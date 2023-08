Uppgifter: Asoro överens med turkisk klubb

Headlines Blogg

Sports Digitale (Turkiet) hävdar genom transferjournalisten Ertan Süzgün att Çaykur Rizespor nu är överens med rådgivarna till Joel Asoro om de personliga villkoren. Förhandlingar pågår med Djurgården. Fler klubbar har uppgetts intresserade av 24-åringen.

Omrop Fryslân (Nederländerna) uppger via journalisten Roelof de Vries på X (tidigare Twitter) att Oscar Linnér inte blir kvar i Heerenveen. Målvakten var på provspel under förra veckan. 26-åringen är utan klubb sedan kontrakt med BP bröts i juni.

A Bola (Portugal) markerar på förstasidan Gonçalo Ramos övergång med att ”lånet” kostar PSG 20 miljoner euro direkt. Redan förra veckan uppgav tidningen att PSG först lånar anfallaren av FFP-skäl. Totalt är övergångssumman på 80 miljoner euro (65+15 milj euro). A Bola tar också upp tråden om Al Hilals önskan om att värva João Félix. Enligt tidningen är den saudiska klubben beredd att betala 15 miljoner euro för att låna portugisen en säsong, något inga euroepiska klubbar är beredda att göra.

Al Riyadiah (Saudiarabien) uppger att Al-Ittihad försöker köpa Mohamed Salah, vilket bekräftas av en källa nära egyptiern. Enligt tidningen är den saudiska klubben beredd att betala 60 miljoner euro till Liverpool och betala en lön på 180 miljoner euro för två säsonger.

Miami Herald (USA) följer Lionel Messis fortsatta triumftåg i Inter Miamis rosa tröja. Två mål i natt, svensk tid, gör att han gjort sju mål på fyra matcher – och har blivit utsedd till matchens lirare i samtliga. I natt gav målen 4-4 i cupmatchen mot Dallas (se det avslutande målet här), och kvartsfinalavancemang på straffar. Jodå, Messi satte den också (se straffen här).

ENGLAND

The Guardian pryder nyhetsettan med stor bild på matchvinnaren Lina Hurtig efter Sveriges VM-seger mot USA. Självfallet är det annars Zecira Musovic och hennes ”briljans”, som Guardian skriver, som är i fokus (värt att se om). Musovics klubblag Chelsea är omskriven på annat håll, och då med ett par uppgifter om herrarna. Chelsea är redo att lägga ett nytt bud på Moises Caicedo – det skriver även Daily Telegraph om. Brighton kräver fortfarande 100 miljoner pund. Tidningen hävdar vidare att Mauricio Pochettino ”inte är övertygad om att addera Dusan Vlahovic till truppen”. Samtal pågår sedan en tid med Juventus om ett byte med Romelu Lukaku.

The Sun har fokus på Arsenal efter triumfen i Community Shield (1-1 mot Man City, 4-1 e str), ”And now you’re Gunner believe us”. För Aaron Ramsdale är segern mot trippelmästarna viktig. ”Det är ett statement att vi kan slå dem”, påpekar målvakten. Ramsdale får, tillsammans med John Stones i Man City, högst betyg i Daily Telegraph, 8 av 10. Samtidigt var Pep Guardiola sarkastisk kring de nya direktiven om tidstillägg, som bäddade för Arsenals kvittering i 101:a minuten. ”Vi får acceptera det. Nu kommer matcher att vara 100 minuter. De lägger till tid för mål. Varje gång ett mål görs. Föreställ er en 4-3-match och de lägger till 45 sekunder för varje mål. Vi kommer att spela matcher till nio på morgonen”, säger Guardiola, och påpekar att ”de (beslutsfattarna , min anm) rådfrågar inte tränare, de rådfrågar inte spelare”.

Football London följer Tottenhams framfart. 5-1 mot Sjachtar satte avtryck, inte minst för att Harry Kane gjorde fyra av målen. Det har sagts att Bayern München satt en deadline. En övergång måste till snarast. Men Tottenhamtränaren Ange Postecoglu är avfärdande: ”Jag vet inte vad deadlines betyder. Vi vet att det finns en deadline och det är slutet av transferfönstret”, säger han, ”Ni såg i dag att Harry tydligt är engagerad i vad vi gör och vi fortsätter så, så länge inget förändras”. Kane får som väntat 10 av 10 i betyg för sin insats. Men Dejan Kulusevski är inte långt efter. Han får 9/10, högst av alla andra Tottenhamspelare. Svensken låg bakom två mål och ”blev bättre och bättre ju längre matchen led, och var närmast omöjlig att stoppa i andra halvlek”, skriver Football London. Micky van de Ven fanns på plats och såg matchen. I dag skriver han på för Tottenham.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport pryder förstasidan med Max Allegri och påpekar att klubbledningen gör vad den kan för att ge honom ett ”skräddarsytt lag”. Romelu Lukaku är sedan länge den stora snackisen. I listan av andra namn nämns också Emil Holm. Svensken är fortsatt aktuell för högerkanten. I går underströk dock både Corriere dello Sport och Tuttosport att Sassuolo är närmast. Enligt den senare är budet nu uppe i 9,5 miljoner euro – tre milj euro för lån och sex och en halv milj euro för den bindande köpklausulen. Spezia vill fortsatt ha mer. GdS noterar att Lecce förlorade en obskyr pokalmatch mot Cádiz (1-1, 4-2 e str) men nyförvärvet Pontus Almqvist stack ut igen. ”Almqvist, som svarade för målet och några riktigt bra insatser i spelet, gjorde ett strålande intryck”, avslutar tidningen sin notis.

