Kimmich: ”Känns som jag ska falla ner i ett hål”

TYSKLAND

Bild samlar bortanför de meterhöga fiaskorubrikerna upp resterna av spelarna, känslorna som är kvar efter den bittra VM-sortin. ”Det är den värsta dagen i min karriär. Det känns som jag ska falla ner i ett hål. Det får en att känna att dessa misslyckanden (VM 2018, EM 2020, VM 2022 – min anm) är kopplade till mig personligen”, säger en förkrossad Joshua Kimmich efter matchen (4-2 mot Costa Rica). Bilds Matthias Bruegelmann skriver att ”Det är slutet som en stor fotbollsnation”. Efter matchen hintade Thomas Müller om att han slutar i landslaget medan Manuel Neuer sa att han fortsätter om han blir kallad och förbundskapten Hansi Flick också har för avsikt att stanna. Bild bidrar med en del tandagnissel. Var bollen inte över linjen innan Japan gjorde sitt avgörande mål mot Spanien?, frågar sig tidningen, och flera andra tyska medier. Och Bild var konspiratorisk inför matchen. Tidningen menade att det var ”explosivt” att Spanien och Japan samma dag som matchen presenterade ett samarbete mellan förbunden (bland annat ungdoms- och damfotboll).

ENGLAND

The Sun låter skadeglädjen frodas efter Tysklands uttåg med hjälp av uppdatering på ett klassiskt tv-citat från Englands VM-final mot Tyskland 1966, ”The think it’s ball over – it is now!”. Det är alltså en referens till att bollen var över kortlinjen innan Japans segermål mot Spanien, vilket skickade ut Tyskland. The Sun gör artikel på engelska reaktioner, där en återkommande kommentar är ”Justice for Lampard”. I VM 2010 missade domaren att bollen tydligt var över mållinjen efter Frank Lampards skott i matchen England-Tyskland.

Daily Mail fnissar åt tyskarnas misär med Fawlty Towers-referensen, ”Don’t mention the VAR”. Tidningen fnissar också åt en märklig scen från det ghananska parlamentet. Harry Maguire används som slagträ i en en budgetdebatt. Parlamentsledamoten Isaac Adango kritiserade vicepresidenten Mahamudu Bawumia genom att jämföra hans ekonomiska politik med Maguire. ”Harry Maguire. Han är en back. Han tacklades och stod i som om han vore den bästa backen i världen. Manchester United köpte honom. Han blev det största hotet i Manchester Uniteds försvar, tacklade sina egna spelare och assisterade motståndare. Även när motståndarna inte lyckades göra mål, så gjorde han mål för dem. Herr talman, i detta land har vi en ekonomins Maguire”, sa Adango om Bawumia (se klipp här). Stackars Maguire användes under torsdagen också som referenspunkt när Rafael van der Vaart skulle beskriva Niklas Süles dåliga insats.

Daily Mirror utropar, ”Fear we go”. Declan Rice säger, ”Varför skulle inte vi vara fruktade?”, och pekar på kvaliteten i truppen. Daily Telegraph följer upp med Englands straffsparksplanering. Landslaget har arbetat med en psykolog på andningsteknik och ansats vid straffsparkar. Straffsparksläggningar är historiskt ett orosmoment kring landslaget och inte minst i medier. Senast var det EM-finalförlusten. Nu, påminner Telegraph, ställs England mot ett Senegal ”som tog sig till Qatar efter seger på straffar och som också vann Afrikanska mästerskapen på straffar”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport fortsätter ha fokus på Alessandro Del Piero. I går uppgavs Juventus angelägen om att få in legendaren i klubbledningen, möjligen som vicepresident. Nu öppnar Del Piero dörren på glänt. Så ser GdS på ett inlägg på Instagram där Del Piero avböjer att kommentera spekulationer men bedyrar sin kärlek till Juve. ”Om Juve ber mig om råd står jag till deras förfogande”, säger han också till BeINSport. För närvarande befinner sig Del Piero i Qatar som expert för tv-kanalen. Samtidigt dras snaran åt kring Juve. Uefa utreder klubben för brott mot FFP. Mer Juve: Nyligen sa agenten Stefan Selakovic att det inte är troligt att Emil Holm lämnar i januari, och Spezia har också signalerat att svensken stannar. Men GdS vidhåller att Holm är ett av flera namn namn till högerbacksplatsen som Juve väljer emellan inför vinterfönstret.

Sportitalia-journalisten Alfredo Pedullà hävdar att Chelsea är intresserad av Ismael Bennacer. Londonklubben påstås beredd att betala Milan 40 miljoner euro redan i vinterfönstret. Även Liverpool och Manchester United har visat visst intresse. Milan ska ha samtal om en kontraktsförlängning med den 25-årige algeriern i nästa vecka. Bennacers nuvarande kontrakt går ut 2024.

