinna titlar med Barça”. Det är citat plockat från Bild. I nattens korta intervju med Barça återkommer också orden ”vinna titlar” fyra gånger. Men Bild ger också en annan…bild. ”De sista veckorna har varit svåra, det är inte lätt att hitta rätt ord. Det är mycket som snurrar i huvudet”, säger anfallaren, som är lättad över flytten äntligen är klar, ”Det var det svåraste beslutet i mitt liv”. Han får kommentera ordkriget med Bayern som föregick flytten: ”Det har varit åtta underbara år, så jag hoppas vi med tiden kan kan glömma vad som hände de sista veckorna. Det var onödiga saker från båda håll. Det vikigaste är vad vi åstadkommit tillsammans”. Båda Sport och MD trycker på att Barcelona nu förhandlar om Jules Koundé med Sevilla. Hur klubben ska ha råd? Enligt Sport bland annat genom att slänga in spelare i dealen. Abde Ezzalzouli eller Nico González nämns.

Marca lägger fokus på hur hjälptränaren Antonio Pintus lagt upp planerna för Real Madrids träning med tanke på VM. Marca rapporterar också att Real Madrid-legendaren och klubben ungdomstränare Raúl tackat nej till ett bud att ta över tränarstolen i Espanyol.

Diario AS sätter allt ljus på Eden Hazard, som ”till slut” är redo att sätta avtryck i klubben efter problematiska år. Nu är belgaren i bättre fysiskt skick och kommer också att få chansen som falsk nia. Men här finns också Cristiano Ronaldo övertygar Diego Simeone”, Atlético de Madrids tränare. Nu behöver klubben sälja spelare för att kunna värva megastjärnan.

ENGLAND

Daily Mirror ger en vink om hur det ser ut på de flesta sportettor i dag. Fotbollen är bortstädad Här regerar golf, cricket och rugby. Fotbollen är förpassad längre in i tidningarna. Det är transfermarknaden som gäller. Mirror uppger att Newcastle vill värva Jack Harrison från Leeds. Yttern värderas till 35 miljoner pund, och får Leeds ut det ska hans förra klubb Manchester City ha fem milj pund. Trots att Barcelona efter Robert Lewandowski-köpet lägger krutet på Jules Koundé, hävdar Mirror att Chelsea är favorit att värva Sevillas mittback. Samtidigt skriver The Athletic att om Chelsea värvar en ny mittback väntas stortalangen Levi Colwill söka ny klubbadress. Southampton, Fulham, Leicester, Brighton och Everton är alla intresserade av 19-åringen, men Crystal Palace är favorit.

Daily Mail följer upp Chelseatalanger som är på väg bort. West Ham är på väg att säkra Armando Broja. Men det blir inget köp som West Ham ville. I stället handlar det om ett säsongslångt lån av den 20-årige anfallaren. Enligt Football London har Broja nu rest hem från Chelseas USA-läger, men flera bud sägs ligga på hans bord. Mail fnissar på annan plats åt Greeters Guild-komikern Troy Hawkes. Hawkes klipp utanför varuhus har blivit virala. Nu välkomnar han spelare utanför Manchester Citys träningsanläggning. Jack Grealish blev förvånad och fascinerad över att mötas av han har ”ett fabulöst symmetriskt ansikte”. Erling Haaland såg mindre belåten ut över hälsningen att han är ”ett kolossalt nordiskt köttberg” (se klipp här).

The Sun hävdar att Manchester City nu intensifierar jakten på Marc Cucurella. Brightonspelaren ses som ersättare till Oleksandr Zintjenko, som är nära en flytt till Arsenal.

