Uppgifter: Engelska klubbar efter Emil Holm

ITALIEN

Il Secolo XI presenterar, enligt TuttoMercatoWeb, engelskt intresse för Emil Holm. Både Brentford och Burnley ska ha fattat tycke för 22-åringen. Bud är aktuella i sommarfönstret. Sedan tidigare har det skrivits om intresse från ett flertal italienska klubbar, med Juventus in spetsen.

Corriere dello Sport toppar med ”Zaniolo säger ja”. Romamittfältaren ska ha gett klartecken till Milans sportchef Paolo Maldini. Men klubbarna måste komma överens. Enligt CdS har Milan erbjudit tre miljoner euro i lån och 15 miljoner euro som köpoption efter säsongen. Klubben kan gå lite högre. Men Roma vill ha en bindande köpobligation på 30 miljoner euro inklusive bonusar. Zaniolo sägs föredra en flytt till Roma framför Tottenham.

La Gazzetta dello Sport har också Milans försök med Zaniolo som största rubrik, men här finns även ”Katastrof för Inter”. Förlust på hemmaplan (0-1 mot Empoli) och Milan Skriniar utvisad i första halvlek. Tidningen frågar sig om den slovakiska backen nu lämnar klubben med ett rött kort. Skriniars agent Roberto Sistici bekräftade backens framtidsplaner för Telenord i går. ”För närvarande finns ingen möjlighet att Skriniar förlänger. Vi är i samtal med PSG och andra klubbar utanför Italien”, sa Sistici. Frågan är om han säljs i januari eller lämnar på fri transfer i sommar. Sistici påpekar även att ”Det var Inter som satte Skriniar på marknaden i somras”. GdS presentera också sin Europaelva för senaste omgången.

Il Messagero hävdar att Tottenham, Everton och West Ham alla är intresserade av Maurizio Sarri. Även Atlético de Madrid påstås fundera på Laziotränaren om Diego Simeone lämnar.

ENGLAND

The United Stand pratar med transferexperten Fabrizio Romano om Anthony Elanga. ”Hans agent har fått åtta-nio erbjudanden om lån. Klubbar från olika länder, inte bara Everton och Dortmund, även från Italien och andra länder”, säger Romano, ”Men det hänger på United, de måste fatta ett beslut”. Ett besked kan komma i veckan. Enligt Romano är det inte troligt att United lånar ut både Elanga och Facundo Pellistri.

Daily Mail har ett ”SOS till Bielsa”. Det kommer från Everton. Klubben sparkade Frank Lampard i går och de engelska tidningarna tycks eniga om att nödsignalen skickats till excentriske Marcelo Bielsa. Han är Evertons förstaval. Enligt Daily Mail har samtal inletts. Alternativ är, enligt Daily Telegraph, Carlos Corberan i WBA och Ralph Hasenhüttl, tidigare Southampton.

The Times toppar också med Bielsa, men en annan uppgift som sticker ut är att Uefa försöker stänga ett kryphål i regelverket som Chelsea utnyttjat. Londonklubben har värvat spelare på kontrakt på upp till åtta och ett halvt år, som i Mykhailo Mudryks fall, för att sprida kostnaderna. Nu planerar Uefa att sätta en gräns så att kostnaderna bara kan spridas över fem år. Times uppger även att Chelsea planerar att erbjuda ett nytt kontrakt till Thiago Silva, 38, vars nuvarande går ut i sommar.

Daily Telegraph hävdar att Chelsea kan göra ett nytt försök med Anthony Gordon i Everton. Klubben försökte köpa 21-åringen i somras. Newcastle är också intresserad. Chelsea funderar även på Evertons mittfältare Amadou Onana.

BBC Sport såg Harry Kane fixa segern med ännu ett mål för Tottenham (1-0 mot Fulham). Därmed har han tangerat Jimmy Greaves klubbrekord på 266 mål. Dejan Kulusevski får hyfsade 7 av 10 i betyg av Football London. Nio av elva spelare i BBC:s Omgången lag är från Londonklubbar, däribland Kane. BBC uppmärksammar även att sydafrikanska landslagsspelaren Linda Motlhalo, som lämnade Djurgården i slutet av november, har skrivit på för Glasgow City.

SPANIEN

Marca har fokus på att Vinícius behöver ha fokus. Han ödslar för mycket gester och frustration på den fientliga omgivning han möts av på varje bortamatch. det påverkar hans insatser. ”Ett problem som blir allt värre”, påpekar tidningen. Real Madrid-tränaren Carlo Ancelotti försöker påverka honom i rätt riktning. Ancelotti, ja, han blev viral efter att ha bjussat på tugummi till en åskådare som bad om det i Bilbao (se klipp här). Marca ger annars första uppslaget i papperstidningen åt Jude Bellingham. Marca menar att Dortmundmittfältaren stått emot locktoner från England, i synnerhet Manchester City, och att optimismen i Real Madrid bara växer. Samtidigt skriver Daily Star att Bellingham kommer att nobba ett kontraktsförslag från Dortmund och att fem klubbar är efter honom: Man City, Chelsea, Man Utd, Liverpool och så då Real Madrid.

Sport och Mundo Deportivo har båda fokus på ”Muren”. I Sports fall handlar det bara om Marc-André ter Stegen. I MD:s fall om Barcelonas målvakten och backarna. ”Barça har det mest solida försvaret i Europa – bara sex insläppta mål på 17 matcher”, skriver MD. De båda katalanska tidningarna uppmärksammar även att Dani Alves bytt fängelse. Det uppges vara för hans egen säkerhet. Det blir också förmånligare för brasilianaren, då det nya fängelset har individuella celler med egen dusch. Den tidigare Barcelonaspelaren anklagas för våldtäkt. I förhören har Dani Alves ändrat sina svar ett flertal gånger, senast om en tatuering offret kände igen. Han riskerar fyra-tolv års fängelse om han fälls för våldtäkt.