SPANIEN

AS och Mundo Deportivo har samma budskap, ”Danke!” och ”Tack, Tyskland!”. Spanien snubblade oväntat (1-2 mot Japan) och tack vare den tyska segern kom Luis Enriques landslag i alla fall tvåa. Ett tag var Spanien faktiskt ute utslaget, när Costa Rica ledde. Det hade inte Luis Enrique koll på. ”Var vi utslagna i tre minuter? Om jag vetat det hade jag fått en hjärtattack”, säger Luis Enrique, som var tydlig med att han bara var fokuserad på Spaniens match. Från ligafotbollen berättade AS under torsdagen att Manchester United, Paris Saint-Germain och Bayern München alla är intresserade av João Félix, som Atlético nu kan tänka sig att sälja.

Sport har bortom sin huvudrubrik om Spanienmatchen (”Vilken fasa”) också nedslag på transfermarkanden. Barcelona är ute efter Ilkay Gündogan. Han är en favorit för tränare Xavi som ersättare till Sergio Busquets, som väntas lämna efter säsongen. Även Gündogans kontrakt, med Manchester City, går ut i sommar.

Cadena SER uppmärksammar Barcelona kupp i Madrid. Klubben har öppnat sin första butik i huvudstaden. Det skedde med en gigantisk banderoll i Barcelonas färger och texten, ”Raúl är ett Barça-fan”, alltså Real Madrid-legendaren Raúl (se bild här). Barças president Joan Laporta har även tidigare gjort pr-kupper i Madrid, bland annat med en gigantisk reklambanderoll nära Santiago Bernabéu när kandiderade som president i Barcelona för två år sedan.

FRANKRIKE

L’Equipe ger förstasidan åt Tysklands magplask. Men från matchen noterar tidningen också Stéphanie Frappart, som blev första kvinna att döma i ett herr-VM. Hon applåderas för sin insats, och får 7 av 10 i betyg, lika högt som de bästa spelarna i matchen. Vad det gäller det franska herrlaget ägnas störst utrymme åt Raphaël Varane, ”som inte raderat frågetecknen”. Backen ser ringrostig ut.

Le Parisien skriver att PSG i somras försökte skapa ett drömanfall med Kylian Mbappé och Robert Lewandowski. Efter att Mbappé förlängt jagade klubben polacken. Även Mbappé ska ha försökt övertala Lewandowski vid ett möte. Men 34-åringen hade hela tiden siktet inställt på Barcelona. Värvningen som gick om intet var också början på Mbappés frustration över sin roll på planen. Med Lewandowski hade det blivit ett 4-4-2 med Neymar och Messi som understöd till de två anfallarna. På söndag möts Mbappé och Lewandowski på planen, i VM-åttondelsfinalen Frankrike-Polen.

RMC Sport uppger att det franska fotbollsförbundet (FFF) tror att det kommer få igenom sin överklagan om att Antoine Griezmanns mål mot Tunisien felaktigt dömdes bort (0-1). Målet borde godkänts eftersom spelet satts igång, resonerar FFF, som hoppas Frankrike kommer förbli obesegrat hittills.

ÖVRIGT

Prudent Media (Indien) fångar upp en svensk på uppdrag. Anthony Elanga har tillsammans med David De Gea och Donny Van De Beek skickats till Goa. De ska promota ett projekt för unga fotbollsspelare som Manchester United är engagerat i. ”Jag har i dag druckit kokosvatten för första gången i mitt liv, och jag gillade det”, låter Elanga bland annat hälsa.

Dernière Heure (Belgien) vinkar farväl till VM med ”Bye, bye Belgium” (0-0 mot Kroatien). Roberto Martinez tackade för sig. I tidningens omröstning på ersättare leder Michel Preud’homme före Thierry Henry. Het Laatste Nieuws skriver samtidigt om en linje av äldre marockanska fans som hindrade värre sammandrabbningar mellan unga bråkstakar och polis i Bryssel. Upplopp utbröt när Marocko tidigare i veckan slog Belgien.

Globo Esporte (Brasilien) riktar blickarna mot Brasiliens anfall. Mot Kamerun i kväll ställs det yngsta anfallet någonsin upp. Rodrygo, Antony, Gabriel Jesus och Gabriel Martinelli har en snittålder på 22,9 år.

Pulse (Ghana) uttrycker i en krönika tankar och känslorna kring Luis Suárez, mannen som fått symbolisera Ghanas semifinalmiss i VM 2010. ”Var Luis Suarez den som stal Afrikas glädje? Eller var han bara djävulen iförd en uruguayansk tröja?”, skriver Bright Antwi, och vänder sig sedan mot nutid, ”En seger för Black Stars och all smärta som kan åsamkas Luis Suárez, kommer att omfamnas och sparas som någonting värt mer än guld och silver”. Luis Suárez sa i går, ”Jag har inget att be om ursäkt för”.