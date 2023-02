Guardian: Fem ska bort i Chelsea – Arsenal kan värva Hudson-Odoi

Headlines Blogg

The Guardian understryker att Chelsea kommer att ge Graham Potter tid med alla sina nyförvärv, försäsongen också. Men spelare kommer också att lämna i sommar. Chelsea är beredd att lyssna till bud på Hakim Ziyech, Christian Pulisic, Kalidou Koulibaly, Mateo Kovacic och Pierre-Emerick Aubameyang. Arsenal påstås intresserad av Callum Hudson-Odoi och Manchester City av Ben Chillwell. Romelu Lukaku är ett frågetecken om Inter inte lånar anfallaren en säsong till. Försäljningar lär också vara nödvändiga. Chelsea riskerar enligt The Times i dag att bryta mot Financial Fair Play-regler om klubben går miste om en Champions League-plats. Försäljningar kan hjälpa balansera situationen.

The Sun ger hela sin nyhetsetta åt ett läckt regeringsdokument om nya fotbollsstadgar. Skärpta regler ska ”stoppa tvivelaktiga ägare som Roman Abramovitj”, det ska inte få finnas något skumt med källan till ägarnas pengar. Supportrar ska också få ett större inflytande, och exempelvis kunna hindra ovälkomna förändringar av klubbmärke eller tröjor. The Times kanske krokar i med att Sheffield United håller på att få en ny ägare i en miljardär från Afrika – identitet ännu okänd.

Daily Mirror konstaterar att Manchester United har ”Chansen att få slut på sex års pokaltorka”. Ligacupfinal mot Newcastle väntar. Efter 3-0 i första semifinalmötet promenerade United hem även det andra (2-0 mot Nottingham). Victor Nilsson Lindelöf fick göra ett inhopp. Allra fetast rubrik får Chelseas nyförvärv Enzo Fernández med ”Inte värd 107 miljoner pund”. Det är Talk Sport-experten Danny Murphy som sågar Chelseas dyra värvningar. ”Han är inte Rodri, inte Casemiro, de (Chelsea) betalar alldeles för mycket”, säger Murphy (se klipp här).

Daily Telegraph har mer Chelsea-bashing. ”En första klassens cirkus”, beskriver källor nära PSG Londonklubbens hantering av Hakim Ziyech, och PSG väntas tänka både en och två gånger innan klubben gör affärer med Chelsea igen. I dag måste Chelsea också bestämma vilka av nyförvärven som inte kommer med på Champion League-listan. Bara tre nyförvärv kan adderas. Enzo Fernandez, Mykhailo Mudryk och João Felix är favoriter att komma med, och då finns ingen plats för Benoit Badiashile, David Datro Fofana eller Noni Madueke. Vid midnatt ska listorna vara registrerade. Det återstår att se om Chelsea lyckas skicka rätt lista i tid. Telegraph sätter även betyg på PL-lagens vinterfönster, från A till F. I topp är Leeds med A- och i botten Everton med F.

The Athletic dammar av en lista från förra året över de dyraste Premier League-övergångar justerad för ”fotbollsinflation”, baserad på intäktsökning över tid. Då kommer Enzo Fernández inte ens nära toppen med sina 105 miljoner pund. Dyrast är Alan Shearer från Blackburn till Newcastle (1996) med 222 miljoner pund. Se hela listan här.

iNews följer upp Evertons misslyckanden på Deadline Day. Enligt tidningen jobbade Everton in i det sista med att försöka låna Anthony Elanga och var optimistiska om möjligheterna, men lyckades inte få till det.

Daily Mail uppger att den andra klubben som Andre Ayew ska träffa är Nottingham. Sedan tidigare är Everton en möjlig adress. Den 33-årige anfallaren är kontraktslös. Chelseasäcken knyts ihop med ännu en värvning som gick under radar. Superlöftet Jimmy-Jay Morgan, 17, har värvats till akademin från Southampton för sex miljoner pund.



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser ett ”Pogbasta” – Max Allegris tålamod tryter med den evigt skadade Paul Pogba. Gazzettan gör en vacker jämförelse med tåget i Appeninerna, som under sträckan mellan Toscana och Emilia–Romagna ständigt passerar in och ut genom tunnlar. Så är det med Pogbas skador. ”Varje gång han är ute kommer en ny tunnel”, skriver GdS. Nu är det en smärre känning igen. Den långa färden början med skadan när han anlände förra sommaren. Slutdestinationen är full spelduglighet. Den resan är lång. Allegri gör en annan bildlig jämförelse. ”Det är svårt att starta en bil som stått still länge. Pauls problem är att motorn måste starta om. Kanske är han i optimalt skick om två-tre månader”, menar Allegri. Milan ska som övriga CL-lag lämna in den uppdaterade listan över spelare till utslagsfasen. Tre namn kan adderas. Ett av dem lär vara Zlatan Ibrahimovic, påpekar tidningen. Som Headlines nämnde i går skrev Corriere della Sera att 41-åringen har som delmål att spela minuter redan mot Torino den 10 februari men att slutmålet är matchen mot Tottenham fyra dagar senare.

