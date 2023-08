Lahdo hyllad - ”Nu är jag redo för mer”

Headlines Blogg

Voetbal International (Nederländerna) tycker inte AZ har mycket att glädja sig över efter torsdagens hemmamatch i Conference League-kvalet (1-1 mot Brann). Förutom en sak: Mayckel Lahdo. Den förre Hammarby-spelaren gjorde bara ett inhopp en halvtimme men var ändå bäst på planen, enligt VI. Är Lahdo redo för en mer framträdande roll? ”Jag behöver utveckla allt, defensivt, fysiskt. Men jag känner mig redo för mer än 30 minuter, även att spela från start, men det är upp till tränaren”, säger Lahdo. Och tränare Pascal Jansen var imponerad. ”Jag har precis berömt honom stort i omklädningsrummet”, säger Jansen, ”Han är full av energi, oerhört farlig med målet framför sig och kan gå förbi på både in- och utsida”. Lahdo igen: ”Jag tycker jag är en mycket bättre spelare än när jag kom för ett år sedan. Om jag fortsätter (så här) kanske jag tar mig in i startelvan”. Mohammed Kudus är nära en övergång till West Ham och bekräftade i går kväll, ”Jag tror det här var min sista match för Ajax”. Han avslutade i så fall stilfullt, med ett hattrick (4-1 mot Ludogorets). När han fick fråga om West Ham svarade han bara, ”Bra klubb”, och log (se slutet på klippet).

Annons

Tipsbladet (Danmark) ser Armin Gigovic som en av FC Midtjyllands bättre spelare i torsdagens Conference League-kvalmatch (3-3 mot Legia Warzawa). Han får 4 av 6 i betyg. Kristoffer Olsson får bara 2. Tipsbladet noterar vidare att Hvidovre värvar svenskt. Superliganykomlingen har plockat in backen Philip Rejnhold från Helsingborg.

ENGLAND

The Sun vinklar Al Ittihads intresse för Mohamed Salah annorlunda än andra. Medan de flesta engelska tidningar trycker på att Liverpool inte har några som helst planer på att släppa stjärnan, ser The Sun ”Mo money, mo problem”. Salah har enligt BeIN Sport gått med på Al Ittihads lukrativa erbjudande. Men det är bara om han begär att få lämna Liverpool som spelaplanen skulle kunna ändras. Med rötterna i arabvärlden ses Salah som ett ännu större affischnamn än Cristiano Ronaldo. Al Ittihad kommer fortsätta sina försök att värva honom till transferfönstret i Saudiarabien stänger i september, menar The Sun.

Annons

Daily Mirror-rubriken ”Luk the other way” står för att Mauricio Pochettino inte kan ta ut Romelu Lukaku. Klubb och spelare vill skiljas. Under tiden tränar anfallaren med U21-laget. ”Om saker och ting förändras kommer jag att bli informerad. Jag gör inget förrän klubb eller spelare vill tala med mig”, säger Pochettino. Han gjorde också var som beskrivs som en tunt beslöjad pik till Liverpools tränare Jürgen Klopp, när han menade att Lukaku-situationen inte är skriven i sten. Det kan lika gärna vara en referens till Bayern München. ”Allt kan förändras. Jag såg en klubb som sa att man inte skulle vara med längre om man spenderar 100 miljoner pund, och sedan la de ett bud på 100 miljoner pund, och svaret var, ’åh, jag tog fel’ – det här är en liknande situation”, menar Pochettino. Mirror skriver vidare om att Chelsea leder jakten på Hammarby-mittfältaren Kyra Cooney-Cross. Samtal pågår, skriver även Evening Standard. Everton, Manchester United, Juventus och Lyon ska också ha visat intresse. 21-åringens kontrakt går ut vid årsskiftet.

Annons

The Times menar att Brentford ser Ivan Toney som mer eller mindre förlorad i januari, men sätter en prislapp på 80 miljoner pund. Arsenal och Tottenham ses som intresserade klubbar. Den 27-årige anfallaren är för närvarande avstängd på grund av brott mot bettingregler.

Talk Sport följer Mason Greenwoods ökenvandring efter ny adress. En icke-namngiven albansk klubb ska nu ha anmält intresse hos Manchester United.

The Athletic levererar dåliga nyheter för Manchester United. Vänsterbacken Luke Shaw har en muskelskada och blir borta en tid, ”snarare veckor än månader”. Den naturlige ersättaren Tyrell Malacia är redan på Uniteds skadelistan. Diogo Dalot kan byta kant.

Sky Sports pratar med Victor Nilsson Lindelöf. Manchester Uniteds spel har varit knackigt i säsongsupptakten. Svensken köper kritik. ”När vi inte spelar bra ska det komma kritik för vi spelar på den högsta nivån”, säger Lindelöf. I morgon väntar match mot Nottingham. Lindelöf känner sig redo om han får chansen. ”Jag vet vad jag kan göra på planen, och jag vet vilken nivå jag kan vara på”, säger han.

Annons

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tittar storögt på Inters anfallsvärvningar. ”Men vad gör ni?”, undrar GdS i en rubrik, och skriver redan på förstasidan om att det känns ”obegripligt”. Först återvänder 34-årige Marko Arnautovic, och nu återvänder 34-årige Alexis Sánchez. Värvningen är också överraskande med tanke på att chilenaren lämnade klubben förra året missnöjd med sin speltid. I dag genomgår han läkarundersökning, sedan väntar comeback.

