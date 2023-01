Calhanoglus pik till Zlatan och Milan: ”Karma”

Headlines Blogg

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport hyllar ett ”Super-Inter”. Det blev en överkörning (3-0 mot Milan). Eller som La Repubblica har som rubrik, ”Ett rockband mot en snäll liten kammarorkester”. En spelare firade segern extra mycket. ”Hakan Calhanoglu hade väntat åtta månader på detta ögonblick”, skriver GdS. Mittfältaren har varit särskilt uppretad på Milan och Zlatan Ibrahimovic efter de rödsvartas firande av ligatiteln. I samband med firandet frågade Ibra fansen om de hade någon hälsning till Calhanoglu, som lämnat klubben innan säsongen. Nu säger Calhanoglu till Sportmediaset, ”Om det är en revansch för mig? Så klart. Jag föredrar att vara tyst men det var svårt att se vissa saker som jag inte förväntat mig, fast karma fixar till allt”, säger Calhanoglu, och frossar i segern, ”Vi var hungriga, de måste respektera oss, det blev 3-0, vi skickade hem dem snabbt, vi slukade dem”. Milans Simon Kjaer hälsade till fansen efter matchen: ”Vi kan bara be om ursäkt”, och la till, ”Tiden att skylla på unga spelare är förbi, vi måste alla växa och ta ansvar”.

Corriere dello Sport hyllar i främsta rum Intertränaren Simone Inzaghi, ”Cupernas kung”. Han har vunnit fyra Supercupen-titlar på fyra försök. En annan tränare uppmärksammas också. ”Roberto Mancini: Vi har fyra-fem Bellingham”, lyder rubriken. Engelsmannens namn nämndes av pressen, och förbundskaptenen svarade då: ”I England fångade de upp honom och lät honom spela, samma sak sker i Nederländerna och Tyskland. Även i Italien finns fyra-fem spelare på samma nivå. Men det måste finnas förtroende och möjligheter, att ha tålamod, för en ung spelare gör misstag. Vi har Bellinghams”.

Sky Sport Italia uppger att Roma gett grönt ljus för Nicolò Zaniolo att lämna klubben vinterfönstret. Tottenham, West Ham och Dortmund ses som de mest intresserade klubbarna. Gazzetta dello Sport nämner även Leicester. Romas prislapp är 40 miljoner euro. John Björkengren lämnar Lecce för Brescia på lån. Det finns en köpoption, som enligt Sky Sport Italia är på en miljon euro

ENGLAND

Daily Star ser det som ”Ol gone wrong” för Manchester United (1-1 mot Crystal Palace). Först och främst för att Olise kvitterade på tilläggstid, men också för att Casemiro drog på sig ett gult kort och nu är avstängd till toppmatchen mot Arsenal på söndag. ”Jag kan se framför mig hur Mikel Arteta dansade i vardagsrummet i det ögonblicket, för Casemiro är så viktig för United”, säger Sky Sports expert Jamie Redknapp. Men Erik ten Hag påminner om att United vann senast de möttes – och det var utan brasilianaren.

Daily Telegraph toppar med uppgiften att West Ham-tränaren David Moyes får lämna om det blir förlust mot Everton på lördag. Här finns också transferuppgifter, även om just West Ham. Londonklubben har enligt Telegraph lagt ett bud på Danny Ings. Enligt Daily Mail rör det som om 12 miljoner pund. Aston Villa kan vara intresserad för att få in pengar till egna transfers. Manchester United och Chelsea är redo att utmana Tottenham om Brentfords målvakt David Raya i sommar. 27-åringen väntas kosta 15-20 miljoner pund.

The Athletic hävdar att PSG förra sommaren var villig att släppa Kylian Mbappé till Liverpool men inte till Real Madrid. PSG satte prislappen till 400 miljoner euro. Men anfallaren själv var inte intresserad av Liverpool. Däremot menar The Athletic att Real Madrid fortsätter att vara intresserad av Mbappé och Mbappé fortsätter vara intresserad av Real Madrid.

Chronicle får några ord med Alexander Isak som är försiktig kring Newcastles möjlighet att ta en Champions League-plats. ”Det är långt kvar”, påpekar han, ”Vi behöver inte titta för långt fram, vi måste förbli ödmjuka och fortsätta jobba hårt”. Anfallaren har nyligen kommit tillbaka från skada. ”Jag känner mig bra, inte perfekt, men jag är på väg dit”, säger han. Det kan bli mindre konkurrens om en plats i anfallet. Enligt The Athletic är Nottingham nära att låna Chris Wood.

Daily Mail hävdar att Manchester United nobbat West Hams försök att låna Harry Maguire. Tränare Erik ten Hag ser fortfarande en viktig roll för mittbacken. Noterbart från damfotbollens värld: Filippa Angeldahl sköt Manchester City vidare i cupen (1-0 mot Leicester), och Magdalena Eriksson och Pernille Harder diskuterar HBTQ-frågor med klubbkamraten Cesar Azpilicueta i en spridd intervju (se ett klipp här).

The Times förmedlar besked från Ifab, fotbollens internationella regelorgan. Under kommande klubblags-VM kommer domare via mikrofon att förklara VAR-beslut för åskådare och tv-publik, NFL-style. Deloitte presenterar sin årliga Football Money League. Manchester City toppar för andra året i rad med intäkter på 731 miljoner euro. Mer än hälften av toppklubbarna är från Premier League, 11 av 20.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo ger förstasidorna åt Memphis Depays övergång till Atlético. I dag väntas den bli klar. Barcelona får tre miljoner euro och en miljon till i bonusar. Men det ingår mer i avtalet med Atlético. Barça får en köpoption på strax under 20 miljoner euro på Yannick Carrasco som börjar gälla till sommaren. Det rapporter flera källor. Vidare uppger Mundo Deportivo att två alternativ redan finns på bordet som ersättare till Depay: Marcelo Brozovic i Inter och Gonçalo Guedes i Wolves. Enligt AS och Cadena SER har Xavi redan fört samtal med Guedes via telefon och SER bedömer chanserna att 26-åringen kommer till Camp Nou som ”mycket goda”.

