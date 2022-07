The Athletic: Ronaldo kan vända hem – i samtal med Sporting

Headlines Blogg

ENGLAND

The Sun trycker ett enda ord som största rubrik: ”Ovärderlig”. Till det finns en bild på Cristiano Ronaldo. Portugisen ska, enligt The Sun, ha sagt till Man United att han har ett erbjudande och vill veta priset som klubben säljer honom för. Men United står fast: Cristiano Ronaldo är inte till försäljning. Samtidigt rapporterar The Athletic att hans agent Jorge Mendes för samtal med Sporting, klubben hans karriär en gång tog fart i. Cristiano Ronaldo har upprepade gånger sagts ute efter en Champions League-klubb. Dit hör Sporting. The Athletic tror inte på Atlético som alternativ.

ANNONS

Daily Mail skräder inte orden om Jürgen Klopp. ”Säsongen har inte ens börjat och Liverpools tränaren gnäller redan!”. Liverpool spelade 63 matcher förra säsongen och det har bara gått 63 dagar mellan finalen i Champions League och Community Shield mot Manchester City i morgon. ”Jag gillar matchen men jag tycker det borde gå att hitta ett annat datum. Vi hade en längre säsong än andra lag och nu har vi en kortare försäsong”, säger Klopp. Times påpekar att Klopp förlänger försäsongen med att lägga in en extra träningsmatch på söndag, mot Strasbourg. Även efter PL-premiären nästa helg väntar en träningsmatch dagen efter. Klopp uttryckte i samma intervju sitt gillande av de pågående Europamästerskapen. ”Jag älskar damfotboll. Den är enastående. Kvaliteten är galen”, säger Klopp inför söndagens final, där hans Tyskland möter England på Wembley.

ANNONS

The Athletic uppger att Eric Bailly, trots att han imponerade under turnén i Thailand och Australien, är efter mittbackskollegorna Harry Maguire, Raphael Varane, Victor Nilsson Lindelöf och nyförvärvet Lisandro Martínez i hackordning. En flytt är trolig. Både Milan och Roma är intresserade av Bailly.

BBC Sport noterar att Joel Mumbongo nu är klar för Tranmere Rovers. 23-åringen har skrivit på för ett år med League 2-klubben. Kontraktet med Burnley löpte ut tidigare i somras.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ropar ut, ”Milan, här har ni mig”. Så nära är Charles De Ketelaere. Belgaren kan bli klar i dag. GdS skriver att Club Brügge valt att inte låta De Ketelaere träna, vilket skulle vara ett tecken på att en affär är på gång. Het Laatste Nieuws har en helt annan version. Enligt den belgiska tidningen vägrade De Ketelaere i onsdags att delta i vissa delar av träning, varpå Club Brügge valde att ställa över honom helt. På torsdagen vill 21-åringen inte vara med på kollektiva träningen och åkte helt sonika hem. Det har enligt HLN gjort Club Brügge-ledningen upprörd, och även Milan har ”chockats” av uppträdandet. Affären är ännu inte hamn. Men även HLN tror att det finns en chans att den blir klar i dag. Enligt GdS var Milans senaste bud 32 miljoner euro plus tre milj euro i bonusar, samt en procentsats på vidareförsäljning. Mer Milan: GdS skriver Zlatan Ibrahimovic har förflyttat sig från Gardasjön till Sardinien. Han har både semester och rehab. Han tränar samma lilla arena som Romelu Lukaku inledde sin försäsongsträningen inför återkomsten i Inter. GdS uppger att Juventus vill låna Anthony Martial från Manchester United. Förhandlingarna med Atlético om förstavalet Álvaro Morata kommer ingenstans och Timo Werner har för hög lön. Martial, som imponerat hos Uniteds under försäsongen, väntas söka sig bort igen om Cristiano Ronaldo stannar i klubben.