Corriere dello Sport tar Roma på pulsen. Sardar Azmoun är på plats för att skriva på. Det handlar om ett lån från Leverkusen. Men huvudrubriken handlar inte bara om iraniern. CdS menar att José Mourinho och fansen också vill ha Romelu Lukaku. Sky Sport Italia drar i bromsen. Jo, Roma är intresserat av belgaren men bara på lån utan köptvång. Chelsea vill casha in på Lukaku. Men nu på morgonen rapporterar The Athletic att Chelsea tar ett steg tillbaka och kan tänka sig ett lån utan köpoption. Det öppnar dörren för både Roma och Juventus. Störst rubrik på förstasidan får Gabri Veiga som anses ”Bortförd av shejkerna”. Spanjoren vara nära Napoli när Al Ahli slog till.

Annons

Tuttosport tänker ett steg längre än alla andra. I Turintidningens värld är Liverpool inte bara på väg att sälja Mohamed Salah – klubben har också ringat in hans ersättare: Federico Chiesa. Prislapp: 60 miljoner euro.

Il Resto del Carlino menar att Jesper Karlsson ”presenterade sig med en smäll”. Han har tagit tröja nummer 10 i Bologna. ”Jag kände att det var bra för mig”, säger han. Marko Arnautovic lämnade tröjnumret efter sig när han flyttade till Inter på lån. Bologna ger AZ tio miljoner euro för Karlsson plus en vidareförsäljningsklausul på cirka tio procent, preciserar tidningen, som tidigare också uppgett att svenskens årslön i Bologna blir 900 000 euro. Han kan debutera mot Juventus på söndag.

SPANIEN

Marca och AS har båda beskedet om förbundspresident Luis Rubiales i stora bokstäver – ”Dimite” (avgår). Efter uppträdandet i samband med damernas VM-final har trycket till slut blivit för hårt. I dag kommer det officiella beskedet. Enligt AS kommer vicepresidenten Pedro Rocha ta över tills vidare. Celta Vigo-stjärnan Gabri Veiga är i Paris för läkarundersökning och för att i dag skriva på för Al Ahli. Nyheten om 21-åringens övergång kom överraskande, och Real Madrids frispråkige mittfältare Toni Kroos kallar i sociala medier den för ”skamlig”. På tal om Celta Vigo och på tal om Real Madrid: lagen möts i kväll. Carl Starfelt väntas starta för Celta Vigo medan bänken på nytt väntar för Williot Swedberg.

Annons

Sport och Mundo Deportivo beklagar sig över Pedris muskelskada. Enligt båda tidningarna handlar det om minst sex veckor frånvaro för Barcelonastjärnan. Pedri har haft ett flertal muskelskador sedan han slog igenom i Barça. MD skriver vidare att Real Sociedad är nära att göra klart med ett lån av Kieran Tierney från Arsenal resten av säsongen. The Athletic och AS har samma uppgifter. Enligt MD finns en köpoption på 15 miljoner euro. Barças damer hade lekstuga mot Juventus (5-0). Gästernas Amanda Nildén svarade för ett minst sagt olyckligt ingripande när hon rensade bollen på medspelare och in i eget mål (se klipp här).

FRANKRIKE

L’Equipe såg Lille vinna på hemmaplan i Conference League-kvalet (2-1 mot Rijeka), men var inte imponerad av Gabriel Gudmundsson. Den svenske vänsterbacken fick chansen från start, men inkasserar bara 4 av 10 i betyg och ses som en av tre floppar i Lilles lag. Joel Asoro presenterades av Metz i går. Han får nummer 99 på tröjan. Djurgården får 1,2 milj euro. Asoro uppges vara förste svensk någonsin att bära Metz tröja. L’Equipe berättar vidare att PSG återupptagit förhandlingarna med Lyon om Bradley Barcola. Huvudstadsklubben andas nu optimism om att köpa 20-åringen, men har ännu inte lagt något officiellt bud. Den andra stora värvningen PSG har kvar är Randal Kolo Muani. Det senaste budet på 70 miljoner euro plus bonusar var för lågt. Eintracht Frankfurt vill ha mer. Kolo Muani är redan överens med PSG och enligt L’Equipe ”är alla parter eniga om att en övergång så småningom kommer att bli av”.

Annons

Foot Mercato adderar info till Folarin Baloguns övergång från Arsenal till Monaco som nästan är på plats. Anfallaren har redan fått tillstånd att resa till Monaco för läkarundersökning. Övergången, värd 45 miljoner euro, kan bli helt klar i dag.

TYSKLAND

Bild noterar att Bayern München har ny målvakt. Maccabi Tel Aviv tackar av Daniel Peretz på sin hemsida. Allt som återstår är en läkarundersökning i dag. Övergångssumman för 23-åringen är fem miljoner euro plus bonusar. På tal om övergångar, Dodi Lukebakio är nu helt klar för Sevilla, och Hertha Berlin får enligt Bild tio miljoner euro plus lätt uppnåeliga bonusar samt en vidareförsäljningsklausul.

Sky Sport hävdar att Trevoh Chalobah är det senaste namnet på listan av högerbackar Bayern München ser som möjlig ersättare till Benjamin Pavard. Thomas Tuchel hade 24-åringen i Chelsea och gillar honom, men en övergång anses svår. Enligt Bild är Lutsharel Geertruid Bayerns förstaval men klubben tvekar på grund av den höga utköpsklausulen på 40 milj euro. Varken Armen Bella-Kotchap, Lukas Klostermann eller Tilo Kehrer ses som heta alternativ. Tuchel planerar med Konrad Laimer som högerback om ingen ersättare hittas. Bayerns inställning är dock fortfarande att ha en ersättare på plats innan Pavard släpps till Inter.