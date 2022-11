Liverpool all-in på Bellingham – men två problem

Headlines Blogg

TYSKLAND

SportBild har fokus på Dortmundstjärnan Jude Bellingham. Enligt tidningen skruvar Liverpool upp trycket. Jürgen Klopp och Mike Gordon, president i FSG som äger Liverpool, ska nyligen ha kommit överens om att gå all-in på Bellingham. Beslutet påskyndas av lagets problem den här säsongen. Liverpool uppges beredd att betala 100 miljoner euro, en klubbrekordsumma. Problemen är framför allt två. Ett: Bellingham vill spela för en Champions League-klubb kommande säsong. Liverpools plats i nuläget är osäker. Två: Det finns klubbar som är beredda att betala minst lika mycket, kanske mer: Manchester City, Chelsea och Real Madrid. Däremot räknar SportBild bort Man United, PSG och Arsenal. Mer Liverpool: Klopp vill ha Sandhausens målvakt Patrick Drewes som backup till Allison. Klubben har gjort en förfrågan. 29-åringen har ännu inte tagit ställning. Drewes kontrakt går ut till sommaren men kommer troligen förlängas automatiskt till 2024. Vidare uppger tidningen att Inter satt en prislapp på 20 miljoner euro för Robin Gosens. Bayer Leverkusen är högst intresserad av 28-åringen, som välkomnar en flytt till Bundesliga.

Sky Sport följer upp snackisen från Bayern Münchens segermatch (2-0 mot Inter): den uteblivna straffen efter att bollen gått via Sadio Manés händer. Tv-kanalen ser både argument för och emot. Och vad säger Mané själv? ”Om jag inte satt upp händerna hade jag hamnat på sjukhus, det var inte straff”, svarar senegalesen. Eric Maxim Choupo-Moting fortsätter imponera och utsågs till matchens lirare. Av Bild får anfallaren samt Pavard, Upamecano och Ulreich högst betyg 2 av 5 (1 är bäst). Sky Sport pratar med Jürgen Klopps agent Marc Kosicke som talar klarspråk om Liverpooltränaren, som haft det tungt på senare tid. ”Jag kan försäkra er att han inte har några planer på att sluta i Liverpool. Att problem kunde uppstå den här säsongen på grund av intensiteten förra säsongen var också något som klubbens ägare hade med i beräkningen”, säger Kosicke, ”Det var inte för intet hans kontrakt förlängdes till 2026 tidigare i år”.

Sport1 följer upp nyheten om att Benjamin Pavard kört alkoholpåverkad. ”Det var nästan åtta veckor sedan, det är utagerat”, säger Bayerns sportchef Hasan Salihamdzic, ”Han har spelat strålande på senare tid, inklusive i dag (läs: i går)”. Tränare Julian Nagelsmann: ”Klubben reagerade på korrekt vis i mina ögon. Benji agerade korrekt och såg det som ett misstag, vilket det självklart var. Men man saker och ting måste vila så man kan gå vidare. Och jag är glad att han fick göra ett mål när det är tufft”.

ENGLAND

Daily Mirror kallar det för ”Spur of the moment”, en stundens ingivelse för Spurs. Ett mål på tilläggstid avgjorde och skickade Tottenham vidare som gruppsegrare (2-1 mot Marseille). Men L’Equipe ser ett mönster. Även mot Bournemouth i lördags lyckades Tottenham krångla sig fram till seger på tilläggstid. Så ”Conte time” används som rubrik i papperstidningen, efter välkända ”Fergie Time”. Två klipp fångar kvällen. Det ena på just Conte, förpassad till läktaren på grund av avstängning men inte mindre uttrycksfull vid segermålet (se klipp här). Inte undra på att Tottenham vill förlänga. Och så Harry Kane. En segerdans som blivit viral (se klipp här).

The Times tycker Tottenham gjorde en ”Smash and grab” i Marseille, men har fler fotbollsnyheter på sportettan. Dels att Julen Lopetegui på nytt är nära att bli Wolverhamptons nya tränare. Dels att samtal mellan domare och VAR-rummet kan göras offentliga för åskådare, likt ljudklipp i direktsändningar mellan förare och stall i Formel 1.

