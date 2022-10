Uppgifter: Cristiano Ronaldo ska bort i januari – kan släppas gratis

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Mirror sätter ett enda ord på Cristiano Ronaldo: ”Utstött”. Han är avstängd från a-laget efter att ha vägrat göra ett inhopp och sedan lämnat tidigt mot Tottenham. Han är petad ur truppen till Chelsea. Han har bötfällts med en miljon pund (ca 12,5 milj kr), enligt Daily Star. På torsdagskvällen lovade Cristiano Ronaldo på Instagram att kämpa vidare. Men inlägget innehöll ingen tydlig ursäkt. Det väcker reaktioner. Och fans, experter och krönikörer tycks alla stå på Erik ten Hag och Uniteds sida i konflikten.

iNews uppger att Manchester United är beredd att släppa Cristiano Ronaldo på en fri transfer i januari, om klubben inte hittar någon köpare. The Sun menar att Ten Hag vill ha bort portugisen i januari till varje pris.

Daily Telegraph ger stor plats åt torsdagskvällens andra stora nyhet: Aston Villa har sparkat tränaren Steven Gerrard. Beskedet kom efter ännu förlust (0-3 mot Fulham). Enligt Telegraph är Villas förstaval som ersättare Mauricio Pochettino. Brentfords tränare Thomas Frank är ett alternativ.

BBC Sport skriver att Fifa uppmanas att stoppa Iran från VM i Qatar. Bakom skrivelsen står en rad iranska fotbollsspelare och idrottspersonligheter. De menar att staten blandar sig i fotbollens angelägenheter, vilket är emot Fifa regler, genom att inte tillåta kvinnor på läktarna. Liknande krav har framförts av en kvinnorättsorganisation i september och av människorättsorganisationer i april.

The Guardian stannar temporärt tränarkarusellen med beskedet att Michael Beale nobbar Wolves och stannar i QPR, och att Wolves därför beslutat att låta Steve Davis fortsätta till årsskiftet. Tidningen ger plats åt Arsenals säkrade EL-avancemang via 1-0 mot PSV Eindhoven. Här finns även Chelseas damer, som slog PSG med samma siffror. ”Det visar hur långt engelska ligan kommit, att både vi och Arsenal möter Frankrikes två topplag och reser hem med segrar”, säger Chelseas vd Paul Green. Magdalena Eriksson spelade från start, Johanna Rytting Kaneryd gjorde ett inhopp.

Tatler låter Mason Mount fronta kommande nummer. I intervjun säger Chelseastjärnan att han firade Champions League-titeln 2021 ”med vatten” samt att han ”aldrig varit på en pub”. Förra sommaren berättade Declan Rice, landslasgskollega och nära vän med Mount, att han aldrig druckit en öl.

The Sun uppger att Galatasaray är ute efter Ilkay Gündogan. Den 31-årige mittfältarens kontrakt med Manchester City går ut till sommaren. Gündogan har tidigare sagt att han gärna skulle spela i Turkiet, där han har sina rötter.

TalkSport pratar med tungviktsvärldsmästaren Tyson Fury som funderar på att köpa en fotbollsklubb. ”Jag har blivit erbjuden att köpa Morecambe FC. Jag äger ändå redan alla träningsfaciliteter och gymmet. Så vem vet, ni kanske tittar på en klubbägare”, säger Fury. Morecambe, som är boxarens lokala lag, ligger för närvarande sist i League One.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport låter Milans nya ägare Gerry Cardinale pryda förstasidan en trött fredag. ”Man kan inte bara köpa en klubb och låta det vara så. Utmaningen är att skaka om den lite”, sa Cardinale vid ett evenemang i New York. Vid Gazzetta Sports Awards intervjuades Milans vd Ivan Gazidis. Han och Zlatan Ibrahimovic har inte alltid dragit jämnt men Gazidis prisar svensken. ”Ibrahimovic är en person med en stark offentlig profil men bakom masken finns en vänlig, intelligent person som detta lag och dessa unga spelare att växa”, sa Gazidis. Och det är inte slut med Milan där. I helgen väntar möte med Monza. Där är Andrea Galliani vd, men alla år i Milan lever starkt kvar i honom. ”Internt – det kallar jag för ’Milannet’, för jag gillar inte att kalla det internet”, säger Galliani med ett leende. I de preliminära uppställningarna inför helgens matcher tror Gazzetta dello Sport för svensk del bara på startplats för Emil Holm (Spezia, borta mot Salernitana) och Isak Hien (Verona, borta mot Sassuolo).

Corriere dello Sport ser ett ”Kean-recept”, som Max Allegri rör ihop igen. Liksom i derbyt mot Torino i veckan får Moise Kean chansen i Juventus anfall mot Empoli i kväll. Mer om anfallare: CdS ger även framträdande plats för Romelu Lukaku som är tillbaka full träning med Inter men comebacken dröjer. Han står över matchen mot Fiorentina på lördag. Det är sporttidningarna överens om.

