Svensken avbryter säsongen efter ”allvarliga hot”

Headlines Blogg

Algemeen Dagblad (Nederländerna) har med att Paulos Abraham slutat första halvan av säsongen med Groningen i förtid efter ”allvarliga hot” i fredags. Det meddelade klubben på sin hemsida i helgen. Groningen påpekar att hot redan hade riktats mot ”svensken och hans flickvän en tid”, och motiverar sitt besked med att klubben sedan i fredags anser att ”situationen kring Abraham är så osäker att klubben beslutat att skicka 20-åringen på tidig semester”. RTV Nord rapporterade förra veckan om grannar som var livrädda för den förre AIK-spelarens hund, en American staffordshire terrier. Inslaget fick Groningen att bojkotta tv-kanalen. Mer svenskt från Nederländerna: Ett första mål för säsongen för Jesper Karlsson noteras men AZ föll (1-3 mot RKC Waalwijk).

Nova Sport (Grekland) får en bekräftelse på att Niclas Eliasson succéstart i AEK fått ett abrupt avbrott. ”Eliasson har en fraktur”, bekräftar AEK-tränaren Matías Almeyda efter söndagens match (1-1 mot Asteras Tripoli). Almeyda är irriterad över att motståndarna ”inte brydde sig” och fortsätter, ”De skadade honom och VAR borde bestraffat dem”. AEK uttrycker också sin frustration i sociala medier om att ”domaren gav inte ens en frispark”. Eliasson fördes direkt till sjukhus med foten spjälkad. I sociala medier skriver Asteras-backen Ervin Zukanovic till Eliasson: ”Jag är hemskt ledsen över att ha orsakat skadan. Det var aldrig min avsikt. Jag önskar dig ett snabbt tillfrisknande”. Eliasson har sex målgivande passningar sedan ankomsten till AEK strax innan sommarfönstret stängde. AEK ligger tvåa, sex poäng efter Panathinaikos, som också spelade oavgjort i går (1-1 mot Olympiakos).

ENGLAND

Daily Star fångar upp orden för dagen under ”Now your Gunner believe us”. Mikel Arteta medger att hans Arsenal är titelutmanare efter ”en stor seger för oss”, som han kallar det (1-0 mot Chelsea). På en fråga om man är på väga att utmana Manchester City svarar Arteta, ”I dagsläget, ja”, innan han skyndsamt lägger till att det kan ändra sig. Bland Chelseas fans sprider sig missnöjet med Graham Potter, som själv pekar på en ”perfekt storm”, en ovanlig kombination av omständigheter. ”Vi har haft lite av en perfekt storm, med tanke på matcher och skador på vägen”, menar Potter.

The Sun tar i stället fasta på att Pierre-Emerick Aubameyang blev matchens förlorare under feta rubriken, ”We’re Auba you”. Inför matchen hade Aubameyang, tidigare lagkapten i Arsenal, retat upp de röda fansen med ett klipp där han sa, ”Inget personligt, jag är tillbaka, jag är blå, jag är redo” (se klippet här). Men Aubameyang var mer än lovligt blek i derbyt. Han rörde bollen bara åtta gånger. Efter matchen twittrade Gabriel sin pik. ”Inget personligt…London är rött”.

Daily Mail sätter tänderna i Man Uniteds oväntade förlust (1-3 mot Aston Villa). ”Ren idioti”, ett uttryck för att Erik ten Hag kallade insatsen för ”oacceptabel”. Victor Nilsson Lindelöf sablas ned av den engelska pressen för sin insats. Anthony Elanga kommer undan med hyfsat betyg men Alex Crook på TalkSport går hårt åt svensken, ”Med all respekt, Elanga borde lånas ut till en klubb som Birmingham eller någon annan i Championship. Han ska inte vara en spelare som hoppar in för ett lag som aspirerar på att vara topp-fyra”. För Villa var det första hemmasegern mot United sedan 1995, en drömstart för Unai Emery. Vidare tolkar Mail det också som att Antonio Conte antyder att han kan lämna Tottenham med ”för mig är bränslet passion och entusiasm”. Han var besviken över hemmapubliken, som buande igen (1-2 mot Liverpool). ”De är våra fans, de betalar för sina biljetter. Samtidigt, om du frågar mig, så ja, jag blev lite besviken…man måste hela tiden vara ärlig”, säger Conte. Dejan Kulusevski gjorde comeback med en assist redan en minut efter sitt inhopp.

