Torino tror på Hien – men får konkurrens

Headlines Blogg

ITALIEN

Sportitalia-journalisten och transferspecialisten Alfredo Pedullà uppger att Torino fortsatt är ute efter Isak Hien – trots den nära förestående värvningen av Perr Schuurs. Pedullà skriver om ett bud på 3,5 miljoner euro, motsvarande 37 milj kr. Men det finns nu konkurrens. Även Hellas Verona påstås i kontakt med Djurgården. Även Gazzetta dello Sport skriver i dag att Torino vill ha både Schuurs och Hien, och är hoppfulla om att lyckas i båda fallen.

TuttoJuve menar att det inte bara är Arsenal som är ute efter Lina Hurtig. Även Manchester United vill ha svenskan. Klubbarna uppges i förhandlingar med Hurtig. Juventus har gett grönt ljus till samtalen men vill ha minst 100 000 euro för 26-åringen.

ANNONS

Corriere dello Sport tycker att ”Det är bara Mou” över Roma (1-0 mot Salernitana). ”Mitt Roma är moget”, myser Mourinho. Men CdS menar också att han med sina byten signalerade till klubbledningen att det behövs förstärkningar. Det var glädje även i andra sidan av stan. Ciro Immobile fixade seger år Lazio (2-1 mot Bologna). I marginalen: Kosovare Asllani slog till direkt för Milan. Hon spelade bara sista halvtimmen, men blev ändå blev tvåmålsskytt (3-1 mot Tokyo Verdy Beleza).

La Gazzetta dello Sport ger Albin Ekdal ett av de lägre betygen i Spezias ligapremiär (1-0 mot Empoli). Den svenske landslagsmittfältaren får 5,5 av 10. Tidningen påpekar att Ekdal är ringrostig efter skadeuppehåll. Emil Holm gjorde ett inhopp. Större rubriker då för en Serie B-svensk. Marcus Rohdén satte segermålet för Frosinone premiären (1-0 mot Modena) och utses till matchens lirare av GdS med betyget 7 (se målet här). Från transfermarknaden noterar tidningen att Leeds United försöker värva italienska landslagsanfallaren Wilfried Gnonto, 18. FC Zürich vill ha 8-10 miljoner euro, skriver GdS. Enligt Sky Sport Italia planerar Leeds ett bud på 4-5 milj euro.

ANNONS

ENGLAND

Daily Mirror gör om The Clashs ”London calling” till ”London brawling”. För bråkigt blev det när Thomas Tuchel och Antonio Conte drabbade samman på ännu ett Battle of the Bridge (Chelsea-Tottenham 2-2). Inte nog med att båda fick rött kort och är avstängda. ”Jag är inte passiv. Om någon är aggressiv är jag aggressiv tillbaka”, säger Conte. Tuchel riskerar enligt The Athletic ytterligare bestraffning. Efter matchen sa han att ”hela (Chelseas) omklädningsrum” störde sig på domare Anthony Taylor, och la till, ”Jag får vara på plats härnäst men domaren kan döma nästa match?”. På en fråga om Taylor inte borde döma Chelsea mer svarar Tuchel, ”Kanske vore det bättre”, men pekar också på att VAR släppte bland annat hårdragningen på Cucurella. Daily Mail å sin sida uppmärksammar ett inlägg på Contes Instgram. Där finns en bild på Tuchel som springande firar Chelseas 2-1-mål, som Conte kommenterar med: ”Som tur är såg jag dig inte – att fälla dig hade varit välförtjänt”, tillsammans med smileys. Mirror tar ut vinnare och förlorare i matchen. Dejan Kulusevski är en av två förlorare. Svenskens insats beskrivs som ”väldigt stillsam”.

