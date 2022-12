Varning till England: ”Ni får nog lägga er tidigt”

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Mirror bär på en varning från Dayot Upamecano: ”Snooze you lose”. Han tycker engelsmännen behöver en god natts sömn för att kunna stoppa Kylian Mbappé. ”Kylian är inte lik någon annan. Han är en världsklasspelare och det är så svårt att försvara sig mot honom. Det är bäst att man går och lägger sig tidigt”, säger Upamecano. Kyle Walker sa inför matchen att han minsann ”inte tänker rulla ut röda mattan” för Mbappé. Youssouf Fofana svarar. ”En eloge till honom i så fall, om han kan stoppa Kylian”, säger Monacobacken, ”Det finns 19 andra lag i den franska ligan som väntar på svaret hur man stoppar Kylian”.

ANNONS

Daily Telegraph gör också huvudrubrik på att ”Frankrike säger till Kyle Walker att lägga sig tidigt”. Tidningen följer också upp att PSG-presidenten Nasser Al-Khelaïfis bekräftar intresse för Marcus Rashford. Manchester United lär nu få fajtas om att behålla sin anfallare, menar Telegraph. The Times skriver att PSG ser ett tvåmannaanfall med Rashford och Kylian Mbappé. Le Parisien skrev förra veckan att det var tänkt att bli Lewandowski-Mbappé i anfallet, men polacken valde Barcelona. Nu skulle Mbappé, som han önskat, få en anfallspartner. Magdalena Eriksson fick bara spela första halvlek för Chelsea i Champions League (1-1 mot Real Madrid). Hon får liksom inhopparen Johanna Rytting Kaneryd nöja sig med 6 av 10 i betyg.

Coventry Telegraph snappar upp anmärkningsvärt beröm till Viktor Gyökeres. Det kommer från kommande motståndarna Readings tränare, den forne Manchester United-stjärnan Paul Ince. ”Jag tycker de i Viktor Gyökeres har en av de bästa anfallarna i England, och då inkluderar jag Premier League”, säger Ince. Flytta på dig, Haaland. Gyökeres har för övrigt just utsetts till Månadens spelare i Championship för november.

ANNONS

Birmingham Mail sätter betyg på Aston Villas spelare efter torsdagens träningsmatch (2-2 mot Brighton). Robin Olsen fick chansen men glänste inte. 6 av 10 i betyg. Detsamma får inhopparen Ludwig Augustinsson.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport svänger alltmer från VM till Serie A. I dag med en intervju med Inters Nicolò Barella, som inte gett upp titelfajten. ”Scudetton vinner det lag som är mest balanserat och gör färst misstag. Så här långt har Napoli inte gjort några, medan vi gjort många. Men vi rätade tillsammans ut många frågetecken och det syns i resultaten”, menar Barella. För andra dagen i rad går tidningen också på Ziyech-till-Milan. ”Bortkastad i Chelsea, briljerar för Marocko”, det är rubriken på artikeln som slår fast att Milan vill låna med köpoption på 15 miljoner euro. Ziyech drar gärna på sig den rödsvarta tröjan. Marcus Rohdén närmar sig Serie A. Hans Frosinone vann gårdagens toppmöte i Serie B (3-0 mot Reggina) och leder nu Serie B med sex poäng. Den svenske mittfältaren får fina 7 av 10 i betyg. I Reggina får Riccardo Gagliolo 5.

ANNONS

Corriere dello Sport ser framför sig ”All Star Game” i VM-semifinalerna: Messi mot Neymar, Mbappé mot Cristiano Ronaldo. I Italien finns kanske blivande stjärnor på en annan nivå. I alla fall får Benjamin Tahirovic några rader igen när CdS synar fortsättningen för Roma. 19-åringen ses närmast som ett nyförvärv inför vårsäsongen. Efter sina fina insatser på träningslägret i Japan och med tanke på Georginio Wijnaldums skada, väntas Tahirovic ”bli en av Mourinhos nya resurs att styra laget men också ge en ny dynamik till en del av laget som varit trasigt i nederländarens frånvaro”, skriver CdS.