Chronicle, liksom Daily Mail, noterar att Newcastletränaren Eddie Howe bekräftar att comebacken för Alexander Isak är tänkt till träningslägret i Saudiarabien. Uppgifter hade redan cirkulerat tidigare. Newcastle möter då Al-Hilal (8 december), sedan Rayo Vallecano på hemmaplan (17 december). ”Vi hoppas han är redo till de matcherna. Han är i ett tidigt stadium i behandlingen, han har fått två injektioner i låret, tror jag”, säger Howe. På frågan om hur Isak mår svarar Howe, ”Han är förstås besviken, när man kommer till en ny klubb vill man genast göra avtryck. Och i ärlighetens namn gjorde han det, två mål på tre matcher”.

The Times uppmärksammar en rad uppgifter. Liksom The Athletic uppger tidningen att söndagens storförlust (1-4 mot Newcastle) beseglade Ralph Hasenhüttls öde. Han kommer att få sparken. Vidare uppger tidningen, liksom brasilianska TNT Sport, att Philippe Coutinho missar VM. Enligt uppgift blir den brasilianske mittfältaren borta cirka sex veckor på grund av en muskelskada. En som är orolig för sin VM-plats är Ivan Toney. Brentfordanfallaren har dragits in i en förbundsundersökning kring betting. The Sun uppger att utredare besökt honom och även fått kolla av hans telefon.

Daily Telegraph ger Magdalena Eriksson 7 av 10 i betyg sedan Chelsea fått stopp på Man Uniteds segersvit i WSL, mycket tack vare tidigare Unitedspelare Lauren James, som gjorde ett av målen i 3-1-segern. Arsenal leder liksom herrarna ligan. Stina Blackstenius gjorde ett av målen i gårdagens 4-0-seger mot Leicester (se målet här). Lina Hurtig skadades i matchen och missar landslagets match mot Australien till helgen.

ITALIEN

Corriere dello Sport tycker publiken äntligen fick se ”Det bästa Juventus” (2-0 mot Inter). ”En sådan här match ger glädje och lycka”, säger tränare Max Allegri, som inte haft mycket att glädja sig över tidigare under säsongen. Tuttosport tycker det var ”Rättvisa åt Juve”, som fick ett mål av Danilo ”obegripligt bortdömt”. Med ”Derbyt till Lazio, Sarri lyfter till tredje plats”, signalerar tidningen utgången i Romderbyt (1-0 mot Roma). José Mourinho blev tillfrågad om att det var ännu en förlust mot en rival om en Champions League-plats, och svarade: ”Roma förlorade oförtjänt mot Atalanta, mot Napoli och nu mot Lazio”.

La Gazzetta dello Sport tar fasta på Allegris ord om glädje och har ”Juve ler” på förstasidan. En krönika av Andrea di Caro summerar stormatcherna med rubriken, ”Juve hittar hungern och Inter hittar frågetecknen – Sarri kliver upp på podiet, men Mou, var är spelet?”.

SPANIEN

Sport njuter av en ”Clásica goleada”, av att Barcelonas damer hade målfest mot ärkerivalen (4-0 mot Real Madrid). Fridolina Rolfö gjorde ett av målen (se klipp här) men hamnar ännu mer i fokus för matchen i matchen med Athenea del Castillo (se klipp här), och hur hon till synes läxade upp den korta Real Madrid-anfallaren (se klipp här). Det snackas dessutom allt mer om en kontraktsförlängning för Rolfö med Barcelona.

Estadio Deportivo häpnar över facit i Sevilladerbyt. Inte så mycket åt själva resultatet, Real Betis-Sevilla 1-1, som åt tre utvisningar, ett självmål, ett drömmål, två träffar i virket – kort sagt, ”ett frenetiskt derby”. Dessutom firade Sevillas sportchef Monchi den bärgade poängen på planen. Enligt Cadena Cope kommer Real Betis att lämna in en anmälan där klubben pekar ut Monchi som provokatör och uppviglare.

