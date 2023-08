Uppgifter: Tysk klubb ute efter Elfsborgs anfallare

Headlines Blogg

TYSKLAND

Bild skriver att Hansa Rostock är ute efter Sveinn Aron Gudjohnsen i Elfsborg. Hansa Rostock har studerat islänningen på plats åtskilliga gånger och han ses som en ”het kandidat” som den anfallare klubben vill hinna få in. I går blev Bilal Hussein klar för Hertha Berlin och Amin Sarr uppges nära Wolfsburg.

Kicker pryder förstasidan inför stängningen av transferfönstret med den givna huvudpersonen: Randal Kolo Muani. Anfallaren gick utan Frankfurts kännedom ut i tv och sa att han vill att flytten till PSG blir av, han träningsstrejkar och uppges ha rest till Paris. Inte populärt. ”Vi har lärt känna Randal på annat vis och hans egentliga karaktär. Han får höra mycket nu och det är ett resultat av denna reaktion, som är felaktig, och som vi till fullo upplyst honom om och de som är nära honom”, säger sportchefen Markus Krösche. ”Det skulle inte vara bra om jag sa allt jag tänkte och tyckte. Ingen spelare är större än Eintracht Frankfurt”, säger tränare Dino Toppmöller. Förhandlingar pågår fortfarande med PSG, men parterna är ”mil ifrån varandra”, skriver exempelvis Bild, som menar att det är ”mer än tveksamt” om de hinner komma överens innan transferfönstret stänger i morgon. Kicker instämmer. Tidningen pekar både på att Frankfurt vill ha 100 miljoner euro och att PSG bara erbjuder 70 milj euro, samt att en överenskommelse om Hugo Ekitike i affären ”inte är inom synhåll”.

Sky Sport, liksom The Athletic och Bild, rapporterar att Bayern München jagar João Palhinha som den nummer 6 Thomas Tuchel efterlyst. Portugisen är intresserad, men en affär lär bli svår. Fulham har tidigare nobbat ett bud från West Ham på 60 miljoner euro och uppges kräva 90 milj euro. Enligt Daily Telegraph kan Bayern också tänka sig att erbjuda 60 milj euro. Sky Sport skriver vidare att Bayern vill ha 30 milj euro för att sälja Ryan Gravenberch till Liverpool. Samtal pågår mellan klubbarna. Gravenberch vill flytta. På annat håll uppges att Dortmund är i samtal med Bremen om Niclas Füllkrug. Klubben ser över alternativ att förstärka anfallet, bland annat med tanke på att Sebastien Haller kommer att spela Afrikanska mästerskapen i januari.

ENGLAND

Daily Telegraph har nästa bara fotboll på sportettan. Det är Chelsea som är nära att värva Cole Palmer från Manchester City för 45 miljoner pund. Det är Everton som kom undan med nöd och näppe i ligacupen (2-1 mot Doncaster). Men störst rubrik får uppgifter om Harry Kane. Han ska via e-post ha blivit tillsagd av Tottenham att inte komma till träningsanläggningen timmarna innan Bayern München-affären blev klar. Därmed fick han inte ta farväl av lagkamraterna eller hämta sina personliga tillhörigheter. Värt att notera från dagens papperstidning: på nyhetsettan finns rubriken ”Världsmästaren skrattade åt den kontroversiella kyssen”. Till den finns bild på Jenni Hermoso från ett videoklipp i bussen efter finalen. Klippet har skickats in till Fifa och en källa säger till Daily Mail att det är ”guld värt” för Luis Rubiales. Samtidigt levererade hans farbror Juan Rubiales hårda ord i El Confidencial. Luis Rubiales beskrivs som ”besatt av makt, lyx, pengar och kvinnor”, och farbrodern menar att ”alla Rubiales står på Jennis sida”.

Daily Mail lägger allt krut på att Mohamed Salah. Al Ittihad ger sig inte och är beredd att erbjuda 118 milj pund. Trots att Liverpool konsekvent avvisat en försäljning, så är representanter från den saudiska klubben på väg och har enligt Daily Mail fått uppmuntrande signaler från huvudpersonen själv.

