Först Messi, nu Piqué – Barça rasar mot avslöjanden

Headlines Blogg

SPANIEN

El Mundo fortsätter med ”Barçaleaks”. I dag riktar tidningen in sig på Gerard Piqué. Dokument som tidningen kommit över visar att han 2018 blev världens bäst betalda back med ett kontrakt värt 142 miljoner euro brutto över fem år, motsvarande 1,5 miljarder kr. Samtidigt beskrev en internrapport det som att Piqué orsakade klubben ”mycket allvarlig skada” som i dubbla roller som spelare och affärsman. Intressekonflikten började med dokumentären om Antoine Griezmanns beslut att stanna i Atlético och säga nej till Barcelona. En dokumentär som Piqués företag låg bakom. El Mundos ”Baraçaleaks” inleddes i går med avslöjandet om Lionel Messis kontraktskrav. Barcelona skriver i ett uttalande att klubben är ”upprörd” och hotar med stämning. En liknande situation uppstod i januari 2021 med just El Mundo, Messis kontrakt och stämningshot från Barça som ingredienser.

Marca och AS fortsätter sin love-in med Real Madrid. Marca tar fasta på Carlo Ancelottis taktik, med stor rotation. Italienaren har inte startat med samma elva två matcher i rad. 5, 4, 3, 4, 2, 5, 5, 3 – det är antalet förändringar per match i startelvan den här säsongen. AS väljer att lyfta mittfältet, ”KTM” – Kroos, Tchouaméni, Modric. AS berättar också att David Silva i Real Sociedad, tidigare Man City, dömts till böter på 1 000 euro för att ha slagit till en kvinna i ett bråk.

Mundo Deportivo och Sport är tillbaka i Barcelona silly season. Enligt MD har Barça en principöverenskommelse med Iñigo Martínez till nästa sommar. Den 31-årige backen har ett utgående kontrakt med Athletic Club. Sport följer upp MD:s uppgifter i går om intresset för Martín Zubimendi. Real Sociedad är hårda att förhandla med. Enligt Sport lär Barça inte kunna pressa ner priset till under 50 miljoner euro. Zubimendi ses som Sergio Busquets arvtagare.

ENGLAND

Daily Mail ger sportettan åt krönikören Martin Samuel. Han går till hård attack mot initiativet om armbindlar för mångfald under VM i Qatar. Åtgärden är alldeles för svag. Det anser också grupper för mänskliga rättigheter, som velat se skarpare markeringar. Initiativet om kaptensbindlarna kom från Nederländerna, och en del Nordeuropeiska nationer har hakat på, däribland England och Sverige.

Daily Star letar andra landslagskonflikter och hittar en kring Jack Grealish. Experten Graeme Souness har upprepade gånger gått hårt åt Manchester City-mittfältaren, senast i tisdags. Nu svarar Grealish: ”Jag vet inte vad hans problem är med mig, han säger jämt saker om mig”. Grealish säger att han inte tar tills sig nämnvärt av kritik, och lägger till, ”Om det var mamma eller pappa skulle jag lyssna mer”. Det är anledningen till Stars stora rubrik, ”Mum’s better judge than Sou”.

The Times lockar med en intervju med italienska landslagslegendaren Giorgio Chiellini. Här uppmärksammas kritik mot en annan engelsk spelare, som dessutom buats ut av engelska fans. ”Jag är ledsen för Harry Maguires situation för han är en bra spelare. De kräver för mycket av honom. Bara för att man betalade 80 miljoner pund så ska han vara bästa i varje match? Det är inte rätt”, säger Chiellini, ”Han och (John) Stones är ett bra mittbackspar. Okej, Maguire kanske inte är Rio Ferdinand, men han är tillräckligt bra. Den här situationen hjälper inte England att prestera sitt bästa. Om man ska vinna VM är det omöjligt med problem med nyckelspelare, och Maguire är en av nyckelspelarna i laget”. Sven-Göran Eriksson är av en annan åsikt om Maguires status. ”Jag tror det är svårt för Southgate att ta ut Maguire och Shaw för om de inte spelar regelbundet, då är det svårt att ta ut dem i landslaget”, säger ”Svennis” enligt Daily Mail. På tal om kritik mot Maguire så har experten Paul Merson medgett han gick för långt och bett om ursäkt.

Daily Telegraph berättar att det finns planer på att göra om Supercupen. I stället för en match mellan Champions League-mästare och Europa League-mästare, blir det fyra lag med semifinaler och en final. Mästarna i nya Europa Conference League ska vara med. Dessutom skulle ett inbjudet lag också delta, troligen amerikanskt, då USA ses som en stor tillväxtmarknad. Supercupen skulle också kunna flyttas till USA.

ITALIEN

Corriere dello Sport fångar upp budskapet från José Mourinho vid Quinas de Ouro-galan i Portugal. ”Jag mår bra, jag känner mig stark, motiverad, jag älskar att vinna, hatar att förlora, jag har inte förändrats ett dugg”, säger Romatränaren. Nästa stora uppgift är Inter, hans gamla klubb, om en dryg vecka. En annan portugis är också citerad, Rafael Leão. Han har utvecklas till en storstjärna i Milan. För det tackar han bland annat Zlatan Ibrahimovic. ”Efter en omställningsperiod blev jag en annan människa, en annan spelare. Under denna period var min familj, tränare Pioli och Ibra, som jag har kontakt med varje dag, grundläggande”, säger 23-åringen. CdS understryker att Ibrahimovic direkt fångade upp Rafael Leão som en stjärna i vardande och tog sig an honom. ”Zlatan är ett föredöme. Han lärde mig vikten av att alltid ställa frågor, att alltid vara fokuserad, även vid sidan av planen. Vi pratas vid så ofta det går, inte som proffs eller kollegor, utan som människor”, säger han.