Marca ser blixtar och dunder för Real Madrid, fast i omvänd ordning. ”Först åskan”, vilket är Champions League-lottningen, ”Sedan blixten”, vilket är Rayo Vallecano. AS lägger tyngdvikten vid matchen, ”Utan Benzema – Rodrygo”. Brasilianaren tar nummer 9-rollen för Real Madrid i derbyt. Noterbart i Omgångens lag i Marca är att Gerard Piqué, som tackade för sig på Camp Nou i lördags, får en plats.

Cadena SER uppmärksammar den tunga starten för Quique Setién som Villarrealtränare. Fansen skanderar redan efter fyra matcher ”Ut med Quique”. I går blev det ny förlust (0-2 mot Mallorca). Det har bara blivit en poäng hittills med Setién. ”Allt jag be dem (fansen) om är att ha tålamod”, säger han.

FRANKRIKE

L’Equipe applåderar Olympique de Marseille som lyckades ”komma till sans igen” efter tidigare motgångar och vinna ”Choc des Olympiques” (typ ”olympiaderbyt”), 1-0 mot Olympique Lyonnais. Ett trögt PSG vann till slut (2-1 mot Lorient). Fokus var på Kylian Mbappé som bara 4 av 10 i betyg av L’Equipe, såg ut att sura lite efter att ha blivit utbytt med en smärre känning. ”Det är ingen fara”, försäkrar tränare Christophe Galtier. Jens Cajuste ”dog ut snabbt” i Reims match, som L’Equipe uttrycker det, och får bara 4 av 10 i betyg. Han byttes ut efter en dryg timme. Kaspar Schmeichel, som mest fått ta emot spott och spe i Nice tröja, är med i Omgångens lag i L’Equipe.

RMC Sport uppger att det är klart att Olivier Giroud tar plats i förbundskapten Didier Deschamps VM-trupp. Den officiella truppen presenteras på onsdag. Radiokanalen går också igenom potentiella motståndare till PSG i dagens CL-lottning. Manchester City och Bayern München ses som värsta lottning, medan Chelsea, Tottenham och Porto ses som bästa lottning.

TYSKLAND

Bild undrar ”Hur mycket är Choupo värd?” Efter ännu ett mål i helgen. Tidningen påpekar att Eric Maxim Choupo-Moting gör ett mål var 70:e minut denna säsong. Robert Lewandowski ”bara” var 82:a minut. Den 33-årige Bayern-anfallarens kontrakt går ut i sommar. ”Vi ska definitivt snackas vid, vi vill behålla honom”, bekräftar sportchefen Hasan Salihamdzic för Sky Sport. Enligt Bild vill Choupo-Moting avvakta diskussioner till efter VM, där anfallaren drar på sig Kameruns tröja. Manchester United och ytterligare toppklubbar är intresserad, uppger Bild. Alphonso Davies skadade sig i helgen men kommer att kunna spela VM för Kanada bekräftar Bayern, som för övrigt är tillbaka i ligaledning sedan Leverkusen spelat ut den tidigare serieledaren (5-0 mot Union Berlin). Före gårdagens match hade Union bara släppt in nio mål.

Kicker lockar med en intervju med Jamal Musiala, som är ”nöjd med säsongen, men det finns saker jag kan göra bättre”. Tidningen blickar mot framtiden med frågan, ”Målsättningar?”. JM: ”Att utvecklas. Sedan finns det lagmål, titlar vi vill vinna. Individuellt vill jag bli en av de bästa spelarna i världen. Man måste ha den inställningen för att komma långt”. Kicker: ”När vinner du Ballon’Or?”. JM: (paus) ”Vi får se”. Kicker: ”Men det är din målsättning?”. JM: ”Det är en målsättning”. Ingen svensk är med i Omgångens lag varken för Bundesliga eller Zweite Bundesliga. På tal om andra divisionen, Hansa Rostock, med Svante Ingelson och Nils Fröling, har sparkat sin tränare Jens Härtel. Favorit att ersätta är enligt Kicker Patrick Glöckner.