The Times skriver att Uefa inte kommer att använda sig av de nya extra tilläggstiderna i Champions League och andra turneringar. Därmed går organisationen emot Fifa och fotbollens regelorgan Ifab. Zvonimir Boban, som sitter med i Uefas ledning, kallar de nya reglerna ”galna” och ”absurda”. Han pekar på den ökade skaderisken med längre tilläggstid, ”Det är för mycket, så vi kommer inte att göra det”.

Burnley Express hör Burnleys tränare Vincent Kompany frukta att Hjalmar Ekdal kan ha fått en allvarlig knäskada. Både Vitinho och Ekdal utgick knäskadade i går kväll (1-0 mot Nottingham). Svensken fördes ut på bår och fick syrgas. ”En (Ekdal, min anm) tror jag det är illa med, det såg ut som det i alla fall”, säger Kompany.

The Sun har en lång rad ”exklusiva” uppgifter, främst om Manchester United. Klubben är i kontakt med Nice om att värva Jean-Clair Todibo, för att kompensera för Raphaël Varanes skada. Nice vill ha 47 miljoner pund för 23-åringen. United har sedan fört samtal med Benfica om João Neves, 18, kallad ”Bruno Fernandes 2.0”. Även Chelsea är intresserad men Benfica avogt inställd efter den infekterade Enzo Fernández-övergången. Marc Cucurella uppges positivt inställd till en flytt till United. Vänsterbacken sak vara besviken över att inte få chansen under Mauricio Pochettino. The Sun skriver vidare att inga engelska klubbar vill ta i Mason Greenwood, bara utländska alternativ återstår. Två turkiska klubbar uppges intresserade, en av dem ska vara Besiktas. Men laget tränare Şenol Güneş dementerar detta, enligt Fanatik-journalisten Gökmen Özcan. Till United-paketet kan läggast The Athletics uppgifter om att United fått ett första lånebud på Sofyan Amrabat nobbat av Fiorentina.

ITALIEN

Corriere dello Sport gör nästan hela förstasidan och nästan ett helt uppslag på att Romelu Lukaku kanske, kanske kan göra debut för Roma mot Milan i morgon. Tidningen ser framför sig ett inhopp i andra halvlek. Bland transfernotiser kan man läsa att Emil Holm spelar för Atalanta framöver. Sista-minuten-försöket från bland annat Real Betis var till ingen nytta. Förhandlingarna mellan Atalanta och Spezia är klara. Holms läkarundersökning är genomförd. Lån (2,5 milj euro) plus bindande köpoption (8,5 milj euro), samt Salvatore Elia till Spezia på lån i två år. Så ser uppgörelsen ut. Sky Sport Italia håller helt med.

Sky Sport Italia rapporterar också att det kan bli aktuellt med en andra svensk i Bergamoklubben. I natt kom uppgiften att Isak Hien plötsligt är aktuell för Atalanta igen. Klubben avstår köpet av Alessandro Buongiorno och väntas i dag fatta beslut om Hien ska värvas. Sky Sport Italia har även en pikant historia om Romelu Lukaku. Belgaren försvann från radarn när Inter skulle värva honom i somras. Han svarade inte ens på lagkamraters samtal. I stället var Lukaku i kontakt med Juventus. Inter drog sig ur men enligt Sky Sport funderade klubbledningen ändå på att göra ett nytt försök. Klubbledningen kollade förutsättningarna ”men möttes av en mur i omklädningsrummet”. Spelarna ville inte ha honom tillbaka.

La Gazzetta dello Sport tror/hoppas på en ”Grand finale för Inter”. Den åstadkoms med en dubbelvärvning innan transferfönstret stänger. Simone Inzaghi vill ha Maxime Lopez i Sassuolo, och ett byte med Kristjan Asllai är aktuellt. Dessutom förhandlar Inter med Tottenham om att låna Tanguy Ndombélé, som den senaste säsongen var utlånad till Napoli. Benjamin Pavard blev klar i går.

