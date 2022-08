Ten Hags premiärdilemma: Cristiano Ronaldo eller Elanga

Headlines Blogg

ENGLAND

The Athletic berättar att Manchester United drabbats av ett bakslag inför söndagens premiär mot Brighton. Anthony Martial har fått en smärre hamstringskada och lär inte kunna spela. Det ger Erik ten Hag en rejäl huvudvärk. Den formstarke anfallaren var given i startelvan. Cristiano Ronaldo är det logiska ersättaren, men portugisen är ringrostig. Dessutom är frågan om Ten Hag demonstrativt vill placera honom på bänken efter den omdiskuterade sortin från träningsmatchen i helgen. The Athletic menar att en plan C är att Anthony Elanga kliver in i startelvan, till höger i anfallet, och Marcus Rashford tar Martials plats. Men Daily Telegraph tror snarare på Elanga än Cristiano Ronaldo. Ytterligare ett alternativ kan vara att skruva på formationen. Telegraph trodde i går att Victor Nilsson Lindelöf finns med i premiärelvan.

The Independent låter den dystra prognosen om en årslång recension för Storbritannien tryckas ned av glädjen över Premier League-starten. Det porträtteras av en stjärna från var och en av storklubbarna. Men Big Six har blivit Big Five. Manchester United tar inte plats här. Arsenal inleder första omgången i kväll, med bortamatch mot Crystal Palace. ”Vi är redo att nå en ny nivå, det är jag övertygad om”, säger Arsenals tränare Mikel Arteta.

Daily Telegraph häpnar över ”Chelseas shoppingrunda för 300 miljoner pund”. Det är 3,7 miljarder kr. Så mycket kan det bli. Närmast är Marc Cucurella för 55 milj pund. Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano i natt är läkarundersökningen avklarad och kontrakt skrivs i dag. Chelsea väntas sedan lägga ett nytt bud på Wesley Fofana i Leicester. Enligt The Times blir det andra budet på cirka 70 milj pund. Frenkie De Jong är aktuell för ca 63 milj pund. Pierre-Emerick Aubameyang är också aktuell från Barcelona. Och Chelsea har redan värvat Raheem Sterling (47,5 milj pund), Kalidou Koulibaly (34 milj pund), och Carney Chukwuemeka (20 milj pund). Bournemouth är av många tippad som given Premier League-jumbo den här säsongen. Men klubben är i alla fall vinnare när Telegraph rankar PL-lagens tröjor. Bournemouth (hemma) är snyggast. Tvåa är Crystal Palace (hemma) och trea Wolves (borta). Men Bournemouth är också jumbo här, med sin bortatröja.

Daily Mail har på Arsenals premiärdag ”Xhakas bombnedslag” som största rubrik. En utredning pågår kring det gula kort Granit Xhaka fick i en match mot Leeds förra säsongen. Det finns enligt Mail spår som leder till albansk maffia. Misstänksamt stora summor hade placerats på att Xhaka skulle få en varning mot Leeds förra säsongen, vilket han sedan fick för att ha tagit alldeles för lång tid på sig vid en frispark i slutet av matchen. Mail berättar på annat håll att Manchester Uniteds huvudsponsor TeamViewer redan bestämt sig för att inte förlänga kontraktet, som sträcker sig till 2026. Mail har också hittat en flyktväg åt Cristiano Ronaldo. Den leder till Brasilien. För i lokala medier meddelar Corinthians president att stora famnen väntar portugisen om han är intresserad.

Evening Standard har fått en pratstund med Pontus Jansson, som tror på sitt Brentford och som tror på sig själv. ”Jag känner mig i bättre form än någonsin, både fysiskt och spelmässigt”, säger han. Brentford inleder säsongen borta mot Leicester på söndag.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har hälsningen ”Mitt Milan är ännu starkare” från tränare Stefano Pioli inför den nya säsongen. Pioli får också frågan vad Zlatan Ibrahimovic kan bidra med. ”Zlatan är inte med men ändå med, för han är hela tiden i kontakt med alla. Han är en mästare som fortfarande kan göra skillnad. Först och främst måste han bli bra. Under förra säsongens avslutning gjorde han en del galna uppoffringar. Folk vet inte om det men han kunde bara träna en kvart. Han har en överlägsen teknik och intelligens men framför allt är han fortfarande riktigt hungrig. Från mitten av augusti kommer han att finnas på Milanello för att fortsätta sin väg framåt”, säger Pioli. Ibrahimovic väntas tillbaka i spel i januari igen. Pioli berättar också att han frågat Divock Origi inför värvningen av Charles De Ketelaere. Origi ska enligt Pioli ha beskrivit sin belgiske landslagskollega som ”till hälften Havertz, till hälften Kakà”.

Corriere dello Sport pratar Paul Pogba med Juventustränaren Max Allegri. ”Hans skada har lämnat oss lite strandsatta”, medger Allegri, men vill inte spekulera i värvningar. Georginio Wijnaldum fick ett entusiastisk mottagande när han anlände till Rom i går. Men Roma är ute efter fler spelare, en ny mittback är prioritet. Eric Bailly är ett hett namn, men CdS skriver att Roma har svårt att komma överens med United om villkoren, och avslutar, ”så se upp för alternativ”. Kanske kan lagkompisen Victor Nilsson Lindelöf vara det. ForzaRoma hävdar i alla fall det.