ANNONS

Corriere dello Sport drar på en intervju med Tammy Abraham. Han prisar värvningen av Paolo Dybala och applåderar scenerna vid presentationen. Ingen avundsjuka? ”(skratt) Inte alls. Det finns plats för två kungar i Rom, eller hur?”, svarar Abraham. Han får frågan om han någon gång ångrat att han lämnade Chelsea. ”Aldrig, inte för en sekund. Att välja Roma var ett av de bästa beslut jag fattat i mitt liv”, säger anfallaren. Snart kan han också få sällskap av Georginio Wijnaldum. PSG-mittfältaren närmar sig alltmer ett lån med obligatorisk köpoption på tio miljoner euro. Nederländaren har redan gett sin välsignelse. Problemet är lönen. PSG vill att Roma tar hand om hela, Roma vill bara betala en del av den.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo stoltserar båda med Barcelonas nyförvärv Jules Koundé på förstasidan – klubbens femte sommarvärvning.Nyligen utblottade Barça är för närvarande den klubb av alla som spenderat mest på nyförvärv, 158 miljoner euro. Och fler värvningar ska det bli. Båda tidningarna tar med Marcos Alonso och Cesar Azpilicueta, men MD även Bernardo Silva i Man City. Sport ser sedan en tredje lösning för problemet Frenkie De Jong. Om inte sälja eller stanna: Barça kan låna ut honom. På så sätt skulle Barça i alla fall slippa löneposten den här säsongen. Chelsea eller Bayern München ses som möjliga destinationer. Och Manchester United? Sport insisterar på att nederländaren inte vill dit. Vidare flyttar Óscar Mingueza till Celta Vigo. Barças president Joan Laporta har tidigare öppnat för en comeback för Lionel Messi men underströk de kraftfull i natt, svensk tid: ”Som president är det något jag aspirerar efter. Jag känner mig delvis skyldig för att det slutade som det gjorde och jag ser det som temporärt”, säger Laporta, ”Vi har en moralisk skyldighet. Vi vill att han avslutar karriären i Barças tröja och får ta emot applåder på alla arenor han besöker”. Messi har kontrakt med PSG ett år till.

ANNONS

AS hävdar att Barça har en plan B om värvningen av Marcos Alonso inte går i lås. Det är också en Londonbaserad spelare: Sergio Reguilón i Tottenham. Men förstasidan tillägnas Real Madrid.”En ny nummer 9 är möjlig”, om Mayoral, Asensio eller Ceballos lämnar. Och så täcks förstasidan med bilder på aktuella namn: Okafor (RB Salzburg), Broja (Chelsea), Rutter (Hoffenheim), Sesko (RB Salzburg), Brobbey (Ajax), Burkardt (Mainz), Kalajdzic (Stuttgart) och Simic (RB Salzburg). I förbigående nämns att Isak Jansson flyttar till Cartagena.

Faro de Vigo bekräftar tidigare rapporter: Celta Vigo är ute efter Jesper Karlsson. Men först måste klubben bli av med Denis Suárez, som klubben är i öppet krig med. Tidigare uppgifter talade om ett bud på tio miljoner euro, som AZ nobbat. FdV påpekar att den siffran är ”långt från den värdering den nederländska klubben har på sin svenska stjärna”.

ANNONS

FRANKRIKE

L’Equipe ger lite detaljer bakom Jules Koundés övergång till Barcelona. I Chelsea var klubbledningen angelägen, ivrigt påhejad av fransmannens agent Jorge Mendes, men tränare Thomas Tuchel var måttligt intresserad. Även Manchester City var med i dansen de allra senaste veckorna. Klubben hade till och med ett muntligt avtal med Koundé, men behövde sälja en back för att gå på mer konkret offensiv, vilket inte hände. Xavi var en viktig faktor bakom valet av Barça, det säger Koundé själv också. Han hade enligt L’Equipe valt Barça i flera veckor. En fortsättning i La Liga tilltalade också, liksom att undvika risken att spela ytterback i Chelsea, för att stärka sin mittbacksplats i landslaget.

France Bleu noterar nya bekymmer för Jens Cajuste. Skador trasade sönder en lovande vår i Reims. I början av juli hade landslagsmittfältaren covid. Nu uppges Cajuste ha problem med ryggen och har inte tränat i veckan.

