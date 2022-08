Isaks rekordövergång: Tredubblar lönen

Headlines Blogg

ENGLAND

Chronicle, lokaltidning i Newcastle, välkomnar den stundande värvningen av Alexander Isak. Krönikören Aaron Stokes menar att det är ”en deal som kryssar i Newcastles alla rutor i denna fas av klubbens nya era”. Daily Telegraphs Luke Edwards skriver att det är ”en anmärkningsvärd framgång med tanke på att Isak alltid var Newcastles förstaval denna sommar”. Isak ska enligt transferspecialisten Fabrizio Romano redan ha anlänt till England på onsdag kväll. Ett rejält lönelyft väntar nu. The Guardian uppger att Isaks lön blir 120 000 pund i veckan. Tidigare i somras skrev Telegraph att Isak ville ha drygt 200 000 pund i veckan, men skriver nu också att lönen blir ”inte mer än 120 000 pund i veckan”. Lönen i Newcastle är enligt Mundo Deportivo tre gånger högre än i Real Sociedad.

Daily Mirror sätter ton på Isaks ankomst. Det blir ”Money, money, money”. Tidningen tycker att Newcastle lägger ut ”ABBA-solut” galet mycket pengar. Med Isak för nästan 60 miljoner pund, så är den saudiskägda klubben uppe i värvningar för drygt 200 miljoner pund i sommar. Daily Star har sin största rubrik i ”Howes Zlat” efter Newcastletränaren Eddie Howe och med Isak som den ”nya Ibra”. The Sun har den mest udda presentationen. ”Isak New-Toon” efter en synnerligen välkänd vetenskapsman kombinerad med Newcastles smeknamn. Klubbens sätt att roffa åt sig spelare beskrivs som en ”GRABBitationsteori” (i en halvdan översättning).

Manchester Evening News och Daily Telegraph uppger båda att Manchester United väntas lägga ett tredje bud på Antony. Ajax vill ha 100 miljoner euro, och tidningarna påpekar att den nederländska klubben befinner sig in en stark förhandlingsposition med en vecka kvar på transferfönstret. Enligt The Athletic och Sky Sports och är budet på 94 miljoner euro. Nederländska De Telegraaf skriver att Antony bett om att få lämna Ajax inom 48 timmar. Daily Mail uppger att en värvning av Antony kan innebära att Anthony Elanga lånas ut. Everton har visat intresse för svensken. Daily Telegraph har i alla fall lite hopp till Victor Nilsson Lindelöf. Tränare Erik ten Hag uppges ha gjort det klart för sina mittbackar – Martínez, Varane, Maguire och Lindelöf – att det är rotation som gäller framöver, med späckat spelschema inför VM.

Evening Standard hävdar att Harry Maguire fortfarande är aktuell som alternativ för Chelsea, som hittills misslyckats i sina försök att värva Wesley Fofana från Leicester. Evening Standard skriver vidare att RB Leipzig är ute efter Trevoh Chalobah. 23-åringen hamnar alltmer i periferin med en ny mittbacksvärvning i Chelsea. RB Leipzig är i första hand ute efter lån, och har konkurrens av Roma och Inter. Sky Sport Italia adderar Milan. På tal om Chelsea lottades laget mot Manchester City i ligacupen, den tredje omgångens i särklass med iögonfallande möte.

SPANIEN

Diario Vasco sopar undan andra regionala nyheter för ”Den dyraste försäljningen i Real Sociedads historia”. Det är Alexander Isak till Newcastle för totalt 70 miljoner euro. En övergång Diario Vasco var först med att berätta i går. ”Isak har redan skrivit in sig i Real Sociedads historieböcker då han var del av det cupsegrande laget”, påpekar krönikören Mikel Calvo, som tror anfallaren passar bra i Premier League, ”Det är svårt att tro att Isak kommer att ha alltför stora bekymmer att anpassa sig till engelsk fotboll. En fotboll med färre bollberöringar, som är snabbare och innehåller fler omställningar och kontringar. En meny som vid första anblick borde vara i Isaks smak”. Mundo Deportivo skriver att så fort budet kom in till Real Sociedad ville Isak göra flytten. MD uppger att Real Sociedad nobbade ett första bud från Newcastle på 50 miljoner euro. Tidningen skriver också att beskedet om Isaks flytt sänkte stämningen rejält i Real Sociedads trupp. Diario Vasco har frågat läsarna om övergången. DV: ”Gjorde Real Sociedad rätt som sålde Isak för 70 miljoner euro?”. Läsarna: ”Ja” 82 procent, ”Nej” 18 procent. DV: ”Hur värderar du Isaks tid i Real Sociedad?”. Läsarna: ”Enastående” 22 procent, ”Framstående” 62 procent, ”Godkänd” 12 procent och ”Tveksam” 4 procent. Bilden och minnet av Isak är lite annorlunda i Tyskland. Sky Sport har rubriken, ”Tidigare Dortmundfloppen gör rekordflytt”.

