Skandal i Turkiet: Hyllade Putin – kan straffas

Headlines Blogg

Haberler (Turkiet) följer upp en skandalscen i samband med Fenerbahçes CL-kvalmatch mot Dynamo Kiev. När de ukrainska gästerna gjorde mål skanderade publiken på läktarna den ryska presidentens namn, ”Vladimir Putin” (se nedan). Dynamo Kievs tränare Mircea Lucescu dök efter matchen inte upp på presskonferensen. Enligt Fanatik och T24 protesterade han mot fansens uppträdande. ”Jag förväntade mig inte sådana ramsor, det är sorgligt”, säger Lucescu i ett uttalande, enligt BBC News turkiska språkversion. Tv-kommentatorn och ex-domaren Ahmet Çakar skriver på Twitter att Uefa genast var i kontakt med delegater på plats. ”Putin-ramsorna” kommer att ställa till stora problem”, varnar Çakar. Turkiska skådespelerskan och Fenerbahçe-supportern Berna Laçin är upprörd. ”Den som skämtar om krig är fascist”, skriver hon bland annat på Twitter, kallar Putin-skanderandet för ”Skamligt!”, och vill att Fenerbahçe agerar. Ingen av de inblandade klubbarna hade ännu tidigt på morgonen kommenterat händelsen på sina hemsidor. Dynamo Kiev vann matchen med 2-1 och gick vidare.

ANNONS

Nemzeti Sport (Ungern) välkomnar Jack Lahne. Efter att tidigare ha varit utlånad till Botev Plovdiv i Bulgarien är den 20-årige svensken nu utlånad till Újpest FC i Ungern. Lahne har kontrakt med franska Amiens till och med juni 2023. Lika länge som han nu är utlånad.

ENGLAND

Daily Mail kommer med nya besked om Cristiano Ronaldo. Enligt tidningen har portugisen bett om att få upplösa kontraktet så att han kan skriva på för en Champions League-klubb. Han har ett år kvar på kontraktet. Det går emot onsdagens spanska uppgifter om att hans agent Jorge Mendes meddelat att Cristiano Ronaldo var villig att utlösa ett optionsår till 2024 mot att han fick lånas ut denna säsong. Den gemensamma nämnaren är att 37-åringen fortfarande vill bort. Nu. Men United vill inte släppa honom. Mail påpekar att klubben inte heller har några förfrågningar samt att Cristiano Ronaldo inte har för avsikt att bråka sig bort.

ANNONS

Manchester Evening News berättar att den nyligen hemkomne Cristiano Ronaldo fanns på plats och kollade Man Uniteds träningsmatch mot Wrexham i går. Matchen spelade bakom lyckta dörrar men slutade 4-1 till United och Cristiano Ronaldo fick se nyförvärvet Christian Eriksen göra ett av målen. Under gårdagen blev också ett annat nyförvärv helt klart, Lisandro Martínez.

Daily Mirror slänger fram en lista av möjliga ersättare om Cristiano Ronaldo skulle lämna. Det är sex spelare, en brokig samling av varierande status: Antony (Ajax), Neymar (PSG), Wissam Ben Yedder (Monaco), Ivan Toney (Brentford), Sasa Kalajdzic (Stuttgart) och Memphis Depay (Barcelona). På sportettan surfar tidningen vidare på vågen av eufori efter Englands EM-finalplats. ”Bronze out to strike gold” leker med Lucy Bronze namn och drömmen om att slå Tyskland på Wembley. Annars är det Alessia hon-med-klacken Russo som fortsätter att sno rubriker. Metro har ”Lessi is our Messi”. The Sun väljer ”Lionel Lessi”. Bakgrunden är att BBC:s expertkommentator Ian Wright drog parallellen, ”Lessi, inte Messi”. Bara timmar efter semifinalsegern mot Sverige fanns t-shirt ute med Russos klackmål utformad som en Ikea-manual.