The Guardian tar med ett ”Italian job” av Liverpool (2-0 mot Napoli) men största rubrik får förbundskapten Gareth Southgate. Organisationer för mänskliga rättigheter kritiserar Southgate för uttalandet att arbetare i Qatar är ”förenade” i en önskan om fotbolls-VM. Southgate sa: ”Jag har varit i Qatar flera gånger och mött arbetare där och de är framför allt eniga om en sak, att de vill att VM blir av, och de vill det för att de älskar fotboll. De vill att fotbollen kommer till Qatar”. Men Minky Worden på Human Rights Watch invänder och påpekar bland annat, ”Till att börja med, migrantarbetare i Qatar kan inte tala fritt av säkerhetsskäl, det borde det engelska fotbollsförbundet (FA) känna till”.

Daily Mail taggar två uppgifter som exklusiva. Dels att Premier League-klubbar kommer att nobba Argentinas önskan om att få spelare tidigare, och i så fall missa sista PL-omgången innan VM. Det finns sex aktuella spelare: Lisandro Martínez och Alejandro Garnacho (Manchester United), Emiliano Buendia och Emiliano Martínez (Aston Villa), Cristian Romero (Tottenham) samt Alexis Mac Allister (Brighton). Dels uppger Mail att Crystal Palace är oroad över att tappa stjärnan Wilfried Zaha, som de ännu inte lyckats få att skriva på ett nytt kontrakt. 29-åringen kan tala med andra klubbar efter nyår.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport menar att det är ”en onsdag för lejon”, att Milan behöver ”ryta till”. Det hela är en lek med Rafael Leãos namn, ”lejon” på portugisiska. Milan borde bara behöva visa tänderna mot RB Salzburg, en poäng räcker för en första åttondelsfinal på nio år. Vidare tycker tidningen att ”Inter hade tankarna på Juve” (0-2 mot Bayern München). Avancemanget var redan säkrat. På söndag väntar det prestigeladdade och viktiga Derby d’Italia. Inters vd Beppe Marotta tror fortfarande på en fortsättning för Milan Skriniar, vars kontrakt går ut i sommar. ”Jag är optimistisk om att vi kan hitta en lösning innan den sista ligamatchen, alltså den 13 november, det finns förutsättningar för att säga det”, menar Marotta. Ett nytt möte väntar inom de närmaste dagarna. PSG har jagat Skriniar en tid. GdS upplyser också om att Isak Hien tillhör de spelare som stängts av en match. Därmed väntas han inte kunna spela Hellas Veronas match mot Monza på söndag.

Corriere dello Sport ser ett ”Napoli bland stjärnorna”. Sällan har en förlust skakats av lika lätt (0-2 mot Liverpool). Napoli blir ändå etta i gruppen. De italienska medierna suger i sig berömmet från motståndarna. ”Ett av världens bästa lag”, undslipper sig Mohamed Salah. ”Ett verkligt fotbollsspelande lag”, menar Jürgen Klopp.

Tuttosport har fullt fokus på Juventus match mot PSG. Champions League-drömmen är redan i kras. Men en Europa League-plats står på spel. Och mer än det. Rubriken ”Allegri – ursäkterna, ilskan, äran” står för oturen och skadorna men i sistnämnda fall för att Juve har hedern att spela för, och den är viktig i sammanhanget.

SPANIEN

Marca skräder inte orden. ”Cholismens svartaste dagar”. Cholism är den populära termen på Atléticotränaren Diego ”Cholo” Simeones filosofi. Men nu blev det ”ännu en kväll att glömma” (1-2 mot Porto). Atlético tar sig därmed inte ens till Europa League. ”Simeone genomlider sin största besvikelse som Atléticotränare”, menar Marca. Spelarna får usla betyg. De flesta inte ens en stjärna av tre, utan bara ett streck. Simeone också. Tidningen kallar insatsen ”katastrofal” och Antoine Griezmann medger, ”Vi förtjänade inte att gå vidare”. Tillresta Atléticofans gick längre och sjöng ”Ni förtjänar inte tröjan” till spelarna.