Sport och Mundo Deportivo har snarlika förstasidor. ”En natt att minnas”, har Sport. ”Magisk afton”, har MD. 91 000 åskådare såg Barcelona spela 3-3 mot Manchester City. Matchen spelades till förmån för ALS-forskning, och i centrum stod tidigare Barça-tränaren och numera ALS-sjuke Juan Carlos Unzué. Barças mål gjordes av Pierre-Emerick Aubameyang, Memphis Depay och Frenkie De Jong – tre spelare som ryktats på väg bort. Det senaste om Aubameyang är att Chelsea lagt ett bud på 20 miljoner euro. Det senaste om Depay är att han ratats av Juventus men Sport hävdar att ett nytt bud väntar. Det senaste om De Jong är att intresserade klubbar (Man United, Chelsea, Bayern München) inte är heta längre, men Sport hävdar att allt är möjligt inom den närmaste veckan.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ger inte upp. På nytt påstås Chelseas på jakt efter efter Rafael Leão i Milan. Enligt tidningen funderar Londonklubben på ett bud på 120 miljoner euro. Kontakter är etablerade med portugisens agent Jorge Mendes. Behöver det ens nämnas att Leão/Mendes för samtal med Milan om ett nytt kontrakt? Den stundande övergången för Isak Hien till Hellas Verona nämns. Under natten kom besked från Djurgården om att en överenskommelse är på plats. Enligt transferspecialisten Nicolò Schira är avtalet värt 4,5 miljoner euro (inklusive bonusar), ca 47,5 milj kr. Det är något mer än vad som tidigare antagits. Gazzetta dello Sport skriver fyra milj euro.

Sportitalia-journalisten Alfredro Pedullà uppger att Brescia gjort klart med Alexander Jallow från IFK Göteborg. Serie B-klubben tränas av Sverigebekantingen Pep Clotet. Enligt Brescia Oggi föll valet på Jallow efter misslyckade försök att värva Lorenzo Dickmann från Spal.

FRANKRIKE

L’Equipe ringer i transferklockan, ”Sista chansen innan stängning”. PSG-tränaren Christophe Galtier hoppas på ytterligare tre värvningar men situationen är knivig. Manchester City har de senaste dagarna nobbat ett bud på cirka 70 miljoner euro för Bernardo Silva. Marcus Rashford tycks ännu svårare, även om mellanhänder fortfarande jobbar på att hitta en lösning. PSG väntas lägga ytterligare ett bud på Milan Skriniar, troligen på 60 milj euro plus en spelare. Men enligt en källa nära dealen lär Inter inte acceptera. Napoli vill sedan ha för mycket för Fabián Ruiz. Det börjar däremot lossna för PSG kring spelare som ska bort, med Mauro Icardi som är nära Galatasaray som det senaste exemplet. Mer från transfermarknaden: Lyon har nobbat ett bud från West Ham på 50 miljoner euro för Lucas Paquetá. Lyon vill ha tio milj euro till för den brasilianske mittfältaren. I går löste Nice Nicolas Pépé på lån från Arsenal.

Le Parisien presenterar dagens hjärtevärmande historia. Camille, en flicka på åtta år, cyklade 90 km för att träffa Kylian Mbappé. Camille har den ovanliga sjukdomen VACTERL-associationen. Läkare har tidigare sagt att hon troligen aldrig skulle kunna cykla. Camille uppmärksammades tidigare i år efter att ha lagt upp ett videoklipp där hon bad Mbappé stanna i PSG. Det ledde till att hon utsattes för nätmobbning. Händelsen väckte starka känslor i Frankrike. Mbappé gick själv ut i social medier och tog flickan i försvar. Efter att ha cyklat från Dreux nådde Camille tillsammans med sin pappa i går Parc des Princes – och möttes av PSG-ultras med bengaler, flaggor och sång (se klipp här). Dessutom blev det ett hjärtligt möte med idolen Mbappé (se klipp här).

🔴🔵 PSG

🚴‍♀️ Camille, 8 ans et atteinte d'une maladie rare, a parcouru 80 kilomètres à vélo pour rencontrer Mbappé pic.twitter.com/KUijxDCFTo ANNONS — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 25, 2022

TYSKLAND

Kicker har med ett par blågula uppgifter om man läser noggrant. Sebastian Andersson plötsligt är tillbaka i Kölns trupp, inför Conference League-playoffmatchen mot ungerska Fehérvár FC i kväll. Till och med tränare Steffen Baumgart säger att ”det kanske är en liten överraskning”. 31-åringen, som fortsatt är på försäljningslistan, har kommit in värmen igen efter att ha imponerat på träning. Längre än till bänken lär det inte räcka. Arminia Bielefeld har å annan plats det kortaste av meddelanden på Twitter: ”Kontraktet med Oscar Linnér är avslutat”. Det var allt. Inget tack eller lycka till. Var den svenske målvakten tar vägen är oklart. I förbigående nämns kilometersiffror för Hanna Glas. Enligt en Uefa-rapport sprang Bayern-München svenskan i genomsnitt 12,89 km per match i Champions League förra säsongen. Det är mer än någon annan spelare – både i damernas och herrarnas Champions League. Noterbart är också att PSG:s Amanda Ilestedt som mittback tar sig in på åttonde plats med 11,28 km.

Sky Sport uppger att Chelsea hittat ett alternativ till Wesley Fofana i Bundesliga. Efter tre misslyckade försök att värva Leicesters mittback funderar Chelsea nu på Edmond Tapsoba, 23, i Bayer Leverkusen. Kontakter är tagna men ännu inte mer än så. Bayern Münchens anfallare Joshua Zirkzee är het. Enligt Sky slåss fyra klubbar om den 21-årige nederländaren: Stuttgart, Bologna, Anderlecht och Club Brügge. I dagsläget är Bologna hetast, men Italien är inte den destination som Zirkzees föredrar. Det talas om en övergångssumma på strax under tio miljoner euro.