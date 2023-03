Experten: Ta bindeln från Bruno Fernandes

Headlines Blogg

ENGLAND

Manchester Evening News gör en unik betygsättning: alla Man Uniteds spelare får 1 av 10 i betyg efter den förkrossande förlusten på Anfield (0-7 mot Liverpool). Men ingen spelare får så mycket spott och spe i den engelska pressen som Bruno Fernandes. ”Pinsam”, kallar Gary Neville hans insats och uppträdande. Chris Sutton på Daily Mail tycker Bruno Fernandes ska fråntas kaptensbindeln till Europa League-matchen mot Real Betis på torsdag.

Daily Mirror-rubriken ”Seven & Hell” passar Liverpool-Man United. Men The Sun med dubbeltydiga ”Tea mugs” är värd att nämna. Dels framstod United som ”mugs” i betydelsen ”lättlurade”. Det medgav även Unitedtränaren Henk ten Hag. Dels syftar rubriken på tvåmålsskytten Mohamed Salahs stillsamma firande efter Liverpools största seger någonsin mot United och sitt målrekord för Liverpool i PL-eran (129 mål). ”Jag ska fira med familjen, dricka kamomillte och sova”, berättar Salah.

The Times sätter Stina Blackstenius i centrum för Arsenal ligacuptriumf (3-1 mot Chelsea). Efter en ”miserable start på året”, som Times skriver, och efter att ha ”tyngts av att vara den som ska göra mål”, så såg Blackstenius plötsligt lättare ut efter att ha fått in en boll i finalen. ”Jag ville verkligen göra allt för laget och att få göra ett mål i en final betyder mycket för mig”, säger Blackstenius själv efter matchen. Finalen sågs av 19 010 åskådare på Selhurst Park, ett rekord för turneringen.

Chronicle fortsätter trycka på för en startplats för Alexander Isak. Den här gången är det krönikören Aaron Stokes som menar att ”rösterna för att använda Isak från start tilltar, han ser ut att växa i självförtroende för varje framträdande”. Krönikören John Gibson är inne på samma linje, och menar att den stora supporterdebatten för närvarande är varför Callum Wilson, som tappat formen, fortfarande går före rekordvärvningen Isak.

BBC Sports Omgångens lag domineras av Liverpool och Manchester City, med fyra respektive tre spelare med (se elvan här). Noterbart på temat är att Viktor Gyökeres på nytt kom med i Championships officiella Omgångens lag.

Football Insider hävdade i helgen att den där slutliga övergången för Dejan Kulusevski till Tottenham nu är ”99 procent” klart. Tottenham kommer att betala utköpsklausulen på cirka 30 miljoner pund även om den automatiska köpklausul inte skulle aktiveras. Lustigt nog är det exakt samma citat som i november förra året.

The Athletic hävdar att Chelsea fortsätter att hålla ett öga på Tammy Abraham, även efter ägarskiftet. Londonklubben har en återköpsklausul på 80 miljoner euro som börjar gälla i sommar. Manchester United har ryktats intresserad av Romaanfallaren.

ITALIEN

Corriere dello Sport-rubriken ”Alla Mourinho” behöver knappast översättas. Det var portugisens recept bakom Romas prestigeseger (1-0 mot Juventus). Taktiskt organiserade lurade hemmalaget Juve på alla tre poängen. Och så sköt sig gästerna själva i foten. Moise Kean kom in – och blev utvisad efter 40 sekunder efter en eftersläng som målskytten Mancini utnyttjade till fullo. Det var den tredje snabbaste utvisningen någonsin i Serie A. ”Han har bett om ursäkt”, säger Juvetränaren Max Allegri. Det räcker inte. ”Han kommer att få en rejäl bot, vi har var och en av oss ett ansvar”.

La Gazzetta dello Sport firar Inter, som är tillbaka som ligatvåa (2-0 mot Lecce). Tidningen följer även upp Rafael Leãos komplicerade situation i Milan. GdS menar att det är tid att levererar mot Tottenham på onsdag. Kontraktsförhandlingarna får vänta, till mellan april och juni. Framtiden är oviss, men GdS passar på att påpeka att superagenten Jorge Mendes att försök att sälja in Leão hos Real Madrid inte lyckats. Spezia och Hellas Verona delade på poängen (0-0) och Albin Ekdal och Isak Hien delade det fullt godkända betyget 6,5 av 10. Det är ett gångbart betyg även bland svenskar i Serie B. Marcus Rohdén får det i ligaledaren Frosinones segermatch (3-0 mot Venezia) och Nermin Karic får det i Beneventos match (2-2 mot Ternana). John Björkengren i Brescia får nöja sig med 6 (1-1 mot Cagliari). På tal om svenskar, Glenn Nyberg kommer att döma Conference League-mötet Lazio-AZ på torsdag.