ANNONS

La Provence uppger att Marseille förhandlar med Alexis Sánches. Även L’Equipe bekräftar det. Enligt La Provence är parterna nära varandra. För att den 33-årige chilenaren ska ansluta krävs att han lyckas riva kontraktet med Inter. Han har ett år kvar på det. Dessutom uppmärksammar tidningen på förstasidan också att Nuno Tavares är nära att ansluta på lån från Arsenal.

Le Parisien får en intervju med PSG:s nyförvärv Hugo Ekitike. Det är en ung man med självförtroende. ”Jag har noll tvivel om vad jag kan åstadkomma”, säger den 20-årige anfallaren. Han har heller inga tvivel om att steget är för stort, att det varit enklare att välja exempelvis Newcastle, som jagade honom intensivt. ”Alla som var intresserade var stora klubbar. Jag är inte rädd för något. Jag vill upp till den högsta nivån. PSG är den största klubben i Frankrike, men också i världen”, säger Ekitike. Le Parisien berättar även att ännu en PSG-spelare anslutit till gruppen ”de oönskade”, som tränar för sig, med ungdomarna, bortanför övriga a-laget. Det är Thilo Kehrer. Sedan tidigare ingår Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Ander Herrera, Layvin Kurzawa och Rafinha i gruppen. Kehrer väntas inte följa med laget till Israel för match i Champions Trophy mot Nantes på söndag. Och för att knyta ihop Frankrikesäcken: Estadio Deportivo uppger att Sevilla ser Kehrer som en möjlig ersättare till tidigare nämnde Jules Koundé.

ANNONS

TYSKLAND

Wolfsburger Allgemeine lyssnar till Wolfsburg tränare Niko Kovac som säger att nyförvärvet Mattias Svanberg är aktuell för spel i cupmatchen mot Carl Zeiss Jena i morgon. ”Mattias har tränat i två veckor, men är fysiskt inte lika långt fram som de andra. Han kommer att följa med till Jena och vi kommer att se till att han får de minuter han behöver för att hitta rytmen”, säger Kovac. Det blir Svanbergs tävlingsdebut sedan övergången från Bologna. Han medverkade också i träningsmatchen mot Brentford förra lördagen.

Bild och Express uppger båda att Grasshoppers gett upp Sebastian Andersson. Anfallarens lön är för hög (för närvarande två miljoner euro om året). Framtiden i Köln är synnerligen blek för 31-åringen och dörren står öppen för en flytt.

Kicker uppmärksammar att landslaget inte längre är ”Die Mannschaft”. Smeknamnet har hårdlanserats som varumärke av fotbollsförbundet, DFB, vilket varit omdiskuterat. Nu har förbundet officiellt pensionerat smeknamnet.

ANNONS

ÖVRIGT

Algemeen Dagblad (Nederländerna) registrerar ett premiärmål för Mayckel Lahdo i sin första tävlingsmatch för AZ (4-0 mot Tuzla City). Nyförvärvet från Hammarby stötte in 3-0-målet i Conference League-kvalmacthen (se klipp här).

Tipsbladet (Danmark) applåderar Bröndbys Simon Hedlund, som satte två mål, varav ett på straff som han själv fick med sig (4-0 mot Szczenin). ”Svensken kritiseras ofta för att göra för få mål men i kväll tystade han sina kritiker”, skriver tidningen.

Hürriyet (Turkiet) uppmärksammar att Uefa inlett en utredning efter Fenerbahçefansen Putinramsor i samband med CL-kvalmatchen mot Dynamo Kiev i onsdags kväll. Tidningen tror på böter men inte mer, och jämför händelsen med Marseille som fick böter för en pro-armenisk banderoll i samband med matchen mot Qarabag från Azerbajdzjan tidigare i år. Hürriyet understryker också att Dynamo Kievs målfirande retade upp Fenerbahçefansen. Den turkiska klubben har fördömt Putinramsan som ”varade i 20 sekunder av matchens 120 minuter”, påpekar pressmeddelandet.