Calciomercato hittar ytterligare en schweizisk klubb som är ute efter Emil Roback. Grasshoppers har gjort FC Zürich sällskap i jakten på Milansvensken. I tidigare rapporter har även St Gallen uppgetts intresserad, liksom franska Reims.

SPANIEN

Mundo Deportivo har ett distinkt budskap till en bild på Pierre-Emerick Aubameyang: ”Lämnar inte”. Chelsea har uppgetts i kontakt om gabonesen. Men anfallaren är inte det minsta intresserad av att lämna, skriver MD, med hänvisning till en källa nära spelaren. Och Sport skjuter in att tränaren Xavi absolut vill behålla honom. I dag presenteras Robert Lewandowski inför sin nya hemmapublik på Camp Nou. En snackis har varit om han kan slå rekordpubliken Zlatan Ibrahimovic drog. När svensken presenterades för 13 år sedan kom uppemot 60 000 fans. I morse uppgavs hittills drygt 45 000 ha plockat ut biljetter. På tal om Lewandowski roas MD av polackens nummerplåt. Han glider i dagarna omkring på Barcelonas gator i sin Bentley han hämtat med sig från Tyskland. Nummerplåten är ”M” (München), ”RL” (namninitialerna) och ”9999” (tröjnumret…några gånger om).

Sport konstaterar att ”En ytterback behövs”, sedan César Azpilicueta valt att stanna och förlänga med Chelsea. Thomas Meunier är enligt Sport ett alternativ. Det hänger på Dortmunds prislapp. Tidningen har på förstasidan också med att Riqui Puig lämnat Barça för LA Galaxy.

Marca bär på Carlo Ancelottis målsättning som rubrik. ”Vi vill ha sex titlar”. Real Madrid-tränaren säger, ”Denna säsong står sex titlar på spel och vi vill slåss om dem alla”. Det börjar med Supercupen mot Eintracht Frankfurt på onsdag nästa vecka.

Estadio Deportivo har rubriken ”Inga tvivel”. Det är Alex Telles ord om att flytta till Sevilla. Lånet från Manchester United blev klart på torsdagen.

FRANKRIKE

L’Equipe välkomnar den nya Ligue 1-säsongen med ”Dem mot oss”. Det står för PSG mot alla andra andra lag. Lyon-Ajaccio är första match ut i kväll. L’Equipe håller förstås PSG som solklar ligafavorit och ger klubben fem stjärnor. Ingen annan får ens fyra. På tre finns Lyon och Marseille. Sistnämnda klubb förstärks i dag av Jordan Veretout. Den 29-årige Romaspelaren anländer i eftermiddag för läkarundersökning, och skriver sedan på för tre år. Övergångssumman är på 10-12 miljoner euro.

Le Parisien tar upp tråden om övergångssummor. Tidningen preciserar PSG-värvningen av Renato Sanches. Summan är något lägre än vad som tidigare uppgetts. Det har skrivit om 15 milj euro men enligt Le Parisien var det tio miljoner euro plus tre milj euro i bonusar. Tidningen skriven vidare att PSG inte är färdig på transfermarknaden. Framför allt ska spelare bort men klubben letar också en ny mittback.

Foot Mercato har förstås fotbollsmarknad. Real Betis har varit het på Houssem Aouar. Men FM uppger nu att Premier League ser ut att bli destination. Både Nottingham och Leicester jagar den 24-årige Lyonmittfältaren.

TYSKLAND

Bild och Kicker uppger båda att Jordan Larsson under fredagen kommer att genomgå läkarundersökning hos Schalke, innan han skriver på kontrakt. Bild tror att värvningen ger den bleka Bundesliganykomlingen lite mer ”lyster”.

Express skriver att Sebastian Andersson avslutade sin läkarundersökning hos Bröndby under torsdagen. Danska BT påpekar att Bröndby är noggrann med tanke på 31-åringens skadehistorik, men hoppas ha ett avtal är på plats under fredagen. Övergångssumman är ”symbolisk” men löneposten ”tung”, menar BT. Express skriver att Köln hoppades på en till en och en halv miljon euro i övergångssumma och påpekar att Köln bli av med en lön på två miljoner euro om året.

TZ blickar mot kvällens ligapremiär, Eintracht Frankfurt mot Bayern München. Nyförvärvet Matthijs de Ligt väntas ännu inte redo för Bayerns startelva (förmodade lag här). ”Vi har brutal kvalitet i försvaret”, påminner Joshua Kimmich om. Kicker noterar att Wolfsburgs tränare Niko Kovac bekräftat att nyförvärvet Mattias Svanberg är redo att spela från start och väntas finnas med i Wolfsburgs startelva mot Werder Bremen på lördag.

ÖVRIGT

Przeglad Sportowy (Polen) blickar fram emot Robert Lewandowskis presentation på Camp Nou i dag. Men tidningen har också plats för Lech Poznans ”skamliga” förlust på Island i Conference League (0-1 mot Vikingur). Lech Poznan hade ett enda skott på mål, i slutet av matchen, noterar Przeglad Sportowy. Mikael Ishak, Jesper Karlström och nyförvärvet Filip Dagerstål fanns alla i startelvan. TVP skriver om en ”förbannelse”. Polska klubblag har förlorat fem av sex matcher på Island under 2000-talet.