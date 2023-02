Tusentals Liverpoolfans stämmer Uefa

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Telegraph uppmärksammar att flera tusen Liverpoolfans stämmer Uefa efter kaoset i samband med Champions League-finalen i Paris förra året. Enligt The Times rör det sig om 2 600 fans. En oberoende utredning kom i söndags fram till att Uefa bar skulden till kaoset. Vidare skriver Telegraph att Chelsea trots alla värvningar fortsatt är ute efter Jude Bellingham. Real Madrid, Manchester City och Liverpool har pekats ut som hetaste destinationer för Dortmundmittfältaren. Londonklubben har även fortsatt intresse för Declan Rice, men Arsenal leder kampen om West Ham-mittfältaren.

Daily Mail kör på den hårda tabloidrubriken: ”The San Zeroes”. Daily Mirror väljer den känslomässiga tabloidrubriken: ”Alla krossade hjärtans dag”. Båda rubrikerna beskriver Tottenhams Champions League-förlust i Italien (0-1 mot Milan). Medan ynglingarna Pape Matar Sarr och Oliver Skipp prisas unisont, så ger Football London Cristian Romero och Dejan Kulusveski tummen ner. Båda får 4 av 10 i betyg. ”Hade problem att sätta några riktiga avtryck på matchen under sina 70 minuter”, skriver FL om svensken. Daily Mail presenterar också de tre första VM-klara nationerna 2026. Fifa har nämligen bekräftat att alla värdnationerna – USA, Kanada och Mexiko – får automatiska platser. Det är första gången som VM har tre värdnationer.

BBC Sport-experten och förre Chelsea-spelaren är tveksam till Rafael Leãos storhet, trots att portugisen utsågs till matchens lirare i går. ”Rafael Leão är en speciell spelare, han gör speciella saker. Men slutprodukten är alldeles för begränsad för att topplagen ska överväga honom”, säger Nevin som tycks placera Milan i någon gärdsgårdsserie.

The Guardian uppger att Jesse Marsch efter samtal meddelat Southampton att han är redo att ta över efter Nathan Jones. Därmed skulle Marsch vara tillbaka på bana bara en vecka efter han fick sparken i Leeds. Både The Guardian och L’Equipe kommer sedan med invändningar mot uppgifter om det qatariska budet på Manchester United. Daily Telegraph uppgav på måndagen att Qatar Investment Authority lägger ett bud på fem miljarder pund. Guardian skriver att budet snarare är på fyra miljarder pund. L’Equipes källor uppger att det inte är QIA utan privata qatariska investerare som ligger bakom budet och har samma summa som Guardian.

Coventry Telegraph är som väntat full av lovord för Viktor Gyökeres efter segermål i går (1-0 mot Millwall). Målet var en pärla (se det här). ”Ett otroligt mål”, säger tränare Mark Robins, och går sedan knappt att hejda när han berömmer Gyökeres, ”Han är en fantastisk kille, han är härlig att ha, han är ärlig, han är rak, han är fokuserad, han är beslutsam”. Coventry Telegraph ger Gyökeres som enda spelare 9 av 10 i betyg för insatsen i går. I Championship var även Hjalmar Ekdal i farten med Burnley (1-1 mot Watford). Backen får mer beskedliga 6,5 i betyg av Lancs Live.

Sky Sports fångar upp Graham Potter, som kom med vasst svar på en fråga om hans stillsamma reaktion på att Chelsea inte fick straff för en handssituation mot West Ham. ”Om du tror att man kan starta en tränarbana i den engelska nionde divisionen och nå hit, med Chelsea, utan att bli arg och bara genom att vara trevlig, i så fall får jag anta att du ingenting om någonting”, sa Potter. Chelsea möter i kväll Dortmund i Champions League.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport jublar på första uppslaget med, ”Äntligen en kväll med storslagna Milan” (1-0 mot Tottenham). Allra mest imponerad var GdS av backen Malick Thiaw, 7,5 av 10 i betyg. Dejan Kulusevski roade inte marknaden och får 5. Milans tränare Stefano Pioli grämde sig över att laget inte lyckades göra fler mål, men sa också, ”Av det jag ser har Milan läkt, attityden är den rätta, men sedan behövs resultaten också. Vi ses som ett stort lag och förväntningarna är med rätta stora på oss”. Nästan en helsida ges åt tränarskiftet i nedflyttningshotade Spal; Daniele De Rossi lämnar och Massimo Oddo tar över.

Corriere dello Sport ger föstås också Milans framgång störst utrymme men följer även upp scudettostriden och tar tekniken till hjälp. ”Tusentals simuleringar och scenarier ger samma resultat: Inter har fem chanser på tusen att vinna”, alltså 0,5 procents chans. Napoli? 99,46 procent. Den syditalienska klubben leder Serie A med hela 15 poäng. Vidare skriver tidningen att Salernitana har klart med ny tränare, Paulo Sousa. Portugisen väntas i dag ta över efter Davide Nicola. Det blir förresten en svensk som dömer Romas EL-möte borta mot RB Salzburg. Glenn Nyberg har fått uppdraget.

SPANIEN

Marca toppar ettan med att Carlo Ancelotti gärna ser att veterantrion Luka Modric, Karim Benzema och Toni Kroos stannar i Real Madrid. ”Klubbens legendarer måste stanna”, säger han. Men Marca uppger också att Modrics förlängning hänger på om Kroos stannar och Jude Bellingham värvas. I så fall är det inte sannolikt att även kroaten blir kvar.

