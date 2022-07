Daily Mail: Lindelöf och Elanga turnéns förlorare

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Mail ger omdöme på alla Manchester United-spelare efter försäsongsturnén i Thailand och Australien. Tidningen menar att både Victor Nilsson Lindelöf och Anthony Elanga hör till ”förlorarna”, trots att både fick hyfsat mycket speltid. Lindelöf ”såg långsam ut och hade svårt att handskas med alla anfallare som hade lite fart”, skriver Mail bland annat. Eric Bailly imponerade däremot. Lisandro Lopez ansluter. Lägg därtill tunga pjäserna Raphael Varane och Harry Maguire, och Mail menar att Lindelöf ”mycket väl kan vara utanför laget den här säsongen”. Elanga ”misslyckades med att göra ett starkt avtryck”. I stället ses spelare som Jadon Sancho, Anthony Martial och Marcus Rashford som vinnare, och är en trolig trio i ligastarten.

Daily Express har ”Swede dreams” inför kvällens EM-semifinal mot Sverige. Daily Star hoppas på ”Sarina & The Wave” – ett hopkok av ett 80-talsband, engelska förbundskaptenen Sarina Wiegman och den framgångsvåg England surfar på. BBC Sport skriver om ett fullsatt Bramall Lane (32 000) och ytterliare 5 000 på Trafalgar Square, medan Daily Telegraph tror på tio miljoner engelsmän framför tv:n. Analyserna är många. Ex-stjärnan Casey Stone ringar i The Times in två nyckeldueller: Lucy Bronze mot Fridolina Rolfö och Keira Walsh mot Kosovare Asllani. Och så varnar hon förstås Sveriges fasta situationer. Just Asllani dyker upp i de flesta tidningar. Hennes attack mot VAR går inte obemärkt förbi. I Telegraph betecknas det nu också som ett ”Sexismbråk”. Daily Mails krönikör menar att ”Arrogansen i det svenska lägret kan slå tillbaka mot dem – Englands semifinalmotståndare har ’Hur man stoppar Sverige’ inskrivet i kragen och till och med en webbsida med taktiska råd till motståndare!”. Rubriken till presentationen av Sverige är lika iögonfallande: ”Möt det svenska laget som står i vägen för England i EM: Lagkaptenen är ena halvan av fotbollens lesbiska ”power-par”, deras anfallare är dotter till migranter från Kosovo…och de är leds av en idrottslärare!”.

The Sun täcker nyhetsettan med orden ”Ron his way”. Det är Cristiano Ronaldo som är på väg. Det syftar inte främst på måndagens besked att portugisen rest tillbaka till Manchester. Det syftar i stället på att Cristiano Ronaldo är där för att understryka för Unitedtränaren Erik ten Hag att han vill lämna klubben med detsamma. En The Sun ”exclusive”.

The Times uppmärksammar beskedet från ligorna och fotbollsförbundet om skärpta publikregler. Efter vårens många uppmärksammade planstormningar kommer den som springer in på planen att automatiskt få ett stadionförbud och rapporteras till polisen. Flera andra strikta regler införs.

The Guardian får släcka törsten efter nyheter från transfermarknaden. The Guardian var först att rapportera att Chelseas försök att värva Jules Koundé kollapsat. En udda ingrediens är att tidningen hävdar att Thomas Tuchel inte varit övertygad om fransmannen. West Ham lyckas i alla fall värva Gianluca Scamacca. I dag kommer Sassuoloanfallaren att genomgå läkarundersökning i London innan han skriver på ett femårskontrakt. Och i marginalen noteras att Emil Krafth förlängt med Newcastle.