SPANIEN

Sport vinkar ”Hej då, Real Madrid” och Mundo Deportivo njuter av ”Nio poäng”. Det är avståndet efter Barcelonas seger i går (1-0 mot Valencia), samtidigt som Real Madrid inte mäktade med några mål på hemmaplan (0-0 mot Real Betis). Barça var utan Gavi, Pedri och Lewandowski, och tränaren Xavi delade plats med dem på läktarna. Han var avstängd. Även om Barça inte imponerade så var det en ny fjäder i hatten för Xavi anser Sports krönikör Lluís Mascaró. ”Med en vinstprocent på 74 procent på 50 matcher är Xavi redan en av de bästa tränarna i klubbens historia. Nu återstår bara titlar för att attestera denna statistik”, skriver han.

Marca och AS suckar. ”Och så fortsätter det”, konstaterar Marca efter att Barças försprång drygats ut. AS beskriver Real Madrid som ”Under noll” – iskalla. Real Madrid-tränaren Carlo Ancelotti vill inte ge upp ännu. Än finns en strimma hopp kvar om ligatiteln. ”Ja, det är möjligt. Det är inte omöjligt, så därför är det möjligt. Det är väldigt svårt, mycket komplicerat, men vi kommer utan tvekan att slåss till slutet och sedan får vi se”, säger Ancelotti. Marca har Antoine Griezmann (Atlético) som Omgångens spelare. Varken Barça eller Real Madrid är representerade i Marcas Omgångens lag.

FRANKRIKE

L’Equipe menar att ”OM hittar tron i väst” – efter smärtsamma förluster mot PSG och Annecy avslutade Marseille veckan med seger (1-0 mot Rennes). Men mycket handlar också om Reims (1-0 mot Ajaccio). Laget har nu 18 matcher utan förlust. Inget lag i de fem stora ligorna kan matcha det. Kommer man in med en halvtimme kvar får man inget spelarbetyg i L’Equipe. Kommer man in med en halvtimme kvar och sätter avgörandet på tilläggstid med en briljant skott blir man ändå en av matchens två toppspelare (se målet här). Det är Jens Cajuste. Publiken och medspelarna fick fnatt, men Cajuste rörde inte en fena. ”Det är typiskt honom. Det är ett sätt att visa utstrålning och likna sin svenska idol (Zlatan Ibrahimovic, L’Equipes anm) – och så var han kanske lite överraskad själv”, säger tränare Will Still roat. Inte lika kul för Amin Sarr. Han får 2 av 10 i betyg och utses till matchens flopp när Lyon bara fick oavgjort på hemmaplan (0-0 mot Lorient). Sarr beskrivs som ”osynlig”, ”inte skarp nog” och ”led fysiskt” i sina kamp med motståndarnas mittbackar.

Téléfoot pratar med Kadidiatou Diani, som är en av spelarnas som nobbat vidare landslagsspel under förbundskapten Corinne Diacre. ”Jag tror vi nått vägs ände”, säger hon om sprickan, och understryker att ”det saknas professionalism” kring landslaget.

TYSKLAND

Kicker bullar upp för Champions League-fotboll, Chelsea-Dortmund och Bayern München-PSG. Först ut är Dortmund som får klara sig utan anfallsstjärnan Karim Adeyemi men troligen också målvakten Gregor Kobel. Hans ersättare Alexander Meyer gjorde det dock utmärkt i helgen. Tillbaka till Bundesliga: ingen svensk är med i Kickers Omgångens lag men Branimir Hgrota (Greuther Fürth) är med i Omgångens lag för Zweite Bundesliga.

Sky Sport och Sport1 låter kritiken flöda mot Serge Gnabry och Leroy Sané. ”Jag har inte intryck av att de visade att de ville vara i startelvan”, säger Lothar Matthäus om deras senaste insats. Stefan Effenberg menar att ”Det handlar om karaktär” och jämför i Sport1 med Thomas Müller som är ”är ett proffs som du kan lita på till 100 procent, jag önskar att Gnabry och Sané kunde vara mer så”. Det är inte första gången på senare tid som de båda kritiserats för sina insatser. Dessutom har de skapat rubriker vid sidan om planen, Gnabry för sin Parisresa och Sané för att ha missat spelarbussen.

ÖVRIGT

Het Laatste Nieuws (Belgien) konstaterar bekymrat att landslagets sjukstuga växer inför EM-kvalmatchen mot Sverige den 24 mars. Jérémy Doku, som skadade sig och fick bytas ut i Rennes match i går, är det senaste namnet. Thorgan Hazard, Youri Tielemans, Toby Alderweireld och Leandro Trossard är andra spelare som för närvarande är skadade.

7info (Elfenbenskusten) förmedlar det tragiska beskedet att Racing Club Abidjans vänsterback Moustapha Sylla, 21, dog under en match i högsta divisionen mot Sol FC på söndagen. Det bekräftas av både av klubb och av förbund. Sylla föll ihop under pågående match och ska ha avlidit under färd till sjukhus. Enligt uppgift drabbades han av ett hjärtstopp.