ANNONS

Daily Telegraph har även fokus på en annan upprörd tränare, Erik ten Hag i Manchester United. Han straffade laget med att i 30-gradig värme springa 13,8 kilometer – lika mycket som skiljde Brentford- och Unitedspelarna i antalet löpmeter under lördagens match. Enligt Telegraph kräver Ten Hag också tre nya värvningar. Tidningen skriver vidare att lagkamrater till Cristiano Ronaldo ser hans uppträdande som ”själviskt” och ”skadligt”, men Ten Hag vill fortfarande behålla honom. Även The Times rapporterar att spelare och ledare börjar tröttna på Cristiano Ronaldo. Manchester Evening News rapporterar samtidigt att Man United dementerar Sky Sports uppgift att klubben ska ha ställt kravet att portugisen skärper till sig eller så rivs kontraktet. Uppgiften beskrivs av United som ”osann”, enligt MEN.

ANNONS

The Times uppger att Chelsea lagt ett bud 40 miljoner pund för Anthony Gordon, men Everton nobbade budet. Chelsea väntas höja budet på 21-åringen. Tidigare har Newcastle visat starkt intresse. På tal om Chelsea: Edwin Andersson har via Instagram meddelat att han lämnar Londonklubben efter två år i ungdomslaget. Ny adress är oklar. Stoke City har tidigare uppgetts intresserad av 18-åringen.

The Independent-notisen skulle kunna presenteras i ljuset av klimatförändringarnas tidevarv. Brittiska melanomföreningen, Melanom UK, rasar mot Manchester City. Anledningen är att City inte tillåter åskådare att ta med solkräm på arenan. ”Nedslående” och ”mycket oroande”, kommenterar Melanoma UK.

SPANIEN

Marca pustar ut med ”comebackernas kungar” Real Madrid. Efter förra säsongens makalösa upphämtningar i Champions League, inledde laget med att vända till seger i ligapremiären (2-1 mot Almería). Efteråt var tränare Carlo Ancelotti kritisk mot bland annat sina unga stjärnmittfältare. ”Camavinga och Tchouaméni visade inte den kvalitet som syns på träningen, men det är normalt, de är unga och tröjan väger tungt”, säger Ancelotti.

ANNONS

Sport ser en ”Slutoffensiv för Bernardo Silva”…men först måste Barcelona lösa lönebudgeten för att ens kunna registrera redan värvade spelare. Dessutom uppges Man City inte sugen på att släppa den 28-årige portugisen så sent i transferfönstret. Mundo Deportivo ser möjligheter. Under rubriken ”Hett” menar MD att en försäljning av Pierre-Emerick Aubameyang till Chelsea underlättar en värvning av Bernardo Silva, liksom att låta Memphis Depay lämna för Juventus i veckan. Samtidigt menar Sport att Xavi inte vill tappa båda spelarna. Alexander Isak får ljum kritik efter sin mållösa premiär för Real Sociedad (1-0 mot Cádiz). I stället avgjorde nyförvärvet Takefusa Kubo. Om Isak skriver MD att han ”stod i skuggan av japanen”.

Cadena Cope kom på söndagskvällen med uppgiften att Manchester United försöker värva Espanyols anfallare Raúl de Tomás. Förhandlingar med spelaren pågår. Prislapp: 25-30 miljoner euro. United har också uppgetts närma sig Mauro Icardi.

ANNONS

FRANKRIKE

RMC Sport anar en ny ”penaltygate” i PSG. Spänning råder om vem som ska slå straffar efter helgens match, Kylian Mbappé eller Neymar. Brasilianaren lajkade inlägg i sociala medier som kritiserade Mbappé som förste straffläggare. L’Equipe pratar om en ”kamp mellan egon”, och noterar att de båda inte står varandra särskilt nära. Både RMC Sport och L’Equipe skriver att ett möte planeras de närmaste dagarna mellan spelarna, tränare Christophe Galtier och sportslige rådgivaren Luis Campos. Klubben vill undvika en ny situation kring straffar likt den mellan Neymar och Edinson Cavani för några år sedan, som döptes till ”penaltygate”. Mbappé missade sin straff i lördags, försökte ta den andra ifrån Neymar (se klipp här) och gjorde överlag en blek figur – hans loja insats i en kontring har blivit viral. Enligt RMC Sport och L’Equipe låg personliga problem bakom insatsen.

