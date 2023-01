Uppgifter: Dyche vill ha Gyökeres

Headlines Blogg



ENGLAND

Liverpool Echo väntar otåligt på att Sean Dyche ska presenteras i Everton. Och tidningen undrar spänt på om The I:s uppgifter om ”tre-fyra” nya spelare, nu när Anthony Gordon-pengar trillar in på kontot. På nytt nämns Victor Gyökeres. Prislappen sätts till 18 miljoner pund. Football League World var först att i helgen berätta att Dyche ”beundrar” Gyökeres och är intresserad av att plocka Coventryanfallaren till sin blivande klubb. Football Insider hävdar på morgonen till och med att förhandlingar pågår.

The Sun tycker kanske det är dags att ändra på skylten vid Liverpool spelartunnel. ”This is Anfailed”. Utslaget ur FA-cupen (1-2 mot Brighton) och ännu syns inte ljuset i tunneln. ”Den här säsongen har inte på långa vägar varit tillräckligt bra. Vi ville ha en nystart med årsskiftet men om något har vi varit sämre”, säger Andy Robertson självkritiskt, ”Jag tycker synd om fansen”. Tränare Jürgen Klopp är inte helt enig med Robertsons hårda omdöme. ”Det är inte hundra procent rätt men inte heller hundra procent fel”, svarar Klopp filosofiskt.

Daily Mail har Robertsons ord som största rubrik men här finns också i stort: ”Det blev inget Hollywood-slut”. Det gäller skådespelarägda Wrexham som var på vippen att skrälla men fick en kvittering emot sig på tilläggstid (3-3 mot Sheffield United). Manchester Uniteds två svenskar har annars varit rubrikstoff. United uppges som väntat inte släppa Victor Nilsson Lindelöf, trots intresse från utlandet (men läs även Gazzetta dello Sport). Det är mer oklart med Anthony Elanga. Blir det en utlåning? Enligt Daily Mail väntas United fatta beslut i dag. Transferexperten Fabrizio Romano skrev om tio förfrågningar. Mail skriver om PSV Eindhoven, Dortmund och fem Premier League-klubbar. Enligt nederländska uppgifter har PSV fullt fokus på Thorgan Hazard som ersättare till Cody Gakpo. Hazards nuvarande adress är däremot just Dortmund.

Daily Telegraph radar upp transferuppgifter. Söndagskvällens stora var att Chelsea på nytt inlett förhandlingar om Enzo Fernandez med Benfica. Här finns också att Brighton nobbat Arsenals senaste bud på Moises Caicedo, värt 70 miljoner pund. Det kom efter att tränaren Roberto De Zerbi sagt att Brighton var ”redo att gå vidare utan honom”. Anthony Gordons övergång till Newcastle finns förstås med, liksom att Newcastle kan vara på väg att släppa Jonjo Shelvey till Nottingham. Mittfältaren väntas läkarundersökas i dag och bli Nottinghams 25:e värvning sedan uppflyttningen.

The Guardian följer damernas FA-cup där nyförvärvet Beth England inledde målskyttet för Tottenham (5-0 mot London City Lionesses). Flera svenskmål noteras: Stina Blackstenius (2) och Lina Hurtig gjorde för Arsenal (9-0 mot Leeds Ladies), och Julia Zigiotti Olme (2) för Brighton (7-0 mot WBA).

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport konstaterar att ”Allt står på spel för Pioli” efter ännu en miserabel insats av Milan (2-5 mot Sassuolo), Pioli har gett upp chanserna på att försvara ligatiteln och på söndag väntar derby mot Inter. På tal om Inter, GdS konstaterar att Manchester United nobbat försök att låna Victor Nilsson Lindelöf, men lägger till: ”det är inte över, samtalen fortsätter, även om United bara är villig att diskutera ett köp”. Inter förväntar sig i dag ett bud från PSG på Milan Skriniar. Noterbart från Serie B: Pep Clotet riskerar att för andra gången på sex veckor få sparken från Brescia. Efter två raka förluster är han kvar på nåder inför lördagens match mot Perugia.

Corriere dello Sport hyllar suveräna serieledaren med ”Bara Napoli” (2-1 mot Roma). Det är nu 13 poäng ner till tvåan Inter. ”Vi förlorade men har större självförtroende. Det kan verka som en paradox, men det är min känsla”, säger Romatränaren José Mourinho, nöjd med insatsen. Han stängde också dörren för en återkomst för Nicolò Zaniolo, ”Jag vill ha spelare som vill spela för Roma. Om du inte trivs i familjen så måste du lämna, du måste hitta en lösning. Familjen är för de som vill vara med där”. Juventus åkte på en ny smäll (0-2 mot Monza), och tränare Max Allegri tvingas titta neråt och inte uppåt. ”Vi behöver poäng för att säkra en Serie A-plats”, konstaterar han.

SPANIEN

Marca suckar, ”Mycket Real Madrid, liten utdelning” (0-0 mot Real Sociedad). ”Det var en av de bästa matcherna”, menar tränare Carlo Ancelotti, trots det nedslående resultatet. Ceballos och Camavinga kommer med i Omgångens lag, liksom gästernas Zubimendi och förstås målvakten Remiro. Saúl klev fram ur skuggorna och fixade segern åt Atlético (1-0 mot Osasuna). ”Matchhjälte som vill lämna”, konstaterar tidningen. Mittfältaren vill fortsatt flytta till Valencia. Iñaki Williams svit på spel i 251 raka matcher för Athletic Club – eller sex år, nio månader och nio dagar – kom till ett slut i går. Det var en skada som till slut satte stopp. Athletic förlorade matchen (0-1 mot Celta Vigo). Marca uppmärksammar även Ludwig Augustinsson. Under söndagen landade han på Mallorca och har redan genomgått läkarundersökning. I dag väntas han presenteras som lån resten av säsongen. I Mallorca blir han lagkamrat med Dennis Hadzikadunic.