Football League World uppger att Tranmere Rovers är på väg att skriva kontrakt med Joel Mumbongo. Den 23-årige anfallaren har varit på provspel hos League 2-klubben. Mumbongos kontrakt med Burnley gick ut tidigare i sommar och han var därefter först på provspel hos Huddersfield.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport låter måndagskvällens stora besked fylla förstasidan. ”Pogba stopp”. En mensikoperation behövs för Juventus skadade nyförvärv. Enligt GdS blir Pogba borta två månader. Om Juventus skriver GdS också att klubben förhandlar med Valencia om ett lån av Arthur. Den spanska klubben vill bara låna brasilianaren en säsong rakt av, medan Juventus vill ha med en obligatorisk köpoption. Dessutom vill Valencia att Juve betalar en del av lönen. Vidare menar tidningen att Chelsea återvänt till Inter med intresse för Denzel Dumfries. Inter vill ha 40 miljoner euro. En summa som inte är förhandlingsbar. Dumfries uppgavs aktuell för Chelsea redan i samband med förhandlingarna om Romelu Lukaku. GdS utesluter inte heller att Londonklubben kan göra ett försök att norpa Milan Skriniar, nu när Chelsea misslyckats med Jule Koundé. En annan Milano-Chelsea koppling är Hakim Ziyech. Charles De Ketelaere är fortfarande Milans förstaval, men om det misslyckas står Chelseas Hakim Ziyech på tur. Enligt GdS kan Milan få marockanen för bara tio miljoner euro. Mer Milan: Daniel Maldini lämnar klubben på lån till Spezia, där svensktrion Albin Ekdal, Emil Holm och Aimar Sher spelar.

Sky Sport Italia uppger att Roma inlett kontakter med Manchester United om att låna Eric Bailly. José Mourinho är väl bekant med backen sedan tiden i United. Även Milan har tidigare visat intresse för Bailly, men Roma är mer konkreta, menar Sky Sport Italia.

SPANIEN

Estadio Deportivo, Sevillatidningen, vill vara mycket tydlig: inget formellt bud har ännu inkommit på Jules Koundé. Varken från Chelsea eller Barcelona. Tidningsrapporter om bud betecknas som ett sätt från de inblandade klubbarna att sätta press på Sevilla att sälja, vilket är temat på ED:s förstasida. Men Sevilla står fast. Det är 65 miljoner euro som gäller. Liksom andra medier konstaterar ED att det är fördel Barça. Koundé tilltalas mer av Xavis locktoner än Tuchels. Dessutom tjänar han bättre i Barça. Marca menar däremot att nyckeln till utvecklingen är att Chelseas intresse svalnat. I Katalonien ses övergången nu bara som en tidsfråga. Fransmannens tröja dök till och med upp i Barças nätbutik för en kort stund. Mundo Deportivo tror Koundé kan bli klar i dag och ansluta till Barça i USA redan på onsdag. Enligt Sport kan en följd av Chelseas nederlag mot Barça bli att Londonklubben blockar övergångarna för Cesar Azpilicueta och Marcos Alonso till Barcelona. Men en obekymrad Joan Laporta dansade på Las Vegas gator.

Diari ARA slänger fram en oväntad uppgift. Den katalanska tidningen hävdar att Bayern München är ute efter Raúl de Tomás i Espanyol. Anfallaren ses som en ersättare till Robert Lewandowski. Bild-journalisten Christian Falk viftar kategoriskt bort uppgiften.

Marca är inte sen att fånga upp Gary Nevilles utspel i härvan kring Frenkie De Jongs framtid. Den välkände Sky Sports-experten skriver på Twitter att, ”De Jong borde överväga rättsliga åtgärder mot Barcelona och alla spelare borde stå bakom honom”. Bakgrunden är att Barça kräver att han sänker sin lön för att få bli kvar och uppges ovillig att betala mångmiljonbelopp som klubben är skyldig honom i uppskjutna löner. Förra veckan attackerade Neville Barça för hur klubben sköter sin ekonomi. Bayern Münchens tränare Julian Nagelsmann ifrågasatte häromdagen också Barças ekonomiska förehavanden.

Radio Galega uppger att Celta Vigo la ett bud på tio miljoner euro, drygt 100 milj kr, för Jesper Karlsson i förra veckan. AZ ska ha nobbat budet. Luis Campos, rådgivare åt både Celta och PSG, ska vara drivande. Det var också Campos som enligt galiciska medier låg bakom värvningen av Williot Swedberg. Häromveckan skrev Borås Tidning att AZ nobbat ett bud på 24-åringen på närmare 150 milj kr från en icke-namngiven klubb.