ANNONS

BBC Sport meddelar att England-Sverige som mest nådde 9,3 miljoner tittare. Genomsnittet var 7,9 milj tittare. Kanske kan söndagens EM-final utmana det engelska rekordet, VM-semifinalen mot USA 2019, då som mest 11,7 milj tittade.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport skriver om ”Oro för Pogba”. Det finns en risk att Juventus nyförvärv inte är tillbaka förrän 2023, att mittfältaren som ledde franska landslaget till VM-guld 2018 inte kan vara med och försvara det i november. La Stampa och Corriere dello Sport skriver också om att Pogba kan missa VM. 29-åringen ådrog sig nyligen en meniskskada. Det tycks i dagsläget finnas två vägar att gå. Antingen operation, som passar unga spelare bäst, med frånvaro på 40-60 dagar. Eller suturering och frånvaro på fyra-fem månader. Även franska landslagsledningen kommer att konsulteras. Pogbas skada gör också att intresset för Leandro Paredes får en skjuts. Argentinare är nu prioritet. PSG väntas kräva 30 milj euro, men GdS tror på en lägre summa. På annat håll skriver tidningen att Milans värvning av Charles De Ketelaere är vid målsnöret. Club Brügge har varit avvaktande till det senaste budet på 31 milj euro plus 4 milj i bonusar. Men den belgiska klubben är ute efter 35 milj euro, och vill bara ha lite mer i faktiskt övergångssumma. Redan i dag kan ett besked komma. Milan är sedan tidigare överens med 21-åringen om ett femårskontrakt värt nästan 2,3 milj euro om året.

ANNONS

Corriere dello Sport ger förutom förutom fruktan för Pogbas VM, gott om plats till två bråk. Med bara ett par veckor kvar till Serie B-starten har Palermos tränaren Silvio Baldini och sportchefen Renzo Castagnini plötsligt kastat in handduken. Missnöje med bland annat transfers sägs vara en orsak. Claudio Ranieri och Daniele De Rossi är aktuella att ta över tränarposten. City Football Group köpte nyligen Palermo. Ännu mer dramatiskt är det i Torino. Ett klipp på när tränare Ivan Juric och sportchefen Davide Vagnati hamnar i handgemäng med varandra blev viralt på onsdag kväll (se klipp nedan). Det knuffades och skrek. Vagnati sa senare i tv, ”Efter bråket kramade vi om varandra och vi sa det som behövde sägas”. Han gav också en bakgrund, ”Tränaren vill med rätta ha spelare så snart som möjligt, och klubben och jag gör vårt bästa. Vi ska se till att Juric får spelarna han behöver”. Napoli gjorde i går klart med sydkoreanska backen Kim Min-jae som bjöd på ”Gangnam Style” inför nya lagkamraterna (se klipp här).

ANNONS

Tuttomercatoweb hävdar att Malmö FF är intresserad av vänsterbacken Riza Durmisi i Lazio. Den 28-årige dansken är ute i kylan i Romklubben och tränar på egen hand. Durmisi var i våras utlånad till Sparta Rotterdam. I januari påstods Djurgården intresserad av Durmisi. I MFF finns landsmännen Sören Rieks och Anders Christiansen.

SPANIEN

Marca ger inte upp idén om Cristiano Ronaldo till Atlético de Madrid. Trots klubbpresidentens dementier, trots gårdagens supporterprotester, så är dagens bärande rubrik i papperstidningen, ”Griezmann är nyckeln till Cristiano”. Om Atlético lyckas skeppa iväg fransmannen – och med honom en tung lönepost – är det möjligt för klubben att ge plats för portugisen, resonerar Marca. Men samtidigt skriver tidningen att Diego Simeone vill behålla Griezmann och 31-åringen själv vill gärna stanna. Koke kommenterar för Cadena Cope: ”Det är ingen i omklädningsrummet som snackar om Cristiano Ronaldo”.

