Cristiano Ronaldo i samtal med Bayern – ryktena fortsätter

Headlines Blogg

Daily Telegraph var först ut med att United överväger att bryta kontraktet med Cristiano Ronaldo. Andra tidningar understryker att det är avsikten, bland annat The Sun och Daily Mail. Telegraph ger annars störst utrymme på sportettan åt att England tar ställning. Landslaget flyger till Qatar i ett plan med regnbågstema och som heter ”Rain Bow”. Även Tyskland flög i går till Oman i ett plan med budskap om mångfald. USA är redan på plats i Qatar och använder regnbågsfärgad förbundslogga i dekoren. ”Det är ett tecken på våra värderingar och vad vi representerar. Vi är en grupp som tror på inkluderande och vi kommer att fortsätta att förmedla detta budskap”, säger målvakten Sean Johnson.

Daily Mail har sin egen vinkel på Cristiano Ronaldo med ”exklusiv”-stämpel. Enligt tidningen träffade Cristiano Ronaldo och hans agent Jorge Mendes representanter för Bayern München i förra veckan. Bild-journalisten Christian Falk hävdar på morgonen att det inte stämmer. Sporting har också lanserats som hett alternativ, men dementerats från portugisiska källor. Gazzetta dello Sport sätter procent på troliga adresser för Cristiano Ronaldo, och kommer fram till 40 procent Chelsea, 30 procent PSG, 30 procent Porto. Hur tidningen ”räknar fram” procenten anges som vanligt inte. Det har också ryktats om intresse från Mellanöstern och USA men det är tveksamt om intresset är ömsesidigt.

The Sun viker ännu en dag hela nyhetsettan åt Cristiano Ronaldo, åt ännu en del i sin ”world exclusive” med portugisen via Piers Morgan. I dag är temat ”Därför nobbade jag Gary Neville”. Cristiano Ronaldo sågs ignorera sin tidigare lagkamraten och numera välkända tv-expert i en sändning. Neville har varit kritisk mot portugisen. Cristiano Ronaldo: ”Det är lätt att kritisera, jag vet inte om det är på grund av jobbet de behöver kritisera för att bli mer kända. Jag förstår mig inte på det. Det är svårt att se personer du delat omklädningsrum med dig kritisera på det viset”. Cristiano Ronaldo påpekar också att Glazers inte bryr sig om Manchester United samt att klubben inte brydde sig om hans sjuka dotter. Hela intervjun visas onsdag och torsdag. The Sun vill först mjölka så mycket ur den som möjligt. Tidningen uppger med en betydligt mindre ”exklusiv”-stämpel att Man United gett sig in i jakten på Mychajlo Mudryk. Tidigare har framför allt Arsenal pekats ut som hungriga på den 21-årige ukrainaren.

Sky Sports, Daily Mail och flera andra brittiska medier uppmärksammar stort det till synes frostiga mötet mellan klubbkamraterna Cristiano Ronaldo och Bruno Fernandes när de träffades med Portugal (se klipp nedan). Antydan är att det speglar Unitedspelarnas reaktioner på Cristiano Ronaldos utspel. Den portugisiska journalisten Pedro Sepúlveda kallar dock det hela för ”fake news”, och menar att det inte finns några som helst problem mellan landslagsspelarna.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport låter de nya tongångarna kring Juventus ljuda igen. ”Den gamla damen uträttar mirakel”. Sex raka segrar. Och Paul Pogba och Federico Chiesa är på väg tillbaka efter skada. Rick Karsdorp ses som en möjlig januariförstärkning. Vidare skriver GdS att Juve fortsätter följa Emil Holm, och ”spanat in honom flera gånger de senaste veckorna”, lägger tidningen till. På tal om förstärkningar, så spekulerar GdS i Milan-intresse för Benjamin Pavard. Tidningen frågar Pavard om landsmannen Olivier Giroud försöker övertala honom. ”(skrattar) Olivier har sagt till mig att Italien är ett land där man lever 100 procent för fotboll. Han har berättat om debynas magi, om firandet av scudetton. Jag skulle verkligen vilja spela med honom för han är en god vän. Vi får se”, säger Pavard, som redan öppnat dörren för en flytt från Bayern München. ”Jag är tillgänglig för att värderar nya, intressanta projekt, men som mittback”, lägger han till i GdS.

Tuttosport gör i dag förstasida på ”Juves franska blitz”. Turinklubben är intresserad av två franska spelare. 1/ Marcus Thuram i Mönchengladbach –konkurrens finns från Inter och Bayern München. 2/ Malo Gusto – även Real Madrid, Manchester United och Chelsea är intresserade.

SPANIEN

Relevo följer upp situationen för Williot Swedberg i Celta Vigo. Han kom högt rekommenderad av sportslige rådgivare Luis Campos, som också jobbar för PSG. Campos uppges ha sålt in svensken med att han skulle vara värd 30 miljoner euro om två-tre år. Celta Vigo slog till och betalade Hammarby fem miljoner euro. Men den nu sparkade tränaren Eduardo Coudet var som bekant aldrig något fan och Swedberg placerades i skuggorna. Fem månader har nu gått. När Swedberg i helgen och under nya tränaren Carlos Carvalhal för första gången fick starta blev han utbytt efter bara en dryg halvtimme. En utlåning är fortfarande aktuellt, ”men alternativet är få och Celta vill inte att mittfältaren går till ett lag som inte garanterar spelminuter”, avslutar Relevo. Enligt Celtasajten Moiceleste har Celta på senare tid letat efter en adress i Nederländerna.