La Repubblica skönjer en publikboom i Serie A. Snittet är 28 690. Det är 3 000 mer än för pandemin. Det innebär totalt en miljon fler sålda biljetter hittills. Arenorna är fulla till 81 procent. Beskedet kommer samma dag som franska L’Equipe har en artikel om att publiksnittet i Ligue 1 aldrig varit högre än för närvarande: 23 850.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo har ”Ja” som ett gångbart ord sedan Barcelona äntligen står som segrar igen (3-0 mot Villarreal). ”Detta Barça: Ja”, slår AS fast. ”Ja, det går”, fyller Mundo Deportivo i. Sport skriver att det var en ”briljant seger” som Robert Lewandowski och Ansu Fati låg bakom. Men tidningarna noterar också att Gerard Piqué möttes av visslingar från delar av publiken när han kom in. Det får tränare Xavi att reagera. ”Vi behöver vara enade; publik, spelare, ledare, klubb. Det är nu vi ska vara det. Det enda jag kan säga är att vare sig han spelar eller inte så är han exemplarisk, med versaler, i omklädningsrummet. Aldrig en sur min och jag säger det offentligt för att han förtjänar det. Han är ett föredöme som kapten och folk behöver veta det”, säger Xavi. I sociala medier reagerar fans mest på ett klipp som anses visa hur inaktiv Piqué var under uppvärmningen inför sitt inhopp (se klipp här).

Marca ägnar sig åt navelskådning. Förstasidan tillägnas Real Madrids ”VM-utmaning” – att inte förlora någon av de sex matcherna innan turneringen. Och en bit in i tidningen finns rubriken, ”VAR komplicerar Benzemas jakt på skytteligatiteln”. För VAR har varit taskig nog att inte godkänna fyra Benzema-”mål” på de tre senaste matcherna. Benzema får trösta sig med att han är Omgångens lirare i Marca.

FRANKRIKE

L’Equipe sätter än en gång strålkastarljusen på Kylian Mbappé. Trots att turbulensen kring PSG-stjärnan naggat hans image i kanten, så har den inte påverkat hans attraktionskraft, menar tidningen. Enligt L’Equipes uppgifter är Real Madrid intresse inte ett avslutat kapitel, men han skulle behöva visa att han underordnar sig klubben. Storklubbar som Manchester City och Liverpool skulle också vara intresserade. En spelare av Mbappés kvalitet är unik. Trots en bra start på säsongen har hans anfallskollegor gjort det aningen bättre. Neymar utsågs till månadens spelare i ligan för augusti. I går fick Lionel Messi priset för september.

Le Parisien kan konstaterar att det inte hjälpte att ultras var på plats och att herrstjärnor med Neymar i spetsen stöttade: PSG:s damer förlorade i Champions League (0-1 mot Chelsea). Det var en ny engelsk prestigeseger på fransk mark, om än inte lika uppseendeväckande som Arsenals i Lyon i onsdags. Amanda Ilestedt spelade hela matchen för PSG.

L’Union meddelar redan att Jens Cajuste inte heller är spelklar till Reims match mot Auxerre på söndag. Mittfältarens senaste besvär är en fotledsskada.

RMC Sport/Harris Interactive har genomfört en opinionsundersökning. Den visar bland annat att var fjärde fransman, 26 procent, säger att de kollat tidigare VM men inte kommer att se detta VM på grund av att det spelas i Qatar. Det framgår också att 89 procent vill se Olivier Giroud i VM. 34-åringen tillhör också en av de franska favoritspelarna. Han kom fyra med 13 procent av rösterna. Mest populär bland fransmännen är Kylian Mbappé med 31 procent, följd av Antoine Griezmann (18 procent) och Karim Benzema (15 procent).

TYSKLAND

Bild uppger att Mats Hummels öppna kritik mot lagets insatser inte uppskattas av alla medspelare. Backveteranen har återkommande gjort det i medier. Dortmunds omklädningsrum är splittrat, en del spelare är frustrerade över det. Utspelen har tidigare också kritiserats av experten Lothar Matthäus. Men Hummels har både tränare och klubbledning bakom sig. Det går trögt för Dortmund och i går kom ytterligare ett skadebesked: Thomas Meunier blir borta fram till VM, och är även ett osäkert kort för Belgien.

Sport1 ställer sig frågan om Eric Maxim Choupo-Moting håller på att spela sig till ett nytt kontrakt i Bayern München. Han tog som 29-åring det smått osannolika steget från Stoke City till PSG 2018. Han blev snabbt uppskattad i omklädningsrummet och har sedan dess även blivit en populär truppspelare i Bayern München. Nu har han också blivit ”Choupodowski” med läsarna i Kicker efter att ha tagit chansen när han fått den. Kontraktet går ut till sommar, några nya samtal har ännu inte inletts enligt Sport1 men en fortsättning sagan Choupo-Moting kan bli aktuell.

ÖVRIGT

Canal Algérie (Algeriet) konstaterar att cirkusen kring Algeriets match mot Sverige fortsätter. Enligt journalisten Saïd Fellak kommer vänskapsmatchen nu att spelas i Stockholm den 19 november. Uppgifterna citeras också av franska Onze Mondial. Franska myndigheter ska ha sagt nej till att arrangera matchen. Den var ursprungligen tänkt att spelas i Marseille, men det stoppade lokala myndigheter av säkerhetsskäl. Därefter har både Le Havre och Sochaux nämnts, men utan resultat.

Sportowe Fakty (Polen) skriver att Lech Poznan redan letar ersättare till Mikael Ishak. ”Även om Poznan skulle ge mycket för att svensken skriver på ett nytt kontrakt så är chanserna nästan noll”, skriver profilerade journalisten Piotr Kozminski. Olympiakos pekas ut som en het kandidat. Atenklubben uppges kunna erbjuda drygt en miljon euro i lön. Ishaks kontrakt går ut i sommar. FotbollDirekt har tidigare pekat ut Olympiakos och Galatasaray som två huvudspår.

Ekstra Bladet (Danmark) uppmärksammar att Peter Schmeichel på nytt är i hetluften. Han kommer att jobba som expert för Qatarägda BeiIN Sports under VM. Schmeichel fick kritik när han under VM 2018 jobbade som expert för ryska RT.