Corriere dello Sport ger stort utrymme åt att ”Även Mou är ute”. Roma åkte på ett tungt bakslag i onsdagens cupkvartsfinal (1-2 mot Cremonese). Hemmapubliken buade när laget gick av planen i halvtid. Då var inte José Mourinho där. Romatränaren hade missbelåtet stormat ner i omklädningsrummet redan efter 43 minuter. ”De (Cremonese) vann välförtjänt. Vår första halvlek var hemsk”, säger Mourinho efter matchen. Däremot var han inte sugen på att snacka Nicolò Zaniolo, ”Inga kommentarer”. Mittfältaren sa i går att han på nytt står till lagets förfogande, efter att flytt Rom några dagar efter hot från ultras och efter att ett klubbyte uteblivit. Me La Repubblica uppgav att Roma redan städat borta hans foto och namn från omklädningsrummet. Benjamin Tahirovic var för övrigt i CdS ögon en av de mindre dåliga i Romas insats, 5,5 av 10 i betyg.

SPANIEN

Marca och AS toppar båda tidningen med att Vinícius Jr i kväll, mot Valencia, gör sin 200:e match för Real Madrid. Bara 22 år gammal. Båda har också med att Rayo Vallecano nu bekräftat att Fran García går till Real Madrid efter säsongen, samt att Al Ahly efter 3-0 mot Auckland City möter Seattle Sounders om en semifinalplats mot Real Madrid i klubblags-VM.

IB3 har fokus på Real Madrids nästa match på söndag, för då väntar Mallorca. Och den baleariska tv-kanalen uppger att både Ludwig Augustinsson och Dennis Hadzikadunic är aktuella för spel. Nyförvärven deltog fullt ut i Mallorcas träning i går.

Sport och Mundo Deportivo firar åtta poängs försprång för Barcelona i ligatoppen (2-1 mot Real Betis). Damerna fortsätter också att vinna (4-0 mot Valencia), och Fridolina Rolfö gjorde två mål.

FRANKRIKE

L’Equipe ryser över ”Demoner från förr” när PSG vann (3-1 mot Montpellier). För Kylian Mbappé har ofta haft det svårt på Stade de la Mosson. I går var inget undantag. 24-åringen missade straff två gånger om men mest oroande: han fick kliva av skadad redan efter 21 minuter, med smärtor i både knä och höft. Nu sprider sig oron inför Champions League-mötet med Bayern München den 14 februari. ”Jag har ont”, sa Mbappé efter matchen. Även Sergio Ramos fick utgå med skada. Men tränare Christophe Galtier höll skenet uppe. ”Det verkar inte allvarligt, varken för den ene eller den andra. Det är inte så mycket att oroa sig för”, säger Galtier. Men L’Equipe gör det. Jens Cajuste fick hoppa in för Reims (4-2 mot Lorient) och Amin Sarr för Lyon (0-0 mot Brest). För den senare var det debut. Men han lyckades inte sätta något leende på hemmafansen. Sarr ”gjorde en diskret debut, närmast spöklik, och även om vi ska vara försiktig med att bedöma Lyon främsta offensiva förstärkning i januarifönstret redan efter hans första minuter, så måste vi vara överens om att Lyon fråntogs sitt främsta vapen på små ytor när Rayan Cherki gick ut”, skriver L’Equipe.

RMC Sport och Le Parisien synar Ziyech-fiaskot. Båda är överens om att det var Chelseas upprepade misslyckande att skicka in rätt dokument signerat som förorsakade debaclet. Enligt RMC Sport skickade det korrekta dokumenten in för registrering kl 23.04 – fyra minuter försent. ”Det var en enda röra”, säger en källa inom PSG till Le Parisien, ”Så här gör man inte affärer eller behandlar en spelare. Ziyech kokar”.



TYSKLAND

Kicker lägger varsamt poängställningen i omslagspapper. För titelkampen ses som en gåva, tack vare Bayern Münchens oväntade bekymmer. Men kampen går också vidare i cupen. Där fick Bayern München äntligen vinna efter tre oavgjorda matcher (4-0 mot Mainz). Nyförvärvet João Cancelo spelade en framträdande roll och lyrade in bollen till första målet. En än mer framträdande roll hade Emil Forsberg, som smällde in 1-0 och målfirade med klassiska boll-under-mage-tumme-i-munnen (väntar sitt andra barn) när RB Leipzig vann (3-1 mot Hoffenheim). Svensken inkasserar finfina 2 av 6 i betyg (1 är bäst) i Kicker, bara Konrad Laimer får lika högt.

Bild berättar att Eintracht Frankfurt var en av klubbarna som försökte värva Victor Nilsson Lindelöf i januari. Klubben ville låna backen, något United förstås inte var intresserad av. Bild hävdar att svensken var sugen.

Sky Sport berättar att Callum Hudson-Odoi bestämt sig för att lämna Bayer Leverkusen när lånet går ut i juni och återvända till Chelsea. Känslan är ömsesidig. 22-åringen har inte imponerat.

ÖVRIGT

Record (Portugal) hävdar att Enzo Fernández hotade med att inte spela och återvända till Argentina för att forcera fram en flytt från Benfica till Chelsea. Han avvisade Benficas idé om att stanna säsongen ut och flytta till Chelsea sen. Störst plats tar annars Sportings 5-0 mot Braga, med nyförvärvet Joe Mendes på bänken.

TNT Sports (Argentina) benar ut hur mycket pengar från Enzo Fernández-affären som River Plate ska ha. Det har talats om ända upp till 50 miljoner euro, men TNT Sport får ett mycket precist svar. ”Enzos slutliga summa blir 24 748 141 euro, en del direkt och en del i delbetalningar, den sista om fem år”, säger River Plates president Jorge Brito.

Fotomac (Turkiet) uppger att både Besiktas och Fenerbahçe är intresserade av Chelseas ytter Hakim Ziyech, vars lån till PSG kollapsade i tisdags. Enligt journalisten Gökmen Özcan håller Besiktas på att räkna på kostnaderna. Det turkiska fönstret har öppet till den 8 februari.