Marca och AS lockar båda med intervjuer med Rodrygo. Marca till rubriken ”Rodrygo vid spakarna”, med bild på brasilianaren i cockpit. ”Jag känner mig som en ledare i alla mina lag”, säger Real Madrid-spelaren, nu på landslagsuppdrag (för närvarande i Turin). Vilket betyg skulle han sätta på sig själv? ”7 av 10, jag kan fortfarande förbättra mig mycket i både klubb- och landslag”, svarar Rodrygo. Hans favoritposition? ”Jag gillar att spela som nummer 10”, säger han till AS. Marca synar på annat håll Ousmane Dembélés utköpsklausul i Barcelona. Den uppgavs vara på 100 miljoner euro. Men Marca skriver att den summan halveras i juni och juli, men bara dessa två månader. Fransmannen skrev i somras på ett tvåårskontrakt efter långdragna förhandlingar.

Cadena Cope uppmärksammar att Luis Enrique blir streamer. Det tillkännagav han själv under måndagen (se klipp nedan). Den spanska förbundskaptenen kommer att livestreama från Qatar. ”En galen idé”, som han själv säger, för en ”mer direkt, spontan och naturlig kommunikation” med fansen. Det börjar när landslaget anländer till Doha på fredag. Cope lyckas lura färska landslagsspelaren Nico Williams att komma med ett löfte. Om Spanien vinner VM ska han färga håret blått och vitt. Det är Real Sociedads färger. Williams spelar för rödvita rivalen Athletic Club.

Un video para expresar una idea… pic.twitter.com/aCK4ghemHW — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) November 14, 2022

FRANKRIKE

L’Equipe gör en special inför OS 2024. En handfull dagar innan VM. Endast förändringarna i den franska VM-truppen tränga sig fram på förstasidan. L’Equipe tror på följande startelva i VM: Lloris – Pavard, Varane, Konaté/Upamecano, L Hernandez – Fofana, Tchouaméni, Griezmann, Rabiot – Benzema, Mbappé. På tal om Mbappé. I början av oktober blev det jätterubriker om att han, på nytt, ville lämna PSG. Han ansåg att klubben blåst honom på den sportsliga satsningen han utlovats och på positionen på planen. Nu uppger L’Equipe att PSG också ”blåste” Mbappé på pengar. En stor del av hans lön för september trillade inte in på kontot. Detta ska ha frustrerat både Mbappé och hans entourage. Någon tillfredställande förklaring gavs inte. Pengamaskineriet kom igång sen igen, men händelsen anses uppseendeväckande, inte minst då den drabbade just Mbappé.

Le Parisien berättar att PSG-målvakten Sergio Rico är den senaste fotbollsstjärnan att drabbas av inbrott under match. Skillnaden den här gången var att Rico kom hem mitt under inbrottet och själv jagade efter tjuven. Han fick inte tag i honom men tjuven fick inte med sig sin ryggsäck. Den blev kvar. Polis har ännu inte gripit någon.

TYSKLAND

Kicker, Bild och alla andra tyska medier har tagit sitt VM-avstamp. Klockan 01, lokal tid, landade det tyska landslaget i Muscat i Oman (se ankomst till hotell här). Nu väntar uppladdningen och genrep mot Oman på onsdag, innan vidare färd till Qatar.

Sky Sport synar Benjamin Pavards framtid i Bayern München. Fransmannen sade i en intervju med L’Equipe förra veckan att inga samtal om en kontraktsförlängning pågick och att han är öppen för en flytt. Bayern München uppges inte vara glad över frispråkigheten, men säljer om ett bra erbjudande kommer till sommaren. Barcelona är intresserad. Ersättare finns redan i Noussair Mazraoui. Sky Sport uppger även att Noah Okafor kan säljas i vinterfönstret. Man City, Liverpool och Milan uppges alla intresserade av den 22-årige RB Salzburg-anfallaren. Prislapp cirka 35-40 miljoner euro.

ÖVRIGT

Tipsbladet (Danmark) följer upp Bröndbys beslut att sparka tränaren Niels Frederiksen. Sex kandidater ringas in som möjliga ersättare. En av dem är Henrik Rydström. Han”kan vara en outsider”, skriver Tipsbladet. Kalmartränaren har som bekant också en tid ryktats till Malmö FF.

O Jogo (Portugal) skriver om ”Hem ljuva hem” för Cristiano Ronaldo. Tidningen skriver att stjärnan nu lagt bråket i United bakom sig och är fokuserad på landslaget. Han anses inte brydd över stormen. ”Mitt fokus är helt och fullt på landslaget”, är citat från Cristiano Ronaldo själv.

Het Laatste Nieuws (Belgien) lyssnar till Eden Hazard. Stjärnan häckar i sjukstugan eller på bänken i Real Madrid. ”Jag försöker vara positiv. Vissa dagar går det bättre än andra. När man tror att man ska spela och hamnar på bänken igen då är det tungt. Så det är upp till mig att ge ännu mer för att få chansen. Det gäller också landslaget. Jag spelade 60 minuter mot Wales. Sedan betydligt mindre mot Nederländerna några dagar senare”. Hazard får frågan om han skulle ta ut sig själv. Det skulle han, men lägger till, ”Inte baserat på de två senaste åren, men på vad jag åstadkommit de 15 senaste åren”. Kan VM bli en språngbräda till en flytt? ”Mitt svar är tydligt: Jag vill inte lämna Real Madrid. Men det hänger inte bara på mig”.