SPANIEN

Marca ser ljust på skiftet av förbundskapten. Ut med Luis Enrique, in med Luis de la Fuente. En ”Mästarsmed”, som den tidigare U21-tränaren beskrivs. AS använder ”Nya drömmar”, och skjuter till fler förändringar i staben kring landslaget. Alberto Luque ersätter enligt tidningen José Molina som sportchef i januari. Marca, som varit etta på bollen i Endricks övergång till Real Madrid slänger in en brasklapp. Affären på 60 miljoner euro – 35 milj euro plus 25 i olika bonusar – har stoppats i Fifas övergångssystem, FIFA TMS. Kraven för denna typ av övergångar har skärpts, skriver Marca, men lägger till att stoppet bara väntas vara temporärt. AS uppmärksammar också Kakás uttalanden i BeIN Sport. Den forna brasilianske storstjärnan är kritisk till hur landslaget behandlas på hemmaplan. ”Det känns konstigt att säga det men många brasilianaren håller inte på Brasilien. Så är det ibland. Om du ser Ronaldo gå omkring här så säger du ’wow’. I Brasilien är det bara en tjock man som går nerför gatan”, säger Kaká, ”Just nu pratar många människor i Brasilien om Neymar, men på ett negativt sätt. Kanske är det på grund av politik, men ibland erkänner inte brasilianarna våra talanger”. Kaká har liksom Neymar gett sitt stöd till den tidigare presidenten, högerextremisten Jair Bolsonaro.

ANNONS

Sport och Mundo Deportivo ger också förbundskaptensskiftet sin fulla uppmärksamhet. Men Sport har också en uppföljning på Endrick. Efter att supertalangen nu ser ut att hamna i Real Madrid så kastar Barcelona i stället blickarna på Youssoufa Moukoko. Han är ett billigare alternativ, och enligt Sport, det som Barça föredragit hela tiden. 18-åringens kontrakt med Dortmund går ut i sommar, det finns många intressenter, som Chelsea. Men om Barça knäpper med fingrarna kommer Mourko, för om flyttar vill han bara till Camp Nou, hävdar Sport.

FRANKRIKE

L’Equipe tar det sydamerikanska perspektivet. ”Med bara en sak i tankarna”, och en bild där Neymars och Messis huvuden smälter ihop med VM-bucklan. Båda fortsätter jakten på sin första VM-triumf, i dag genom kvartsfinalerna Kroatien-Brasilien respektive Nederländerna-Argentina. Tidningen närmar sig förstås också England-Frankrike, och konstaterar att rivalitet inte eldats på genom åren. Kanske för att det saknats en verkligt stor match på den största scenen. Som en VM-kvartsfinal. Den forne Arsenaltränaren Arsène Wenger, numera Fifa och BeIN Sport-expert, ser något speciellt i morgondagens möte. Han håller Frankrike som favorit till VM-titeln. ”Jag vill lägga till att Frankrike har en fysisk kraft som är aningen bättre än övriga lag…möjligen med undantag för England. Här kan de engelska mittfältarna med Bellingham i spetsen leverera. Det är därför England är det lag som kanske har störst möjlighet att såra Frankrike i denna turnering. Det är vad som borde varit final”, säger Wenger med ett leende. Engelsmannen Joey Barton, med ett förflutet i Marseille, får ta ut sin idealelva av spelare från de båda landslagen. Det blir sju engelsmän och fyra fransmän (se laget här).

ANNONS

Foot Mercato hävdar att Randal Kolo Muani hamnat i Premier League-klubbars sökljus. Både Tottenham och Liverpool är intresserad av den 24-årige anfallaren. Eintracht Frankfurt har tidigare sagts vilja ha 60 miljoner euro för Kolo Muani, som fick en plats i den franska VM-truppen när Christopher Nkunku tvingades lämna återbud.