Diario de Huelva berättar att La Liga fått en ny svenska. Sofia Hagman har anslutit till Sporting de Huelva. Den 25-årige mittfältaren, med rötter i Vara, kommer närmast från Apollon Limassol i Cypern. Hagman blir nu lagkamrat med Amanda Edgren. Huelva slutade på tionde plats förra säsongen.

FRANKRIKE

L’Equipe skriver att Monaco satt en saftig prislapp på Benoît Badiashile: 50 miljoner euro. Sevilla har varit i kontakt. Klubben ser mittbacken som en ersättare till Jules Koundé, som snart väntas dra på sig Barcelonas tröja. Men även just Barça är intresserad av 21-åringen, liksom Manchester United och förstås Chelsea. Tidningen ger, liksom åtskilliga tidningar i England, även plats för Kosovare Asllanis utspel mot VAR i EM.

Le Parisien gnuggar händer över den stundande PSG-värvningen Nordi Mukiele. Sent på måndag kväll tog den 24-årige högerbacken även farväl av RB Leipzig på Instagram. Allt är klart och Mukiele skriver på ett femårskontrakt. Han blir PSG:s tredje sommarvärvning efter Vitinha och Hugo Ekitike. Le Parisien menar att PSG:s största utmaning ändå kvarstår: att sälja spelare.

TYSKLAND

Sky Sport radar upp fyra namn som finns på Dortmunds lista som ersättare till Sebastian Haller, som drabbats av en tumör i testiklarna. Det är Mauro Icardi (PSG), Jhon Córdoba (Kasnodar), Krzysztof Piatek (Hertha Berlin) och Edin Dzeko (Inter). Tv-kanalen lyfter också frågan om Timo Werner i RB Leipzig. I förra veckan rapporterade Sky att Chelseaspelaren inte drog jämt med tränaren Thomas Tuchel, och i söndags fyllde Leipziger Volkszeitung på med att RB Leipzig är ett alternativ. Det menar även Sky, och påpekar att fansen skulle välkomna Werner tillbaka med öppna armar. Men bortsett från de komplicerade ekonomiska aspekterna undrar Sky också om Werner skulle passa in i Domenico Tedescos fotboll. Mer RB Leipzig: David Raums transfer från Hoffenheim väntas bli klar denna vecka. Landslagsbacken kostar, inklusive bonusar, 30-35 miljoner euro. Vidare skriver Sky att Nottingham gjort helt klart med mittfältaren Orel Mangala från Stuttgart. Pris: drygt 15 miljoner euro. The Athletic har samma siffror.

Bild roar sig med en formtabell över Bundesligalagen, baserad på olika aspekter av försäsongen. I topp är Bayer Leverkusen, i botten är Hertha Berlin. På tal om Leverkusen. Bild berättar att Atlético och Real Madrid är på jakt efter klubbens 17-årige talang Iker Bravo, som inte funnits sig tillrätta sedan flytten från Barcelona. Han ska, enligt uppgift, ha blivit osams med sin värdfamilj och trashat ett hotellrum. Men Leverkusen vill behålla Bravo, som har kontrakt till 2024.

ÖVRIGT

Sportowy Fakty (Polen) kan konstatera att Filip Dagerstål blir Lech Poznans tredje svensk. På måndagen genomgick han läkarundersökning, bekräftade de regerande ligamästarna. Med grönt ljus därifrån skriver han på ett lånenavtal på ett år. Dagerståls kontrakt med ryska FK Chimki är pausat. I Lech Poznan spelar också Mikael Ishak och Jesper Karlström.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) har en förstasida Sverige hoppas är felaktig. ”Sarina en garanti för framgång”. Det är Englands förbundskapten, nederländskan Sarina Wiegman, som hyllas. 2017 vann hon EM med Nederländerna och två år senare tog hon landslaget till VM-final. Nu väntar EM-semi mot Sverige.

Ekstra Bladet (Danmark) ser Karl-Johan Johnsson bli förstemålvakt i FC Köpenhamn den närmaste tiden. Men omständigheterna är olyckliga. Kamil Grabara fick flera frakturer i ansiktet i samband med en kollision i senaste ligamatchen. Han tvingas till operation och blir borta sex-åtta veckor.