Mundo Deportivo-redaktionen kanske nynnar ”gladare kan ingen vara än Mundo Deportivos läsarskara”. För liksom Sport drar tidningen lyckligt och stort på ”Fem poängs ledning” för Barcelona i ligan efter Real Madrids tappade poäng. ”En mållös match som Barça vann”, summerar Sport. Dessutom vann Barça damer som vanligt, den här gången 6-0 mot Granadilla. Fridolina Rolfö spelade en timme. Vidare hävdar Sport att Barça är intresserad av João Félix, för närvarande på lån i Chelsea. Tidningen nämner relationerna med Atlético, att flera spelare bytt mellan klubbarna.

Super Deporte konstaterar att läget är ”Dramatiskt” för Valencia (0-1 mot Real Valladolid). ”Faran är verklig” – Bara en poäng skiljer nu storklubben från nedflyttningsplats. Tränare Gennaro Gattuso var ute och pratade med oroade fans men italienarens tålamodet tröt rejält med en närgången kameraman vars kameran han knuffade undan (se länkade artikel).

La Verdad noterar att Real Murcias värvning av Siriusanfallaren Christian Kouakou gått om intet. Allt uppges ha varit överenskommet när hans representater tog ett steg tillbaka – Kouakous fru ska, enligt tidningen, inte ha varit förtjust i en flytt till Murcia.

FRANKRIKE

L’Equipe tycker PSG inte längre är något för finsmakare. ”Från champagne till mousserat”, är omdömet efter tappade poäng mot fransk champagnestad (1-1 mot Reims). Nio av elva Remisspelare får 6 av 10 i betyg, bland dem Jens Cajuste. För kvällen var han bättre än Kylian Mbappé och Lionel Messi, som båda får 4. Reims har nu 14 raka matcher utan förlust (varav 12 i ligan). Tidningen ger en halvsida åt Lyons dubbelvärvning av Jeffinho och Amin Sarr. Läkarundersökning väntar i dag. Övergångssumman för svensken är tolv miljoner euro (läs mer under Övrigt).

RMC Sport lyssnar till Lyons president Jean-Michel Aulas som alltid har några väl valda ord att säga. Som om PSG:s jakt på Rayan Cherki. ”Den är över”, slår Aulas fast, och menar att PSG:s bud ”var närmast förolämpande”. Aulas säger också att det inte blir några fler bud från PSG på 19-åringen.

TYSKLAND

Kicker ger förstasidan åt omvälvningarna i krisklubben Hertha Berlin, som sparkade tränaren Fredi Bobic i helgen. Men den tajta Bundesligatoppen synas också. Dortmund hakade på (2-0 mot Leverkusen) och är nu bara tre poäng bakom Bayern München. Ändå ligger laget bara på fjärde plats. I Bayern, med bara tre poäng på tre matcher (den sämsta starten på ett kalenderår sedan 2007), växer pressen på tränare Julian Nagelsmann. ”Vi är inte nöjda med resultaten. Bayern har mycket högre aspirationer. Men vi tar oss tillbaka dit igen”, säger klubbpresident Herbert Hainer. ”Jag är besviken över insatsen i de tre första matcherna. Jag förväntar mig en ansenlig förbättring med tanke på målen vi vill nå”, säger tidigare presidenten Uli Hoeness till Kicker. Ingen svensk är med i Kickers Omgångens lag för Bundesliga eller Zweite Bundesliga.

Leipziger Volkszeitung kan tillämpa devisen ”den enes död den andres bröd” för Emil Forsberg. Tidningen tror att svensken blir den som kommer att tjäna på Dani Olmos skada och säkra mer speltid. Han kom in i lördags och visade framfötterna. Olmo väntas bli borta fem veckor. Kicker utesluter inte att RB Leipzig kan göra en nödvärvning innan fönstret stänger.

ÖVRIGT

Leeuwarder Courant (Nederländerna) lyssnar till Heerenveens sportchef Ferry de Haan, som menar att klubben inte ville släppa Amin Sarr nu men budet från Lyon (tolv miljoner euro) var för bra för att nobba. ”Vi kunde inte avstå denna transfer. Vi gjorde i slutändan en väldigt bra affär. Amin ville själv ta steget. På samma gång har vi förlorat en speciell spelare: vi ville sälja Amin först i sommar”, säger De Haan. Voetball International skriver att det var ”en blixtsnabb jätteaffär” och Expressen meddelar att många miljoner även trillar ner i Malmö FF:s kassakista. Helgen ”shithousery” hämtas från Nederländerna – se klipp nedan.

A Bola (Portugal) har som alla de stora portugisiska sporttidningarna Chelsea förnyade intresse för Enzo Fernández i topp. Enligt A Bola och Record är Chelsea berett att betala utköpsklausulen på 120 miljoner euro, men Benficas president Rui Costa vill ha alla stålar på en gång, inte i delbetalningar. Record säger att Enzo föredrar en flytt nu, och O Jogo att uruguayanen är beredd att tvinga sig till en övergång.