TYSKLAND

Sport1 blickar framåt efter beskedet om att Hansi Flick blir kvar. Förbundskaptenen och hans spelare hoppas på en mer enad nation under hemma-EM 2026. Tyskarnas skeptiska syn på och intresse för VM i Qatar gick gick dem inte förbi. Dessutom bidrog One Love-armbandet och hand-över-munnen-protesten till intern splittring. Även det något som måste undvikas.

Sky Sport pratar med brasilianaren och tidigare Bundesligaproffset Naldo. Vad kan Tyskland lära av Brasilien? ”I åratal var Tyskland en förebild när det handlade om passion och mentalitet. Den situationen har förändrats. Nu är det Tyskland som bör titta på Brasilien och visa vilja och passion”, menar Naldo. Den gamle backen begriper inte varför Mats Hummels inte fick följa med till VM: ”Försvaret stod inte pall. I mina ögon var det förvånande och ett misstag att Mats Hummels inte var med. Han kunde med sin erfarenhet ha hjälpt de unga spelarna”. Wolfsburgs seger i damernas Champions League uppmärksammas (4-2 mot Roma). Rebecka Blomqvist fick bara spela några tilläggsminuter.

ANNONS

ÖVRIGT

Record (Portugal) står på sig: Cristiano Ronaldo hotade att lämna landslaget under en het diskussion med förbundskapten Fernando Santos i samband med petningen mot Schweiz. Det portugisiska fotbollsförbundet (FPF) dementerade under gårdagen tidningens uppgifterna. Cristiano Ronaldo svarade också på Twitter att landslaget är ”En grupp som är så sammansvetsad att yttre krafter inte kan knäcka oss”. Men Record påpekar att tidningen har mer än en källa. Cristiano Ronaldo ska under ordväxlingen snabbt ha lugnat sig och släppt tanken på att lämna. Det angav Record redan i ursprungsartikeln.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) lockar med en läcker förstasida. ”Sista tangon i Doha”, till en bild på Messi och Van Gaal i danstagen. Förbundskaptenen ska försöka få stopp på världsstjärnan, så frågan blir ”vem leder dansen?”. Van Gaal var också huvudperson på presskonferensen med sin kyssanspelning som fick Memphis Depay att baxna (se klipp här).

ANNONS

Olé (Argentina) noterar att Argentina testade två formationer i går inför dagens möte Kroatien. Ett traditionellt 4-3-1-2 men också ett 5-3-2, som kan spegla Van Gaals lag. Förutsatt att blir förstnämnda tror Olé på: Martínez – Molina, Romeo, Otamendi, Acuña/Tagliafico – De Paul, Fernandez, McAlister – Messi – Álverez, Di María.

Globo Esporte (Brasilien) räknar med samma startelva i kväll mot Kroatien som mot Sydkorea. Det ger Alisson – Éder Militão (Alex Sandro), Marquinhos, Thiago Silva, Danilo – Casemiro, Lucas Paquetá –Raphinha, Richarlison, Neymar, Vinícius Jr. Måldansandet fortsätter vara en snackis. Och förbundskapten Tite fortsätter hårdnackat försvara det. Bokstavligt. ”Om jag behöver dansa kommer jag att dansa. Jag behöver bara träna mer. Nacken är stel”, säger Tite, som hängde på spelarna i ”duvdansen” i åttondelsinalen.

ANNONS

24Sata (Kroatien) hör den ofrånkomliga frågan till förbundskapten Zlatko Dalic om brasilianarnas måldansande. ”Det har sitt sätt att fira, där de känner sammanhållning, och det är deras rätt. Om det är respektfullt mot motståndare eller inte är irrelevant. Jag skulle inte vilja att mitt lag firade så. Men det handlar om karaktär, om nationen, de är på det sätt de är och det är vackert”, slår Dalic fast. Kroatiens troliga startelva: Livakovic – Juranovic. Lovren, Guardiol, Sosa – Modric, Brozovic, Kovacic – Pasalic (Vlasic), Kramaric, Perisic.