ANNONS

Sport firar värvningen av Jules Koundé. Okej, den är inte officiell ännu, men till och med transferspecialisten Fabrizio Romano har gett sitt ”here we go”. Det är bara avtalspapper kvar att skriva under. 50 miljoner euro plus 10 milj euro i bonusar. Det är vad Sevilla får. En officiell bekräftelse på övergången väntas senare i dag.

Cadena SER meddelar att Isco fortfarande är utan erbjudanden. 30-åringen fick inget nytt kontrakt i Real Madrid. Sevillas tränare Julen Lopetegui vill ha honom men sportchefen Monchi i är tveksam. Iscos agent, Jorge Mendes, har arbete att göra, menar SER.

FRANKRIKE

L’Equipe suckar, ”Drömmen är borta”. Det blir ingen EM-final (1-2 mot Tyskland). Tyskt ”kraft” blev för mycket för ett ”stereotypt” Frankrike. Förbundskapten Corinne Diacre kritiseras medan tyska tvåmålsskytten Alexandra Popp hyllas. Popp får 9 av 10 i betyg. Onsdagens stora nyhet var annars att Bordeaux får stanna kvar i Ligue 2. L’Equipe doppar sedan tårna i transfervatten med att Manchester City är intresserad av Lucas Paquetá i Lyon. Den brasilianske mittfältaren ses som en ersättare om Bernardo Silva lämnar. Arsenal och Newcastle har också visat intresse men Paquetá lyssnar inte till den duons locktoner. L’Equipe lägger till att Lyons president Jean-Michel Aulas drömmer om att med Paquetá slå klubbens transferrekord, 60 miljoner euro för Tanguy Ndombélé från Tottenham för tre års sedan. Från El País kom under onsdagen beskedet att PSG-stjärnan Neymar kommer att ställas inför rätta i oktober, bara en månad innan VM. Bakgrunden är oegentligheter i övergången från Santos till Barcelona 2013. Neymar riskerar två års fängelse.

ANNONS

RMC Sport följer i Marseilles spår. Och det går hett till. Gårdagens träningsmatch mot Real Betis (1-1) innehöll ett bråk där i stort sett alla spelare i lagen var involverade. I en inledande fas blev Mattéo Guendouzi kraftigt dragen i håret (se klipp i artikeln). La Provence rapporterar samtidigt om ett internbråk i OM. Gerson ska ha drabbat samman med nya tränaren Igor Tudor på träningen i tisdags.

TYSKLAND

Kicker ser Tyskland ta ”Ett språng in i drömfinal” (2-1 mot Frankrike). Mot England. På Wembley. Tvåmålsskytten Alexandra Popp får det högsta betyget tidningen kan dela ut, 1 av 6. EM-finalen spelas på söndag. Tyskland kan vinna sin nionde EM-titel. Och det finns mer att se fram emot i helgen: Supercupen, RB Leipzig mot Bayern München. Kicker tror att Emil Forsberg får börja på bänken – förmodade startelvor här. På tal om svenskar: Colin Farnerud är klar för Stuttgart.

ANNONS

Bild synar Dortmunds sportsliga situation efter tumörbeskedet för Sébastien Haller. Nyförvärvet ska inleda behandling och väntas missa första halvan av säsongen. Dortmund har max tio miljoner euro att handla ny anfallare för. Så klubben behöver hitta en relativt billig anfallare, som kan ta en plats direkt och sedan vara beredd att sätta sig på bänken när Haller är tillbaka. Ingen lätt ekvation.

Sport1 skildrar ett annat drama i kulisserna. Dortmunds chefsscout Markus Pilawa får lämna sin tjänst omedelbart. Anledningen visar sig vara att Pilawa ska bli chefsscout hos rivalen Bayern München, vilket klubben bekräftar för Sport1. Bild beskriver det som ett ”explosivt byte”. Pilawa har varit chefsscout i Dortmund sedan 2017.

Tag 24 beskriver det som ”överraskande”. Gustaf Nilsson lämnar division 3-klubben Wehen Wiesbaden och är klar för belgiska topplaget Union Saint-Gilloise.