Cadena SER hävdar att Real Madrid har ögonen på Napolis stjärna Khvicha Kvaratskhelia om värvningen av Bellingham inte lyckas. SER uppger vidare att Chelsea är beredd att köpa João Félix i sommar. Portugisen är på lån från Atlético, men lånet är utan köpoption. Radiokanalen talar om en möjlig övergångssumma på 80 miljoner euro. Félix väntas inte vilja tillbaka till Atlético om Diego Simeone stannar.

Sport och Mundo Deportivo närmar sig Barças match mot Manchester United på vitt skilda vis. Medan Sport använder ”Europaexamen för det nya Barça” försöker MD trumma upp intresset med ”Rashford kunde ha varit i Barça”. Tidningen påstår att engelsmannen var på gång 2019 men backade. I Sport kan man också läsa att Pierre-Emerick Aubameyang bestämt sig för att lämna Chelsea i sommar och vill tillbaka till Barcelona. Aubameyang är ingen prioritetsvärvning för Barça men intresse finns.

FRANKRIKE

L’Equipe ställer en fråga på förstasidan efter PSG:s förlust på hemmaplan (0-1 mot Bayern München): ”Coman s’en remettre?”. En ordlek på segerskyttens namn som också kan bli ”Hur kommer man tillbaka?”. Kylian Mbappé har i alla fall inga tvivel. I mixade zonen får han frågan vem som är favorit. ”I returen? Det är PSG. Alltid”, svarar Mbappé och kilar vidare. Och det såg genast bättre ut när den tidigare skadade anfallaren hoppade in. Men kalenderåret har ändå börjat uselt. Fem förluster. Det är redan en mer än under hela 2022. L’Equipe delar för andra matchen i rad ut betyget 3 av 10 till Neymar. Men brasilianaren är långt ifrån ensam. Sammanlagt sex PSG-spelare från det betyget, däribland Lionel Messi. Både Neymar och Messi vandrade – för en gång skull – bort till klacken och urskuldade sig efter matchen. Långt bortanför strålkastarljusen på Parc des Princes uppmärksammar L’Equipe Christian Atsu, den forna Chelsea- och Newcastlespelaren som försvann i samband med jordbävningen i Turkiet. Nu twittrar hans agent Nana Sechere, ”Det har gått nio dagar sedan jordbävningen och vi har fortfarande inte kunnat lokalisera Christian. Jag är på plats i Hatay med Christians familj. Det går inte att föreställa sig situationen och våra hjärtan brister för alla drabbade”.

Foot Mercato uppger att Mino Raiolas imperium spricker. Rafaela Pimenta blir kvar i agentfirman men Minos kusin Vincenzo Raiola lämnar med några spelare. Fler spelare väntas följa efter. Zlatan Ibrahimovic deltog också i samtalen innan splittringen. 41-åringen stannar kvar vid Pimentas sida.

RMC Sport har udda nyheter: OGC Nice lämnat in en polisanmälan sedan en amatörporrfilm spelats in på en toalett Allianz Arena. Det ska ha skett under matchen Nice-Lille den 29 januari.

TYSKLAND

SportBild synar Bayern Münchens anfallsjakt. Den är i stort sett Harry Kane eller ingen. Inom Bayern anses ingen annan profil passa klubben så bra som engelsmannen. Bayern hoppas på att Kane inte förlänger med Tottenham, och att Londonklubben inte vill sälja till en PL-rival, men kan också vänta till 2024 om Kane väljer att gå fritt då. Bayern gillar också Marcus Rashford med inser att chanserna är små. Randal Kolo Muani har granskats men anses inte passa så bra. Mycket talar däremot för att Kolo Muani byter klubb i sommar. Manchester United och Liverpool väntas lägga bud, PSG och Real Madrid visar också intresse. Frankfurt skulle knappast tack nej till sisådär 100 miljoner euro, menar SportBild.

Bild hade före Bayern Münchens segermatch (1-0 mot PSG) en artikel om att PSG ”skakade” inför risken att en ex-spelare skulle avgöra. Och så blev det. ”Kingsley Coman är King igen”, som Sky Sports uttrycker det. Liksom i CL-finalen 2020 var det parisaren som gjorde enda målet. Coman får också toppbetyget 1 av 6 i Bild. 26-åringen haltade ut med en kvart kvar, men ger positiva besked. ”Jag fick en smäll på foten, men hoppas det rör sig om några dagar”, säger han. Bayerntränaren Julian Nagelsmann efter matchen: ”Vi var förvånade att vi fick ha boll så mycket, att deras inställning var så passiv och inte inriktad på att vinna boll”, säger han, och ser taktiska fördelar inför returen, ”Resultatet spelar oss i händerna, PSG måste göra lite mer nu”.

Ruhr Nachrichten pratar med Dortmunds sportchef Sebastian Kehl som värderar chanserna mot Chelsea till ”50 procent”. Kehl har inga nyheter om Jude Bellinghams framtid. ”Ur Dortmunds perspektiv är förhoppningen att hålla kvar en spelare av hans kvalitet så länge som möjligt. Jag skulle också önskat att ha kvar Erling Haaland och Jadon Sancho. Ni kan ju bara föreställa er möjligheterna om vi lyckats ha alla tre spelarna i samma lag”, säger Kehl.