SPANIEN

Marca ser det som ”Alla mot City” inför Champions League-lottningen. Pep Guardiolas gäng, de regerande mästarna, ses som den stora rivalen att slå. AS har på förstasidan bilder på PSG, Man City och Bayern München: lottsedlar som alla spanska klubbar vill slippa. Marca skriver på annat håll om Memphis Depays lårskada. Atlético-stjärnan blir borta minst tre veckor. Målet blir att vara spelklar till derbyt mot Real Madrid den 24 september.

Sport och Mundo Deportivo har fullt fokus på Ansu Fatis stundande flytt. Fabrizio Romano stämplade vid midnatt lånet till Brighton som ”here we go”, klappat och klart. 20-åringen föredrog Brighton framför Tottenham och flyger till England i dag. Men MD skriver i en artikel publicerad 01.00 att en stor spansk klubb sent på kvällen hört av sig. ”Ansu Fati kommer att sova på det och fatta ett beslut inom de närmaste timmarna”, skriver tidningen. Sport frågar sina läsare vem som ska ärva Ansu Fatis tröja nummer 10. Det är på morgonen jämnt skägg mellan Pedri och nya stjärnskottet Lamine Yamal. Cadena SER poängterar att Atléticos João Félix ersätter Ansu Fati i Barça. Alla parter är överens, men först måste allt clearas mot Financial Fair Play.

FRANKRIKE

L’Equipe använder westerninspirerade ”OL Corral” för att beskriva fajten mellan Olympique Lyonnais förre ägaren Jean-Michel Aulas och nya ägaren John Textor. De skjuter ihärdigt mot varandra i medier, och Aulas har fått en marknadsdomstol att frysa Lyons konton. Ytterligare ett gott skäl för Amin Sarr att byta miljö. Fabrizio Romano uppger att Wolfsburg är nästa adress. L’Equipe bekräftar att anfallaren reste dit på onsdag kväll. Lyonfans i sociala medier kan inte tro sina ögon att Sarr skulle kosta hela 15 miljoner euro (lån plus köpoption). Det är trots den misslyckade sejouren mer än Lyon betalade till Heerenveen. 22-åringen hade även intresse från Lorient, som han träffade under tisdagen, och Metz, men valde till slut Wolfsburg.

Le Parisien har på sin nyhetsetta ”Kolo Muani vill till Paris till varje pris”. Men liksom tyska medier (se under Kicker) konstaterar tidningen att samtalen mellan PSG och Frankfurt inte går framåt. Däremot är Bradley Barcola på ingång från Lyon. Enligt RMC Sport är klubbarna helt överens om en övergångssumma på 45 miljoner euro plus bonusar, och 20-åringen kommer till Paris i dag.

ÖVRIGT

Ekstrabladet (Danmark) instämmer i Aftonbladets uppgifter om att Filip Helander skriver på för OB. Enligt den danska tidningen handlar det om ett korttidskontrakt. 30-åringen skriver på för tio månader, alltså resten av säsongen. ”I alla fall till att börja med”, lägger Ekstrabladet till. Tidningen hävdar på annat håll att Kristoffer Lund, som nyligen bytte Häcken mot Palermo, också byter Danmark mot USA. Vänsterbacken uppge bli uttagen i förbundskapten Gregg Berhalters kommande bruttotrupp. Störst uppmärksamhet får annars FC Köpenhamn, som är vidare till CL-gruppspelet (1-1 mot Raków Częstochowa). Viktor Claesson får 4 av 6 stjärnor. ”Klass-Claesson!”, som tidningen skriver. Jordan Larsson får 3.

Leeuwarder Courant (Nederländerna) slår fast att att Patrik Wålemark spelar för Heerenveen kommande säsong. Det har varit på gång den senaste veckan. Klubbens vd Ferry de Haan är också övertygad även om några detaljer återstår innan lånet från Feyenoord är klar. ”Det fanns gott om konkurrens men när vi sonderade terrängen visade det sig att det fanns ett ömsesidigt intresse”, säger De Haan till Voetbal International.