Sky Sport Italia uppger att Napoli överväger två utköpsklausuler i det nya kontrakt klubben försöker förhandla fram med Viktor Osimhen – en för Europa och en för Saudiarabien. Den saudiska klausulen skulle vara upp till det dubbla av den europeiska. Nigerianen vill förlänga och hans rådgivare har haft sju möten med Napoli. Il Mattino uppgav under söndagen att Al Ahli är beredd att erbjuda 175 miljoner euro i lön över fem år, men Osmihen vill stanna.

SPANIEN

Mundo Deportivo uppger att Manchester City nobbat ett första bud på Bernardo Silva, ett lån med bindande köpklausul på 50 miljoner pund. Sport lägger till att försöket att låna João Cancelo också avvisats. MD skriver vidare att Neymar på nytt blivit erbjuden till Barcelona men att Xavi inte vill ha brasilianaren för att det skulle riskera familjekänslan i omklädningsrummet.

Sport lägger fokus på att Ousmane Dembélé kallats hem. Till skillnad från franska medier som skriver att det är FFP-skäl som göra att övergången bromsats (se under Le Parisien), så hävdar Sport att Barça inte tänka göra det lätt för Dembélé så länge övergången inte är helt klar. Sport menar att fransmannen lär missa ligastarten med PSG, men liksom franska medier är Sport övertygad om Dembélé kommer att dra på sig PSG:s tröja.

AS har fler uppgifter om Barcelona och PSG. Enligt tidningen förbereder den franska klubben ett bud även på Ansu Fati. AS påpekar också att PSG-tränaren Luis Enrique har större förtroende för 20-åringen, vilket han visade som förbundskapten, än Xavi. Ansu Fati har kontrakt med Barça till 2027 och en utköpsklausul på en miljard euro.

La Voz de Galicia påpekar att Williot Swedberg lagt på sig fyra kilo muskler. Styrkan är en av flera förbättringar som gör att han blir kvar i Celta Vigo kommande säsong.”Jag har skaffat mer muskelmassa, jag känner mig bättre fysiskt”, säger 19-åringen själv. Swedberg har spelar fler minuter under försäsongen än under hela förra säsongen. I går glänste han på nytt (1-0 mot Wolfsburg). ”Den unge svensken kan bli en av säsongens överraskningar”, skriver Faro de Vigo förhoppningsfullt. Han ser ut att få blågult sällskap i Celta Vigo. Carl Starfelt är i stort sett klar. Enligt Relevo landar övergångssumman troligen på ”lite mindre än fem miljoner euro”. En skotsk Sky Sport-journalist anger fem miljoner pund, motsvarande 5,8 milj euro. Oavsett tycks Celticfans besvikna över summan.

FRANKRIKE

L’Equipe undrar, ”Vem tar första steget?”. Blir det Kylian Mbappé eller Real Madrid? Enligt L’Equipe kommer Real Madrid inte att agera förrän anfallaren gjort sina intentioner klara att lämna i sommar. Mbappé lär enligt samstämmiga uppgifter inleda träningen i dag avskild från PSG-gruppen, tillsammans med de som inte väntas tillhöra a-truppen. PSG:s misstanke är fortsatt att Mbappé har ett avtal med Real Madrid till nästa sommar, och PSG vill därför sälja honom denna. Prislappen är som tidigare 200 miljoner euro. Bland övriga nyheter märks att Strasbourg lånar Angelo Gabriel från Chelsea. Båda klubbarna ingår i BlueCo-portföljen. Den svensk-kosovanska fotbollsspelaren Arbër Zeneli i Reims är den senaste i raden av spelare som utsatts för inbrott i hemmet under match.

Le Parisien och L’Equipe skriver om frustration i PSG över att Ousmane Dembélé tvingats återvända till Barcelona. Det är Barça som drar ut på övergångsprocessen av tekniska skäl, för att få bästa möjliga effekt gentemot La Ligas FFP, som klubben fortsätter att brottas med. Ingen av tidningarna tvivlar på att övergången till slut blir av. Men Foot Mercato kom under söndagen med uppgiften att Barça sinkar övergången för att ro i hamn en mer lukrativ affär med Al Hilal i Saudiarabien.

TYSKLAND

Bild försöker addera ett avsnitt till följetongen Harry Kane. I engelska medier tolkades Harry Kanes applåder till Tottenhamfansen i går som att banden är starka. Bilds tolkning är däremot, ”Säger Kane farväl till Tottenham här?”. Tolkningarna speglar bara ovissheten som består om anfallarens framtid. Ingen vet ännu vilken tröja Kane drar på sig kommande helg. Bayern München väntar fortfarande svar på sitt bud på 100 miljoner euro plus bonusar. Det är klubbens sista, understryker Sport1. Blir det ingen övergång kommer Bayern att satsa på en annan anfallare, det är klubben enig om.

Kicker pryder förstasidan med Ilkay Gündogan och Urs Fischer. De har av journalisterna röstats fram till Årets tyska spelare (se lista här) respektive Årets tyska tränare (se lista här). VM-resultaten ska smältas innan damernas priser delas ut. Inga svenskar är med i Omgångens lag för Zweite Bundesliga men Branimir Hrgota (Greuter Fürth) är på sjätte plats i betygsligan och delar skytteligaledningen (tre mål).

Sky Sport suger tag i det infekterade efterspelet på Sadio Manés farväl. Det är senegalensens agent Barry Cissé som i franska RMC Sport svingar mot Leroy Sané och Bayern München efter det omtalade bråket i april. Rasism är ett slagträ som plockas upp. ”Om Sadio Manés hudfärg bekymrade Sané så var problemet detsamma med Bayern”, säger Cissé bland annat. Bayern reagerar i ett uttalande till Sky, ”Anklagelser om rasism, som nu på nytt används av folk i Sadios krets, är utan grund och har så varit från första början”.