Sport Today uppger, via journalisten Tancredi Palmeri, att Juventus är ute efter Antonio Conte. Kontakter är redan tagna om en återkomst till Turin nästa säsong. Vad som talar emot är den ansträngda relationen till Juvebossen Andrea Agnelli och inte minst att Conte redan har lyhörda ägare i Tottenham.

La Gazzetta dello Sport drar stort på ”Pioli-förlängning”. Milan har för avsikt att utlösa optionsåret i tränarens kontrakt. Det nuvarande kontraktet går ut till sommaren, men Milan väntas i vinter säkra Pioli ett år till.

FRANKRIKE

L’Equipe har fokus på Nations League-matchen mot Österrike. Förlust och världsmästarna flyttas ned till B-divisionen. Domare är för övrigt Andreas Ekberg. Småplock: L’Equipe berättar om detaljerna i Ousmane Dembélés kontrakt. Han avsade sig en sign-on-bonus när han förlängde i somras. I stället finns en utköpsklausul på förhållandevis låga 50 miljoner euro nästa sommar. Dessutom: om den aktiveras går 50 procent av summan ner i fransmannens och hans agenters fickor. PSG:s seger mot svenskt motstånd i Champions League (2-1 mot BK Häcken) får mest uppmärksamhet för en spelare som satt på läktaren. Kheira Hamraoui, huvudpersonen i misshandelsfallet som fortfarande kastar en skugga över klubben, är tillbaka. Tidigare lagkamraten Aminata Diallo, som misstänks för inblandning i överfallet, släpptes i går under rättslig övervakning. Hamraoui kommenterar beskedet för RMC Sport: ”Jag litar på rättvisan, men i kväll är jag rädd”. L’Equipe har en summering av Ligue 1-starten där tidningen går hårt åt Oliver Zandén. Tre toppar och tre floppar plockas ut i varje lag. 21-åringen finns bland Toulouse floppar. L’Equipe skriver att nyförvärvet inte fått mycket speltid, och att hans fåtal framträdanden ”inte ger någon riktig längtan att se mer. Den unga svensken, som verkar klumpig och ouppmärksam, måste göra mycket mer för att visa att han inte är årets flopp”.

Foot Mercato sonderar marknaden. Milan är i stort överens med Spezia om att köpa backen Jakub Kiwior. Övergångssumman väntas landa på cirka 18 miljoner euro inklusive bonusar. Parallellt för Milan samtal med den 22-årige polackens representanter. Vidare uppger Foot Mercato att Mauricio Pochettino har haft sitt möte med Nice. Men det är liten chans att han blir klubbens nya tränare. Argentinaren är ute efter större jobb.

TYSKLAND

Kicker låter Kai Havertz fronta veckans sista nummer. Intervjun har landslaget i första rum, men tiden i Chelsea dyker också upp. ”Flytten var det bästa jag kunde gjort. På de här två åren har jag uppfyllt en barndomsdröm”, menar han, trots varierande personliga framgångar. Efter att ha avgjort Champions League och klubblags-VM känner han också ett ökat tryck. ”Ja, nu förväntar sig fansen inte bara att man ska göra mål i finalen men i varje ligamatch. Chelsea är en stor klubb och fansen förväntar sig titlar. Pressen på våra axlar har ökat men jag försöker frigöra mig från den. För mig handlar säsongen om att bli lite jämnare”. Kicker: ”Thomas Tuchels avsked kom överraskande snabbt?”. Havertz: ”För mig också. Särskilt med tanke på hur vi spelat det senaste ett och ett halvt året, och vad vi vunnit. Man kan inte heller snacka om en misslyckad start när vi ligger sexa och har en massa nya spelare som behöver tid att anpassa sig. Men det går snabbt i fotboll”, säger Havertz, som säger sig gilla Graham Potter och inte gett upp hoppet om att vinna ligan. Havertz väntas starta Tysklands match mot Ungern på fredag (här den förmodade startelvan). Bayern München-tränaren Julian Nagelsmanns situation skärskådas igen. Inte minst relationen till spelarna. Kicker menar att flera spelare tycker att han prioriterar ålder och plats i hierarkin när han är tveksam kring startelvan. Nyförvärvet Ryan Gravenberch är ett exempel. Han imponerar på träningarna men får sällan spela. Nederländaren har också bekräftat sin frustration. Bild krokar i med att även om en del spelare är missnöjda med speltiden, så är sammanhållningen god. Däremot ser de mer kritiskt på Nagelsmann.

Bild noterar att Köln redovisar ekonomisk jätteförlust. Klubben är under press att göra sig av med spelare med höga löner, inte minst Sebastian Andersson som inte spelar. ”Kommer definitivt att lämna. Klubben har inte längre råd med hans lön på två miljoner euro från sommaren heller. Dessutom har han misslyckats sportsligt, och slåss för sin karriär efter knäoperation. Skilsmässan är bestämd”, skriver Bild. Andersson var nära en flytt till Bröndby i somras.