ANNONS

L’Equipe har för övrigt med Neymar i Omgången lag för andra veckan i rad. Han har 8,5 av 10 i snittbetyg efter de båda inledande matcherna. L’Equipe tycker vidare att Marseilles nyförvärv Alexis Sánchez gjorde en blek figur när han debuterade (1-1 mot Brest). Han hoppade in efter paus och får bara 4 av 10 i betyg. Storsatsande Nice fick också bara oavgjort (1-1 mot Strasbourg). Enligt L’Equipe är Nice ute efter att förstärka med Edinson Cavani (kontraktslös) och Bamba Dieng (Marseille). Tränare Lucien Favre dementerar det inte. ”Det är spelare som jag tycker är intressanta, mer kan jag för närvarande inte säga”, sa han efter matchen.

TYSKLAND

Kicker pratar med Jürgen Klopp, ger igen på Uefa-presidenten Aleksander Ceferin som inte tycker att Liverpooltränaren ska gnälla över den späckade spelkalendern. ”Ceferin hoppar ut ur sin ringhörna med polemiska uttalanden om att andra måste arbeta hårdare. Jag vet, det är inget Ceferin behöver berätta för mig”, säger Klopp, och adresserar sedan kärnfrågan: ”De bästa ska inte behöva spela var tredje dag, för med den kropp gud gett oss, är det inte förenligt med de vetenskapligt belagda träningsmetoder vi nu kan använda. Det finns bara en väg detta leder och det är rakt in i väggen”. Jamal Musiala är efter Bayern Münchens seger (2-0 mot Wolfsburg) som enda Bundesligaspelare för andra veckan i rad med i Omgången lag. Mattias Svanberg är långt ifrån någon sådan. Han får 4,5 av 6 i betyg för sin insats, där 1 är högst. I Bild får han bara 5. Det var en bättre helg för Branimir Hrgota. Två mål för Greuther Fürth i Zweite Bundesliga (2-0 mot Düsseldorf). Kicker menar att det var ett svar till kritikerna. De menar att 29-åringens svaga insatser är ett tecken på att han inte är fokuserad, och drömmer om att spela på en högre nivå. Hrgota svarar: ”Alla har mål i sina liv. Men det är viktigt att göra vad man kan där man är och inte fokusera för mycket på framtiden. Jag är här, jag måste levererar här. Sedan kanske klubbar vill ha mig”, säger han.

ANNONS

Express lyfter den ovissa framtiden för Sebastian Andersson igen. ”Med Sebastian har vi gjort ett tydligt val om ett farväl. Det är två veckor kvar på fönstret så vi får se vad som händer”, säger Kölns tränare Steffen Baumgart, och påpekar att svensken har ”fem andra anfallare framför sig” i Köln. Enligt danska transferexperten Søren Sorgenfri har Bröndby inte gett upp 31-åringen. Hans höga lön på 2,5 miljoner euro i Köln är problemet. Men den tyska klubben kan vara beredd att riva kontraktet, som gäller ett år till, och ge svensken lite kompensation för att bli av med löneposten.

ÖVRIGT

NOS (Nederländerna) följer upp ryktena om Jesper Karlsson och Celta Vigo. AZ har inga planer på att släppa svensken. ”Vi indikerade snabbt för Jesper att vi vill behålla ett starkt lag och att det för närvarande uteslutet. Det budskap har förmedlats tydligt och förblir detsamma”, säger AZ:s sportchef Max Huiberts, som inte vill bekräfta några bud eller summor. Huiberts förstår att en flytt lockar Karlsson men vill behålla stjärnan minst en säsong till: ”Han har haft två bra säsonger här, och om har han en till så kommer fler, kanske bättre, klubbar att att vilja ha honom”. Huiberts medger dock att allt har ett pris. ”Så är det. Jag säger inte att det är fullständigt uteslutet men för närvarande har vi ingen jämförbar spelare”, säger han.