AS beskriver Atléticos misslyckande med ”Torsdagar i solen”. För det blir inte ens Europa League-spel på torsdagar framöver. Sedan bekymrar sig AS över en ”Skotsk invasion i Madrid”. På klassiskt spanskt manér jagar tidningen upp stämningen inför britters ankomst. 10 000 Celticfans väntas till kvällens match mot Real Madrid, ”7 000 av dem utan biljett”, varnar tidningen, och påpekar att matchen är klassad som högrisk. Sammanlagt 1 800 personer kommer att jobba med säkerheten kring matchen.

Sport och Mundo Deportivo är vemodiga efter Barcelonas seger (4-2 mot Viktoria Plzen). ”Bitter målfest”, menar Sport. ”Ett farväl med en viktoria”, konstaterar MD. För Champions League är redan ett avslutat kapitel. ”Det finns fortfarande en trevlig Europa League”, försöker tränare Xavi, ”Målet är att nå final och vinna”. Sport understryker på annat håll att Xavi sitter säkert…men också att Barças klubbeldning tittar beundrande på Mikel Arteta. Arsenaltränaren ses som ett namn för framtiden.

FRANKRIKE

La Voix du Nord har en uppdatering på skadeläget för Gabriel Gudmundsson i Lille. Han väntar fortfarande på operation men tidningen skriver att han inte väntas tillbaka i truppen förrän första dagarna i januari. Därmed är han definitiv inte aktuell för Sveriges novembermatcher.

La Provence är bitter. ”Årets fiasko” täcker nyhetsettan på den Marseillebaserade tidningen (1-2 mot Tottenham). Det är ett direkt svar på att Igor Tudor åtskilliga gånger tidigare beskrivit det som ”Årets match”, vilket också var La Provence rubrik i går. Marseille gick också totalt bort sig i slutminuterna, släppte in Tottenhams segermål på tilläggstid och gick därmed också miste om spel i Europa League. ”På slutet sa jag till dem att inte gå för långt fram, men de hörde mig inte på grund av publiken. Det var för högljutt, de ville göra mål”, säger tränaren Igor Tudor. Mittfältaren Amine Harit följer upp, ”Det vore att ljuga att säga att det inte vänder sig i magen när jag tänker på att den informationen inte nådde fram till oss. Men vi får acceptera att det blev som det blev och resa på oss igen”.

L’Equipe har i Parisupplagan strålkastarljusen på PSG:s match mot Juventus på förstasidan: ”Mot nya höjder”. Laget behöver matcha Portos resultat för att stanna kvar på förstaplatsen i gruppen. Huvudfokus är på Lionel Messi. ”Den tysta kraften”. Tidningen menar att han liksom på planen funnit harmoni även utanför. Relationen med tränaren Christophe Galtier är bra, och ”utan att skapa polemik och konflikter lyckas han få fram sina budskap”. Messi relation till Neymar är enligt tidningens källa också harmonisk. ”Det båda har en speciell relation. Det är två spelare som stödjer varandra. Men Leo är också nära andra spelare, som Verratti, Navas och Donnarumma, men även nya spelare som Carlos Soler och Fabián Ruiz”, säger källan.

RMC Sport krokar i med Messis framtid. Uppgifter har gjort gällande att Inter Miami tror att argentinaren är på gång. Radiokanalen understryker däremot att Messi ännu inte fattat något beslut om framtiden och att ett sådant dröjer. I alla fall till efter VM. För närvarande trivs han utmärkt i PSG och den franska storklubben vill förlänga.

ÖVRIGT

Qoly (Japan) har den ovärderlig informationen att den japanska VM-truppen för första gången någonsin inte har en Shinji i truppen. Bara en sån sak. Medan flera VM-länder filar på 55-mannatrupper har Japan som första nation presenterat sin färdiga 26-mannatrupp.