Manchester Evening News konstaterar att Lisandro Martínez är klar för Manchester United och att Cristiano Ronaldo avvisar att han ska till Sporting.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport säger ”Ciao De Ligt” och klistrar in en resväska med ”Bayern München” i händerna på den nederländske backen. Flytten är klar, prissumman enligt samstämmiga rapporter 80 miljoner euro inklusive bonusar. Vem ersätter? Enligt GdS har Juventus lagt ett bud på 35 milj euro plus fem milj euro i bonusar för Gleison Bremer från grannklubben Torino. Men Inter är tung rival om brasilianarens namnteckning. På tal om namnteckningar, skriver Zlatan Ibrahimovic på det där kontraktet med Milan i dag? I dag eller tisdag, skrev GdS under söndagen. I dagens tidning kan man också läsa att Milan hoppas få klart med Charles De Ketelaere i början av veckan.

Corriere dello Sport lockar med ”I dag kommer ett ja från Dybala”. I dag eller i morgon, lägger tidningen till i texten. Roma eller Napoli? Argentinaren har två bud på bordet. Roma lämnade i går sitt, på 4,5 miljoner euro plus bonusar. Dybala vill enligt La Repubblica ha sex milj euro. Napoli erbjuder mer än Roma, men enligt Gianluca Di Marzio nu på morgonen, så har Dybala valt Roma. Mera Roma: José Mourinho har inte varit sen att påpeka att han är första tränare att ha vunnit Champions League, Europa League och Conference League. Nu har han också förevigat det med en tatuering på överarmen. Han visar upp den på Instagram, och skriver, ”Glädjen hos folket i Rom ledde mig till att göra det. Så jag tänkte på något speciellt, något som skulle hedra alla klubbar där jag vunnit en Europatitel. Samtidigt vill jag ha en unik tatuering, en som jag så här långt är den enda som kan ha…”. Mourinho har sedan tidigare sin frus och sina barns namn tatuerade på handleden.

FRANKRIKE

L’Equipe ger plats åt Frankrike, som möter Island i EM i kväll, men har ögonen på kvartsfinalen mot Nederländerna på lördag. Från transfermarknaden rapporterar tidningen att West Ham och Leeds jagar Martin Terrier. Rennes lär kräva 40 miljoner för anfallaren. Även Liverpool och Sevilla har ögon för 25-åringen. Oliver Zandén spelade inte för Elfsborg i går. Han väntas till Toulouse i dag för läkarundersökning hos Ligue 1-nykomlingen.

Foot Mercato skriver att Chelsea kan bli av med sorgebarnet Tiémoué Bakayoko. Marseille är överens om ett kontrakt med den 27-årige mittfältaren, som senaste säsongen var utlånad till Milan. Men det finns ett problem. Nya tränaren Igor Tudor är inte övertygad. Dessutom finns intresse från Valencia.

TYSKLAND

Kicker ser det som en ”Vändpunkt” för Bayern München. Robert Lewandowski har lämnat Bayern München – övergången presenterad i natt. Matthijs De Ligt har tillkommit – på söndag kväll haglade rapporter om ett avtal värt totalt 80 miljoner euro. Konsekvenser för Bayern? I det här fönstret finns för närvarande ingen inringad ersättare till Lewandowski.. Bayern hoppas fortsatt på Harry Kane men det är till nästa sommar. Bayern håller nu bara koll på marknaden fram till fönstret stänger. Sadio Mané eller Serge Gnabry väntas annars få en mer framträdande roll i offensiven. Med De Ligts ankomst väntas försäljningar. Enligt Sky Sport kommer en mittback att lämna, en ur trion Benjamin Pavard, Dayot Upamecano och Tanguy Nianzou.

Sky Sport har också andra upplysningar: Ajax köper Brian Brobbey från RB Leipzig för cirka 20 miljoner euro. Tidigare var även Manchester United intresserad av anfallaren.

Bild påpekar att Bayern, oavsett ersättare för Robert Lewandowski, inte är klar med värvningar för sommaren. Klubben letar efter en vänsterback. David Raum (Hoffenheim) eller Borna Sosa (Stuttgart) är aktuell.