Cadena Cope hävdar att Nice erbjuder 20 miljoner euro för Youssef En-Nesyri. Sevilla väntar på det konkreta budet som kommer att övervägas. West Ham har tidigare lagt ett liknande bud men den marockanske anfallaren ville inte till England.

FRANKRIKE

L’Equipe slickar sig om munnen över ”Två klassiker” mellan Marseille och PSG. Först i cupen den 8 februari och tre veckor senare i ligan. PSG tog sig i går vidare i cupen (7-0 mot Pays de Cassel) och Kylian Mbappé fortsatte slå rekord i klubbtröjan. Han blev förste PSG-spelare att göra fem mål i en match. Mbappé är nu också uppe i 196 mål för klubben, bara fyra från Edinson Cavanis rekord på 200. ”Det är Kylian, en man fylld av siffror och statistik. Jag behöver inte uppmuntra honom för att han ska slå nya rekord”, säger PSG-tränaren Christophe Galtier. Marseilles Sead Kolasinac är den senaste spelaren att råka ut för inbrott medan han spelar match. Det hände under Marseille-Rennes i fredags. Hans fru och barn var hemma. De kom inte till fysisk skada men är skärrade. Minns att Kolasinac under sin tid i Arsenal, tillsammans med Mesut Özil, utsattes för ett rånförsök på öppen gata men bosniern jagade bort de knivbeväpnade rånarna.

Foot Mercato har en lång rad uppgifter från transfermarknaden. Bland annat ska Chelsea ha lagt ett bud, oklart hur stort, på Malo Gusto. Lyon vill inte släppa den 19-årige högerbacken i januari, men Gusto själv vill göra flytten och erbjuds ett kontrakt på sex och ett halvt år. RMC Sport hävdar att Manchester United är med i leken. Marseille är nära att göra klart med mittfältaren Ivan Ilic från Hellas Verona men stannar inte där. OM har gett Lorient ett muntligt bud på nigerianske anfallaren Terem Moffi. Tidigare har också Nice lagt ett flertal bud, det högsta på 22 miljoner euro. Enligt engelska uppgifter har även West Ham lagt bud på en snarlik summa, och fått svaret att priset är 30 milj euro. Timothy Weah är frustrerad över ständiga positionsbyten i Lille. Mönchengladbach och Sevilla är intresserade och har gjort förfrågningar, men hittills har Lille blockerat intresse för den amerikanske landslagsspelaren.

TYSKLAND

Sport1, liksom andra tyska medier, spärrar upp ögonen till nyheten att Bayern München sparkat Toni Tapalovic, målvaktstränaren sedan drygt elva år tillbaka. Han anses ha stått Manuel Neuer nära. Både Sport1 och Bild pekar på en schism med tränaren Julian Nagelsmann. Sport1 skriver att Nagelsmann var särskilt irriterad över att Tapalovic ska ha läckt intern tränarinformartion till Neuer, som sedan spred sig till resten av spelarna. Bild anger mer generellt att Taplovic hade svårt att lyda Nagelsmanns direktiv. Båda källorna adderas också den dåliga kommunikationen med Alexander Nübel, något den utlånade målvakten beklagat sig över.

Bild menar att modeintresserade Serge Gnabry – kallad ”Gucci-Gnabry” – också väcker viss uppståndelse. Han passade på ledig tid på att sticka till Paris Fashion Week. Det irriterade en del fans. Bild menar att Nagelsmann sätter press på Gnabry med sin kommentar. ”Som en vanlig arbetsgivare kan man inte bestämma sina anställda att de ska gå i kyrkan klockan 10, äta lunch 12 och går och vila 14 på eftermiddagen. Alla måste kunna använda sin lediga tid på det sätt som gör dem glada”, säger Nagelsmann, och lägger sedan till, ”Men om det sedan leder till ett dåligt jobb så är det inte bra. Så länge reaktionen är den rätta på tisdag (match mot Köln), så är det okej för mig. Om inte, så är det inte okej, och då blir det konsekvenser”.

ÖVRIGT

Nettavisen (Norge) meddelade i natt att Hammarby nu är helt överens med Tromsö om ett köp av August Mikkelsen. Samma uppgifter har Nordlys och iTromsö. Övergången för den 22-årige anfallaren värderas till totalt drygt 20 miljoner norska kronor, ca 21 milj svenska kr.

Record (Portugal) uppdaterar med ett ”Nej och åter nej”. Det är svaret från Benfica på nya försök från Chelsea att värva Enzo Fernández. Londonklubben påstås erbjuda 100 miljoner euro plus spelare, men Benfica pekar på nytt på utköpsklausulen på 120 milj euro. Även Real Madrid och (barskrapat) Barcelona påstås intresserade. Enligt The Guardian väntar nya samtal mellan Chelsea och Benfica i veckan. A Bola har en annan spelare som en engelska klubb drar i. Men här kan jakten sluta lyckligt. ”Tottenham närmare och närmare Porro”. Londonklubben har närmat sig de 45 miljoner euro som Sporting vill ha för Pedro Porro. Transferjorunalisten Fabrizio Romano instämmer, nya samtal väntar i dag, Tottenham erbjuder 37 milj euro plus bonusar. En spelare kan ingå i avtalet.