Marca ser det som en tuff uppgift, AS lägger fokus på många förändringar i laget: Ett svajigt Real Madrid tar sig an Villarreal i cupen i kväll. Marca menar att det ändå inte är oro i Real Madrid, trots svaga resultat, då ”en kris i januari fanns i Ancelottis beräkningar”. Båda tidningarna uppmärksammar med stora rubriker Atléticos seger i går (2-0 mot Levante) och bland de mindre finner man Dennis Hadzikandunic som är klar för Mallorca.

FRANKRIKE

L’Equipe uppmärksammar kvällens möte mellan en Riyadh XI och PSG, där allt fokus är på matchen i matchen: Cristiano Ronaldo mot Lionel Messi. PSG tränade inför 27 000 åskådare i Qatar i går och flyger vidare till Saudiarabien på morgonen i dag. Enligt Le Parisien sålde de 65 000 biljetterna till kvällens match slut på några timmar. L’Equipe tror att Cristiano Ronaldo och Messi får ”en halvlek eller lite mer”. Båda spelarna har viktigare uppgifter framför sig. För en rimligen ringrostig Cristiano Ronaldo väntar klubbdebut på söndag. Vidare noterar L’Equipe att anfallaren Dango Ouattara, 20, genomgår läkarundersökning hos Bournemouth i dag innan han skriver på ett kontrakt på fem och ett halvt år. Övergångssumman till Lorient är på 27 miljoner euro.

Foot Mercato har mer från transfermarknaden. Som att Rennes försöker värva Arnaut Danjuma från Villarreal som ersättare till långtidsskadade stjärnanfallaren Martin Terrier. Även Karl Toko Ekambi i Lyon har nämnts som ett alternativ.

TYSKLAND

Kicker utropar, ”Äntligen Bundesliga igen”. Det börjar med toppmötet RB Leipzig mot Bayern München på fredag. Kicker tror att Emil Forsberg får starta, troligen i skadade Christophe Nkunkus roll, just bakom André Silva. Forsberg är också intervjuad i Sky Sport om sin klubb. ”Spelare vill nu stanna här längre för att de förstår att vi kan göra stora saker”, menar han. Byta klubb inom Bundesliga? ”Det är nog omöjligt. Man ska aldrig säga aldrig, men det är väldigt orealistiskt”. En som också kan få chansen från start är Jordan Larsson. Både Kicker och Bild tror att svensken kan få kliva in i centralt bakom anfallaren på grund av skadeläget i Schalke. Match mot Frankfurt väntar på lördag.

Bild konstaterar att följetongen Yann Sommer äntligen kommit till sista avsnittet. Den schweiziske landslagsmålvakten landade i München i går, genomgår läkarundersökning och skriver på kontrakt i dag. Han väntas redan vakta målet mot RB Leipzig. Övergången från Mönchengladbach kostar Bayern åtta miljoner euro plus 1,5 milj euro i bonusar. Kontraktet är till 2025. Bild menar att Manuel Neuer nu får finna sig i konkurrens om att vara förstemålvakt när han kommer tillbaka i sommar, om Sommer gör bra ifrån sig. Neuer har kontrakt till 2024.

Sport1 uppger att, jodå, Dortmund är intresserad av Anthony Elanga och klubben har kollat möjligheterna till ett lån med Manchester United. Men några konkreta samtal med svensken har ännu inte ägt rum. Dessutom behöver Dortmund sälja en ytter innan klubben kan agera. Det ligger i linje med vad Bild-journalisten Yannick Hüber berättade för Fotbollskanalen.

ÖVRIGT

The Herald (Skottland) lyssnar till Rangerstränaren Michael Beale. Han tar lätt på rykten om Filip Helander och Malmö FF. ”Det är nyheter för mig”, säger Beale, ”Det är en spelare jag gillar och en person jag gillar. Han är någon som man först såg med kryckor och sedan utan, och undrar ’Hur långt är det kvar?’. Det finns inget nytt om det just nu”. Beale tillträdde som Rangerstränare i november. Helander har varit skadad sedan förra säsongen. 29-åringens kontrakt går ut i sommar.

Live Sport (Grekland) presenterar Alexander Jeremejeff som ”Den svenska kanonen”. Häckenanfallaren väntas flytta till Panathinaikos, vilket Aftonbladet först berättade. SDNA tar hjälp av Louay Chanko, med ett förflutet i AEK, för att få en beskrivning av 29-åringen. ”Han är inte väldigt snabb eller väldigt tekniskt begåvad, men har en oerhörd förmåga att hitta nätet, särskilt innanför straffområdet”, säger Chanko, ”Jag skulle säga att han har samma stil som Marcus Berg, men Berg var lite bättre”. Det slår an en ton i Panathainaikos-kretsar, där Berg är en legendar. Just Marcus Berg, tillsammans med Djibril Cissé, ska uppmärksammas på plats med en utmärkelse i samband med ligamötet Panathinaikos-Paok på söndag. Kanske får Berg sällskap av Jeremejeff. Panathinaikos hade hur som helst behövt en målskytt redan i går. Laget blev nollat i cupen mot just Paok, 0-2.